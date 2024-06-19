Державный козёл для священных баранов

Будущее России от философа-самоучки Александра Дугина - марионеточная отсталая монархия, которая раздаёт более развитым соседям земли и скважины, а русских держит в качестве бессловесной рабочей скотины

Курилы – японцам!

Оказавшись на троне Иван Грозного, управдом Бунша из кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию» немедленно повелел отдать шведам Кемскую волость. Новости СМИ2

Зрители хохотали до упаду, не зная, что совсем скоро такие Бунши полезут во власть как тараканы и западные границы России откатятся на восток. Кое-где даже дальше рубежей времён Ивана Грозного, оставив Чернигов, Путивль, Нежин, Новгород-Северский и другие старинные русские города. Бунши аплодировали, но Россия, по их мнению, оставалась слишком большой и её срочно требовалось урезать. Не только с запада, но и с востока.

«Давайте отдадим Курилы! Зачем они нам нужны?! Пусть японцы будут счастливы! И мы решим ряд вопросов с местным населением, которое живёт в состоянии вот такой неопределённости. А у нас такие огромные территории на Дальнем Востоке! Боже мой! Зачем?!... Вот это старая имперская... понимаете... традиция! Ни пяди земли! Чей земли?! Она России не принадлежала никогда!»

Это бывший генерал-майор КГБ, депутат СССР и активист движения «Демократическая Россия» Олег Калугин откровенничает, посетив Киев. Сейчас Калугин проживает в США, имеет американское гражданство, а в России заочно осуждён на 15 лет за государственную измену.

«Перед вами стоит, перед каждым дипломатом в японском посольстве стоит задача продвигать идеи северных территорий... Я могу вам сразу сказать, может, вы смотрели моё досье, но я в своё время высказывался публично, что два — Шикотан и, как его, Хабомаи, я считал, что мы должны отдать... Только деньги нужны. Нужны только деньги. Честно говорю. Нужны ресурсы... Если бы Япония поддержала, дала бы грант на развитие гражданских организаций на Дальнем Востоке. Понимаете?»

Это бывший диссидент, депутат Государственной Думы и активист движения «Демократическая Россия» Лев Пономарёв клянчит деньги у японского дипломата. В настоящее время он объявлен иностранным агентом и проживает в Грузии.

«Если уж вдаваться в частности, несколько вот этих вот островов Курильских, из-за которых у нас территориальный спор с Японией... Да, Южно-Курильские острова… На мой личный взгляд, их надо было 100 лет назад уже отдать – совершенно никому неинтересные клочки земли, которые японцы очень хотят развивать и делать там что-то нормальное.»

Это старается бывший начальник избирательного штаба покойного экстремиста Алексея Навального, ещё живой иноагент Леонид Волков. После возбуждения уголовного дела сбежал в Литву.

«Курилы надо вернуть Японии... Понимание геополитической необходимости реституции Курил у евразийской элиты должно присутствовать уже сейчас».

Ну а это изрекает в своём талмуде «Основы геополитики» бородатый духоскрепный державник Александр Дугин. Бывший профессор Московского Государственного университета и главный редактор православно-монархического телеканала «Царьград-ТВ» православного олигарха Константина Малофеева, а ныне директор Высшей политической школы имени Ивана Ильина при Российском Государственном гуманитарном университете. И его ни предателем, ни иноагентом почему-то не объявляют. Хотя статья 280.1 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации») объявляет подобные призывы противозаконными:

1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, совершённые лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение 1 года, наказываются штрафом в размере от 200 тысяч до 400 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от 1 года до 2 лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

2. Те же деяния, совершённые с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), наказываются обязательными работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет либо лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В чём же дело? Ну конечно, это же совсем другое, я подло выдрал фразу из контекста! Ведь если смотреть-то целиком, то цитата из дугинской книги «Основы геополитики» выглядит куда более обтекаемо:

«Курилы надо вернуть Японии, но это должно осуществляться в рамках общего процесса новой организации евразийского Дальнего Востока. Кроме того, реституция Курил не может быть осуществлена при сохранении существующего расклада политических сил в России и Японии. Это дело лишь евразийских, имперостроительно ориентированных политиков, которые смогут полноценно отвечать за истинные национальные интересы своих народов. Но понимание геополитической необходимости реституции Курил у евразийской элиты должно присутствовать уже сейчас».

