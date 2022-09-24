Территория Героев...(37)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

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https://t.me/mod_russia/20101

https://t.me/mod_russia/20113

https://t.me/mod_russia/20116

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Десантник Цвигун Николай

21-летний десантник из Тавды Николай Цвигун погиб при спецоперации на Украине.

С детства Николай мечтал стать военным. Он рано остался без родителей, поэтому воспитывался дядей. Мальчик окончил кадетскую школу, отслужил срочную службу и подписал контракт. При этом у Николая была отсрочка от армии, но он все равно пошел служить.

Общительный, занимался футболом и волейболом.

Погиб 24 мая, попав под обстрел.

Посмертно представлен к ордену Мужества.

https://vremya.press/21-letnij-desantnik-iz-tavdy-nikolaj-cvigun-pogib-pri-specoperacii-na-ukraine/

Сержант Михаил Гагарин

Погиб, выполняя боевое задание во время спецоперации на Украине.

Награжден за мужество, отвагу, самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества посмертно.

Михаилу было 23 года.

Он родился и вырос в Каменске-Уральском, окончил школу № 21 и радиотехникум.

В 2018 году был призван в армию, продолжил службу по контракту.

https://vremya.press/serzhant-mihail-gagarin-iz-kamenska-uralskogo-nagrazhden-ordenom-muzhestva-posmertno/

Лейтенант Александр Осипов

В ходе специальной операции России на Украине погиб военный из Татарстана – лейтенант Александр Осипов.

Командир группы спецназа.

Александр родился в Елантово Нижнекамского района республики. Получил образование в Татарстанском кадетском корпусе Приволжского федерального округа имени Гани Сафиуллина.

После учился в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище.

https://vk.com/wall-58969958_894606

Гвардеец-десантник Козлов Юрий

Погиб в бою на Украине

Козлов Юрий с детства мечтал служить в воздушно-десантных войсках. Занимался спортом, готовил себя к службе в ВДВ. Мечта сбылась в 2021 году. Юрия призвали в Вооруженные силы России. Он так решил, взяв академический отпуск после окончания второго курса Каменск-Уральского радиотехникума.

Механик - водитель боевой машины десанта, гвардии рядовой Козлов участвовал в специальной военной операции с первого дня ее проведения. За смелость и отвагу представлен командованием части к государственным наградам. 26 августа в боях у села Чкалова Херсонской области десантник Юрий Козлов получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью.

Все, кто знал Юрия по школе № 51 и радиотехническому техникуму, отмечают его лидерские качества и общественную активность, доброту и отзывчивость, целеустремленность и готовность прийти на помощь. Его любили друзья, уважали студенты и преподаватели.

Участвуя в специальной военной операции, Юрий Козлов проявил себя настоящим воином, следуя воинской присяге и девизу крылатой пехоты «Никто, кроме нас».

https://vk.com/wall-106160452_357272

Старший лейтенант Магомедов Шамиль

Погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Героический поступок дагестанца, старшего лейтенанта Шамиля Магомедова. В начале сентября со своим взводом попал в окружение в селе Борщевая Харьковской области, два дня держали оборону. На третий день украинские националисты пошли в атаку. Видя, что враг подходит, Шамиль Магомедов поднял АГС на крышу здания и стал обстреливать наступающего врага. Атака не прошла. Магомедов, прикрывая огнём своих сослуживцев, дал им возможность отойти. Тогда украинские боевики вызвали танк на подмогу, который открыл огонь по позиции Шамиля, после чего он погиб на месте. Ценой своей жизни, Шамиль помог выйти из окружения своим сослуживцам.

Шамиль Магомедов с первого дня находился с зоне боевых действий. Получил ранение, но несмотря это, вернулся на фронт.

Был награждён медалью за отвагу.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/155212591238426

Солдат Балахнин Владислав

Улицу в городе Красноуфимске Свердловской области переименовали в честь погибшего на Украине солдата Владислава Балахнина.

С предложением о переименовании улицы выступили спортивный военно-патриотический центр «Братство ветеранов “Русь” и руководство школы № 2, где учился юноша.

18-летний Владислав Балахнин погиб при спецоперации на Украине, его похоронили на родине.

