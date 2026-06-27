Красавицы царской России в колоризированных архивных фото

В этой подборке собраны очень разные женщины: актрисы и институтки, революционерки и аристократки, балерины и домохозяйки. Но всех их объединяет красота, навечно запечатленная благодаря искусству фотографии и любовно восстановленная и приумноженная талантливым мастером цветописи. Художница Ольга Ширнина возрождает на старых фотографиях утраченную палитру жизни.

Любовно раскрашенные ею старинные снимки как будто получают вторую жизнь, аристократичные лица породистых красавиц времен Российской империи обретают кровь и плоть, становятся современнее и ближе.

Балерина Матильда Кшесинская.

Модная дама из Кашина (Тверская область, Россия), 1900-е гг.

Балерина Агриппина Ваганова.

Ученица Александровского института благородных девиц, Санкт-Петербург.

Александра Коллонтай (революционерка).

Анастасия Вяльцева, меццо-сопрано.

Балерина Анна Павлова со своими питомцами.

Анна Павлова в образе «Умирающего лебедя».

Баронесса Грайвениц в русском костюме, 1900 год.

Красивая дама из России.

Графиня София Вяземская, конец 1900-х годов.

Елизавета Кологривова, русская писательница и переводчица.

Ученица Института благородных девиц, Санкт-Петербург.

Мариетта Декинз, 1900-1917.

Грузинская княжна Мария Прокофьевна Эристова-Шервашидзе.

Матильда Кшесинская.

Девушка с Северного Кавказа.

Девушка из Саратова.

Ученица Александровского института благородных девиц, Санкт-Петербург.

Сибирячка.

Княгиня Зинаида Юсупова.

Балерина Тамара Карсавина.

Юная русская невеста, 1903 г.

Снова Анна Павлова, 1905-1910 гг.

Анна Павлова у себя дома, 1910-е гг.

Анна Павлова в балете «Дочь фараона», 1910 год.

Там же.

Невеста капитана Дашкова.

Лариса Рейснер (революционерка, журналистка и поэтесса).

Портрет молодой русской женщины, 1910 год.

Вера Холодная, звезда немого кино, 1910-е гг.

Анна Павлова в русском костюме, 1911 год.

Вера Холодная, 1916 год.

Тамара Карсавина в костюме невесты из балета «Синий бог».

Анна Павлова, 1913 год.

Вера Фокина в балете «Карнавал», 1914 год.