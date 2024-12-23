Закон, а где его лазейки

Тема дня: Госдума одобрила запрет брать в школы не знающих русский язык мигрантов
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который запрещает зачислять в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Также документом предлагается обязать при приеме в общеобразовательные организации проводить проверку законности нахождения ребенка на территории РФ, а также его уровня знания русского языка.
Вечерний пророк: Прежде чем зачислить ребенка в школу, в обязательном порядке будет проведена проверка законности его нахождения на территории Российской Федерации, а также знания русского языка. С начала года Государственной Думой принято по инициативе депутатов 14 федеральных законов, направленных на совершенствование миграционной политики и борьбу с нелегальной миграцией.
Честные Новости : Спикер парламента Вячеслав Володин отметил, что 41% детей мигрантов, обучающихся в российских школах, либо не владеют русским языком вовсе, либо знают его недостаточно.
Шо, опять? : С одной стороны, вроде бы хорошая инициатива. В некоторых школах в классе много детей мигрантов, плохо владеющих русским. И они тянут всех остальных вниз по успеваемости (про детскую преступность — отдельная история и другая тема) <...> Но с другой — куда ж пойдут эти дети мигрантов, если не в школу? Ассимилироваться, учить наш язык и уважать традиции мигранты и так не спешат. А если еще начнут отдавать своих детей в «свои» подпольные «школы» — понятно, чему там научат.
Русский Националист: Этнические диаспоры иностранных государств набрали в России огромную силу, пустили свои щупальца в госструктуры, имея «горизонтальные связи» и своих представителей и лоббистов в правоохранительных органах, правительстве, региональных властях, СМИ, депутатском корпусе. () Это настоящая «пятая колонна», опасность которой очевидна.
Игорь Скурлатов: Мы видим ускорение импортозамещения русских и других коренных этносов России семьями мигрантов, которым за счет государства создают все условия для комфортного проживания в ущерб бывшим государствообразующим народам.Ведут они себя нагло, не принимают местные порядки, создали диаспоры для защиты своей преступной деятельности и «крышу» в «верхах». Силовики располагают сведениями о том, что миллиарды долларов тратятся на создание из «трудовых мигрантов» в России «спящих ячеек» боевиков, которым ставится задача устроить «мусульманские восстания» по всей стране, свергнуть власть и установить прозападный шариат, договорившись с Кадыровым о разделе наследства «бывшей путинской России». И действительно — мы видим ускорение импортозамещения русских и других коренных этносов России семьями мигрантов, которым за счет государства создают все условия для комфортного проживания в ущерб бывшим государствообразующим народам. Ведут они себя нагло, не принимают местные порядки, создали диаспоры для защиты своей преступной деятельности и «крышу» в «верхах».
Юрий Баранчик: Против России англосаксы ведут широкомасштабную войну в разных плоскостях бытия. От прямой агрессии, как на линии фронта на Украине, до финансирования и подготовки деструктивных внутриполитических процессов в России. И миграция является основным оружием, которое можно в любой момент использовать для дестабилизации обстановки в стране.
Теле Стрим: России необходима правовая система, позволяющая контролировать миграцию и учитывающая все ее нюансы. Идея — создать механизм выявления русофобии со стороны мигрантов и других правонарушений — целиком здравая. Потому что, если русофобия станет новой нормой, за которую не наказывают — моргнуть не успеем, как жить в собственной стране нам станет очень неуютно.
Крымская Z прачка: В миграционной политике давно пора наводить порядок кардинальными методами и жестко ограничить поток мигрантов в страну, а не разгребать уже по факту.
Неверный путь: Необходимо депортировать всех, кто получал гражданство, буквально с 1991 года! Остальным установить жесточайший визовый режим.
Порадовались? А не рано ли?
Не успели в Госдуме проголосовать, как тут же выкатилась новость:В Подмосковье для мигрантят создадут языковые школы за счёт бюджета, сообщила сотрудник Министерства образования Подмосковья Елена Жданкина.
В столичном регионе ужэе строят языковые школы для отпрысков мигрантов. Запустить его планируется в течении двух-трех лет. Всего будет открыто несколько десятков центров, где отпрыски мигрантов за счёт средств российских налогоплательщиков будут изучать русский язык, а после поступать в школы.
https://t.me/c/2050257270/2562
Вот радуйтесь: на Ямале поймали двух таджиков, готовивших теракт.Двух братьев из Таджикистана сегодня задержали в Ноябрьске. При обыске у них дома нашли более сотни патронов, порох, приспособление для съёма ствола оружия, пристрел с лазерным прицелом, 27 сим-карт, накладную лысину и набор линз для смены цвета глаз.
Сами таджики в своё оправдание заявили, что они «просто интересуются охотой». Интересно, что оба таджика уже успели оформить вид на жительство, но на допросе заявили, что русского языка не знают и потребовали себе переводчика.
Силовики поверили, всего лишь возбудив против них дело по статье о незаконном хранении оружия. Благодаря вертолётной раздаче паспортов и настежь открытым границам, таких латентных террористов у нас в стране десятки, если не сотни тысяч.
https://t.me/c/2050257270/2558
"Россия жди меня, они дали мне бумагу, сказали, что теперь я знаю русский": Таджик рассказал как получил сертификат ещё до прибытия в РФ
Кто-то просто сказал, что будет легче сдать, а кто-то заявил, что «эгзамин» у себя на родине можно просто купить (с)
Мигрантам разрешили сдавать экзамен по русскому языку в Душанбе — СМИ.
