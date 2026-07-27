Как снимали легендарную советскую комедию «Полосатый рейс»

Ничто так не близко русскому человеку, как советские комедии, которые появлялись на его глазах, становились популярными и тут же расхватывались на цитаты. Существует легенда, что те, кто не смотрел «Полосатый рейс» Владимира Фетина, возможно, вообще никогда не включали телевизор и не имели возможности насладиться настоящим, добрым, слегка мелодраматичным юмором.

В основу сценария легла реальная история, хоть и немного трансформированная. Владимир Конецкий, один из авторов сценария, вспоминает:

«Мы везли с острова Врангеля трех медведей. Для цирка в Мурманске. Один выбрался из клетки и стал метаться по пароходу. Зверюги эти очень страшные. Кое-как, вооружившись пожарными шлангами, загнали его обратно…»

Фильм "Полосатый рейс" вышел на экраны страны в июне 1961-го и по итогам года стал лидером кинопроката (картину посмотрело более 32 миллионов зрителей). Время показало, что коллективу съемочной группы удалось создать настоящее народное кино. "Полосатый рейс" и сегодня остается любимым фильмом зрителей разных поколений.

ЗАМЫСЕЛ

Конкурс по заказу Никиты Сергеевича

В июле 1959 года в Москву с дружественным визитом прибыл Хайле Селассие Второй - последний император Эфиопии.

"После разных государственных дел Хрущев пригласил короля в цирк. Тогда в столице гастролировала изящнейшая, ослепительная Маргарита Назарова, - рассказывал Виктор Конецкий.

- На всех континентах ее называли королевой тигров. То есть некоторым образом она по своему рангу равнялась эфиопу. После представления Маргарита принесла в правительственную ложу тигрят. Маленькие тигрята - существа обаяния неизъяснимого.

На Ленфильме был объявлен конкурс на лучший сценарий. И профессиональный моряк Виктор Конецкий вспомнил случай:

"Остров Врангеля, грузим двух белых медведей и волочем их через всю Арктику в Мурманск. Медведи повылезали из клеток и устроили на теплоходе полный тарарам. Никакого оружия, естественно у нас не было, а трудность заключалась еще в том, что мы боялись, как бы мишки не попрыгали за борт (ибо тогда пришлось бы очень крупно платить за утрату экзотического груза). В конце концов кому-то из матросов пришло в голову применить углекислотные огнетушители".

Эта история легла в основу предложенного "Ленфильму" сценария:

"Сюжет шел от жизни: моряки везут звериный цирк, звери повылезали из клеток, ну а дальше - накручивай что хочешь..."

СОГЛАСОВАНИЯ

Укрепление под бронзовой люстрой

Сценарист Виктор Конецкий.

"Когда сценарий был вчерне готов, меня вызвал очень большой культурный начальник, - вспоминал Виктор Конецкий.

- Хорошо помню огромный кабинет и огромную бронзовую люстру, висящую высоко над головой начальника.

- Скажите, - спросил меня начальник, - советские капитаны являются членами нашей партии?

- Так точно, - ответил я.

- В обязательном порядке являются, все до единого.

- Тогда объясните мне, - сказал начальник, - что же получается: советский капитан, член КПСС, вылезает в окно рубки, бросив свой служебный пост, как только в двери просовывается тигриная морда?

Я заверил большого культурного начальника в том, что если сейчас в его замечательный кабинет войдет тигр, то начальник через секунду и одним прыжком окажется на своей замечательной люстре.

- Нет, так не пойдет, - сказал начальник, - вы слишком молоды для такой серьезной работы, и вас надо укрепить. Учтите еще, что, по предварительной смете, картина будет стоить около пятнадцати миллионов рублей.

И меня "укрепили" автором фильма "Ленин в Октябре" Алексеем Каплером..."

