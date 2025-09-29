Маршал Буденный. Кто он?

Семён Будённый.

(13) 25 апреля 1883 г. ,142 года назад, родился Семён Будённый (1883-1973) – советский военачальник, герой Гражданской войны, маршал Советского Союза. Человек эпохи революции, каким он был легендарный маршал?

Путь в легенду для Семена Буденного начался на хуторе Козюрин Сальского округа Области Войска Донского, где он появился на свет 25 апреля 1883 года.

Конармия, победившая белых



Из-за места рождения и службы в кавалерии многие ошибочно считают его казаком, однако им он не был. Его родители принадлежали к так называемым иногородним. Традиционно на Дону жили казаки, которые за военную службу получали от государства земли. Приезжать на Дон другим людям никто не запрещал, однако землю там они приобрести не могли. Приходилось либо брать землю в аренду, либо работать в торговле. В такой семье и родился Будённый.Помимо него в семье было ещё шесть детей. Старший брат — Григорий — ещё до революции эмигрировал в Америку, да так и остался там жить. Семёна отдали мальчиком в магазин к местному купцу. Там его обучил грамоте приказчик, работавший у купца. Потом купец решил дать Будённому профессию и отправил помощником к кузнецу. А затем подошёл призывной возраст, и Семён отправился в армию.Семен с детства старался ни в чем не уступать казакам, но местные все время попрекали его как "иногороднего", то есть не принадлежащего к казачеству.В 1903 году Семен был призван в армию и отправлен для прохождения службы на Дальний Восток, в Приморский драгунский короля датского Христиана IХ полк. Служил он в драгунском полку на Дальнем Востоке, а после окончания службы решил остаться в армии.Участвовал в Русско-японской войне, однако на фронт не попал. Его полк занимался охраной линий снабжения русской армии от набегов хунхузов (кавалерийских банд маньчжуров и китайцев).Хотя казаком Будённый по рождению не был, у него была настоящая страсть к лошадям. Он разбирался в них не хуже кавалерийских офицеров, слыл весьма способным наездником. У Будённого обычно всегда были хорошие отношения с офицерами, поскольку именно ему они доверяли объезжать своих лошадей.Сам Будённый в те годы мечтал о том, что после выхода в отставку откроет свой небольшой конный завод, и понемногу откладывал на это деньги. Однако все его сбережения пропали после революции.Оставшись на сверхсрочную службу, он как лучший наездник полка в 1907 году был отправлен в Петербург, в Офицерскую кавалерийскую школу на курсы наездников для нижних чинов. Во время обучения Буденный привлекался к караулам в Зимнем дворце. Будущему революционному командарму жал руку последний русский император Николай II.Обладатель Георгиевского креста всех степеней Семён Будённый. Фото: РИАВоенная слава пришла к Буденному во время Первой мировой войны. Старший унтер-офицер 18-го драгунского Северского полка Кавказской кавалерийской дивизии за свои подвиги был удостоен Георгиевских крестов всех четырех степеней и Георгиевских медалей также всех четырех степеней, то есть стал полным Георгиевским кавалером (как написано в его мемуарах).От своих царских наград Буденный никогда не отказывался и стал одним их первых в СССР, кто стал открыто носить кресты вместе с советскими орденами и медалями после войны.Фото: © РИА НовостиВ феврале 1918 года кавалер "полного георгиевского банта" вахмистр Семён Будённый сформировал на Дону конный революционный отряд, выступивший против белогвардейцев. Вскоре отряд Будённого влился в 1-й кавалерийский крестьянский социалистический полк под командованием Бориса Думенко, в котором Будённый был назначен заместителем командира полка.Согласно мемуарам Будённого, вскоре после Февральской революции он вошёл в дивизионный комитет Кавказской кавалерийской дивизии. Однако в комитетских списках исследователям не удалось обнаружить его фамилии. Будённый никакого участия в политической жизни не принимал. Демобилизовавшись из армии, он вернулся на Дон, и вот тогда и началась его карьера.Как уже говорилось, Будённый считался иногородним. Большевики, дабы установить свою власть на Дону, опирались именно на эту прослойку, играя на их давних противоречиях с казаками, которым не доверяли.Как иногородний, Будённый неожиданно оказался в составе местного совета и по его поручению начал формировать отряд из местных жителей для борьбы с казаками, не признавшими новую власть. Казаки скоро разогнали совет, и Будённый с несколькими людьми ушёл в лес. Там его отряд присоединился к отряду Думенко, заместителем которого он и стал. Думенко тоже был вахмистром прежней армии и тоже выходцем из иногородних, но в отличие от служаки Будённого был не лишён авантюризма, который его в конце концов и сгубил. Будённый сделал выдающуюся карьеру, а Думенко в 1920 году был расстрелян самими большевиками за неуправляемость.После революции будущий маршал сражался против белых, и первым крупным соединением, возглавленным Буденным, стал Конный корпус. Он был создан во второй половине июня 1919 года под Царицыном. Позднее их отряд разросся до полка и отступил к Царицыну, где и произошла важнейшая встреча в жизни Будённого. Там он встретился со Сталиным, который руководил этой обороной. Впрочем, сам Будённый в 1918 году ещё не играл значительной роли, оставаясь всего лишь помощником командира полка, которым был Думенко, считавшийся в то время более талантливым и способным командиром, чем Будённый.После ряда принудительных мобилизаций полк разросся до дивизии. Весной 1919 года Думенко получил тяжелейшее ранение, и его уже не надеялись спасти. Новым командиром стал его помощник Будённый. К маю 1919 года Буденный дорос до командира 1-го Конного корпуса, который разбил в районе станицы Граббевской две дивизии 2-го Кубанского конного корпуса генерала Улагая. И наконец осенью 1919 года — 1-я Конная армия — знаменитые конармейцы Будённого.Стоит отметить, что её создание стало возможным по инициативе Сталина. Вождь Красной армии Троцкий относился к кавалерии несколько настороженно и не был сторонником крупных кавалерийских соединений. Ведь кавалерия до революции считалась элитными частями, а значит, там служили "реакционные элементы". Про лёгкую кавалерию — казаков — нечего и говорить. Они по умолчанию считались врагами революции, за редкими исключениями. Однако Сталин добился создания армии. В Реввоенсовет (коллегиальный орган управления) армии был введён Ворошилов — доверенное лицо Сталина. Знаменитый кавалерийский военачальник Думенко получил тяжелое ранение месяцем раньше, поэтому военная бездарность Буденного, если бы она была реальностью, вскрылась бы очень быстро, особенно если учитывать, что сражались против него одни из лучших белых кавалерийских генералов, например, Мамонтов, Голубинцев, атаман Улагай.