Ну, то есть Пономарёв хочет пополнить за счёт Курил исключительно свой карман, а Дугин требует «новой организации евразийского Дальнего Востока», очень ненавязчиво подменив словом «евразийский» его российскую принадлежность. Но в чём суть этой новой организации? Об этом профессор подробно сообщил в видеоролике на сайте «Россия.ру». Сайт сейчас снесён, но интервью «Мы должны отдать Курилы» мгновенно разлетелось по интернету.

«Я считаю, что нам надо отдать острова – Курильские, Японии. Но в обмен на выход американских стратегических войск с Окинавы. Потому, что если американцы убираются оттуда, то японцы нам при своей нынешней ситуации... Это экономическая, очень мощная держава, очень нам полезная, дружественный прекрасный народ. Военной угрозы для нас не представляет, и представлять не будет. Поэтому пусть приезжают и на острова, пусть совместно с нами осваивают и Сахалин, и Сибирь, ничего страшного в этом нет. Они не такие плодовитые, как китайцы, они совершенно другой народ, очень дисциплинированный, работоспособный, очень высокотехнологичный! Мы благодаря им освоим Сибирь!»

«Не угрожающие» нам японские военно-морские силы и без американцев значительно превосходят Тихоокеанский флот России. В их составе сейчас 4 лёгких авианесущих корабля (полёты истребителей-бомбардировщиков F-35 с их палуб начались 3 октября 2021 года), 46 ракетных эсминцев и фрегатов (водоизмещение крупнейших 10 250 тонн, лишь на 1240 тонн меньше, чем флагман Тихоокеанского флота, его единственный крейсер «Варяг») и 22 подводные лодки. У нас авианесущих кораблей нет, ракетных кораблей разных рангов, в основном куда более слабых, чем японские – 21, подлодок (за вычетом пятёрки носителей межконтинентальных ракет, нацеленных на США) – 17.

Базы США на Окинаве созданы в 1945 году. До этого времени Япония нападала на Россию в 1904 году и отняла у неё Южный Сахалин. Оккупировала Дальний Восток от Владивостока до Читы в 1918 году, причём последняя из занятых территорий – Северный Сахалин – была возвращена лишь в 1925-м. Вторглась на территорию СССР у озера Хасан в 1938 году, причём параллельно в 1937 – 1940 гг. между Москвой и Токио шли боевые действия на территориях Китая и Монголии. По самым скромным подсчётам обе стороны потеряли в этих боях свыше 200 тысяч только погибшими.

Ах, наверное, это всё коварные англосаксы спровоцировали? А кто даст гарантию, что они не сделают это снова, когда мы отдадим Курилы? Уедут с Окинавы и даже с баз в Йокате, Ивакуни и Аомори, а потом обоснуются рядом с российскими границами на Хоккайдо. Помнится, президенту СССР Михаилу Горбачёву госсекретарь США Джеймс Бейкер обещал, что в случае ухода советских войск из Германии НАТО не будет расширяться на восток, - и чего? Не прошло и десяти лет, как членами блока стали Венгрия, Польша и Чехия, а вслед за ними Болгария, Румыния, Словакия, Словения, Латвия, Литва и Эстония. О чём 1 февраля 2022 года напомнил и Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном:

«Как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток ни на один дюйм. Всем это хорошо известно. Сегодня мы видим, где находится НАТО – Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули, ну просто обманули».

