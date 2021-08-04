Россия продемонстрировала возможность закрыться от вражеских спутников-шпионов

Накануне произошло одно очень интересное событие. По данным американской Системы экстренного оповещения (EAS), европейский метеорологический спутник Sentinel-1, находившийся в это время над Югом России и Юго-Востоком Украины, мог подвергнуться мощному РЭБ-воздействию, что привело к «засветке» картинки. Также проблемы с работой возникли и у второго европейского спутника Sentinel-2. При этом подразумевается, что за атакой стоит наша страна. Так ли это на самом деле, и почему вдруг Минобороны РФ взялось кошмарить «мирные» европейские сателлиты?

Мы не знаем доподлинно, действительно российские военные «ударили» по Sentinel-1 и Sentinel-2 или нет, с обеих сторон пока что не поступило никаких официальных комментариев, но давайте попробуем порассуждать, могло ли нечто подобное реально произойти.

Сперва надо сказать несколько слов о самих пострадавших спутниках, и почему мы сознательно взяли их определение как «мирные» в кавычки. Оба сателлита были запущены Европейским космическим агентством (ESA) в рамках программы мониторинга Земли Copernicus, названную в честь великого астронома. Первый Sentinel-1А был выведен на орбиту в апреле 2014 года, второй по счету спутник Sentinel-1В – в 2016 году.

Работая в паре, они могут в течение 6 дней произвести съемку всей поверхности Земли. Неплохо, правда? Съемка осуществляется в С-диапазоне (длина волны 6 см), а всепогодную доставку космических снимков обеспечивает РЛС с синтезированной апертурой C-SAR, разработанная компанией «Astrium». Официально заявленные цели данной европейской программы вызывают уважение: мониторинг подвижек земной поверхности, картографирование лесов, картирование использования сельскохозяйственных земель, картирование полярных льдов, обнаружение розливов нефти и их мониторинг, наблюдение за природными бедствиями, проведение научных исследований, а также наблюдение за перемещениями морских судов.

И все бы ничего, вот только минимум половина из перечисленной информации представляет интерес для военных блока НАТО. Это вам и движение военных кораблей, и фотографирование со спутников перемещений иностранных войск, в том числе российских, их позиций в районе проведения боевых действий и т.д. По факту «мирный» метеорологический спутник оказывается имеющим двойное назначение, включая шпионское. Заметим, что проблемы у обоих европейских метеорологических аппаратов возникли, когда они находились над российским Югом – Ростовской областью, Кубанью, Крымом, а также над Донбассом. Совпадение? Возможно. Ах, да, о том, что у обоих Sentinel появились неожиданные затруднения, сообщила «всего лишь» Emergency Alert System (EAS) — национальная система предупреждения населения в США, которая создана для оперативного уведомления о стихийном бедствии, теракте или начале войны. В общем, американцы в курсе проблем с «мирными» спутниками своих европейских союзников.

К сведению, на этом исследовательская деятельность стран, входящих в блок НАТО, не исчерпывается. В 2015 и 2017 году на орбиту было выведено новое семейство сателлитов дистанционного зондирования Земли под названием Sentinel-2A и Sentinel-2B, соответственно. После 2021 года запланировано усилить их аппаратами Sentinel-2C и Sentinel-2D, которые разрабатывает, к слову, оборонное подразделение ведущего европейского аэрокосмического гиганта Airbus Defence and Space. Но и это еще не все: семейство будущих спутников Sentinel-3, -4, -5 и -6 сможет изучать океаны (Sentinel-6 для этого будет оснащен радиоальтиметром), полярные льды и атмосферу. Иначе говоря, под тотальный и непрерывный космический контроль берется вся планета, не охваченным взором «исследователей» из ЕС не останется ни один уголок Земли, на море, в его толще, или на суше. Вот и решайте сами, спутники Sentinel – это чисто гражданская научная программа или нет.

Понятное дело, что нашему оборонному ведомству подобные глобальные инициативы стоят поперек горла. В случае начала войны в первую очередь необходимо вывести из строя всю спутниковую группировку противника, разведывательную или «метеорологическую». Но как? К счастью, России есть чем ответить на этот вызов.

Так, например, сбить спутники, находящиеся на низкой околоземной орбите, сможет противоракетная система А-235 «Нудоль», которая уже прошла ряд успешных испытаний. «Засветить» своим лучом оптические разведывательные системы спутников противника должен перспективный лазерный комплекс «Пересвет». И это еще далеко не все, что Минобороны РФ может противопоставить «любителям подглядывать».

В частности, вызвать эффект, на который пожаловались европейские «метеорологи», в силах российский комплекс РЭБ «Тирада-2С». Это жутко засекреченное радиоэлектронное оружие, о нем известно только, что оно создавалось специально для выведения из строя тактических и коммуникационных спутников. Опытно-конструкторская работа над мобильным противоспутниковым комплексом началась в 2001 году, а изготовителем является Владимирский завод «Электроприбор». Для него пришлось разработать сверхмощные модули питания, которые позволяют подавлять сигналы сателлитов прямо с поверхности Земли, создавая помехи передаче данных. Сообщается, что «Тирада-2С» поступила в войска в 2019 году.

Мог этот комплекс РЭБ «засветить» европейские «метеоспутники», с любопытством изучающие наш Южный военный округ? Да запросто. Было ли это на самом деле? Мы этого доподлинно не знаем.

Автор: Сергей Маржецкий

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