Однако Конкорпус действовал решительно и грамотно, оставаясь наиболее боеспособным соединением оборонявшей Царицын 10-й армии. Дивизии Буденного прикрывали ее отход, неизменно появляясь на самых угрожаемых направлениях, и не позволяли частям Кавказской армии Врангеля выйти во фланг и тыл 10-й армии. Кроме того, Буденный был принципиальным противником сдачи города белым и предлагал нанести контрудар во фланг противнику. План Буденного имел под собой разумные основания и шансы на успех, поскольку штурмовавшие Царицын казачьи части были измотаны и понесли серьезные потери. Об этом Врангель прямо писал Деникину.Однако командарм Клюев проявил нерешительность и приказал оставить Царицын. Отступление 10-й армии было организовано плохо, и Буденному пришлось создавать специальные заградотряды, для того чтобы предотвратить дезорганизацию стрелковых частей. Иными словами, в том, что 10-я армия не развалилась и левый фланг советского Южного фронта не был оголен, – прямая заслуга «Красного Мюрата». После этого Конкорпус успешно действовал против полков Донской армии летом–осенью 1919 года.В ноябре 1919 года соединение Буденного был преобразовано в Первую Конную армию. В тот период в районе Орла развернулось встречное сражение между наступавшими на Москву частями Добровольческой армии белых и оборонявшими столицу войсками Южного фронта. К тому времени дивизии Буденного захватили Воронеж и командарм получил задачу ударом в стык между смежными флангами Добровольческой и Донской армий лишить их оперативного взаимодействия. Действия Буденного трудно назвать идеальными, казачьи части не были им разгромлены. Крупных кавалерийских сражений также не происходило, так как после знаменитого мамонтовского рейда по тылам Южного фронта в августе–сентябре 1919 года обремененные трофеями казаки отдыхали в своих станицах и не спешили возвращаться на фронт. Из кубанского же корпуса Шкуро была изъята дивизия для борьбы с Нестором Махно, а значительная часть казаков, по словам белого партизана, к ноябрю 1919 года осталась безлошадной.У Буденного была возможность продемонстрировать способности командарма в ходе битвы за Ростов и Новочеркасск в декабре 1919 года, однако казаки не верили в победу и отступили за Дон. После взятия Ростова части Буденного пытались форсировать Дон, но потерпели серьезное поражение от белогвардейских дивизий. В оправдание «Красного Мюрата» надо отметить, что ему приходилось, выполняя приказы командующего Юго-Восточным фронтом Шорина, бросать кавалерию во фронтальные атаки. Однако еще Врангель писал Деникину, объясняя причину неудачи первого штурма Царицына:«Конница может творить чудеса, но прорывать проволочные заграждения не может».То же самое можно сказать и о форсировании крупной водной преграды, активно обороняемой противником.Тем не менее поражение деникинские армии на юге России потерпели во многом вследствие действий Конармии, совершившей глубокий обход белых войск в феврале 1920 года. Именно тогда произошла первая встреча Буденного с возглавлявшим Кавказский фронт Тухачевским, волею Хрущева превратившимся в «гениального стратега».Комфронта упрекнул Буденного в нарушении приказа: вместо удара на Мечетенскую его армия наступала на Торговую. На это Буденный резонно ответил, что, во-первых, удар в направлении Мечетинской в сложившейся к тому времени обстановке был нецелесообразным по причине утомленности его дивизий форсированным маршем. Во-вторых, конница не способна эффективно наступать по степи, заваленной глубоким снегом, где нельзя было найти ни жилья, ни фуража; в-третьих, начались сильные морозы, при которых оставлять армию в степи означало сознательно уничтожить ее. Последнее подтвердила гибель конной группы донцов генерала Павлова.Этот диалог интересен тем, что продемонстрировал ясное понимание сложившейся обстановки Буденным и весьма умозрительное видение характера операций Тухачевским, что со всей очевидностью показал поход на Варшаву 1920 года.Нельзя признать успешными действия Конармии против Врангеля осенью 1920 года – «Красный Мюрат» не выполнил возложенную на него задачу и не воспрепятствовал отходу главных сил белых за крымские перешейки. Однако во многом это произошло также вследствие неудачных действий 2-й Конармии Филиппа Кузьмича Миронова. Медлительность последнего и позволила Врангелю оперативно отвести свои войска в Крым.Во время польской войны Конармия, входившая в состав Юго-Западного фронта, прорвала оборонительные позиции противника и перерезала пути снабжения киевской группировки поляков, развернув наступление на Львов. Как мы уже отметили, польская кампания развеяла миф о Тухачевском как настоящем стратеге, гораздо более талантливом, нежели «примитивный» Буденный. Так, во время наступления Красной Армии на Варшаву в штаб Западного фронта поступали сводки о разгроме противника, его паническом бегстве и пр. Эта, не соответствовавшая действительности, информация некритически воспринималась Тухачевским, что не в последнюю очередь и привело к катастрофе войска Западного фронта на берегах Вислы.Буденный же как раз более трезво оценивал обстановку, о чем свидетельствуют строки из его воспоминаний:«Из оперативных сводок Западного фронта мы видели, что польские войска, отступая, не несут больших потерь, создавалось впечатление, что перед армиями Западного фонта противник отходит, сохраняя силы для решающих сражений»16 августа польские войска нанесли контрудар по обходившим Варшаву с севера большевистским армиям. Это привело к быстрому разрушению правого фланга Западного фронта. Тухачевский потребовал от Буденного вывести Конармию из боя и сосредоточить ее для удара на Люблин. В тот период Конармия вела тяжелые бои на Буге и была не в состоянии просто так выйти из боя, странно, что этого не понимал комфронта. Отвечая на упреки в свой адрес, Семен Михайлович обоснованно писал:«Физически невозможно было в течение одних суток выйти из боя и совершить стокилометровый марш, чтобы 20 августа сосредоточиться в указанном районе. А если бы это невозможное и произошло, то с выходом к Владимиро-Волынскому Конармия все равно не смогла бы принять участия в операции против люблинской группировки противника, которая действовала в районе Бреста».Вполне грамотные суждения командарма, понимающего оперативную обстановку. И в этом плане Буденный, никогда на роль крупного стратега не претендовавший, выгодно отличался от Тухачевского, многие размышления которого уместнее смотрелись бы на страницах газетных передовиц, нежели в трудах по военному искусству.