Выживает как в средневековье - дом матери бойца отрезали от света и газа

Пенсионерка вынуждена уже долгое время обходится без благ цивилизации. А виной всему долг, причём не самый существенный – чуть больше 13 тыс. рублей.

Война с коммунальщиками

В селе Шангала на Ставрополье мама военнослужащего, который сегодня воюет на передовой, защищая Родину, вынуждена выживать без благ канализации. В доме Ларисы Степовик нет газа и света. Коммуникации отрезали ещё полгода назад из-за небольшого долга – чуть больше 13 тыс. рублей.

Пока сын рискует жизнью на СВО, мать остаётся проигравшей в войне с коммунальщиками и чиновниками. Она обходится свечами и согревается, как может, ложится спать в пуховиках и шерстяных носках.

Услуги женщине отключают не первый раз. Лариса призналась, в суете порой не успевала вовремя оплатить счета. При этом, коммунальщики без предупреждений и каких-либо уведомлений лишали её ресурсов из-за долга даже в 1,5 тыс. рублей.

Произошло так и весной 2023 года. Дом пенсионерки отрезали от газа, позднее отключили и свет. По словам женщины, судебное решение о взыскании было, а вот об отключении - нет. И это беспредел, считает она.

Воды на улице, где живёт семья Степовик, и вовсе никогда не было. Её покупают за баснословные деньги из автоцистерны. Власти Петровского округа всё кормят людей "завтраками", обещают провести водопровод в 2025 году. Но есть условие: проект развития села, включающий строительство водопроводных сетей на двух улицах, должен пройти отбор.

Итак, получается, уже порядка 30 лет пенсионерка живёт без воды, а теперь осталась ещё без света и газа.

Фото: Алексей Курочкин и Лариса Степовик. Ютуб-канал Неравнодушный гражданин Светлоград / Кадр из видео

О жилищной проблеме селянки первым заговорил общественник Алексей Курочкин.

- У нас есть случаи, когда местные жители имеют задолженности по услугам ЖКХ и намного выше – более 100 тыс. рублей. Однако к ним, почему-то, такие меры не принимают. А здесь из-за 13 тыс. долга женщину в селе оставили без всего? – возмущался активист.

Он считает, что администрация должна была принять непосредственное участие в решении этого вопроса. К примеру, предложить рассрочку.

- Тем более она многодетная мама, а её сын участник СВО, - подчёркивает Курочкин.

Воспитала пятерых детей. Гордится сыном-воином

Лариса Степовик – многодетная мама. Она родила пятерых детей. Сегодня её первенцу почти 40, а младшему в этом году исполнится 18 лет.

Сейчас пенсионерка живёт вместе с дочерью в доме, который она со строила со своим отцом ещё в 90-х годах. Пенсия у Ларисы Степановик всего 14 тыс. в месяц.

Она держит своё хозяйство: две коровы и две тёлочки. Птицы умерли после того, как в том году травили поля.

Повзрослевшие сыновья Ларисы Степовик были в разное время участниками нескольких военных кампаний, а средний сын, 34-летний Константин, ушёл добровольцем на СВО.

О своём желании заключить контракт и отправиться на передовую Константин маме не сообщал. Обо всём она догадалась сама.

- Звоню, спрашиваю: "Сынок, ты куда пропал? Почему не приезжаешь?" Он отвечает: "Мам, я не скоро буду". Испугалась, думала, приболел, а он ответил, что в командировку уехал. И тут я всё поняла. Когда первый месяц от него не было вестей, с ума сходила. Только собралась ехать искать его по военкоматам, как он написал весточку: "Мама, я жив и здоров, не переживай, со мной всё хорошо", - рассказала Лариса.

Когда у Константина появляется свободная минутка, он не забывает выйти на связь с мамой и спросить о её самочувствии. Знает, что у со здоровьем у неё не всё в порядке: женщина стоит на учёте у онколога, страдает от болей в суставах.

Пока в доме Ларисы Степовик был свет, она шила на электрической машинке наволочки, простыни и полотенца. Всё это она передавала в военные госпитали. Вместе с этим, женщина отправила несколько белых маскхалатов для бойцов.

Теперь в свободное время она вяжет носки и плетёт маскировочные сети вместе с волонтёрами, стараясь всеми силами помочь солдатам, в числе которых её Костя.

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