СЪЕМОЧНАЯ ГРУППА

Сценарист Алексей Каплер

В 1941 году за фильмы о Ленине он получил Сталинскую премию. А в 1943-м Каплера арестовали, обвинив в шпионаже, и сослали в Воркуту (освобожден и реабилитирован в 1954 году). Аресту предшествовал роман сценариста с дочерью Сталина. В книге "Двадцать писем к другу" Светлана Аллилуева писала:

"От него шли свет и очарование знаний. Он раскрывал мне мир искусства - незнакомый, неизведанный..."

"... В моем варианте сценарий был лишен абсолютного смысла, но все-таки у каждого своя глупость, и каждая глупость неповторима и потому интересна, - вспоминал Виктор Конецкий.

- Каплер объяснял мне, что эксцентрическая комедия без любви - ноль без палочки. Я считал, что любовь - это великая и прекрасная тайна. И что максимум пленки надо тратить на уникальную тигровую эпопею, а не на шуры-муры. И что, вообще, шекспировские страсти сыграть способна только Мэрлин Монро. (Сегодня справилась бы Алла Пугачева.)

Каплер сказал, что в любви (как и в кинодраматургии) я ничего не понимаю, а вот он изучил этот вопрос со всеми тонкостями.

Помню, окончательно Алексей Яковлевич сразил меня, когда рассказал обстоятельства своего ареста. Ехал он, фронтовой корреспондент, с передовой в столицу на "эмке" - немцы тогда уже Химки без биноклей разглядывали. Голосует ему парочка красных командиров. Он, конечно, их берет в машину. Минут пять проехали, он их еще "Казбеком" угостил, а потом драматурга-ленинца хлопают по плечу и говорят:

"А вот туда, налево!" И въехал он на тюремный двор со всеми удобствами.

Итак, люди или звери? Странная дилемма, не правда ли? Отдавая должное искусству и смелости Маргариты Назаровой, создателям фильма ни на минуту нельзя было забывать о том, что настоящее творчество обязательно связано с людьми. Наверное, даже комедиографам следует помнить о горьковском определении литературы и искусства. Он понимал их как человековедение".

Режиссер Владимир Фетин

Летчик-штурмовик. Прошел всю Великую Отечественную войну.

"Постараемся сделать веселый интересный фильм, если останемся живы..." - пошутил Владимир Александрович перед началом работы над фильмом.

Режиссер-дрессировщик Константин Константиновский

Во время войны служил в спецподразделении, которое обучало собак взрывать танки. Работал и в других картинах ("Укротительница тигров", "Опасные тропы", "Десница великого мастера"), где к тому же был дублером главных героев. В "Полосатом рейсе" поставил все трюки с животными.

Оператор Дмитрий Месхиев

"Где-то существует еще и фильм о "Полосатом рейсе", - вспоминал Виктор Конецкий.

- Это документальный фильм о том, как снимался основной. И мне кажется, что тот фильм куда смешнее и интереснее придуманного. Несмотря на двух инженеров по технике безопасности и всякие другие меры по безопасности, неожиданных, опасных и курьезных моментов за время съемок была масса.

Дело было уже на Черном море. Нужно было снять эпизод, как тигры плывут к пляжу, битком набитому загорающими. Мы всей компанией обдумывали, каким образом заставить зверюг залезть в воду, которую они терпеть не могли. Наконец придумали. Судно, современный хороший теплоход, встало на якорь сравнительно недалеко от туристического пляжа. Решили так: корабельной стрелой берем клетку, для начала с двумя тиграми, вываливаем стрелу с клеткой за борт и начинаем травить трос, на котором клетка висит.

