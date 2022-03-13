Санкции игра командная. В нее не играют в одиночку, потому что это скучно

Коллективному Западу начало "прилетать" за санкции Коллективному Западу начало "прилетать" за санкции

Раз. Акции европейских авиакомпаний полетели в пике. Finnair в шаге от банкротства. Остальные тоже нормально. Падение акций до 40 процентов. Россия, чьорт побьери, такая большая, что облетать ее неудобно и дорого. Нет облететь конечно задорого можно, только билет никто не купит - все предпочтут авиаперевозчика из Китая, для которых открыто российское небо.

Два. Минпромторг рекомендовал химпредприятиям приостановить экспорт производных метанола в Европу из-за проблем с логистикой. А это значит вот что. Метанол является сырьем для таких важнейших продуктов, как пентаэритрит и уротропин. Не вдаваясь в научные подробности - без этого химическая промышленность ЕС летит туда же, куда и авиация. Доля российских производителей этих веществ на рынке ЕС составляет 40% (пентаэритрит) и 50% (уротропин). "Европейские регуляторы прекрасно понимают, что недопоставка этой продукции на территорию союза может вызвать серьезные проблемы для европейской отрасли строительных материалов, фармацевтической, косметической, химической и других". Минпромторг рекомендовал химпредприятиям приостановить экспорт производных метанола в Европу из-за проблем с логистикой. А это значит вот что. Метанол является сырьем для таких важнейших продуктов, как пентаэритрит и уротропин. Не вдаваясь в научные подробности - без этого химическая промышленность ЕС летит туда же, куда и авиация. Доля российских производителей этих веществ на рынке ЕС составляет 40% (пентаэритрит) и 50% (уротропин). "Европейские регуляторы прекрасно понимают, что недопоставка этой продукции на территорию союза может вызвать серьезные проблемы для европейской отрасли строительных материалов, фармацевтической, косметической, химической и других".

Взорвать цены на одном из самых фундаментальных рынков, от которого растёт ценообразование десятков доходных промышленностей Евросоюза - что это как не самострел для Европы?

Три. Снова химия. Минпромторг заявил, что необходимо приостановить экспорт удобрений до возобновления нормальных перевозок и гарантий выполнения поставок.

В ведомстве подчеркнули, что из-за саботажа осуществления поставок некоторыми иностранными логистическими компаниями аграрии как в Европе, так и в других странах не могут получить необходимые объемы удобрения.

В переводе: накануне посевной европейские фермеры ну и американские заодно, остаются без российских удобрений, а это жопа, если по-простому. В мировом рынке у нас доля такая: чуть меньше трети мирового производства калийных удобрений, порядка 10% азотных и около 20% комплексных.

Восполнить эту нехватку негде. То есть совсем негде. Нет этих удобрений. А, стоп. Они есть у Беларуси, которая, кажется, тоже немного под санкциями. И тоже слегка сосредотачивается. И в итоге, одни без удобрений. Где-то, как на Украине, посевная сорвана. То есть через полгода мировой рынок продовольствия, в частности, пшеницы, просто рушится. И что интересно, Россия - мировой лидер на рынке пшеницы.

Четвертое. С полупроводниками и чипами вообще интересно.

"...Дело в том, что на Россию сегодня приходится 80 процентов рынка сапфировых подложек – тонких пластин из искусственного камня, которые применяются в опто- и микроэлектронике для наращивания слоёв из различных материалов, например кремния. Они используются в каждом процессоре в мире – AMD и Intel исключения не составляют.

Российские позиции ещё сильнее в специальной химии травления микросхем с использованием ультрачистых компонентов. На Россию приходится 100 процентов мировых поставок различных редкоземельных элементов, используемых для этих целей.

Запрет для России готовой продукции выльется в ответный запрет на поставки компонентов производства и вызовет острейший дефицит процессоров для всего мира. По сравнению с ним ситуация с перебоями поставок на конец 2021 г. покажется относительно лёгкой".

И последнее. Наступают санкции, когда уходит Нетфликс, приходит Рутрекер.

Я не то, чтобы мечтал о санкциях. И совершенно не настроен в стиле "это даже хорошо, что санкции ввели". Но я к тому, что неприятно будет всем. Только у нас есть большой опыт кризисов и как из них выходить. Например, опыт 90-х, а у европейцев и американцев его нет.

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