Теперь представьте: отдаём Курилы, нас кидают – и что Дугин на это ответит? Думаю, станет воспевать новых партнёров, с которыми тоже надо поделиться. Например, Владивостоком и Хабаровском с Китаем, а Мурманском с Норвегией. Эти точно не кинут!

Интересно, бескорыстно ли вешается на российские уши дугинская лапша, или же он делает свой маленький гешефт, как Пономарёв? Российские газеты со ссылками типа «источник, близкий к дипломатическим кругам Японии», периодически клянутся, что Токио, получив любимые острова, готово «вложить серьёзные инвестиции в Дальний Восток. Примечательно, что предлагаются инвестиции в объекты, которые не смогут быстро окупиться. Речь идет о строительстве дорог, больниц, городских и инфраструктурных объектов. Помимо этого, говорится и об инвестициях в российские IT-технологии» («Известия», 30 сентября 2016 г).

Дугин на «России.ру» ровно о том же:

«Вот японцы становятся на ноги, освобождаются от американцев, получают острова и ещё возможность соучаствовать в концессиях на разработку природных ресурсов Сибири. Япония решит свои энергетические проблемы, мы решим... Быстро нам построят там шеньконцены, все эти тяжевые японские быстрые линии... Там будет всё летать, открываться-закрываться. И они из Сибири, которая сейчас в заброшенном состоянии, превратят в «город счастья».

С чего такая вера, что японцы построят нам в Сибири города счастья, соединённые высокоскоростными магистралями Синкансэн? В интернете ходили разные мнения. Одни считали, что профессора консультировал коллежский регистратор Хлестаков, которому 35 тысяч курьеров суп в кастрюльке из Парижа везли. Другие видели влияние сына турецкоподданного еврея Остапа Бендера, гарантировавшего городу Васюки превращение в шахматную столицу Вселенной. Однако Путин, похоже, оказался менее наивным, чем городничий Сквозник-Дмухановский и жители Васюков.

Калининград – немцам!

В «Основах геополитики» предложению отдать Курилы предшествует очень интересный пассаж с упоминанием самого западного субъекта Российской Федерации.

«В случае Курильских островов, как и в случае Калининградской области, мы имеем дело с территориальными символами Второй мировой войны, альянсы и весь ход которой был полным триумфом атлантистов, расправившихся со всеми своими противниками одновременно путем крайнего истощения СССР (при навязывании ему такой геополитической позиции, которая не могла в перспективе не привести к перестроечному развалу) и прямой оккупации Европы и Японии. Курилы напоминание о нелепой и противоестественной братоубийственной бойне русских и японцев, скорейшее забвение которой является необходимым условием нашего обоюдного процветания».

Короткая и не слишком кровопролитная Cоветско-японская война 9 августа - 2 сентября 1945 года, по мнению Дугина – братоубийственная бойня в интересах американских атлантистов? Тогда каждое 3 сентября, то есть в объявленный президентом День Победы над Японией, профессор, как честный человек, обязан рвать на себе траурные одежды и обличать агента атлантистов Сталина, который 9 августа 1945 года коварно напал на японских братьев. И наверняка готовился напасть в 1941-м на братьев германских, а в итоге оторвал от них родной Кёнигсберг, который тоже надо бы отдать. Я опять фантазирую? Тогда заглянем в дугинский сборник «Finis Mundi. Записи радиопередач».

«О Германе Вирте знают уже совсем немногие. И тем не менее, именно он — этот высокий худой профессор, скромный и страстный, как всякий подлинный учёный — открыл тайну тайн этой Изначальной Традиции, восстановил ее язык, открыл секреты древних рун, расшифровал послание Золотого Века... В 1932 году Герман Вирт основывает общество исследования древнейших культур под кодовым название «Наследие Предков», «Ahnenerbe». В 1933 году эта организация становится под контроль Генриха Гиммлера».

