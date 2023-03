То взрывы, то пожары, то вагоны сползают с рельс

У нас в последнее время что-то много стал взрываться газ... да складские помещения горят.

А в "благословенной Америке"...

3 февраля около 20:55 по местному времени (4 февраля в 4:55 по московскому времени) на окраине деревни Ист-Палестайн, расположенной на границе штатов Огайо и Пенсильвания, потерпел крушение поезд, перевозивший, наряду со всем остальным, токсичные химикаты (винилхлорид, бутилакрилат, этилгексилакрилат и монобутиловый эфир этиленгликоля). С рельсов сошло 38 вагонов, из них 11 содержали разные токсичные химикаты. Часть химикатов разлилась и загорелась. Поднявшееся в результате горения облако ядовитых веществ было видно даже из космоса. Местные жители заговорили о химическом Чернобыле. Интересно, что в 2022 году в США вышел фильм «Белый шум», завязкой сюжета которого является крушение поезда в штате Огайо и выброс в результате этого крушения облака токсичных химикатов, из-за чего была объявлена эвакуация. Некоторые жители Ист-Палестайна даже снимались в массовке этого фильма.

6 февраля 2023 г. произошел крупный пожар на химическом заводе Carus Chemical Plant в округе Ла-Салл, шт. Иллинойс в 80 км от г. Чикаго.

На заводе производятся химические продукты для очистки воды, очистки сточных вод и воздуха, а также для восстановления почвы.

Жителей предупредили, что в числе опасных химикатов на заводе были свинцовые соединения и серная кислота, входящие в состав антифризов.

Из-за пожара в окружающую среду попал окислитель - вещество зеленого цвета, жителей близлежащих районов власти попросили держаться подальше от зеленого вещества, а затем дали инструкцию по его дезактивации.



13 февраля загорелся завод по переработке мусора в г. Дораль, шт. Флорида, работающий на возобновляемых источниках энергии.

На территории завода могли храниться опасные вещества.



13 февраля произошли еще 2 инцидента с ж/д-составами в шт. Южная Каролина и Техас.

В районе г. Энори, Южная Каролина, с путей сошли несколько грузовых вагонов.

В шт. Техас авария произошла от г. Хьюстон, там поезд столкнулся с грузовиком, с рельсов сошли 16 вагонов.

По данным полицейского управления, на месте были опасные материалы.

Union Pacific, владеющая этой ж/д, сообщила, что речь идет о дизельном топливе, вытекшем из попавшего в аварию грузовика.



15 февраля произошел новый инцидент при транспортировке химикатов.

Грузовик, перевозивший порядка 1 т оксида азота - токсичного вещества, которое может быть смертельным при вдыхании, - разбился на автомагистрали 10 к юго-востоку от г. Тусон, шт. Аризона.

Из поврежденного контейнера начали выходить ярко-оранжевые пары, была объявлена эвакуация.



16 февраля в шт. Флорида вспыхнул пожар на заводе компании Nursery Supplies Inc. в г. Киссимми, к югу от г. Орландо.

Загорелись почти 5 акров поддонов с пластиковыми горшками для растений, пластик активно выделял ядовитый черный дым.



Также 16 февраля произошел пожар на наливном терминале порта Талос в г. Катоса в шт. Оклахома, который используется для погрузки химикатов, асфальта и нефтепродуктов.

Загорелся один из резервуаров для хранения химикатов, их верхней части резервуара вырывался столб пламени и дыма.

Компания Holly Energy Partners, которой принадлежит резервуар, сообщила, что он не использовался, но содержал следовые количества полимеризованного материала.

Причина пожара неизвестна, сообщается, что до происшествия в резервуаре проводилось техобслуживание.



17 февраля 2023 г. загорелся Clean Harbors - объект по хранению и переработке отходов в Брейнтри, шт. Массачусетс.

Огонь охватил полуприцепы, но их груз оставался неизвестен.

Пожар был потушен, но какие именно вещества могли попасть в воздух, пока не было объявлено.



20 февраля 2023 г. последовал еще один серьезный инцидент - произошел взрыв на заводе I Schumann & Co по производству металла и красок в Оуквуд-Виллидж неподалеку от г. Кливленд, шт. Огайо.

Обломки оборудования были выброшены из здания завода на сотни метров, разрушена большая часть здания.

После взрыва начался пожар, в воздух поднялся большой столб дыма.

Жители соседних населенных пунктов, в частности расположенного в 15 км г. Севен-Хиллз, сообщают о запахе горящих нефтепродуктов.

Пожарные справились с ситуацией, пострадали по крайней мере 13 человек, сообщается об 1 погибшем.

На следующий день после взрыва металлургического завода в Огайо, та же участь постигла промышленный объект по производству и ремонту цистерн из алюминия в штате Флорида. Подтверждено 2-е погибших и 3-е раненых. А в США всё стабильно: 9 марта опять возник крупный пожар - теперь на складе в Омахе, штат Небраска.

Это становится какой-то трагической традицией. Вы не поверите, но в США сошёл с рельсов очередной американский товарняк. На этот раз - в Алабаме. В кадре на одном из вагонов мелькает издевательская надпись по-русски "СМЕХ". На самом деле, эта аббревиатура обозначает железнодорожную компанию "CEMEX, Inc.".