Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.8

Дача великого князя Бориса Владимировича в Царском Селе. Молодому аристократу едва исполнилось 20 лет, когда ему в 1897 году преподнесли этот подарок. «Английский коттедж» считается одним из первых памятников модерна в окрестностях Петербурга. После революции великий князь эмигрировал, а дом занял Луначарский, живший здесь до переезда в Москву. С 1922 года строения дачи занимает Всесоюзный институт растениеводства имени Н. И. Вавилова. Внутри снимались художественные фильмы: «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Женщина в белом» и другие.

Невероятно красивый Невский проспект Невероятно красивый Невский проспект Петербург с борта Международной космической станции. Ищите себя

Это не совсем прогулка по городу, но поделится хочу. Петербуржцы продолжают набирать десятки килограмм белых грибов в лесах Ленобласти. Щедрый сентябрь этого года. Сентябрьские закаты Питера

Почему в переходе «Площади Александра Невского» всадников больше, чем коней? Скульптурная композиция «Александр Невский», изображающая княжескую дружину, висит в переходе между оранжевой и зеленой линий метро.

Скульпторами являются Эдуард Озоль, Виктор Новиков и Иван Костюхин. Выполняя проект, они не заметили, что на скульптуре не хватает одного коня! Несоответствие не обнаружили даже строители метрополитена! Ошибку нашли только после того, как об этом казусе написал пассажир подземки в книге отзывов и жалоб. Барельеф решили не переделывать, а в народе появилось новое прозвище "Пять мужиков и четыре лошади".

Площадь Александра Невского

Дом Трезини 1723 г. Петр Первый восхищался дарованием Доменико с самого начала. Дабы выразить свою благосклонность, император в 1721 г. выделил архитектору участок, на котором впоследствии и возвели Дом Трезини. Современный ансамбль дома Трезини включает три здания. Предположительно, проект здания выполнен самим Трезини, однако непосредственно постройкой занимались Стефен ван Звитен и Михаил Земцов. После смерти хозяина в 1734 г. здание сразу перешло к жене архитектора Марии Карлотте и их детям. Долгое время дом сохранялся в неизменном виде. А в 1831 г. новый хозяин купец Леонтьев надстроил 3 этаж, два примыкающих к главному дому флигеля и отдельный служебный корпус. Значительно перестроили дом в 1949 г., тогда фасады переоформили в классическом стиле, провели капитальный ремонт для размещения коммунальных квартир. Сейчас это гостиница «Дворец Трезини». Перед отелем установлен памятник архитектору Доминико Трезини. Университетская наб., 21,

Необычные дома-цилиндры Такие дома можно встретить на Будапештской улице. Насчитывают эти здания 14 этажей, а всего в Петербурге находится 8 "цилиндров". Некоторые петербуржцы называют их "стаканами", так как они имеют характерные грани советских стаканов. Изначально постройка «стаканов» планировалась под общежития. Перед архитекторами ЛенНИИпроекта в 1975 была поставлена задача разработать дома в советском модернизме, форма и внешний вид которых будут разбавлять заурядные виды спальных районов.

На 1 этаже дома должны были находиться столовая, парикмахерская, комната отдыха и пункт медицинской помощи, а на 14 — комнаты бывших заключённых, которые вышли по программе УДО раньше положенного срока. Интерьер подъезда-парадной представляет собой пространство, разделенное на блоки, площадь одного из которых составляет 33 кв. метра.

Сейчас из 8 зданий лишь 2 остались общежитиями, остальные 6 были отведены под дома с собственными квартирами.