Молодой человек подписал контракт в начале года.

https://vremya.press/ulicu-v-uralskom-gorode-pereimenovali-v-chest-pogibshego-na-ukraine-soldata-vladislava-balahnina/

Солдат Ермоленко Максим

21-летний солдат Максим Ермоленко из Нижнего Тагила погиб на Украине в бою под Харьковом.

Максим Ермоленко окончил нижнетагильскую школу №4, затем учился в Центре подготовки персонала “Уралвагонзавода”. Освоив профессию фрезеровщика, он пару месяцев отработал на предприятии, а затем получил повестку в армию.

Спустя год службы молодой мужчина подписал контракт.

Близкие и друзья отзываются о Максиме как о добром парне, который всегда приходил на помощь. Он мечтал о большой семье и детях, а жить хотел рядом с родителями, чтобы помогать.

https://vremya.press/mechtal-o-bolshoj-seme-21-letnij-soldat-maksim-ermolenko-iz-nizhnego-tagila-pogib-na-ukraine/

Военнослужащий Мягков Анатолий

49-летний военнослужащий Анатолий Мягков из Нижнего Тагила погиб на Украине в ходе спецоперации.

Недавно Анатолий вернулся из командировки на Украине, но в конце апреля снова туда поехал, хотя и не собирался. 10 мая его группа попада под систему залпового огня “Град”. Он получил осколок в голову, который оказался смертельным.

У него остались жена и двое детей.

Друзья говорят, что товарищ был добрым, отзывчивым и “надежным, как танк Т-34”.

https://vremya.press/nadezhnyj-kak-t-34-49-letnij-voennosluzhashhij-myagkov-iz-nizhnego-tagila-pogib-na-ukraine/

Рядовой Паршуткин Андрей

Солдат-сирота из Березовского Андрей Паршуткин погиб в спецоперации на Украине.

Ему было 24 года.

Андрей был сиротой, он приехал на Урал из Петропавловска, когда не стало его матери с отцом. Здесь он жил с дядей и тетей. После того, как отслужил в армии, он заключил контракт и был рядовым мотострелковых войск.

https://vremya.press/soldat-sirota-iz-berezovskogo-andrej-parshutkin-pogib-na-ukraine/

Сержант Филатов Александр

Погиб 4 мая под Харьковом в ходе проведения специальной операции на Украине.

Военнослужащий был командиром гранатометного отделения, служил добровольцем в 1-м гвардейском мотострелковом полку 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии 1-й гвардейской танковой Армии.

Александр Филатов родился в Каменске-Уральском. В марте ему исполнилось 37 лет. Учился в школе № 1. Срочную службу проходил в погранвойсках, затем заключил контракт.

Был участником боевых действий в Чечне. Выполнив условия контракта, вернулся в родной город. Позже работал в разных регионах России, строил олимпийские объекты в Сочи, в 2015 году уехал жить и работать в Санкт-Петербург.

– У него всегда было много друзей, был общительный, активный, хорошо учился, успешно занимался спортом. Хороший парень из хорошей семьи, – рассказала классный руководитель.

https://vremya.press/stali-izvestny-obstoyatelstva-gibeli-serzhanta-aleksandra-filatova-iz-kamenska-uralskogo-na-ukraine/

Солдат Шеминг Иван

В городе Качканаре Свердловской области простились с погибшим на Украине солдатом ВС РФ Иваном Шемингом.

9 апреля ему исполнился 21 год, а 30 апреля он погиб.

Иван учился в школе Качканара, затем поступил в техникум и получил среднее образование, а затем отправился служить в армию. После прохождения срочной службы он подписал контракт и вскоре отправился на Украину.

Ивана Шеминга посмертно представили к ордену Мужества.

https://vremya.press/v-sverdlovskoj-oblasti-prostilis-s-pogibshim-na-ukraine-21-letnim-soldatom-ivanom-shemingom/

Военнослужащий Побежимов Кирилл

В Качканаре похоронили 19-летнего Кирилла Побежимова, российского военнослужащего, погибшего 25 марта под Харьковом. Военнослужащий двигался в составе колонны, которая попала под обстрел минометным огнем.

Молодой солдат окончил кадетскую школу-интернат и поступил на службу в Российскую армию на контрактной основе.

