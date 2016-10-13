Медведь и голуби. Россия раздаёт в Сирии не гуманитарку, а дарит жизни

Граффити на стене московского дома: Медведь, раздающий бронежилеты голубям мира

Часто встречаются такого рода вбросы в комментариях под текстами о действиями ВКС РФ в Сирии: "Лучше бы прислали гуманитарку в умирающие российские деревни". Чувствуется очень грамотная и тонкая манипуляция, играющая на потребностях людей и социальных проблемах России. Тем более что и среди граждан нередко раздаются голоса, почему Россия в Сирии раздаёт гуманитарную помощь, в то время как в самом нашем Отечестве не у всех хватает на еду. А искусная, иезуитская провокация всегда играет на реальных, а не выдуманных проблемах.

В общем-то, да, действительно, казалось бы, а почему Россия - не самая богатая и обеспеченная страна - решает проблемы других народов и стран, чуть ли ни кормит с руки. "Почему мы спасаем умирающего от голода жителей далёкого Алеппо, если в это самое время недоедает ребёнок из-под условной Пензы?" - так говорит тот самый голос разума, рацио и прагматики, который так любят восхвалять умные прогрессисты. На самом же деле, этот голос разума предельно глуп и лжив, потому как эгоистичен. Объяснить ему значение помощи сирийцам на его языке практически не возможно, но любому сердцем понятно, что лживо и лицемерно противопоставлять страдание сирийца и страдание бедных людей в России.

Помощь сирийцам ни в коем случае не должно отрицать необходимость помощи бедным в России - точнее, создание таких условий (рабочих мест, достойных зарплат, возможностей профессионального развития, социальных пособий нуждающимся, благотворительности), чтобы граждане России как можно меньше нуждались в самом необходимом. Как и в случае с тратами на присоединение Крыма, а ранее на строительство олимпийского Сочи, таки в сирийской кампании если эти деньги поделить на каждого жителя России, если распределить гуманитарную помощь в Сирии среди даже самых нуждающихся россиян, то получатся сущие копейки на каждого человека. Тот самый случай, когда кусок масла размазывается до невидимой плёнки.

Понятно, что повышать уровень жизни в России нужно не гуманитарными поездами (это самое крайнее экстренное решение, когда люди пухнут от голода, как в Повольже в 1920-е), а системными мерами по общему развитию страны - как экономическому, так и научному, промышленному, духовному и, в целом, цивилизационному. Так же понятно и то, что значение операции в Сирии больше, чем просто раздать местным жителям гуманитарку. В предыдущем тексте во "Взгляде" я пытался объяснить тезисно метафизику конфликта, и многие поняли, даже учитывая не полное раскрытие темы, однако те, кто пытаются мыслить "рационально", не поняли и не приняли. Их логика по-прежнему ищет плоского и понятного объяснения и потому так поддаётся на манипулятивные вбросы типа того, почему мы кормим сирийцев, когда голодают русские.

Но, к счастью, существует искусство, которое кратко и образно способно объяснить главное. Картина на московском доме наглядно изображает суть происходящего в Сирии и в мире: русский медведь раздаёт не гуманитарку, а дарит людям и народам жизни, защищая их от пуль и бомб. Он не кормит их развлечениями, не пытается их воспитывать и навязывать свои ценности, но оберегает их как представителей самобытных народов человечества, даёт им защиту от агрессора, запускает голубей мира, которые способны защитить их и, возможно, сами смогут стать такими голубями.

Можно ли это оценивать тоннами гуманитарки, якобы недополученной россиянами? Нет, конечно - граждане России, слава Богу, избежали участи сирийцев, сербов и ливийцев. Русские сохранили суверенитет, право на самобытность и остановили вымирание, начали собирание земель. Перед нами по-прежнему стоят проблемы развития (созидания) и проекта будущего, но именно решение этих проблем невозможно без тех вызовов, которые нам брошены и которые мы приняли сейчас в борьбе с Западом - в том числе и в Сирии.