Общество «Аненербе» и вправду действовало под контролем рейхсфюрера СС Гиммлера и занималось исследованиями, вот только призваны они были доказать превосходство арийской расы. Генерального секретаря «Аненербе», оберфюрера СС Вольфрама Зиверса в итоге даже повесили – герр Зиверс заказал убийство 86 заключённых концлагеря Нацвейлер-Штрутгоф для пополнения коллекции скелетов общества. Справедливости ради не могу не отметить, что Вирт тут ни при чём. Узнав, что профессор развивает теорию происхождения арийцев от атлантов, Гитлер и Гиммлер задвинули его в рядовые сотрудники.

Тем не менее, симпатии Дугина более чем символичны. Как и его членство (вместе с будущими защитниками чеченских террористов философом Гейдаром Джемалем и журналистом Максимом Шевченко) в клубе со странным для России названием «Флориан Гейер». Какое отношение к нашей стране имел один из вождей Крестьянской войны в Германии 1524-1526 гг.? Ровным счётом никакого. Зато одноимённая 8-я кавалерийская дивизия СС очень даже отличилась в карательных операциях на Украине и в Белоруссии. Эсэсовцев трепетно чтили в литературно-оккультном клубе, который создал писатель Юрий Мамлеев, а после его эмиграции возглавил поэт Евгений Головин. Тусовались там и Дугин с Джемалем. При Головине кружок уже открыто именовался «Чёрным орденом СС», и фюрер написал для него гимн с вот такими словами:

Вперёд, ребята, яростно и грубо,

Нас вдохновляет свастика в ночи,

Ещё мы поглядим, как ваши трупы

Танцуют танго в газовой печи.

Как хороши, как свежи были б розы,

Как весел, как чудесен русский лес,

В последний путь по Via Dolorosa

Уходит вдаль дивизия СС.

Если кто не знает: Via Dolorosa – это улица в Иерусалиме, по которой Христа вели на распятие. Ну как не посочувствовать таким славным парням и не отдать родной Кёнигсберг их потомкам? Правда, в «Основах геополитики» оговаривается, что это дело более отдалённого будущего.

«В настоящий момент Пруссии не существует, её земли распределены между Германией, Польшей и Россией. Следовательно, самая главная предпосылка для создания «нейтральной» политически и дружественной Москве Балтийской Федерации отсутствует. Отсюда практическая невозможность организовать данный регион в соответствии с евразийскими принципами.

На чисто теоретическом уровне проблема решается в два этапа:

1) Воссоздается новое этно-конфессиональное пространство в пределах исторической Пруссии. Инициаторами выступают Москва и Берлин. Из этого вытекает лояльность названной осевой фигуры в отношении России, которая даст этому образованию жизнь, уступив часть прусских земель, приобретенных в ходе Второй мировой войны (Калининградскую область).

2) Вокруг Пруссии начинается процесс стратегического объединения балтийских государств в единый блок. В блок входят Норвегия, Швеция, Германия, Эстония, Финляндия-Карелия, Дания, возможно, Голландия. Особый статус делегируется Польше, Литве и Латвии. Обязательным условием является выход всех стран из НАТО и создание в Балтике демилитаризованной зоны. В перспективе стратегический контроль переходит к Москве и ВС «нейтральной» Европы, т.е. к евразийскому оборонному комплексу».

Опять то же самое. Предлагается отдать реальные территории: Калининград – немцам, Карелию – финнам, да ещё поляки магическим образом должны поделиться: две трети Восточной Пруссии в 1945 году получили как раз они. И всё в обмен на обещание, что те, кого одарили, станут лояльными, евразийскими и никогда не войдут в сговор с коварным Вашингтоном. А если кинут? Земли заберут, может быть, даже из НАТО выйдут и тут же заключат с британцами и американцами новый союз. Например, ради реванша за неудачи предков – от побитых Александром Невским крестоносцев до разгромленных Красной армией эсэсовцев.

