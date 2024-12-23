Закон, а где его лазейки

Тема дня: Госдума одобрила запрет брать в школы не знающих русский язык мигрантов

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который запрещает зачислять в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Также документом предлагается обязать при приеме в общеобразовательные организации проводить проверку законности нахождения ребенка на территории РФ, а также его уровня знания русского языка.

Вечерний пророк: Прежде чем зачислить ребенка в школу, в обязательном порядке будет проведена проверка законности его нахождения на территории Российской Федерации, а также знания русского языка. С начала года Государственной Думой принято по инициативе депутатов 14 федеральных законов, направленных на совершенствование миграционной политики и борьбу с нелегальной миграцией.

Честные Новости : Спикер парламента Вячеслав Володин отметил, что 41% детей мигрантов, обучающихся в российских школах, либо не владеют русским языком вовсе, либо знают его недостаточно.

Шо, опять? : С одной стороны, вроде бы хорошая инициатива. В некоторых школах в классе много детей мигрантов, плохо владеющих русским. И они тянут всех остальных вниз по успеваемости (про детскую преступность — отдельная история и другая тема) <...> Но с другой — куда ж пойдут эти дети мигрантов, если не в школу? Ассимилироваться, учить наш язык и уважать традиции мигранты и так не спешат. А если еще начнут отдавать своих детей в «свои» подпольные «школы» — понятно, чему там научат.

Русский Националист: Этнические диаспоры иностранных государств набрали в России огромную силу, пустили свои щупальца в госструктуры, имея «горизонтальные связи» и своих представителей и лоббистов в правоохранительных органах, правительстве, региональных властях, СМИ, депутатском корпусе. () Это настоящая «пятая колонна», опасность которой очевидна.

Игорь Скурлатов: Мы видим ускорение импортозамещения русских и других коренных этносов России семьями мигрантов, которым за счет государства создают все условия для комфортного проживания в ущерб бывшим государствообразующим народам.Ведут они себя нагло, не принимают местные порядки, создали диаспоры для защиты своей преступной деятельности и «крышу» в «верхах». Силовики располагают сведениями о том, что миллиарды долларов тратятся на создание из «трудовых мигрантов» в России «спящих ячеек» боевиков, которым ставится задача устроить «мусульманские восстания» по всей стране, свергнуть власть и установить прозападный шариат, договорившись с Кадыровым о разделе наследства «бывшей путинской России». И действительно — мы видим ускорение импортозамещения русских и других коренных этносов России семьями мигрантов, которым за счет государства создают все условия для комфортного проживания в ущерб бывшим государствообразующим народам. Ведут они себя нагло, не принимают местные порядки, создали диаспоры для защиты своей преступной деятельности и «крышу» в «верхах».

Юрий Баранчик: Против России англосаксы ведут широкомасштабную войну в разных плоскостях бытия. От прямой агрессии, как на линии фронта на Украине, до финансирования и подготовки деструктивных внутриполитических процессов в России. И миграция является основным оружием, которое можно в любой момент использовать для дестабилизации обстановки в стране.

Теле Стрим: России необходима правовая система, позволяющая контролировать миграцию и учитывающая все ее нюансы. Идея — создать механизм выявления русофобии со стороны мигрантов и других правонарушений — целиком здравая. Потому что, если русофобия станет новой нормой, за которую не наказывают — моргнуть не успеем, как жить в собственной стране нам станет очень неуютно.

Крымская Z прачка: В миграционной политике давно пора наводить порядок кардинальными методами и жестко ограничить поток мигрантов в страну, а не разгребать уже по факту.

Неверный путь: Необходимо депортировать всех, кто получал гражданство, буквально с 1991 года! Остальным установить жесточайший визовый режим.

Порадовались? А не рано ли?

Не успели в Госдуме проголосовать, как тут же выкатилась новость: В Подмосковье для мигрантят создадут языковые школы за счёт бюджета, сообщила сотрудник Министерства образования Подмосковья Елена Жданкина.

В столичном регионе ужэе строят языковые школы для отпрысков мигрантов. Запустить его планируется в течении двух-трех лет. Всего будет открыто несколько десятков центров, где отпрыски мигрантов за счёт средств российских налогоплательщиков будут изучать русский язык, а после поступать в школы.

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Вот радуйтесь: на Ямале поймали двух таджиков, готовивших теракт. Двух братьев из Таджикистана сегодня задержали в Ноябрьске. При обыске у них дома нашли более сотни патронов, порох, приспособление для съёма ствола оружия, пристрел с лазерным прицелом, 27 сим-карт, накладную лысину и набор линз для смены цвета глаз.

Сами таджики в своё оправдание заявили, что они «просто интересуются охотой». Интересно, что оба таджика уже успели оформить вид на жительство, но на допросе заявили, что русского языка не знают и потребовали себе переводчика.

Силовики поверили, всего лишь возбудив против них дело по статье о незаконном хранении оружия. Благодаря вертолётной раздаче паспортов и настежь открытым границам, таких латентных террористов у нас в стране десятки, если не сотни тысяч.

https://t.me/c/2050257270/2558

"Россия жди меня, они дали мне бумагу, сказали, что теперь я знаю русский": Таджик рассказал как получил сертификат ещё до прибытия в РФ