Хотя более поздняя пропаганда и создала вокруг конармейцев имидж непобедимых, порой им доводилось терпеть и поражения. В январе 1920-го они понесли серьёзные потери в боях с белыми, однажды даже потеряв всю артиллерию. А в советско-польской войне их действиям также не всегда сопутствовал успех. Но всё же надо заметить, что конная армия действительно была важной частью РККА, будучи мобильной и мощной ударной силой.В период Гражданской войны бронетехника по своему значению уступала кавалерии. Главной ударной силой белых были крупные кавалерийские соединения, противостоять которым была призвана красная конница. Осенью 1919 года Конный корпус Буденного разбил под Воронежем кавалерийские части Мамонтова и Шкуро. Это сражение стало во многом переломным. В ноябре 1919 года и была создана Первая Конная армия, которая стала главной красной легендой Гражданской войны.Вручение знамени Первой конной армии. Слева — командиры Первой конной Семен Буденный и Климент Ворошилов. Фото: РИА НовостиДо сих пор историки не пришли к мнению о том, когда и как создавался знаменитый головной убор, стилизованный под шлем древнерусского воина. Одни утверждают, что разработан он был еще для царской армии и просто взят большевиками на складах. Другие возражают – нет, разработка новой униформы была начата уже после революции, в 1918 году.У этого суконного шлема было несколько названий – богатырка, фрунзевка. Но прижилось и ушло в народ название буденовка. Причин у этого было две – во-первых, кавалеристы Буденного получили новую форму одними из первых, а во-вторых, личность командарма Первой Конной оказалась наиболее яркой. Из армейского обмундирования буденовка была выведена в 1940 году, но одним из самых узнаваемых символов нашей страны она остается по сей день.Фото: РИА НовостиЛегендарный красный маршал имел близкого родственника в Соединенных Штатах. По свидетельству дочери маршала Нины Буденной, старший брат Семена Буденного, работавший батраком в немецкой экономии, вместе с хозяином в 1902 году уехал в Аргентину. Впоследствии Буденный-старший женился на вдове умершего работодателя и переехал в США. Переписка родственников продолжалась вплоть до второй половины 1940-х годов, и прекратилась только после смерти старшего брата маршала.Но были в истории конармейцев и такие страницы, которые не вошли в более поздние советские сборники о будённовцах. Конармейцы стали разлагаться, дисциплина пошатнулась, начались бесчинства и кутежи, что очень сильно обеспокоило советское руководство, возлагавшее на свой главный ударный кулак большие надежды.Фото: © РИА НовостиПосле взятия Ростова в начале 1920 года конармейцы предались разгулу и стали требовать возвращения первого командира Думенко (помощником которого в 1918 году был Будённый), в то время уже находившегося в тюрьме. Командующий Юго-восточным фронтом Шорин слал в Москву тревожные телеграммы:"Пребывание частей войск в Ростове, Нахичевани и Новочеркасске и станциях с большими запасами вина сыграло большую роль в отношении боеспособности войск. В особенности это отразилось на Конной армии, где большинство предавалось пьянству, грабежу и насилиям".В свою очередь Будённый слал Ленину телеграммы с жалобами на Шорина, намекая на то, что он — бывший царский офицер, которому нельзя доверять и который отдаёт странные приказы.Заместитель Дзержинского — чекист Петерс, на тот момент бывший полпредом ЧК на Северном Кавказе и комиссаром Северо-Кавказской железной дороги, докладывал в ЦК:"Армия Будённого разлагается с каждым днём. Установлены грабежи, пьянство, пребывание в штабе подозрительных женщин, по слухам, были случаи убийства наиболее сознательных товарищей. Будённый перестаёт считаться с кем-либо. Бесчинства, творимые им на железной дороге, совершенно невероятны: непрерывные захваты топлива, паровозов, вагонов экстренных поездов, расхищение трофейного имущества. За каждой частью следует хвост вагонов, наполненных женщинами и награбленным имуществом".Ленин с большой тревогой отнёсся к этим сообщениям и отправил унимать пьянство конармейцев Орджоникидзе:"Крайне обеспокоен состоянием наших войск на Кавказском фронте, полным разложением у Будённого, ослаблением всех наших войск, слабостью общего командования, распрей между армиями, усилением противника. Необходимо напрячь все силы и провести ряд экстренных мер с революционной энергией".Группа командиров Первой Конной армии (слева направо): начальник штаба Николай Щёлоков, адъютант Георгий Лецкий, член РВС армии Климент Ворошилов, Михаил Левандовский, командарм Семён Будённый. Фото: © РИА НовостиТогда разложение удалось остановить, но ненадолго. После тяжёлых и неудачных боёв в Польше конармейцы были вновь переброшены на "врангелевский" фронт и по пути опять предались бесчинствам. Особенно отличились части 6-й дивизии, которые устроили грабежи и погромы, а пытавшегося их остановить комиссара Шепелева просто убили на месте. В рапорте его секретаря Хагана сообщалось:"Раздался выстрел из нагана, который ранил тов. Шепелева в левое плечо навылет… Нас снова окружает толпа красноармейцев, отталкивает меня и Книгу от тов. Шепелева, и вторым выстрелом смертельно ранили его в голову. Труп убитого тов. Шепелева долго осаждала толпа красноармейцев, и при последнем вздохе его кричала "гад, ещё дышит, дорубай его шашками". Некоторые пытались стащить сапоги, но военком 31-го полка остановил их, однако бумажник вместе с документами, в числе которых был шифр, был вытащен у тов. Шепелева из кармана".Реввоенсовет вынужден был констатировать:"... направляясь в тыл, полки 6-й кавалерийской дивизии, 31-й, 32-й и 33-й, учинили ряд погромов, грабежей, насилий и убийств. Эти преступления появились ещё раньше отхода.Так 18 сентября совершено было 2 бандитских налёта на мирное население;19 сентября — 3 налёта;20 сентября — 9 налётов;21 числа — 6и 22 сентября — 2 налёта, а всего за эти дни совершено было больше 30 разбойничьих нападений.В местечке Любарь 29 сентября произведен был грабёж и погром мирного населения, причём убито было 60 человек. В Прилуках в ночь со 2 на 3 октября тоже были грабежи, причём ранено мирного населения 12 человек, убито 21 и изнасиловано много женщин. Женщины бесстыдно насиловались на глазах у всех, а девушки, как рабыни, утаскивались зверями-бандитами к себе в обозы. В Вахновке 3 октября убито 20 чел., много ранено, изнасиловано, и сожжено 18 домов. При грабежах преступники не останавливались ни перед чем, и утаскивали даже у малышей-ребят детское белье….Трудовое население, встречавшее когда-то ликованием I конную армию, теперь шлёт ей вслед проклятия".