Из космоса к сохе

Ладно, раздали земли соседям, они взамен в Сибири нефть и газ качают - а русские как при этом живут? Об этом Дугин говорил неоднократно. Например, в своём телеграмм-канале 13 мая 2022 года:

«Надо срочно менять экономику в России. Люди должны возвращаться к земле, к домам, к ремеслу, к рекам и колодцам, к лесам и скромным деревенским храмам, к полям и севу, к волшебным козам и священным баранам. И дети должны ходить в лес за малиной и собирать её, делясь с медведями».

И там же 16 декабря того же года:

«Города будут немедленно расселены, на земле сложатся крепкие православные семьи со множеством ребетят. Разводы - не то, что аборты! - будут запрещены. Их не будет. Нельзя, и всё. Женился — будь добр, так и живи до смерти. Раньше надо было думать. За блуд - костер. За кражу - повешенье. За хулу на Царя - вечная каторга. И только тонкий гул знаменных распевов над Святой Русью. Без конца и края. "Всемирную Славу..." Чёрные стрелы монашеских шествий. Тихое напряжённое сопение пахаря и храп статного сытого коня. Пронзительный запах парного молока в тумане. Вода и хлеб. Осёл и бык. И хороводные фигуры русского солнца».

А как же «города счастья», которые нам постоят взамен на раздачу земель и допуск заклятых друзей к нефтегазовым скважинам? Никакого противоречия – в них будет жить колониальная администрация, возможно, даже во главе с опереточным царьком, а также её прихлебатели, типа самого Александра Гельевича. Потому что ничем иным, кроме колонии немцев, японцев и, разумеется, американцев, отброшенная на полтора столетия назад Россия быть не может. Против сверхзвуковых истребителей, беспилотников и танков у неё одни священные бараны с козлом-провокатором Дугиным. Согласно которому наука есть зло, а уж космические исследования да авиация - вообще сатанизм! О чём и сказано в программе «Катехон» на «Царьград-ТВ»:

«До Ньютона христиане считали, что на небе особая материя, там близость к Богу изменяет её природу. Ньютон же заявил о том, что миром правит тяжесть, всемирная тяжесть, что все материально, а Бог как часовщик лишь подправляет орбиты планет, которые без этого рухнули бы на Солнце.

И тогда в научной картине мира всё стало тяжёлым, все стало материальным, все стало Землей. А значит, и небо было не духовным, а материальным. И отсюда уже рукой подать до строительства материальных аппаратов. Вместо полёта души и почтения к ангелам – воздушные летательные аппараты. И само время изменило курс: отныне оно двигалось к новым и новым открытиям, к новым и новым аппаратам, машинам, к постоянно возрастающему комфорту. Но это касалось тела, земли, материи. Дух был смещён на периферию – так же, как Церковь в процессе секуляризации.

Поэтому культ космонавтов относится к этой псевдорелигии прогресса, как зримое рукотворное человеческое чудо материализма. Это доказательство того, что с опорой на себя и свой мозг, свои чертежи и свои конструкции телесный материальный человек способен покорить столь же телесное и материальное небо. И он гордится этим чудом, и безумные миллионы высыпают на улицу чтобы встречать американских астронавтов или советского Гагарина.

Но если мы отвлечемся от этой одержимости техникой и взглянем на вещи с позиции религии... Ведь многие из нас время от времени заходят в церковь и берут в руки свечу. Если заходите и берете, то на мгновение задумайтесь: а как оценили бы космонавтику и научную – чисто материалистическую – картину мира наши преподобные и богоносные отцы, знавшие о том, что в конце времен придёт Антихрист, который перевернёт все пропорции, материю поставит выше духа и внушит человеку сатанинскую гордость? Вот именно».