На крыше клетки стоял наш оператор Дима Месхиев. Когда клетка наполовину уходила в воду, звери в ней начинали метаться, а мы открывали дверцу. Расчет был на то, что когда тигры вылезут из затапливаемой клетки, то они сразу поплывут к берегу. На берегу, кстати, были еще две съемочные точки. Все шло по плану. Клетку затопило, тигры из нее вылезли, но вместо того, чтобы плыть к берегу, залезли на крышу клетки, где стоял Дима, уставившись в свою дурацкую камеру и ловя момент, когда они должны вплыть в кадр. С берега Диме стали орать и даже стрелять ракетами, ибо он был настолько поглощен ожиданием появления тигров в кадре, что не заметил, что с обеих его сторон в абсолютно непосредственной близости сидят два мокрых и ошалевших тигра. Наконец он понял происходящее, с оперативной аккуратностью положил камеру, снял почему-то один тапок, а во всем остальном прыгнул с клетки и поплыл к берегу вместо зверя.

Все это засняли с берега и вставили потом в документальный фильм о фильме". Герой Ланового безмятежно загорает на пляже и замечает подплывающих к берегу тигров. «Красиво плывут… Вон та группа в полосатых купальниках», - эту крылатую фразу знают все поклонники советского кино. При второй попытке снять сцену все тигры поплыли к берегу, но потом двое решили вернуться на катер. Операторы моментально попрятались в каюты, а один даже залез на мачту… Когда тигры все-таки доплыли до берега и сцену сняли — одна из тигриц перепрыгнула через ограждение и оказалась среди отдыхающих на пляже. Началась паника, но ситуацию спасла девушка-осветитель — она резко стукнула тигрицу по носу брезентовой перчаткой, и испуганная хищница тут же убежала назад.

Кстати, надо сказать, что отказались сниматься и многие актёры: было страшно. Тем не менее удалось собрать замечательную команду, в которую входили Алексей Грибов, Иван Дмитриев, Евгений Леонов, Алексей Смирнов. Но главной была Маргарита Назарова - единственная женщина в этой сугубо мужской компании.

Укротительница Маргарита Назарова

Фильм "Полосатый рейс" стал ее третьей картиной. Впервые Назарова появилась в массовке в картине "Случай в тайге", а в "Укротительнице тигров" была дублершей актрисы Людмилы Касаткиной.

"Маргарита Назарова взяла всё лучшее, что создала советская школа дрессировки, и смело отбросила ненужное, наносное, показное, - писал журналист Б. Гершкович.

- Это и придает ее работе с тиграми подлинную артистичность, приносящую радость зрителю. И только пистолет у Константиновского, сидящего в первом ряду зрителей, да ствол пожарного рукава, направленный в клетку, говорят о том, что Назарова играет в клетке не с домашними кошками, а со свирепыми обитателями уссурийской тайги, способными ударом лапы убить быка".

Маргарита Назарова приобрела мировую славу. Однако долго блистать на сцене ей не удалось. После смерти мужа в 1977 году в ней что-то переломилось, животные почувствовали это и перестали её слушаться. Дрессировщица уволилась из цирка и поставила крест на своей карьере. Остаток жизни она провела в полном одиночестве и забвении.

Актер Иван Дмитриев

Во время Великой Отечественной войны служил на торпедных катерах, а затем - в театре Балтийского флота. Роль старпома в "Полосатом рейсе" стала заметной и любимой работой Ивана Дмитриева в кинематографе. На съемках Иван Петрович подружился с "артистом" Пиратом. Через несколько лет Дмитриев увидел Пирата в киевском зоопарке. Он с удовольствием рассказывал, как шимпанзе его сразу же признал, и сотрудники зоопарка разрешили им пообщаться.

Актер Евгений Леонов

К моменту съемок сыграл в театре более двадцати ролей, в том числе заметных (Лариосик в спектакле "Дни Турбиных") и более десяти - в кинокартинах. Роль буфетчика Шулейкина, выдающего себя за укротителя тигров, открыла Леонова как эксцентрика, но не затмила драматический талант актера: через три года Владимир Фетин предложил ему роль в мелодраме "Донская повесть" по рассказам Михаила Шолохова.