Член Реввоенсовета Ворошилов вынужден был признать, что 2\3 состава 6-й дивизии составляет бандитский элемент. После этого Реввоенсовет принял решение расформировать все участвовавшие в погромах части, разоружить, наиболее активных погромщиков и их командиров расстрелять. Однако вмешательство Будённого смягчило наказания. Расстреляли лишь несколько рядовых участников, а командир 6-й дивизии Апанасенко отделался только увольнением с поста. Остальных вернули в части. Порядок удалось восстановить.Коллаж © L!FE. Фото: © РИА НовостиОдним из самых громких событий в литературной жизни 20-х годов стала ссора Будённого с писателем Исааком Бабелем. Бабель под чужим именем работал военкором в 1-й конной. После войны он начал публикацию своих путевых дневников, весьма откровенных по своему содержанию. Помимо ярких побед Бабель не скрывал и тёмной стороны конармейцев, подробно описывая все инциденты: грабежи и насилие над населением, казни военнопленных, погромы. Публикация его сборника началась в нескольких изданиях, но гнев Будённого пал именно на "Красную новь".В весьма грубом письме Будённый назвал Бабеля "дегенератом от литературы", "больным садистом", а сама статья называлась "Бабизм Бабеля в "Красной нови". Писатель в ответ назвал позицию командарма "унтер-офицерским марксизмом" и отказался от полемики.Вполне возможно, что гнев Будённого был вовсе не его инициативой. Как раз в 1924 году, когда начался конфликт, развернулась яростная борьба между Сталиным и Троцким. И выступление Будённого было частью этой борьбы. Главный удар не случайно был направлен именно на "Красную новь", а не на другие издания, напечатавшие писателя. Дело в том, что редактором журнала был Александр Воронский — очень активный троцкист. И столь грубый наезд со стороны Будённого был началом ревизии истории Гражданской войны.Ещё в начале 20-х Троцкий считался вождём Красной армии, и его имя упоминалось сразу после вождя Ленина. Это были почти равнозначные фигуры, и огромную роль Троцкого в Гражданской войне никому и в голову не приходило оспаривать. Тогда как роль Сталина была откровенно второстепенной, и кроме участия в обороне Царицына он ничем не запомнился.Но всего через десять с небольшим лет никто в СССР не подвергал сомнениям, что иуда, двурушник, наймит всех западных и восточных разведок Троцкий, желавший реставрировать буржуазно-помещичий капитализм, делал все, чтобы Красная армия проиграла, и только мудрое руководство товарища Сталина помогло одержать победу.Кампания против Бабеля была не простой обидой командарма. Это было началом приватизации истории. Она должна была принадлежать только партии, которая сама писала её, как хотела, не нуждаясь в посторонних взглядах. Уже начинала создаваться легенда о непобедимой конармии, играющая на руку Сталину, который был инициатором создания этой армии, в противовес Троцкому, относившемуся настороженно.Бабель пользовался покровительством Горького, который тогда отстоял писателя. Но миф о непобедимых конармейцах уже начал создаваться. И во многом именно он способствовал тому, что репрессии не затронули маршала.Иосиф Сталин, Семён Будённый (на переднем плане). Фото: © РИА Новости/Фёдор КисловМаршал Будённый оказался одним из немногих высших военачальников РККА, не попавших под репрессии. Сам он в репрессиях тоже принимал участие, но не такое широкое, как политические деятели. Он входил в состав Специального судебного присутствия Верховного суда, которое рассматривало дело Тухачевского и его ставленников, и одобрил применение к ним смертной казни.Будённый пользовался полным доверием Сталина. Множество крупных командиров Гражданской войны погибли в конце 30-х. К тому же он был ходячей рекламой советской власти: вот простой бедняк, который выбрал правильную сторону, за несколько лет из простого унтер-офицера превратился в маршала и теперь имеет всё, что хочет. Советская власть исполняет мечты трудового народа!Помогло и то, что Будённый не демонстрировал непомерных амбиций и не лез в политику. После гражданской войны его мечта сбылась. Он получил свой конный заводик. И не один, а сразу все заводы страны. Его назначили курировать коневодство, чем он с огромным удовольствием и занимался.Будённый был далеко не дурак, в унтер-офицеры в царской армии набирали самых сообразительных и толковых солдат. Но он умел прикинуться дурачком, когда требовали обстоятельства. Бывший секретарь Сталина Бажанов, позднее бежавший на Запад, со смехом вспоминал, как Будённый впервые посетил заседание Политбюро:"Между тем с делами Реввоенсовета кончено. Каменев говорит: "Со стратегией покончили. Военные люди свободны". Сидит Будённый, не понимает таких тонкостей. И Каменев тоже чудак: "Военные люди свободны". Вот если бы так: "Товарищ Будённый! Смирно! Правое плечо вперёд, шагом марш!" Ну, тогда все было бы понятно. Тут Сталин с широким жестом гостеприимного хозяина: "Сиди, Семён, сиди". Так, выпучив глаза и по-прежнему глядя прямо перед собой, просидел Будённый ещё два-три вопроса. В конце концов я ему объяснил, что пора уходить".Будённый тщательно отработал роль бесстрашного, лихого и прямолинейного рубаки, фельдфебеля-служаки (дескать, наше дело не думать, а работать шашкой и исполнять приказ), из которой старался не выходить на публике. Это тоже помогло ему уцелеть.Уже в начале 30-х годов стало понятно, что роль кавалерии в будущей войне будет незначительна и она уступит своё место бронетехнике. Казалось, роль Будённого начала падать. Но пока маршал выступал на съездах, рассказывая о племенном конезаводстве и успехах, других маршалов арестовывали. И в 1937 году он неожиданно стал главой Московского военного округа, а затем и первым заместителем наркома обороны. Так высоко он ещё не поднимался.Фото: © РИА Новости/Марк РедькинВ 20-е и 30-е годы о непобедимом Будённом и его конармейцах было сложено столько героических песен, написано столько рассказов и стихов, снято столько фильмов, что Сталин просто не мог не попытаться использовать маршала для поднятия боевого духа. Будённый был назначен командующим Юго-Западным направлением с заданием удержать Киев.В годы Великой Отечественной войны Семену Буденному не удалось ярко проявить себя в качестве полководца. Впрочем, утверждения о том, что маршал не имел понятия о том, что такое стратегия и тактика, истине не соответствуют.Плотью и кровью представлений о Буденном стало активно продвигаемое мнение в перестпроичные годы, будто он активно сопротивлялся процессу модернизации РККА в предвоенный период, в качестве примера приводили знаменитую фразу, якобы произнесенную Семеном Михайловичем:«Лошадь себя еще покажет».Наконец, как яркий показатель военной несостоятельности первого кавалериста страны отмечали несущественную должность, занимаемую им на завершающем этапе Великой Отечественной, – командующий кавалерией Советской Армии.

