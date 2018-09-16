Российские фильмы 1917 года

Мировая война, а затем революция оказали существенное влияние на кинематографический процесс России, но не остановили его. В течение бурного 1917 года выходило множество фильмов — некоторые из них готовились годами, а другие были оперативно слеплены в угоду политической конъюнктуре. Согласно каталогу сохранившихся игровых фильмов "Великий Кинемо", изданного в 2002 году, сохранилось 45 фильмов 1917. Это больше, чем сохранившиеся фильмы 1913 и 1914 годов. Некоторые из этих фильмов 1917 года можно посмотреть. Некоторые из этих фильмов сохранились лишь частично.

Вера Чибиряк (Процесс Бейлиса) Из пяти частей фильма сохранились только три. Этот фильм был поставлен писателем Николаем Брешко-Брешковским, сыном "бабушки русской революции", одной из главных политических звёзд 1917 года и соратницы Керенского Екатерины Брешко-Брешковской. Фильм в художественной форме повествует о знаменитом "деле Бейлиса". Безосновательные обвинения еврейского приказчика Менделя Бейлиса в убийстве киевского мальчика Алексея Ющинского всколыхнули русскую общественную жизнь накануне Первой мировой войны. Фильм Брешко-Брешковского Временный комитет Кино-Союза счёл несвоевременным и картина "Вера Чибиряк" практически не показывалась в кино.

Революционер

Один из тех политических фильмов, что были сняты после Февральской революции. Кинокартина сохранилась полностью. Режиссёром "Революционера" стал Евгений Бауэр, один из самых плодовитых кинопостановщиков эпохи. Трудно поверить, но он снял с 1913 по 1917 год 80 фильмов. "Революционер" раскрывает распространённый конфликт для политической реальности после Февраля — противостояние между народовольцами и более радикально настроенными большевиками. Конфликт завершается в пропагандистском духе: отец-народоволец и сын-большевик совместно отправились на фронт. Фильм был дурно скроен. Критики сразу после выхода фильма утверждали, что "Революционер" является "образчиком агитационного кино", а "художественная часть оставляет желать многого"

За счастьем Предпоследний фильм Евгения Бауэра. В ходе работы над кинофильмом Бауэр сломает ногу и серьёзно заболеет. Летом 1917 года Бауэр умер. "За счастьем" — традиционное для режиссёра кино. Это мелодрама с семейными перипетиями и эмоциональными сценами. Любовный конфликт между дочкой и матерью за сердце мужчины проходил в антураже заграничных курортов. Таким было массовое кино 1917 года. В фильме снялась Эмма Бауэр, супруга кинорежиссёра.

Кулисы экрана Фильм сохранился частично. Главная звезда дореволюционного кино Иван Мозжухин и его супруга Наталья Лисенко играют фактически сами себя. Но только по сюжету герой Мозжухина актёр, отправившейся на фронт Первой мировой войны, потерял руку. Довоенная слава уже невозможна. Персонаж Мозжухина пытается адаптироваться к новым условиям и с грустью взирает на свою старую гримерку. А у его супруги разворачивается любовное увлечение.

Король Парижа Последний фильм Евгения Бауэра. Режиссёр даже не успеет завершить работу. Съёмки последних сцен "Короля Парижа" проходят под руководством актрисы Ольги Рахмановой. Фильм является экранизацией одноимённого романа Жоржа Оне. "Король Парижа" затрагивает тему падения нравов в элитарной парижской среде. Шулеру стать "королём Парижа" (то есть лучшим карточным игроком) помогает богатая знатная дама. Произведение было встречено противоречиво: некоторые фильм хвалили, называя лучшей постановкой Бауэра, а другие пеняли на вялый сюжет фильма.

Сатана ликующий Двухсерийный фильм знаменитого режиссёра Якова Протазанова, чья премьера состоялась накануне Октябрьской революции. К сожалению, не сохранились финалы обеих серий. В главных ролях, как и в "Кулисах экрана", семейная пара Иван Мозжухин и Наталья Лисенко. Считается, что это одна из лучших актёрских работ Ивана Мозжухина. Он играет пастора. В фильме много символизма и сюжет характерен для Серебряного века с его романтическими мотивами. В действии фигурируют такие персонажи, как пастор, живописец, Сатана и банкир. "Сатана ликующий" получил восторженные рецензии от критиков.