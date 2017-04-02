Евгений Спицын. О мифах украинской пропаганды

Историк Евгений Спицын о мифах, которые распространяют украинские политологи на российских ток-шоу. Незаконность Беловежских соглашений, Будапештский меморандум, грубейшие нарушения норм международного права странами Запада в 90х. Когда появился термин Киевская Русь и кто его изобрёл, как фальсифицируют историю в наше время.

Спицын Евгений Юрьевич – Историк, педагог, имеет 25 лет педагогического стажа. Родился в 1966 г., Москва, СССР. Автор учебников и курсов лекций по истории России, член Экспертного совета Комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции. Евгений Спицын в 1991 окончил Московский педагогический гос. университет, в 2000–2008 гг. был директором одной из московских школ. с 2007 по 2009 проректор Института мировых цивилизаций. В рамках Единой концепции исторического образования написал «Полный курс истории России для учителей» в 4-х книгах.

http://www.russiapost.su/archives/109397



От себя добавлю, что "Историю России" Спицина приобрела, там ещё и пятый том есть, где отдельно даны уникальные карты, портреты правителей и военоначальников. Прекрасное пособие! Рекомендую всем, кто интересуется историей своей Родины!



http://uchebnik-istorii. patriotika.com/