Мнение о военном непрофессионализме Буденного на полях Великой Отечественной стало в современной России даже официальной точкой зрения. Так, в выпущенной в 1997 году Военной энциклопедии говорится, что маршал «не проявил качеств, необходимых командующему крупными оперативно-стратегическими объединениями, и не сумел обеспечить твердое и непрерывное управление войсками в условиях резко меняющейся обстановки».

Да так ли это было на самом деле?

Познакомимся со взглядами Семена Михайловича на роль кавалерии в будущей войне:

«Причины возвышения или упадка конницы следует искать в отношении основных свойств этого рода войск к основным данным обстановки определенного исторического периода. Во всех случаях, когда война приобретала маневренный характер и оперативная обстановка требовала наличия подвижных войск и решительных действий, конные массы становились одним из решающих элементов вооруженной силы. Это проявляется известной закономерностью во всей истории конницы; как только развертывалась возможность маневренной войны, роль конницы сейчас же повышалась и ее ударами завершались те или другие операции.

Мы упорно боремся за сохранение мощной самостоятельной красной конницы и за дальнейшее ее усиление исключительно потому, что трезвая, реальная оценка обстановки убеждает нас в несомненной необходимости иметь такую конницу в системе наших Вооруженных сил».

Очевидно, что приведенные рассуждения не могли принадлежать дилетанту. Буденный правильно оценивал назначение конницы в современной армии.

В декабре 1940 года в Москве проходило совещание высшего комсостава РККА. С анализом действий Красной Армии в сентябре 1939 года на территории Польши выступил Буденный. В центре его внимания были не рассуждения в стиле «лошадь себя еще покажет», а обеспокоенность тем, что механизированным соединениям вовремя не доставлялось горючее. Эту проблему Семену Михайловичу пришлось решать лично, организовав доставку горючего по воздуху.

Возвращаясь к кавалерии, отметим, что точка зрения Буденного, обоснованно выступавшего за сохранение сильной советской конницы, не была услышана руководством страны. В конце 1930-х годов началось сокращение кавалерийских корпусов в составе РККА. Так, в одном 1938 году предполагалось сократить 7 (с 32 до 25) корпусов, направив их кадры для усиления механизированных войск. В результате, после всех сокращений советская кавалерия встретила войну в составе 4 корпусов и 13 кавалерийских дивизий. Были ли подобные меры правильными? Нет. И тысячу раз прав был Буденный, когда выступал за сохранение сильной конницы в составе РККА, что стало со всей очевидностью ясно на полях Великой Отечественной. В отличие от мехкорпусов кавалерийские части оказались наиболее устойчивыми соединениями Красной Армии в 1941 году. Ни в какие атаки в конном строю, не предусмотренные, к слову, уставом, они не бросались, однако были более мобильны, чем стрелковые дивизии, и менее зависимы от дорог и горючего, нежели моторизованные соединения.