В апреле Кириллу должно было исполниться 20 лет.

Он награждён орденом мужества (посмертно).

https://ok.ru/knrnod/topic/158584389240832

Младший сержант Константин Компанейцев

Родом из села Новоисетское Каменского городского округа Погиб на Украине, выполняя служебный долг. Константин командовал боевой машиной парашютно-десантного взвода, участвовавшего в специальной военной операции на Украине. Ему было 28 лет. В 2010 году военнослужащий окончил Новоисетскую среднюю школу, затем отучился на автомеханика в каменском Агролицее, отслужил в армии, женился и воспитывал двоих детей. В 2020 году Константин награжден двумя медалями министерства обороны России “За укрепление боевого содружества” и “За участие в военной операции в Сирии”. Односельчане помнят его, как хорошего друга, надежного товарища, всегда готового прийти на выручку. Учителя отмечают, что он рос жизнерадостным, активно участвовал в районных мероприятиях и спортивных соревнованиях. В памяти родных и друзей он навсегда останется добрым, искренним человеком. https://vremya.press/uralec-konstantin-kompanejcev-pogib-na-ukraine-popav-pod-obstrel/ Военнослужащий Зеленко Станислав

Ветеран внутренних войск МВД из Каменска-Уральского Станислав Зеленко погиб в ходе выполнения боевых задач на Украине. Ему было 40 лет. Станислава похоронят в родном поселке Рефтинский рядом с могилой отца. https://vremya.press/veteran-mvd-iz-kamenska-uralskogo-pogib-na-ukraine/ Десантник Михаил Золотавин

При выполнении поставленной задачи во время специальной военной операции на Украине геройски погиб офицер из Свердловской области. Выпускник 2012 года кадетской школы из Каменска-Уральского, окончивший Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, с честью выполнил воинский долг офицера. Совет ветеранов боевых действий Каменска-Уральского предлагает организовать его на Аллее Славы. У погибшего остались мать-инвалид и брат школьного возраста. Они проживают в поселке Мартюш. https://vremya.press/proshhanie-s-mihailom-zolotavinym-pogibshim-vo-vremya-specoperacii-sostoitsya-7-aprelya/

Медбрат Буньков Антон

Погиб на Украине во время спецоперации. Погиб на Украине во время спецоперации. Антону был 21 год. Парень родился в Первомайском, где окончил 9 классов школы, затем учился в медколледже Екатеринбурга. После срочной службы в Чебаркуле он подписал контракт и через некоторое время оказался на Украине в качестве санитарного инструктора – медбрата. Погиб Буньков при спасении российских солдат, которых вытаскивал из-под огня. Антон спас двух человек, которые сейчас лечатся в госпитале в Москве. На прощании медбрату отдали все военные почести и организовали салют. У парня остались родители и сестра, а также девушка, с которой они собирались пожениться. Посмертно Антона Бунькова представили к ордену Мужества. https://vremya.press/pogibshego-pri-specoperacii-na-ukraine-medbrata-antona-bunkova-pohoronili-v-sverdlovskoj-oblasti/ Прапорщик Павлов Николай

Военный медик из Чебаркуля погиб во время спецоперации на Украине. 31-летний Николай Павлов был фельдшером в звании прапорщика. У военнослужащего остались жена и двухлетняя дочь. У него было 10 лет выслуги. В прошлом году он провел почти полгода в командировке в Нагорном Карабахе. После этого взял отпуск на три недели, а потом снова отправился в командировку, из которой уже не вернулся. https://vremya.press/voennyj-medik-iz-chebarkulya-pogib-vo-vremya-specoperacii-na-ukraine/ Военнослужащий Голубцов Владимир

Боец российского спецназа из Нижнего Тагила Владимир Голубцов погиб в ходе спецоперации на Украине. Погибший служил в 12-м отряде специального назначения “Урал”. Погиб, выполняя боевую задачу, защищая мирное население, безопасность нашей страны. https://vremya.press/boec-specnaza-iz-nizhnego-tagila-pogib-v-hode-specoperacii-na-ukraine/ Военнослужащий Ахметзянов Николай