Граффити «Голубая сойка» в одном из двориков Питера. Этот старый дом украсили ярким граффити. Скорее всего, художник хотел передать «Лето». Здесь и пчела, собирающая пыльцу на цветке, и летние ягоды, и потрясающая голубая сойка на ветке. Красочный граффити находится в проходном дворе неподалеку от станции местно «Пушкинская». Большой Казачий пер., 11

В августе пропал заяц Арсений с Петропавловской крепости Его нашлии, он временно переехал в другую часть Петербурга Его нашли в Красногвардейском районе в мастерской «Мостотреста» целым и невредимым. Заяц даже успел поменять свою окраску к зиме. Памятник зайцу у Иоанновского моста возле Петропавловской крепости, пропал со своего места в конце лета: на его ухе обнаружили трещину и забрали на реставрацию, «домой» вернут на следующей неделе. Памятнику уже 20 лет: он был подарен Петербургу на 300-летие. За время своей жизни Арсений пережил 4 реставрации и 3 места жительства. В него врезались корабли, уносило водой, сковывало льдами, заглаживали руками. А от постоянного бросания монет его поверхность стала рельефной.

Первые книжные лавки в Санкт-Петербурге Самая первая книжная лавка в городе появилась в 1714 году. Находилась она на Троицкой площади в Гостином дворе рядом с первой типографией. Торговали в ней календарями, азбуками, учебниками, военной и морской литературой — словом, тем, что печатала типография.

А в 1813 году на Садовой улице открылась книжная лавка В.А. Плавильщикова, которая стала первым клубом петербургских писателей, учёных и художников. Лавка была первой коммерческой структурой, где «собирались учёные и литераторы делать выправки, выписки и взаимно совещаться».

Сказочный Дом с Башней Рапунцель Одним из домов в уникальном стиле русской эклектики является Дом петербургского ювелира и почётного горожанина А. Ю. Кейбеля, построенный в 1901 году. Часть квартир построенного дома было отдано под сдачу в аренду для людей среднего класса, а другую часть комнат занимали офисы. Над созданием здания трудился знаменитый архитектор Густав Густавович Фон Голи. Он смог добиться такого эффекта, что случайные прохожие не смогут обойти этот удивительный дом стороной, не насмотревшись. Жаль только, что в башне вряд ли обитает героиня доброй волшебной сказки — сегодня здесь живут рядовые петербуржцы. Поэтичный Петербург

Доходный дом Вавельберга 1912 г. Архитектор: М. М. Перетяткович Первые здания здесь были построены в 1803 г. для художников братьев: Семёна и Сергея Берниковых. В начале ХХ столетия оба участка, некогда принадлежавших братьям, купил М. И. Вавельберг. Семейство Вавельбергов занималось банковским делом. В начале ХХв. после смерти отца М. И. Вавельберг берет на себя руководство семейного дела. Уже в 1912 г. банкирский дом преобразовался в один из самых крупных российских банков – Петербургский Торговый банк. Именно для него Михаил заказал строительство своего доходного дома. На купленном участке построили здание. Помимо банка здесь располагались магазины, конторы и жилые квартиры, а так же был автомобильный салон Русский Рено. Здесь же жил сам Михаил Ипполитович. Но после революции эмигрировал на Родину. В 1960 г. на 1 этаже открыли городской аэровокзал. В начале 2000-х здесь был рок-клуб Сайгон. Сейчас - это отель «Вавельберг». Малая Морская ул., 1

Владельцы питерского магазина убедительно просят не беспокоить сон Дусеньки. Вы все поняли?

Большой Гостиный двор Каменный Гостиный двор был построен взамен многочисленных деревянных лавок, которые являлись источником постоянных пожаров. Отапливать лавки было строжайше запрещено. В 1837 г. появилось первое отопление, а в 1842 г. - газовое освещение. При реконструкции здания в 1965 году в помещении №87 был обнаружен клад — восемь драгоценных слитков общим весом 128 килограммов. Несмотря на невероятные испытания, посланные войной и блокадой, Гостиный двор не переставал работать.

Горсткин мост, 1900 год Интересный факт: Все мы не раз гуляли вдоль Фонтанки и переходили с одного берега на другой по пешеходному Горсткину мосту. Он отличается от других своей простотой и покрытием из деревянных досок. Впрочем, и построен он был довольно быстро и без лишних согласований: просто одному купцу С. П. Горсткину необходимо было сократить путь к своим торговым точкам. Еще один мост — это, конечно, очень удобно, но власти такого щедрого хода не оценили и потребовали от купца заплатить штраф. Ничего не оставалось, как повиниться в содеянном и выплатить в казну кругленькую сумму.