По известной легенде в сцене с ванной он согласился сниматься при условии, что его отгородят от тигра пуленепробиваемым стеклом. Во время съёмок оказалось, что стекло дает блики и, пока актёр намыливался и нырял, его тихо убрали. Тигр сразу заинтересовался процессом в ванной, а Леонов, открыв глаза и обнаружив рядом морду, прямо нагишом в ужасе убежал из кадра. Этот момент и вошел в фильм, а после актёр получил разочарованное письмо от зрительницы, которая писала, что привыкла видеть на экране более стройные тела и могли бы для такой сцены подобрать кого-нибудь поспортивнее…

Письмо было на самом деле, а вот история съёмок — киношная байка. Леонову, конечно, было не по себе сниматься рядом с тигром, но это был самый дружелюбный и спокойный Пурш, любимец Маргариты Назаровой, поэтому он себя пересилил. Сцену, когда тигр лапой трогает нырнувшего под воду «дрессировщика», снимали уже без участия Леонова.

СЪЕМКИ

Перед этим артисты подписали разработанный дрессировщиками и Комиссией по охране жизни и здоровья артистов документ, в котором была инструкция по обращению с хищниками. Там были такие пункты: «Если в каюту неожиданно войдет тигр и, предположим, возьмет вашу ногу в пасть — ни в коем случае не нужно вырываться, ибо тигр может подумать, что с ним играют, и сожмет челюсти. Нужно небрежно, но сильно пихнуть его кулаком в морду. Ему станет неинтересно, и он уйдет»…

"Меньше всего хлопот доставляет лев Васька..."

Старый лев Вася уже не работал в цирке, а жил «на пенсии» в Херсонском зоопарке. Активных сцен с ним особо не планировалось, но работать с ним вообще было сложно, тем более, что на площадке его подрал один из цирковых тигров. Брать угощение со снотворным для съёмок одной из сцен он отказывался, сделать укол не подпускал и тогда дрессировщикам пришлось стрелять в него дротиком. Больше в кино Вася не снимался, а всего у него было четыре фильмах: «Новые похождения кота в сапогах», «Дон Кихот», «Она вас любит» и «Полосатый рейс».

(фрагменты репортажа И. Вологдина в журнале "Советский экран" №19 за 1960 год)

За всю свою двадцатилетнюю морскую службу не принимал на борт столь странный груз "Матрос Железняк", уже списанный из состава действующего флота и предназначенный для переплавки в мартенах. С Пуршем по Невскому

Ранним июньским утром, когда город еще спал, к стоящему на Неве, ниже моста Лейтенанта Шмидта, пароходу подъехало несколько грузовиков с клетками. На судне поселились десять тигров дрессировщиков Маргариты Назаровой и Константина Константиновского.

Потом к тиграм присоединился лев Васька и две обезьяны шимпанзе.

В новой кинокомедии "Полосатый рейс", которую ставит на киностудии "Ленфильм" молодой режиссер Владимир Фетин (его первая работа - "Жеребенок" по М. Шолохову), дикие звери играют весьма важные, если не главные роли.

Чтобы проверить, как поведут они себя в "морской" обстановке, и был зафрахтован на два месяца "Матрос Железняк".

Как это ни странно, меньше всех хлопот пока доставляет дрессировщикам лев Васька. Может быть, потому, что он уже стар. Или лев всё еще живет воспоминаниями о съемках в "Дон Кихоте", которые проходили четыре года назад? Тогда его дрессировал Борис Эдер. Во всяком случае, уже на третий день после прибытия на корабль Константиновский вошел к нему в клетку. На четвертый - Маргарита Назарова села на льва. Случай этот беспримерный, так как по нормам дрессировки на "обкатку" хищников полагается времени в десять раз больше.

Счастье, что летом Ленинградский цирк закрыт, а то администрация обвинила бы кинематографистов в переманивании зрителей. Программа "представления" меняется каждый день. Сегодня тигры лазают по мачте, завтра хозяйничают на капитанском мостике или борются с дрессировщиком на палубе. На набережной собираются толпы людей.

Теплоход "Фрязино", на котором развернулись захватывающие события.

