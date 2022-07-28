Почему нам выгодно затягивание СВО на Украине? Часть1

Евгений Ермилов

Здравствуйте, товарищи!

Сегодня решил опубликовать достаточно спорный материал. Долго думал и «обкатывал в голове» возникшие мысли по поводу затягивания сроков СВО на Украине.

Крайне неоднозначный материал, но, как мне кажется, изложенная ниже точка зрения имеет право на существование. По крайней мере в форме гипотезы.

И так, специальная военная операция на Украине длится уже пять месяцев. Могли бы мы провести её быстрее?

Безусловно!

Что нас останавливает?

Откинем в сторону гуманистические мотивы, хотя они крайне важны. Перейдём к суровому прагматизму!

Всё ниже изложенное, вами, уважаемые читатели, будет воспринято в нужном ключе при условии понимания одной непреложной истины:

УКРАИНА – НЕ ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ РОССИИ В ЭТОМ КОНФЛИКТЕ. ИДЁТ ПРОТИВОСТОЯНИЕ С СИСТЕМОЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ВОЕННЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ, СЛОЖИВШИХСЯ В МИРЕ. УКРАИНА – ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРУШЕНИЯ СЛОЖИВШЕГОСЯ КОЛОНИАЛЬНОГО МИРОПОРЯДКА. ТОЧКА ПРИЛОЖЕНИЯ УСИЛИЙ, КАМЕШЕК, КОТОРЫЙ ВЫЗЫВАЕТ ЛАВИНУ.

Готовы выслушать соображения автора? Поехали… СВО на Украине открыла перед Россией и всем миром глобальное «окно возможностей». Это окно позволяет впервые выстроить равноправные, основанные на взаимоуважении, отношения между странами и народами.

Предполагаемая будущая система достаточно зыбко просматривается в сегодняшних реалиях.

Почему? Да потому, что за всю современную историю человечества не было миропорядка, основанного на гармонизации отношений между этносами и их порождениями – государствами.

Вся современная история – колониальная. Эксперимент равенства и братства, проводившийся в рамках СССР – провалился. Причин много, но это отдельная, хорошо разобранная тема.

Теперь необходимо выстраивать абсолютно новые взаимоотношения, основанные не на эксплуатации, не на экономическом и военном диктате, не на управлении миром группой элит. Как это сделать? Думаю, многие умнейшие люди сегодня над этим головы ломают. Куда уж нам: там другой уровень информированности, анализа, прогнозирования, механизмы управления человеческими массами.

На нашем уровне требуется понимание: без уничтожения прежней системы, построение нового мира – невозможно. Сделать это крайне сложно, практически невозможно. Было… до настоящего момента. Сегодня сложились идеальные условия… Существующая колониальная система (далее СИСТЕМА) показала себя за эти столетия крайне жизнеспособным организмом, который учится на своих ошибках, подстраивается под новые условия, не останавливается ни перед какими жертвами. Но в то же время — это крайне консервативный по своей сути организм, который глубинно остаётся неизменным. Меняется только способ подачи себя людям (демократия, свобода, равенство), изменяются формы предлагаемых псевдосвобод (эмансипация, ЛГБТ-девиации, партия «зелёных»). В реализации своих интересов СИСТЕМА (именно СИСТЕМА, а не страны, которые лишь являются её проводниками) способна применить ядерное оружие, уничтожить миллионы людей, убить любого Президента или Премьер-министра, уничтожить ЛЮБОГО любыми доступными способами и средствами. Как и любая система, она имеет свои столпы, на которых зиждется испокон веков. Назвать их все, наверное, не сумею, но основные просматриваются чётко:

1. Колониальное мышление, идеология превосходства (отсюда расизм, фашизм, нацизм, русофобия).

2. Военное преимущество (уничтожение несогласных стран и руководителей).

3. Финансовое доминирование (это о горячо любимых санкциях).

Противостояние по одному из направлений: борьба с фашизмом, военное противоборство, перенастройка экономики к работе в условиях санкций – дают местный результат и не приводят к слому системы. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов мы, как думали, уничтожили фашизм. Прошло три четверти века, и он возродился в новой форме, основой которой стала русофобия (как до этого – жидобольшевики).

