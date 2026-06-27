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Красавицы царской России в колоризированных архивных фото

В этой подборке собраны очень разные женщины: актрисы и институтки, революционерки и аристократки, балерины и домохозяйки. Но всех их объединяет красота, навечно запечатленная благодаря искусству фотографии и любовно восстановленная и приумноженная талантливым мастером цветописи.Художница Ольга Ширнина возрождает на старых фотографиях утраченную палитру жизни.

Любовно раскрашенные ею старинные снимки как будто получают вторую жизнь, аристократичные лица породистых красавиц времен Российской империи обретают кровь и плоть, становятся современнее и ближе.

 

Портрет балерины Матильды Кшесинской (Mathilda Kschessinska) в колоризированном архивном фотоБалерина Матильда Кшесинская. 

Изображение модной дамы из Кашина Тверской области в 1900-е годы, колоризированное фотоМодная дама из Кашина (Тверская область, Россия), 1900-е гг. 

Фотография балерины Агриппины Вагановой (Agrippina Vaganova) в колоризированном видеБалерина Агриппина Ваганова. 

Портрет ученицы Александровского института благородных девиц в Санкт-ПетербургеУченица Александровского института благородных девиц, Санкт-Петербург. 

Колоризированный портрет революционерки Александры Коллонтай (Alexandra Kollontai)Александра Коллонтай (революционерка). 

Изображение певицы Анастасии Вяльцевой, меццо-сопрано, в колоризированном фотоАнастасия Вяльцева, меццо-сопрано. 

Фотография балерины Анны Павловой (Anna Pavlova) со своими лебедями-питомцамиБалерина Анна Павлова со своими питомцами. 

Кадр Анны Павловой (Anna Pavlova) в образе Умирающего лебедя, колоризированныйАнна Павлова в образе «Умирающего лебедя».

Колоризированный портрет молодой аристократки начала XX века в русском стиле

 

Портрет женщины в традиционном русском кокошнике и сарафане, колоризированное фото

 

Изображение Анны Павловой (Anna Pavlova) в костюме умирающего лебедя на сцене, колоризированное

 

Колоризированная фотография молодой женщины с цветами в волосах начала XX века

Портрет баронессы Грайвениц в русском национальном костюме 1900 года, колоризированныйБаронесса Грайвениц в русском костюме, 1900 год. 

Колоризированный портрет красивой дамы из России в элегантном платье начала XX векаКрасивая дама из России. 

Изображение графини Софии Вяземской конца 1900-х годов, колоризированноеГрафиня София Вяземская, конец 1900-х годов. 

Фотография русской писательницы и переводчицы Елизаветы Кологривовой, колоризированнаяЕлизавета Кологривова, русская писательница и переводчица. 

Портрет ученицы Института благородных девиц в Санкт-Петербурге, колоризированныйУченица Института благородных девиц, Санкт-Петербург. 

Колоризированный портрет Мариетты Декинз 1900-1917 годовМариетта Декинз, 1900-1917. 

Изображение грузинской княжны Марии Прокофьевны Эристовой-Шервашидзе, колоризированноеГрузинская княжна Мария Прокофьевна Эристова-Шервашидзе. 

Профильный портрет балерины Матильды Кшесинской (Mathilda Kschessinska), колоризированныйМатильда Кшесинская.

Колоризированный портрет молодой женщины в большой шляпе с перьями начала XX векаПортрет элегантной женщины в розовом платье с жемчугом, колоризированный

 

Изображение девушки с Северного Кавказа в традиционной одежде, колоризированноеДевушка с Северного Кавказа.

 

Фотография девушки из Саратова начала XX века, колоризированнаяДевушка из Саратова. 

Портрет ученицы Александровского института с венком из роз в Санкт-Петербурге, колоризированныйУченица Александровского института благородных девиц, Санкт-Петербург.

Колоризированный портрет сибирячки начала XX векаСибирячка. 

Портрет княгини Зинаиды Юсуповой в роскошном платье, колоризированныйКнягиня Зинаида Юсупова. 

Фотография балерины Тамары Карсавиной (Tamara Karsavina) в танцевальной позе, колоризированнаяБалерина Тамара Карсавина.

Колоризированный портрет женщины в экзотическом костюме с жемчугом начала XX векаПортрет аристократки в роскошном платье с драгоценностями, колоризированный

 

Изображение юной русской невесты 1903 года, колоризированноеЮная русская невеста, 1903 г. 

Колоризированная фотография Анны Павловой (Anna Pavlova) 1905-1910 годовСнова Анна Павлова, 1905-1910 гг.Портрет актрисы Веры Комиссаржевской, колоризированный 

Колоризированный снимок Анны Павловой (Anna Pavlova) у себя дома в 1910-е годыАнна Павлова у себя дома, 1910-е гг.

 

 

Изображение Анны Павловой (Anna Pavlova) в балете Дочь фараона 1910 года, колоризированноеАнна Павлова в балете «Дочь фараона», 1910 год. 

Другой кадр Анны Павловой (Anna Pavlova) в балете Дочь фараона, колоризированныйТам же. 

Портрет невесты капитана Дашкова начала XX века, колоризированныйНевеста капитана Дашкова. 

Колоризированный портрет революционерки, журналистки и поэтессы Ларисы РейснерЛариса Рейснер (революционерка, журналистка и поэтесса). 

Портрет молодой русской женщины 1910 года, колоризированныйПортрет молодой русской женщины, 1910 год. 

Фотография звезды немого кино Веры Холодной (Vera Kholodnaya) 1910-е годы, колоризированнаяВера Холодная, звезда немого кино, 1910-е гг. 

Портрет Анны Павловой (Anna Pavlova) в русском национальном костюме 1911 года, колоризированныйАнна Павлова в русском костюме, 1911 год. 

Колоризированный портрет Веры Холодной (Vera Kholodnaya) 1916 годаВера Холодная, 1916 год. 

Изображение Тамары Карсавиной (Tamara Karsavina) в костюме невесты из балета Синий бог, колоризированноеТамара Карсавина в костюме невесты из балета «Синий бог». 

Фотография Анны Павловой (Anna Pavlova) 1913 года, колоризированнаяАнна Павлова, 1913 год. 

Портрет Веры Фокиной в балете Карнавал 1914 года, колоризированныйВера Фокина в балете «Карнавал», 1914 год. Колоризированный портрет Веры Холодной (Vera Kholodnaya) 1918 года

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