Несмотря на устрашающие надписи: "Не входить! Дикие звери!", вездесущие фото- и кинокорреспонденты ежедневно просачивались на корабль, доставляя много огорчений инженеру по технике безопасности. Один из фотокорреспондентов пытался пробиться ближе к тигру, держа в открытом виде свое удостоверение...

В естественных условиях тигры очень остро чувствуют высоту, а на корабле зверь идет по бортовому поручню, не подозревая, что под ним до зеркала воды - десятиметровое расстояние. Чтобы в открытом море ему не взбрело в голову прыгнуть и искупаться, внизу, под бортом, будут дежурить лодки или катера.

В фильме тигры должны плыть с корабля на берег и появляться среди курортников на пляже. Уже построен специальный плотик на железных понтонах, на котором во время съемки вывезут тигров в море. Когда плотик медленно затонет, тиграм волей-неволей придется пускаться вплавь. Но беда в том, что перед купанием они привыкли пить воду.

Напьются тигры горько-соленой воды... и околеют. Как же быть? Дрессировщики пока безуспешно ломают себе голову над решением этой задачи.

- Мои сомнения и тревоги, - говорит Маргарита Назарова, - чисто актерские. Как дрессировщица я не опасаюсь, что тигры будут плохо играть. Но нам, актерам, придется туго. Дублей в этом фильме не будет, а будут варианты. Зверь не может дважды повторить задание. Придется мгновенно реагировать на неожиданные повороты, не предусмотренные сценарием и предложенные в порядке звериной импровизации.

При съемке самая большая опасность грозила со стороны... зрителей. Они стали собираться, увидев на улице открытый операторский "ЗИЛ" и передвижную электростанцию. Когда же появилась Маргарита Назарова с Пуршем, толпа окружила машины плотным кольцом... Кое-как милиция навела порядок, кортеж из десятка "Волг" и "Москвичей" во главе с двумя "ЗИЛами", на одном из которых расположились три оператора и режиссер, а на другом - тигр с укротительницей, двинулся по Невскому. Первый проезд был, как всегда на съемке, самым удачным. На обратном пути произошли сразу два происшествия. При повороте с улицы Бродского на Невский из-за угла выскочила поливальная машина.

Заслышав звук водяных струй, Пурш забеспокоился, встал на задние лапы. Еще секунда - и тигр выпрыгнул бы из машины на проспект, спасаясь бегством от воды. Но вездесущий лейтенант милиции подскочил на мотоцикле к поливальной машине и так грозно крикнул: "Убери воду!", что растерявшийся шофер мгновенно погасил водяные струи.

Не успели все свидетели этой сцены облегченно вздохнуть, как тигр, всё еще метавшийся по машине, случайно нажал лапой на ручку дверцы. Назарова, обхватив шею Пурша одной рукой, другой вовремя захлопнула дверцу.

Теперь "Матрос Железняк" уже опустел. Всё сложное имущество киногруппы - тигры, лев, обезьяны - двинулись на юг, к Черному морю.

Итак, начались съемки кинокомедии. В основу ее положена столь необычная и интересная ситуация, что ни у кого не возникает сомнения - комедия будут смешной. И это уже много. Но еще не всё.

Кроме желания основательно посмешить людей имеется ли у ее авторов какая-либо идея? Да. Их волнует мысль, которая может стать стержнем и трагедии, и драмы, и, разумеется, как в данном случае, веселой комедии. А мысль эта - каждый человек может быть счастлив только на своем месте. Когда же люди, еще не зная своего призвания или из-за каких-то привходящих соображений, оказываются не на своем месте, - возникает цепь несоответствий. В "Полосатом рейсе" смешные, а иногда и вовсе не смешные положения происходят оттого, что буфетчице Марианне ближе дикие звери, нежели любительская колбаса, а добровольно взявшему на себя роль укротителя Шулейкину, по профессии буфетчику, - наоборот. Когда Марианна осознает свое призвание, а Шулейкин возвращается на свое рабочее место, фильм благополучно кончается.