Чтобы не оставаться «с носом», Горсткин не растерялся и решил брать с горожан деньги за проход. Мост перед Сенным рынком для многих был настоящим спасением, поэтому люди, не задумываясь, платили за проезд, а сам «хозяин» переправы таким образом вернул себе все средства.

Небольшая справка. Улица, прилегающая к переправе, тоже называлась Горсткиной. Она взяла свое имя от находящихся здесь магазинов героя нашей истории. Позже название поменяли, и теперь петербуржцы знают это место как улица Ефимова. В начале XX века Горсткин мост перестроили для прокладки по нему теплофикационных труб, а по краям моста устроили спуски к воде. В 1949 году деревянный мост был капитально перестроен, однако опоры моста остались деревянными. Общая длина моста составляет 53,6 метра, а его ширина — 6,2 метра.

Почему на Васильевском острове не улицы, а линии? Еще в начале 18 века Петру I пришла идея создать на Васильевском острове уголок наподобие Амстердама или Венеции. Он приказал прорыть сеть каналов, которые должны были заменить собой улицы. Как оказалось, эта идея стала провальной, так как каналы были мелкие и узкие.

Неудавшиеся попытки пришлось засыпать грунтом, но обозначение «линий» осталось. Нынешние названия линий Васильевского острова должны были обозначать предполагавшуюся по проекту сторону канала. Всего на Васильевском острове 33 линии - 29 с нумерацией и 4 линии с названиями - Съездовская, Кожевенная, Косая, Менделеевская. Основой Васильевского острова в Санкт-Петербурге являются Большой, Малый и Средний проспекты, которые перекрещиваются с линиями.

У коней Клодта есть свой секрет, который не каждый знает. У коней на Аничковом мосту есть одна интересная деталь: на копытах обоих коней, обращенных в сторону Адмиралтейства, имеются подковы, а два коня на другой стороне — не подкованы. Дело в том, что у тех двух коней, которые повёрнуты задом к Литейному проспекту, подковы есть потому, что раньше здесь располагались литейные мастерские и кузницы. Поэтому кони, «бегущие» от них, уже подкованы. Противоположные же два коня, что смотрят в сторону Литейного и «скачут» от центра ещё без подков потому, что до кузниц они ещё не добежали и подковка им только предстоит.

Как канал Грибоедова получил свое название? Когда-то на месте этого канала протекала глухая речка. Из-за довольно извилистого русла ее называли «Кривушей», а истоком этой реки служила болотистая местность, расположенная между двумя нынешними площадями —Конюшенной и Искусств.

Во времена правления Екатерины II речку Кривушу углубили, расширили, «одели» в гранит и нарекли Екатерининским каналом. И лишь в 1923 году водоток переименовали в канал Грибоедова, так как в одном из близлежащих домов находилась одна из первых квартир русского драматурга.

Малоизвестная особенность Александровской колонны Любопытный факт Александровской колонны кроется именно в ее ограде, на которой размещены 136 фигур двуглавых орлов. Здесь таится некоторый оптический обман, все фигурки птиц на самом деле 3х-головые и 3х-крылые.

При любом угле зрения эти птички, тем не менее, смотрятся в соответствие с гербом – двуголовыми, так как третья всегда скрыта за двумя другими. Это сделано, очевидно, для полноценного панорамного обзора памятника со всех сторон. Рассмотреть третью голову можно лишь с очень близкого расстояния.

А вы знали, что Триумфальные ворота возвели всего за один месяц по чертежам Кваренги? Говорят, что некоторые изваяния сделаны по рисункам Джакомо с маленькими поправками: вместо античных воинов, которых изначально задумал Кваренги, создали древнерусских витязей, одетых в старинные наряды из Оружейной палаты Московского Кремля. Все работы скульпторов лично утверждал Николай I, выделивший на строительные работы около миллиона рублей!

Мощный кадр!