Северная Корея сумела отстоять свою независимость на поле боя (не без помощи, конечно). И что? Её изолировали, обложили санкциями и … забыли. Страна просто вычеркнута из системы международных отношений и абсолютно ни на что в мире и в регионе не влияет.

Иран, Венесуэла – после неудачных попыток силовой смены власти, находятся под санкциями. В отличие от Северной Кореи им гораздо сложнее. Их проклятье – наличие нефтяных месторождений. Поэтому попытки вернуть эти страны в орбиту влияния СИСТЕМЫ не прекращаются. Таким образом, для противодействия СИСТЕМЕ необходим этнос (страна, группа стран), имеющий опыт и возможность противостояния всем столпам западной системы одновременно. И внутренне готовый их снести.

Такой опыт и возможность имеется только у русского этноса! Почему?

1. Мы определили фашизм во всех его проявлениях своим вечным врагом. И у нас к нему, если хотите, коллективный иммунитет.

2. У нас есть опыт успешного военного противостояния с Западом. А новые образцы вооружений позволяют успешно противостоять противнику не только сегодня, но и на перспективу.

3. Начиная с 2014 года, мы научились не только выживать, но и развиваться под санкциями. Механизмы, созданные тогда, позволяют нам достаточно безболезненно переводить целые отрасли, промышленность и экономику в новые формы в условиях давления. Кстати о начале санкций в 2014 году, после присоединения Крыма.

Помимо стратегического значения полуострова (который теперь наш), это был важный урок противостояния экономическому давлению коллективного Запада.

Русофобия в Европе была как до, так и после присоединения Крыма. Но после 2014 года маски были сброшены. Население России истинное лицо Запада увидело и оценило. У многих спали «розовые очки». Понимание того, что ты человек второго или третьего сорта, никогда не добавляет сортировщику популярности в твоих глазах. Жить и развиваться в условиях экономических санкций мы с 2014 года научились. При чём, как показывает исторических опыт Японии (и многих других), ставка на продовольственную и энергетическую безопасность оказалась верной. Гигантскими темпами пошло сближение с Азией, Ближним Востоком, Латинской Америкой, Африкой.

В 2014 году не хватало военной составляющей. Именно без одновременного удара по всем трём столпам, наша операция по выходу из колониального мироустройства не удалась бы.

Да, мы уже тогда могли признать Донбасс, ввести войска. При чём не только в ЛДНР, но и в Одессу, и в Харьков. Режим Порошенко, ВСУ были на тот момент достаточно слабы и были все шансы на военный успех. Но вот удержали бы? Не думаю.

При том развитии событий, русофобия в Европе и в США вскипела бы одномоментно, были бы введены адские санкции, которые мы бы точно не выдержали, Европа и США вполне могли бы ввести свои войска на Украину. И всё – мы бы проиграли безоговорочно на всех фронтах. 2016 год - это только начало перевооружения.

России все эти годы постепенно прививали иммунитет.

Сначала через Бессмертный полк, развитие различных патриотических движений – возрождали ненависть и неприятие фашизма.

С 2014 года разработали систему мер по поддержке экономики и промышленности в условиях санкций. При чём, повторюсь, это даже не система под какую-то отдельную отрасль, а универсальный алгоритм, который с учётом специфики способен организовать воссоздание любого направления промышленного производства.

С 2009 года развивался оборонно-промышленный комплекс. Создавались новые, совершенствовались старые образцы вооружений. Всё это обкатывалось на полигоне под названием Сирия. Скрытно наращивались масштабы производства вооружений. К 2022 году мы подошли со своей новой триадой: неприятием фашизма, готовой к реорганизации экономикой и военной дубиной.

Всё – подготовительные условия для слома СИСТЕМЫ созданы. Больше ни одно государство в мире, кроме России, не обладает ими всеми одновременно.

Так почему же начав реализацию СЛОМА, мы не торопимся? Почему затягиваем сроки? Об этом во второй части статьи…

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