Выпускник заочного отделения Новочеркасского инженерно-мелиоративного института, выступающий от имени преподобных и богоносных отцов, это прекрасно! Правда, реальные архиереи Русской Православной Церкви считали несколько иначе. Например, архиепископ Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф (Чернов) объявил на проповеди:

«Братья и сестры! Вы знаете, в какое время мы живем, какой прогресс совершается в мире! Много учёных изобрели много хорошего! А слышали вы — последнее событие произошло: наш молодой человек — Юра Гагарин — побывал в космосе! И оттуда вернулся! А ему, когда он полетел, Хрущёв Никита Сергеевич сказал: «Юрочка, посмотри, есть там Бог, или нет?»... Юрий Гагарин Бога не видел... а Бог его видел! И благословил!» («Свет радости в мире печали. Митрополит Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф», 2004).

Однако Дугину, несомненно, виднее. Ведь в проникновенном эссе «Человек с соколиным клювом» об одном из основателей современного сатанизма Алистере Кроули он объявил, что «мы все живём под его знаком, под его надзором, по его заповедям». Признание в следовании сатанинским заповедям чрезвычайно ценно, но философ-мелиоратор им не ограничился. В «Метафизике преступления» воспел самого знаменитого маньяка-убийцу СССР: «Чикатило – современник Диониса. Компаньон египетского бога Сета, соучастник великой мистерии индусских богов, принесших в жертву и расчленивших Праджапати – первочеловека».

Нет ни малейших сомнений: именно такой духовный учитель и нужен для воспитания надсмотрщиков за русскими рабами, удел которых – снабжать американцев с британцами и немцев с японцами нефтью, газом и экологически чистым мясом священных баранов. Чтобы пороли и вешали без жалости за малейшее недовольство иностранными хозяевами и их карманным царьком. Теперь для этого у Дугина есть целая школа имени философа-эмигранта Ивана Ильина, которого сам Гельич искренне презирает, что и признал в исследовании «Мартин Хайдеггер: возможность русской философии»:

«В философе Иване Ильине мы встречаемся с почти карикатурной попыткой создания бравурной версии русского национализма, успешно обходящей все сколько-нибудь важные и существенные темы, принципиальные для выяснения возможности русской философии, и подменяющей вопрошание и выявление болевых точек потоком правоконсервативного сознания, копирующего клише европейского национализма применительно к русскому обществу. Такого общества, о котором пишет Иван Ильин, находясь в эмиграции, никогда не существовало, не существует и не может существовать: речь идет о нормативной пруссаческой грезе, желающей представить Россию четко работающим социальным механизмом германского типа – с отлаженной моралью, звонким официозным патриотизмом, конвенциальной религиозностью и психической упорядоченностью... Так как в таком чисто немецком казенном мышлении нет ничего русского, мы без большого ущерба оставляем его тексты и теории без рассмотрения».

Представлял ли Ильин Россию второй Германией можно спорить долго, зато её будущее, согласно Дугину, очевидно. Александр Гельевич представляет страну, в которой родился, аграрно-сырьевой колонией более развитых соседей и честно старается добиться именно такого финала русской истории. В том числе и трудясь на ниве казённого агитпропа.

Подарок бандеровской пропаганде

Генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту хотелось бы забыть про лживый сюжет о трёхлетнем мальчике, якобы распятом в Славянске карателями из Национальной гвардии Украины. Однако не получилось: всё новые подробности вранья раз за разом всплывали в СМИ, а потом случилось самое страшное. Вопрос, собирается ли канал извиняться, был поставлен на пресс-конференции самого Владимира Путина, и телеведущей Ираде Зейналовой пришлось оправдываться.

В телесюжете от 21 декабря 2014 года Зейналова свалила всё на совравшую телевизионщикам жительницу Славянска Галину Пышняк, которая свихнулась под огнём украинской артиллерии:

«У журналистов не было и нет доказательств этой трагедии, но это реальный рассказ реально существующей женщины, бежавшей из ада в Славянске. То, о чем она говорила, встало в один ряд, звено в уже бесконечной цепочке свидетельств. О судьбах десятков детей, разорванных снарядами, расстрелянных при попытке бежать, погибших при авианалетах и артобстрелах... Жизнь оказалась страшнее фантазии. Если болезненной фантазией женщины, чья психика не выдержала ада круглосуточных обстрелов Славянска, оказался рассказ луганской беженки».