ПЕРВЫЕ ОТКЛИКИ

"Посмотрели, посмеялись... Этого сейчас мало!"

"Давайте попристальнее вглядимся в лица героев картины, в лица людей, с которыми мы полтора часа переживали, радовались, смеялись. Что мы узнали о них? Что они мечутся в страхе? Да. Находчивы они? Неизвестно... Остроумны они? Пожалуй, нет. Что нового интересного сказали они зрителям? Трудно ответить на этот вопрос!"

"Комсомолец Заполярья". 21 июля 1961 г. "В самом деле, чему учит картина? К чему зовет? Какой вывод можно сделать, посмотрев ее? Пожалуй, никакого. Посмотрели, посмеялись и разошлись. А, на наш взгляд, этого сейчас мало. Вот в тридцатые годы "Волга-Волга" или "Веселые ребята" по-своему, в остром комедийном плане, но решали очень важные для того времени проблемы строительства социализма, распрямления человека, пробуждения в нем таланта.

Может быть, и в "Полосатом рейсе" поднята та же мысль? Простая девчонка Маришка укротила диких зверей! Но, во-первых, Маришка делает это случайно, и это не становится для нее призванием, делом всей жизни, а во-вторых, теперь мысль эта уже не нова. Наше время ставит более близкие и важные для общества проблемы, которые должно решать киноискусство"

"Волжская коммуна". 19 июля 1961 г. Когда освободили столицу Кампучии от красных кхмеров, то во всех кинотеатрах Пномпеня четыре месяца подряд на всех сеансах шел единственный кинофильм "Полосатый рейс" - именно его предпочли зрители разрушенного города, чтобы научиться заново смеяться.

Виктор Конецкий

P.S. Прямо и не знаю, что и как сложилось бы в моей жизни, если б не тигры, - иронизировал Виктор Конецкий. - Как мир стоит на китах, так я стою на тиграх. Пятнадцать лет они меня выручают из самых запутанных ситуаций.

И сейчас скажи я запретное слово: "Полосатый рейс!" - и дело в шляпе.

Стоит мне произнести заветное слово, и "Арктика", обвешанная гроздьями корреспондентов, сфотографированная во всех ракурсах, обложенная кипами статей и очерков, как новогодняя елка ватой, - первый рейс флагмана ледокольного флота! - эта "Арктика", это атомное сверхсущество, станет мне родной по крови, ибо нас сблизит юмор.

Есть единственное средство против перепутанности и сложности мира - юмор. Не бог, не царь и не герой. Все эти ребята не помогут. Только юмор, лучше безымянный: "Она съела кусок мяса, поп ее убил..."

Юмор - обыкновенная маска, но она помогает преодолевать растерянность от сложного и непонятного вокруг. Смущение души реализуется в материи звуковой волны: "хи-хи" или "ха-ха".

В юморе, конечно, есть ложь, но это ложь жизневерия.

Колпак клоуна помогает шуту преодолеть страх и ляпнуть царю из-под стола правду-матку...

А планета хохотала на всех языках мира

Еще немного об актерах. Из фронтовых рейсов на Полосатый. В "Полосатом рейсе", лучшей кинокомедии о моряках, сыграли актеры, не понаслышке знавшие флотскую службу на войне.

МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ ВАСИЛЬЕВ

13 мая 1924 - 14 августа 1990 Михаил Васильев родился на Урале. В 17 лет ушел на фронт. Воевал в морской пехоте, принял участие в войне против Японии. Был тяжело ранен. Награжден орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За победу над Германией", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Японией".

В 1950 году Михаил Павлович вошел в труппу Благовещенского областного драмтеатра (ныне - Амурский областной театр драмы), а в 1952 году окончил там же театральную школу. В 1960-1987 годах работал на киностудии "Ленфильм". Его характерные роли запоминаются навсегда, даже если это крохотный эпизод. В фильме Владимира Фетина "Полосатый рейс" (сценарий А. Каплера и В. Конецкого) он сыграл матроса ходовой машинной вахты - в тот самый момент, когда тигры вырвались на свободу и теплоход швыряет из стороны в сторону. Переполненные залы хохотали над фразой, ставшей поговоркой: "Эй, на вахте, круто заложили!"

