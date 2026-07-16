108 лет назад была расстреляна царская семья

​В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге, в подвале дома горного инженера Николая Ипатьева, были расстреляны российский император Николай II, его жена императрица Александра Федоровна, а также их дети – великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и цесаревич Алексей. Кроме членов царской семьи, были убиты их приближенные: лейб‑медик Евгений Боткин, камердинер Алексей Трупп, комнатная девушка Анна Демидова и повар Иван Харитонов.

Расстрел царской семьи был санкционирован Советом народных комиссаров и ВЦИКом. В соответствии с этим решением Уральский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов на своем заседании 12 июля 1918 года принял постановление о казни.

Известно, что ночью с 16 на 17 июля к дому Ипатьева прибыл грузовик для перевозки трупов. После этого был разбужен врач Боткин, которому сообщили о необходимости всем срочно перейти вниз в связи с тревожной ситуацией в городе и опасностью оставаться на верхнем этаже. Комендант дома, заместитель областного комиссара юстиции Яков Юровский зачитал приговор собравшимся в подвале, после чего началась беспорядочная стрельба.

В казни участвовало 11 человек. Доподлинно известны имена пяти исполнителей приговора. Тех, кого не смогли убить на месте – горничную, цесаревича, некоторых дочерей Николая – добивали прикладами и штыками. Тела были сожжены и захоронены в окрестностях Екатеринбурга – там их нашли в 1991 году. В ходе следствия останки были идентифицированы и в 1998 году захоронены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В 2007 году были найдены останки цесаревича Алексея и великой княжны Марии.

В 1981 году члены царской семьи были канонизированы Русской православной церковью за рубежом, в августе 2000 года – Русской православной церковью.

Группа уральских большевиков у могилы Романовых. 1918 год

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Расстрел царской семьи. Хроника событий/ Дмитрий Пучков и Егор Яковлев