Можно бы и поверить, но мешает одно обстоятельство. Ровно в эти же дни уже не Первый канал, а другие источники, близкие к российской вертикали власти, сделали массированный вброс этого же сюжета, хотя и с заметными отличиями. Сюжет конторы Эрнста вышел в эфир 12 июля, а 9-го появился в блоге некоего пропагандиста. Только у телевизионщиков мальчику было 3 года, и каратели, распяв его, замучили мать, таская её привязанной к танку, а у пропагандиста распяли 6-летнего, потом расстреляли его отца, а казнили, привязав к бронетранспортёрам, двух других жителей Славянска. Затем некто, назвавшийся Александром Смирновым, передал фальшивку украинскому журналисту Анатолию Шарию, но тот, не дождавшись подтверждения, распространять не стал. Зато на Первом канале купились, вытащили на экран Пышняк, потом сквозь зубы признали вранье и сделали замечательный подарок украинской пропаганде.

Сюжеты про десятки реальных детей, погибших от обстрелов киевских карателей, начали восприниматься с сомнением, а «распятый мальчик» стал, как говорится, «узнаваемым мемом». Куда более известным, чем настоящие жертвы. Ликвидировать последствия провокации удалось лишь год спустя, открыв в Донецке мемориальный комплекс погибшим детям Донбасса, известный как «Аллея ангелов».

Догадались, кто автор столь щедрого подарка киевскому агитпропу? Всё правильно: честнейший Александр Гельевич Дугин (грамматика поста сохранена), ссылающийся на письмо какому-то Серёже от безымянной тётки, которая в свою очередь ссылалась на свою подругу:

«Серёж, это от подруги... она лично видела... Зашли украинские войска в город, у них сведения, кто в ополчении, поймали женщину, мужчину, привязали их к бронетранспортерам за ноги и тягали живых по площади, потом окровавленных бросили в машину и увезли куда-то. Потом Люда зашли в квартиру, забрали ребёнка шестилетнего, вынесли его на площадь, прибили его к стенду с вывеской, ну которая рекламная, и он висел до тех пор, пока не привели отца ополченца, когда прибежал отец, они его на глазах у всех расстреляли, это видел Игорь и его дочь, у девочки стресс такой был, что она заикаться стала, плохо говорит, а ей двенадцать лет. Игорь в одну секунду собрал дочку и жену и уехал в Белгород».

Курилы – японцам, Калининград – немцам, нефть и газ Сибири – иностранным инвесторам, космос и авиацию – всем желающим, кроме России. Киевскому режиму – выгодную ему фальшивку. Ну, а для русских – виселица, каторга и право пасти священных баранов на шашлыки иностранным хозяевам. Или самим отправляться на бойню по призыву козла-провокатора Дугина. Например, с Китаем, который в «Основах геополитики» чётко обозначен как враг.

«На первый взгляд, Китай представляет собой сухопутную континентальную массу, его цивилизация носит традиционный авторитарный (неторговый) характер, и самосохранение коммунистической идеологии при проведении либеральных реформ в современном Китае, казалось, должно было бы окончательно способствовать выбору именно Китая, в противовес капиталистической, островной Японии. Однако, история показывает, что именно Китай, а не Япония, геополитически являлся важнейшей базой англосаксонских сил на евразийском континенте, тогда как Япония, напротив, поддерживала союз с центрально-европейскими странами противоположной ориентации».

Устраивает ли такое будущее тесно связанного с американскими консерваторами питомца американских детских лагерей программы People To People Константина Малофеева? Вопрос чисто риторический. Непонятно только одно: с какого перепугу противники Александра Гельевича обзывают его русским фашистом? Слово «русский» тут явно лишнее.

Юрий Нерсесов

http://apn-spb.ru/publications/article38458.htm