Об экзаменах по русскому языку в Таджикистане: что не так с этим нововведением?
На днях стало известно, что мигрантам разрешили сдавать экзамен на знание русского языка в Душанбе. В перечень госучреждений, проводящих экзамен по русскому языку, истории и законодательству России попал «Московский центр качества образования» при филиале «Сахарово» в столице Таджикистана.
С точки зрения логики данная мера по идее должна была бы упростить прием иностранцев, приезжающих на заработки, поскольку такие же процедуры не надо было бы проводить в России. Однако с учетом всех событий, когда мигрантам даже паспорта выдавали незаконно за деньги, есть некоторые сомнения по этому поводу.
И иностранные «специалисты», кстати говоря, услышав об этом нововведении несказанно обрадовались. Кто-то просто сказал, что будет легче сдать, а кто-то заявил, что «эгзамин» у себя на родине можно просто купить. А некоторые зашли дальше и поинтересовались, можно ли сразу получить ВНЖ и гражданство.
Есть большие подозрения, что прозрачным этот процесс не будет. Если в России мигранты умудрялись провозить семьи и получать гражданство незаконно, то чего ожидать от центра в Душанбе?
Хотелось бы верить, что те, кто затеял все это, отдают себе отчет о возможных последствиях и предпримут соответствующие меры.
"Россия жди меня, они дали мне бумагу, сказали, что теперь я знаю русский": Таджик рассказал как получил сертификат ещё до прибытия в РФ
Сертификат по адресу: город Душанбе, ул. Айни, 129
Филиал Сахарово в Душанбе, созданный под эгидой Правительства РФ, официально вошёл в список проверяющих учреждений. Заявленная цель — сделать сдачу экзаменов проще и удобнее. Реальная картина? Местные жители уже шутят, что сертификация здесь — это не тестирование, а больше напоминает обменник, где вместо долларов — русский язык.
Как это работает?
Представьте, что вы таджикский строитель, планирующий работать в Москве. Русский язык вы знаете на уровне "привет, как дела," а слова "договор" и "налоги" вызывают лёгкую дрожь. Но ничего страшного! Теперь достаточно прийти по указанному адресу в Душанбе, подать заявление, и — вуаля! — сертификат у вас в руках. Некоторые даже уверяют, что знание алфавита не обязательно. "Главное — заплатить правильно," — шутит один из пользователей местного форума.
Мнение очевидца: "Я не говорю хорошо, но сертификация есть"
"Ассаламалейкум! Я на сертификацию пошёл. Там говорят, надо язык знать, но это не проблема. Я пообщался с комиссией, мы договорились. Они дали мне бумагу, сказали, что теперь я знаю русский, Россия жди меня" — делится Абдурахмон, который планирует работать в России на стройке. Его история — типичный пример того, как знания заменяются диалогами на месте.
Реакция соцсетей: "Язык? Главное — связи!"
Как всегда, новость вызвала бурю в интернете. Кто-то смеётся, кто-то негодует, а кто-то просто разводит руками:
- "Теперь миграция — это не про язык, а про смекалку."
- "Душанбе стал образовательным Меккой. Заодно можно и сувениры купить."
- "А когда будет филиал в Узбекистане? Там тоже люди хотят в Москву!"
Кто за этим стоит?
Создание таких центров якобы направлено на упрощение жизни мигрантов. Но некоторые подозревают, что за этим кроется не столько желание помочь, сколько стремление заработать. Ведь чем проще процесс, тем выше его популярность.
Почему это важно?
Для России подобные схемы могут обернуться снижением качества рабочей силы и увеличением числа недоразумений на производстве. Для мигрантов — это очередной шанс облегчить себе путь к заработку. "Язык? Зачем, если можно договориться?" — спрашивают те, кто уже успел пройти сертификацию.
Что дальше?
Пока будущее подобных центров выглядит туманным. Возможно, скоро сертификаты начнут выдавать онлайн, а на экзамены можно будет записаться через WhatsApp. Но одно очевидно: с таким подходом русский язык в Таджикистане скоро станет настоящим языком международного общения — но только на бумаге. А пока остаётся лишь ждать, когда система достигнет пика своей абсурдности.
Но это еще не все.
Россия потратит 3.5 млрд рублей на строительство театра в Таджикистане. Даже во время войны, повышая налоги и тратя последние деньги из кубышки ФНБ, наша многонациональная держава находит таки миллиарды рублей на строительство культурного учреждения в чужой стране.
Строительство театра на 500 мест продлится три года и уже с 2027 года начнёт свою работу. Сообщают, что содержание его также будет обеспечиваться за счёт российского бюджета - по 140 млн рублей в год.
Повлияет ли на что-то в общественно-культурном плане? Конечно нет. Нищая страна с преимущественно сельским населением как производила так и продолжит производить ваххабитов в товарных количествах. И отсылать к нам.
https://t.me/mnogonazi/20816
Ну и на закуску список поступающих по специальности «Лечебное дело» в МГУ.Из 37 человек 20 иноземцев, то есть, больше половины. И это при 554 поданных заявлений в общем.
«Теперь в больнице вместо „Что вас беспокоит?“ вы услышите: „Брат, где балыт?“»
https://t.me/aviapro1/66861
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