Герой войны, морской пехотинец Михаил Васильев похоронен на Северном кладбище в Санкт-Петербурге.АРКАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ТРУСОВ

10 января 1905 - 14 июля 1982 Служба во флотских театрах во время Великой Отечественной войны не гарантировала актерам ни легкого пути к Победе, ни спасения от вражеских пуль или голода.

Из воспоминаний Людмилы Иосифовны Макаровой, актрисы АБДТ им. Г.А. Товстоногова, всю войну служившей в Театре Балтийского флота:

"У каждого из нас был свой чемоданчик с каким-то гримом плюс костюмчик. Мы ездили на лодочках, по всем фортам, где нам, за нашу работу, давали хлебца. Везде нас кормили хлебцем. Иногда еще и супом каким-нибудь. Возвращались мы поздно вечером. Вот такая была жизнь. Потом стало хуже. Владимир Лешков, например, не мог уже больше играть. Голод начался жуткий..."

Одним из старожилов Краснознаменного Театра Балтийского флота был и Аркадий Васильевич Трусов. Он родился в селе Алексеевском Казанской губернии. С 1927 года служил в ВМФ, сначала учеником машиниста в Кронштадте, затем - машинистом-турбинистом линейного корабля "Октябрьская революция".

А с флотским театром прошел всю войну. Награжден орденом Красной Звезды, медалями "За оборону Ленинграда" и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

Аркадий Васильевич был актером-самородком, без профессионального образования. А в комедии "Полосатый рейс" сыграл кока.

Похоронен на Большеохтинском кладбище в Санкт-Петербурге.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ТРОФИМОВ

21 января 1920 - 7 ноября 2005

Николай Трофимов родился в Севастополе в рабочей семье. В 1941 году окончил Ленинградский театральный институт им. А.Н. Островского (курс Б.В. Зона). В годы войны служил в рядах ВМФ: солистом Центрального ансамбля ВМФ СССР (1941-1944), артистом театра Краснознаменного Балтийского флота (1944-1946). Пел в "Ансамбле пяти морей" И.О. Дунаевского.

Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями "За оборону Ленинграда" и "За победу над Германией".

Кинодебют Николая Трофимова состоялся в фильме "Морской батальон" (1944 год). А в "Полосатом рейсе" он сыграл штурмана теплохода.

Похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища в Санкт-Петербурге. ИВАН ПЕТРОВИЧ ДМИТРИЕВ

30 июля 1915 - 23 октября 2003

В 1940 году Театр Балтийского флота был переведен из Кронштадта в Таллин. Из воспоминаний артистки Театра Балтийского флота Александры Дэльвин:

"Летом 40го мы [с Иваном Дмитриевым] поженились. Он пришел ко мне в мужья - стыдно сказать - с тельняшкой, трусами и еще с гюйсом (что за моряк без тельняшки и гюйса!). Иного имущества у него не было. А на следующий день театр на линкоре "Октябрьская революция" отправился в Таллин "протягивать руку дружбы" только что вошедшей в состав Советского Союза Эстонии".

В августе 1941 года театр, размещенный на гражданских и военных кораблях, под непрерывной бомбежкой перебазировался в Ленинград. Многие актеры погибли на кораблях, торпедированных гитлеровцами. Иван Дмитриев тонул, но ему удалось спастись. А коллектив театра стал боевым подразделением Балтийского флота.

Иван Дмитриев принял боевое крещение на острове Ханко, на торпедных катерах в составе "летучего отряда" гвардии полковника Бориса Митрофановича Гранина. Дал более 1000 выступлений в боевых условиях. С труппой театра прошел всю войну, защищал Эстонию, