Стал самозанятым. До сих пор в шоке.

Совсем недавно я всё-таки решился зарегистрироваться как самозанятый. Я же кремлебот настоящий, ответственный. Потому считаю, что налоги нужно платить.

Ну и с Дзена доход в полтора раза больше будет. Хотя доходом эти слёзы назвать сложно.

В общем решился и приготовился к тягомотине с заполнением кучи форм и ожиданием ответа.

Для начала решил изучить теорию, как регистрироваться в качестве самозанятого. И первый источник меня совсем не порадовал. По нему выходило, что придётся идти в налоговую. Мало того, ещё не факт, что в моём регионе получится зарегистрироваться.

Но некоторые моменты меня несколько насторожили, показавшись устаревшими. Потому я плюнул на непонятные источники и отправился прямиком на сайт налоговой. Поскольку там хоть тексты и отдают голимой канцелярщиной, зато обновляются они регулярно и информация в них предельно конкретна.

В результате выясняется, что похода в налоговую и заполнения бумажек вообще не требуется.

Можно зарегистрироваться через мобильное приложение, в кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, через уполномоченные банки или через "Госуслуги".

В кабинете налогоплательщика пришлось бы регистрироваться, да и по опыту работы с личным кабинетом юрлиц не горю желанием им пользоваться.

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Поход в банк мне интересен не более похода в налоговую. Потому выбираю между приложением и Госуслугами.

После некоторых раздумий выбираю приложение, поскольку всё равно без него не обойтись.

Скачиваю. Предлагают варианты идентификации. Выбираю Госуслуги. Захожу на сайт. Ввожу пароль. Присылают подтверждение, что я - это я.

Далее высвечивается сообщение, что процедура регистрации может занять некоторое время. С пониманием вздыхаю, надеясь, что проверка не займёт много времени. Предполагаю, что в лучшем случае ответ придёт завтра. Хотя всё может затянуться на несколько дней.

Приложение долго думает (около минуты или чуть больше), а потом открывается. Вижу, что пришло новое сообщение. Ну, думаю, пришло оповещение, что заявка принята. Открываю, а там:

Вы зарегистрированы в качестве самозанятого!

Не верю своим глазам! Так не бывает! Это же налоговая!

Проверяю - нет это не сон, это реальность! Невероятно!

Чтобы вам были мои эмоции - с налоговой пересекался не раз. Были времена, когда я бывал там практически каждый день.

Прекрасно помню, как 10 лет назад даже просто подать документы было проблемой. Очереди, формы, которые заполнить с первого раза мог только человек с опытом, и инспекторы сразу отказывающие в приёме, если в документе имелась ошибка. Они не объясняли где и какая, а просто отправляли заявителя лесом.

Потом инспекторы стали вежливее и обходительнее. Но очереди и неудобные в заполнении формы остались.

Затем налоговые стали удобнее, в них появились электронные очереди, предварительная запись и даже консультанты в зале, которые поясняли где ошибка и как её исправить.

Чуть позже появился личный кабинет на сайте ФНС.

Даже сроки рассмотрения сократили. Но всё равно ответа нужно было ждать пару дней.

Да даже на Госсулугах, которыми пользуюсь регулярно, ответа нужно ждать. А тут раз - и готово! Это прямо не налоговая, а сказка какя-то. Не привык я к такой налоговой!

Отошёл я немного от космических скоростей регистрации и приложение просмотрел. А функционал-то простой и удобный! Запутаться сложно.

В общем - всё для человека. Что в исполнении ФНС немного пугает. Потому я до сих пор пребываю в лёгком шоке. Налоговая с человеческим лицом - это очень непривычно.

https://zen.yandex.ru/media/ye...