На Урале с почестями похоронили 25-летнего военнослужащего, который погиб во время проведения спецоперации на Украине. Николай Ахметзянов служил в мотострелковых войсках. Погиб, выполняя свой долг и защищая Отечество. Помогал в проведении похорон первоуральский военкомат и ДОСААФ. Воинские почести отдавал оркестр и взвод почетного караула, был дан салют. На похоронах присутствовали родственники погибшего, жители Первоуральска и члены общественной организации “Боевое братство”. https://vremya.press/na-urale-s-pochestyami-pohoronili-voennosluzhashhego-pogibshego-vo-vremya-specoperacii/

Военнослужащий Салмин Кирилл

Похороны погибшего на Украине Кирилла Салмина прошли на Среднем Урале. Ему было 25 лет. Молодой человек подписал контракт и служил в Калининграде, а затем отправился на Украину в рамках спецоперации.

Мать Кирилла жила в Сухом Логу, именно на родине его и решили похоронить. В детстве Кирилл был любознательным и активным, занимался в молодежной организации “Казачий дозор”.

Учился в школе №7. https://vremya.press/pohorony-pogibshego-na-ukraine-25-letnego-moryaka-kirilla-salmina-proshli-na-srednem-urale/ Доброволец Шешенин Владимир (Захар) Владимир Шешенин из Каменска-Уральского погиб под Изюмом на Украине. Он попал под минометный обстрел. Еще двое его сослуживцев получили ранения. Владимир состоял в уральском отделении Союза добровольцев Донбасса и имел нагрудной знак отличия за защиту мирных жителей. Он находился на Украине с самого начала военной спецоперации с позывным Захар. Так зовут 13-летнего сына Владимира. В начале июля погибшему исполнилось 46 лет. https://vremya.press/dobrovolec-donbassa-iz-kamenska-uralskogo-pogib-pod-minometnym-obstrelom-na-ukraine/ Младший сержант Сергей Щербаков

Погиб на Украине. С ним простились в поселке Манчаж. Сергею было 30 лет, он являлся командиром мотострелкового отделения. При жизни солдата наградили памятной медалью участника контртеррористической операции на Кавказе. Посмертно представлен к ордену Мужества. Похороны состоялись со всеми воинскими почестями. https://vremya.press/v-sverdlovskoj-oblasti-pohoronili-mladshego-serzhanta-sergeya-shherbakova-pogibshego-na-ukraine/ Казак Владимир Фомин

Погиб в ходе спецоперации на Украине. Фомин был казачьим атаманом станицы Ильинская, но родом он из поселка Рефтинский Свердловской области, где его похоронили. Гражданская панихида состоялась на Аллее славы, собрав всех местных жителей, родственников и близких. Траурная колонна прошла по главным улицам Рефтинского, а отпевали казака в часовне, благодаря которому она была построена. Владимира Фомина наградили орденом Мужества посмертно. При жизни он был удостоен четырех наград, среди которых медаль Российского казачества “За государственную службу” и наградной крест “За заслуги перед казачеством России” 3 степени. https://vremya.press/kazak-vladimir-fomin-iz-sverdlovskoj-oblasti-pogib-v-hode-specoperacii-na-ukraine/

Гвардии прапорщик медицинской службы Дымбрыл Санжимитапов спас своих товарищей во время танкового боя. Несмотря на тяжёлое ранение, прапорщик не переставал помогать бойцам и объяснил раненым как оказать медицинскую самопомощь. Пожертвовав своей, Дымбрыл спас множество других жизней. Герой был посмертно представлен к ордену Мужества. https://t.me/rabotaembrat/4323 Гвардии старший сержант Коноваленко Игорь

В Севастополе простились с Игорем Коноваленко. Заместитель командира взвода – командир орудия 1 гаубичного самоходно-артиллерийского взвода 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Игорь родился и вырос в Севастополе. С 2014 года служил в 810 отдельной гвардейской бригаде. По словам сослуживцев был лучшим командиром орудия.