Кавалерийские части успешно сражались во все годы Великой Отечественной и завершили ее на берегах Одера, а такие военачальники, как Белов, Осликовский, Доватор, вошли в когорту лучших советских полководцев. Любопытно, что в вермахте также уделяли серьезное внимание коннице. Так, в 1942 году в составе групп армий «Север», «Центр» и «Юг» было сформировано по одному кавалерийскому полку, а в феврале 1945 года немцы уже развернули кавалерийские бригады в дивизии. (В немецких мемуарах можно нередко встретить жалобы на советскую конницу, которая, воюя «не по правилам», серьезно дезорганизовала тылы вермахта.)

Думается, даже приведенных примеров достаточно, чтобы показать как разумность взглядов Буденного на будущую войну, так и важную роль, которую сыграла кавалерия в Великой Отечественной. Как же проявил себя Семен Михайлович на ее кровавых полях?

В истории двух мировых войн известно немало случаев, когда прославленные военачальники Первой мировой спустя 20 лет действовали неудачно. Это, например, спаситель Польши в 1920 году и командующий французской армией в 1940 году генерал Вейган; его предшественник на столь высоком посту генерал Гамелен, неплохо командовавший дивизией в Первую мировую.

Или вот немецкие полководцы: генерал-фельдмаршал фон Бок успешно командовал немецкой группировкой во время вторжения в Польшу в 1939 году. В 1941 году он стоял во главе группы армий «Центр», однако после провала наступления на Москву снят Гитлером с должности. В 1942 году фон Бок некоторое время командовал группой армий «Юг», но вскоре был отправлен в отставку и более до командных должностей не допускался. Другой немецкий военачальник, генерал-фельдмаршал фон Лееб хорошо показал себя во время польской и французской кампаний, однако во главе группы армий «Север» не сумел взять Ленинград и в начале 1942 года был также отправлен в отставку.

Все названные полководцы являлись, безусловно, людьми в военном отношении талантливыми, однако приведенные в адрес Буденного слова из Военной энциклопедии можно отнести и к ним.

10 июля 1941 года Семен Михайлович был назначен главкомом Юго-Западного направления, включавшего в себя Южный и Юго-Западный фронты. Их задачей было удержание Киева и в целом рубежа по Днепру. Первоначально фронты вполне успешно справлялись со своей задачей. Ситуация стала меняться к худшему на исходе августа, когда по приказу Гитлера 2-я танковая группа Гудериана повернула с Московского направления на юг, с целью выйти во фланг и тыл оборонявшей Киев советской группировке. 11 сентября навстречу Гудериану с Кременчугского плацдарма развернули наступление дивизии 1-й танковой группы Клейста. Обе танковые группы соединились 16 сентября, замкнув кольцо вокруг Киева – войска Юго-Западного фронта оказались в котле, а комфронта генерал Кирпонос погиб.

Буденный предупреждал Ставку о грозящей войскам Юго-Западного фронта опасности, рекомендовал оставить Киев и отвести армии. Так, когда танки Гудериана ворвались в Ромны, генерал Кирпонос обратился к начальнику Генштаба маршалу Б.М.Шапошникову с просьбой разрешить эвакуацию Киева и отвод войск, однако получил отказ. Тогда Буденный поддержал своего подчиненного и, в свою очередь, телеграфировал в Ставку:

«Со своей стороны, полагаю, что к данному времени полностью обозначился замысел противника по охвату и окружению Юго-Западного фронта с направлений Новгород-Северский и Кременчуг. Для противодействия этому замыслу необходимо создать сильную группу войск. Юго-Западный фронт сделать это не в состоянии. Если Ставка Верховного Главнокомандования, в свою очередь, не имеет возможности сосредоточить в данный момент такой сильной группы, то отход для Юго-Западного фронта является вполне назревшим... Промедление с отходом Юго-Западного фронта может привести к потере войск и огромного количества матчасти».

Перед нами весьма трезвое видение оперативной обстановки и понимание, что промедление с отводом войск может привести – и, увы, привело – войска фронта к катастрофе. К сожалению, в Москве ситуацию видели иначе, и даже такой талантливый генштабист, как Борис Михайлович Шапошников, не разглядел вовремя грядущей опасности. Добавим к этому, что для предложения об отводе войск нужно было немалое мужество. Ведь Семен Михайлович знал о желании Сталина во что бы то ни стало отстоять Киев.

На следующий день после этой телеграммы Буденный был снят с должности, а менее через неделю войска фронта оказались в окружении, однако его вины в разыгравшейся трагедии не было. В сентябре–октябре 1941 года Семен Михайлович возглавлял Резервный фронт.

30 сентября началась операция вермахта по захвату Москвы «Тайфун». Советский Генштаб не сумел вскрыть районы сосредоточения основных ударных группировок противника, в результате войска Западного (И.С.Конев) и Резервного фронтов оказались в окружении в районе Вязьмы. Тогда оба эти фронта были объединены под командованием Жукова. В поражении Резервного фронта нельзя винить Буденного, повторим, что в данном случае была ошибка разведки, не сумевшей вскрыть районы сосредоточения ударных группировок противника. Кроме того, тогда были разгромлены войска одного из лучших полководцев РККА Конева.

В мае 1942 года Буденный возглавил Северо-Кавказский фронт. Когда в июле немцы вышли к Кавказу, комфронта предложил отвести войска на рубежи Главного Кавказского хребта и Терека, сократив чрезмерно растянутый фронт, а также сформировать две резервные армии в районе Грозного. Сталин счел эти предложения рациональными и утвердил их. На запланированный Семеном Михайловичем рубеж войска отошли в августе 1942 года, где в результате ожесточенных боев остановили противника.

Наконец, в январе 1943 года Буденный стал главкомом кавалерии – должность чисто номинальная, свидетельствующая о том, что Семен Михайлович фактически был отстранен от управления войсками. Почему? Думается, дело здесь не в профнепригодности «Красного Мюрата», а в появлении плеяды молодых полководцев, гораздо лучше, нежели «старая гвардия», разбиравшихся в оперативной обстановке и завершивших войну в Германии. Однако в том, что Красная Армия в первые годы войны выстояла и научилась воевать, есть заслуга и Буденного.

Думается, наиболее объективной оценкой деятельности Семена Михайловича в Великой Отечественной можно назвать слова начштаба Юго-Западного направления генерала Покровского:

«Он сам не предлагал решений, сам не разбирался в обстановке так, чтобы предложить решение, но когда ему докладывали, предлагали те или иные решения, программу, ту или иную, действий, он, во-первых, быстро схватывал обстановку и, во-вторых, как правило, поддерживал наиболее рациональные решения. Причем делал это с достаточной решимостью»

Трижды герой с нюансами

Cемейное счастье пришло к Буденному лишь с третьей попытки. Первая жена, Надежда, погибла из-за неосторожного обращения с оружием. Вторая супруга, Ольга, была арестована в 1937 году и провела в лагерях около 20 лет. После ее освобождения Семен Михайлович помогал бывшей жене. Третья супруга, Мария, была на 34 года младше него. Тем не менее, брак оказался счастливым, у пары родилось трое детей – сыновья Сергей и Михаил, а также дочь Нина.

В мемуарах Будённого сообщается, что он является обладателем четырёх Георгиевских крестов. Более того, будто бы он даже получил "Георгия" пять раз, но одной награды был лишён за рукоприкладство.

Однако здесь необходимо отметить, что степень участия самого Будённого в мемуарах сравнительно невысока.

Во-первых, Будённый всю жизнь писал с сильными ошибками и по мере сил старался этого не делать (сталкивавшийся с ним по службе в РККА Брусилов вспоминал, что Будённый редко сам писал приказы и распоряжения).

Во-вторых, к началу работы над мемуарами он был уже достаточно пожилым человеком (почти 80 лет) и вряд ли мог в одиночку осилить огромные по объёму воспоминания. В лучшем случае часть он надиктовал для обработки литературными помощниками.

В-третьих, издание мемуаров было официальным, с большими тиражами, а Будённый к тому времени уже был человеком-легендой и, по сути, его образ принадлежал партии, а не ему самому.

Так что очевидно, что литературные работники больше сверялись с партийными установками, чем с воспоминаниями самого маршала.

Итак, в мемуарах Будённого сообщается, что своего пятого "Георгия" (хронологически первого) он потерял за рукоприкладство. Якобы он заступился за несчастных солдат перед вахмистром Хестановым и так ударил его, что тот улетел на несколько метров. За это будто бы Будённого хотели расстрелять, но в конечном итоге ограничились только лишением Георгиевского креста приказом по дивизии.

Со стороны в этой полной драматизма истории всё логично. Но при более тщательном рассмотрении подводят детали, из которых ясно, что речь идёт о небылице. Георгиевского креста нельзя было лишить приказом по дивизии. Награда была очень почётной, существовали чёткие критерии её лишения. Лишить этой награды можно было исключительно решением суда. Никаких приказов по дивизии не предусматривалось. Только суд и его приговор. Это правило неукоснительно соблюдалось и ни одному офицеру даже в голову не могло прийти лишить кого-то из нижних чинов заслуженного "Георгия" по своему усмотрению. Это было просто невозможно, такое лишение никогда не было бы признано, а офицеру бы влетело за самоуправство. Кроме того, о каждом лишении награды сообщалось в Капитул орденов, однако таких данных о Будённом до сих пор не удалось найти. Таким образом, если драка Будённого и была, то уж точно не с такими последствиями, которые он описывает.

Но зачем понадобилось выдумывать или приукрашивать эту историю? Дело в том, что в советские времена был сформирован определённый революционно-героический канон. Каждый крупный деятель советского государства в дореволюционные времена обязан был бороться с царизмом. Даже если ещё, что называется, пешком под стол ходил, всё равно должен был по мере сил помогать взрослым разносить листовки или бегать с донесениями. Но у Будённого в биографии не нашлось совсем ничего революционного. Политикой не увлекался, в партиях не состоял, гордился унтер-офицерским званием — вполне добросовестный служака старой армии.

Не случайно в огромных мемуарах Будённого 34 годам его дореволюционной жизни посвящено всего несколько страниц. Писать-то было нечего: написать про хорошее — нельзя, выставишь себя "прислужником царизма", писать про плохое вроде бы нечего: в тюрьме не сидел, с каторги не бежал, от царизма ни по одному пункту не пострадал. Вот и пришлось разнообразить свою биографию небольшой "вспышкой революционного насилия" и отобранным "Георгием".

Что касается остальных "Георгиев", то и здесь по поводу двух из них существуют обоснованные сомнения. Дело в том, что эти награды очень тщательно отслеживались. Каждый крест был номерным, и награждение обязательно документировалось. Два Георгиевских креста (четвёртой и третьей степеней) Будённого абсолютно честно им заслужены и не вызывают никаких сомнений. Их номера известны, как и приказы о награждении.

А вот о крестах второй и первой степеней ничего не известно. Конечно, можно предположить, что документы потерялись в смутные годы Гражданской войны или позже. Теоретически это возможно. Но почему в таком случае при аттестации в 1921 году Будённый написал, что имеет только два "Георгия"? Вряд ли он позабыл о них, тем более что "Георгий" первой степени был редчайшей наградой. Может быть, он решил не упоминать их, чтобы не прослыть прислужником царизма? Теоретически и это возможно.

Но всё это в любом случае не объясняет главного — почему он остался вахмистром? Ведь вручение Георгиевского креста первой степени повышало награждённого до звания подпрапорщика (высшее унтер-офицерское звание). Но Будённый так и встретил революцию вахмистром. А это означает, что Георгиевского креста первой степени у него, скорее всего, не было. Известное дореволюционное фото человека, похожего на Будённого, с четырьмя крестами многими исследователями считается позднейшим монтажом.

Таким образом два креста (четвёртой и третьей степеней) у Будённого точно были. "Георгий" второй степени под вопросом. "Георгия" первой степени, скорее всего, не было, как не было и лишения награды приказом по дивизии. До Великой Отечественной Будённый царских наград не носил. После войны несколько раз надевал. По воспоминаниям дочери, это были специально заказанные дубликаты (без номеров), поскольку оригиналы пропали.

Трудно сказать, чья именно это была инициатива. Возможно, и сам пожилой маршал решил прихвастнуть, когда царские награды были реабилитированы. А может быть, партийные идеологи решили сделать заслуженному человеку приятное (в период работы над мемуарами Будённый за десять лет (с 1958 по 1968 гг.) получил три звезды Героя Советского Союза, при том что до этого не имел ни одной).

Главный "лошадник" страны Советов

После начала хрущёвской оттепели в пику сталинскому культу вновь началась романтизация и героизация Гражданской войны. Это было на руку Будённому, который к тому моменту остался единственным из значимых героев войны. Был ещё Ворошилов, но он всегда воспринимался как сталинский оруженосец и особой славы на полях сражений не получил. А вот Будённый — фигура уровня Чапаева. С той разницей, что Чапаев давно мёртв, а Будённый — живой и выступает перед пионерами и комсомольцами, родившимися через 30 лет после войны. Для которых это смутное время — уже предание старины глубокой. Ещё при жизни о нём начали слагать анекдоты, что явно свидетельствовало о том, что он стал одним из символов советской власти.

Из всех красных командармов Гражданской войны Будённый оказался самым удачливым. Звёздный час маршала пришёлся на вторую половину 1919 — начало 1920 года, и дальнейшие 50 с лишним лет он, по сути, жил на "дивиденды". Он был одним из немногих, кто получил от жизни гораздо больше, чем мечтал. Хотел маленький конный заводик, а получил все заводы страны и "личную" породу лошадей. Мечтал стать унтер-офицером, а стал маршалом. Из всех крупных фигур Гражданской войны только он, Сталин и Ворошилов получили щедрые порции прижизненной славы. Остальные либо рано умерли, либо стали легендами уже после смерти.

Бесспорная заслуга Семена Буденного заключается в том, что он способствовал развитию коневодства в СССР. Одна из пород лошадей, выведенная на конных заводах, которые курировал маршал, получила название буденовской.

Сам маршал до последних лет жизни оставался прекрасным наездником. Любимый конь Буденного по кличке Софист был запечатлен скульптором Томским в конном памятнике фельдмаршалу Кутузову – создатель монумента решил, что натуры лучше, чем маршальский жеребец, ему не найти.

Маршал Будённый прожил 90 лет у всех на виду, но так и остался одной из самых таинственных фигур политического Олимпа СССР. Герой Гражданской войны, ставший героем анекдотов. Кто он – бездарный рубака и тонкий царедворец или…? Кстати, Семен Михайлович - единственный в истории страны кавалер пяти Георгиевских крестов. Скончался командарм-маршал 26 октября 1973 года. Ему удалось не только проделать головокружительный путь от унтер-офицера до маршала всего за два десятилетия, но и стать одним из самых знаменитых и узнаваемых людей в Советском Союзе. Он благополучно уцелел на фронтах Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн, был одним из немногих высших военачальников, не угодивших под чистки в РККА в конце 30-х. Он дожил до 90 лет и на закате жизни воспринимался как последний из могикан, живой символ Гражданской войны, всё ещё здравствующий, хотя с тех пор сменилось уже не одно поколение.

Семен Михайлович Буденный, один из первых советских маршалов, который чуть ли не до середины 70-х годов прошлого века считался в стране Советов самым настоящим национальным героем, однако в перестроечное время отношение пропагандистов и историков к нему вдруг резко изменилось. Весы истории до сих пор не могут до конца определится, кто это был, бездарность, Герой или обыкновенный карьерист?

Семьдесят пять лет тому назад для личного состава Красной Армии были введены персональные воинские звания, высшим из которых стало Маршал Советского Союза. Первыми этой чести удостоились пять военачальников, среди которых оказался Семен Михайлович Буденный

В 1930-е годы об этом человеке слагали легенды и песни, его именем называли улицы и города, в нем видели подлинного самородка, «мужицкого» полководца и отца большевистской конницы, во главе которой он сокрушил белогвардейские армии генералов Деникина и Врангеля. За рубежом же Буденного называли «Красным Мюратом».

Прошли десятилетия, и вместе с развенчанием культа личности Сталина началось переосмысление многих событий недавней истории. Оценка деятельности вчерашних героев поменялась кардинальным образом. Нет, Буденного не понизили в звании, как некогда маршала Кулика; Семен Михайлович не был обделен, подобно Георгию Константиновичу Жукову, вниманием прессы и руководства страны. Однако в послевоенный период на уровне массового сознания начало формироваться представление о Буденном как о недалеком человеке, «лошаднике». Его образ стал приобретать фольклорные черты, а рассказанные о нем истории больше напоминали анекдоты, нежели отражение реального жизненного пути.

Откуда-то вдруг вспомнили, что идея формирования советской стратегической конницы принадлежит Троцкому, хотя он не был сторонником крупных кавалерийских соединений, как говорилось выше. Стали настаиватиь, что подлинным народным кавалерийским полководцем был Борис Думенко, расстрелянный в 1920 году. Семена Михайловича упрекали в военной бездарности, о чем свидетельствовали будто бы сказанные им слова: «Да, по мне, все равно, какой фронт, мое дело рубать!»

Буденного винили в провале похода Красной Армии на Варшаву в 1920 году: мол, не выполнил приказ командующего Западным фронтом М.Н.Тухачевского и вовремя не перебросил свою Конармию из района Львова под Варшаву, хотя выше рассказывалось о невозможности этого исполнения.

Зачем все это делалось?

Ну... история циклична. Уничтожение воинской славы имперской России бумерангом вернулось к воинству советского периода. А этого делать ни в коем случае нельзя. Как выразился один враг: "Россия - страна с непредсказуемым прошлым"