В 2015-м году в числе первых отправился в Сирию для проведения военной операции. За успешные боевые действия в САР против террористов - награжден медалью Жукова. С первых дней специальной военной операции на Украине был на самых сложных направлениях. За освобождение Мариуполя награждён медалью Ордена за заслуги перед Отечеством. Игорь Геннадьевич погиб геройски защищая Херсон в начале сентября. Прикрывал артиллерийским огнём действия нашей пехоты. Награждён орденом Мужества посмертно. https://t.me/rabotaembrat/4326 Генпрокурор Луганской народной республики Сергей Горенко

Посмертно награжден российским орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, передает пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР. Глава Луганской народной республики присвоил Горенко звание Героя ЛНР посмертно. 16 сентября в здании генеральной прокуратуры ЛНР произошел взрыв, в результате которого погибли генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. https://t.me/atodoneck/19186 Старший сержант Есенов Таймураз Старшему сержанту Таймуразу Есенову указом президента РФ присвоили звание Героя России. Высшее звание присвоено командиру танка за мужество, отвагу и героизм, проявленные при исполнении долга на территории проведения спецоперации по денацификации Украины. Экипаж танка под командованием старшего сержанта Есенова в составе батальонной тактической группы при подходе к стратегически важному населенному пункту вступил в бой с превосходившими силами противника. Ведя огонь и умело маневрируя от постоянного минометного обстрела, танк старшего сержанта Есенова уничтожил две бронемашины врага и до 30 националистов. Но во время ожесточенного боя выстрелом из вражеского противотанкового ракетного комплекса танк Есенова был подбит. Командир машины приказал подчиненным покинуть подбитый неисправный танк, замаскироваться в ближайшей роще и с наступлением темноты выдвинуться в район расположения наших войск. Сориентировавшись на местности, экипаж скрытно выдвинулся в сторону дислокации расположения российских войск, однако попал в хорошо подготовленную украинскими националистами засаду. В ходе боестолкновения Есенов был ранен и потерял сознание, попал в плен. При проведении допросов старшего сержанта Есенова жестоко избивали, однако он отказался разговаривать с националистами и предоставлять им какую-либо информацию о войсках РФ. Несмотря на явную угрозу жизни, Есенов остался верным воинскому долгу. В настоящее время Есенов числится в списках пропавших без вести. Награду героя Министерство обороны России передаст родным бойца. https://t.me/rabotaembrat/4337 Коротыч Виталий Владимирович

09.08.77-23.08.22 Погиб при исполнении задания под Северском. Был храбрым воином, положившим тело и душу, мужем, братом, человеком с доброй душой. https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_546066 Дячок Максим,

Бутенко Вячеслав

Дячок Максим, мальчик сирота, для бабушки был всем. Погиб с Бутенко Вячеславом, Максиму было 19 лет. Погибли 01.08.2022 https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_546068



ссылка Военнослужащий Углицких Иван

29 августа в ходе спецоперации в Украине погиб уроженец Невьянска, 27-летний Иван Углицких. В последнее время, до отправки на СВО, Иван жил по месту прохождения службы, в соседнем Новоуральске, однако почти вся его короткая жизнь связана именно с Невьянском. Иван учился в городской школе №4, в самом первом кадетском классе, под руководством нынешнего директора школы Сергея Геннадьевича Колногорова. Сергей Геннадьевич вспоминает Ваню как хорошего и спокойного парня, уверенного в себе и исполнительного. После заключения контракта Иван жил по соседству с воинской частью, в Новоуральске. Обзавелся своей семьей. В августе его дочке исполнился год… Об обстоятельствах гибели Ивана в войсковой части №3280 не дают комментариев. Посмертно награжден Орденом Мужества. https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_546209 Военнослужащий Семенчук Валерий

В Бурятии простились с военным, погибшим на Украине. Семенчук Валерий Вакобович родился 27 февраля 1996 г. в селе Шимки Тункинского района. Окончил Саянскую школу, активно занимался спортом. После окончания школы поступил в республиканскую школу олимпийского резерва. Валерий был с детства очень целеустремленным, добрым и отзывчивым, со светлой душой. Он погиб 23 августа. https://t.me/novosti_ulanude/4072 Баннов Дмитрий

Погиб в августе 2022 https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_546212 В выпуске 33 мы писали о смелом и неунывающем морпехе Руслане Плясунове. Спустя некоторое время после того, как было записано интервью с Русланом, пришло известие, что он погиб при выполнении боевой задачи. В небольшом видео (см. по ссылке) родные и близкие Руслана рассказывают, каким добрым и отзывчивым человеком он был. https://t.me/mod_russia/20061

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

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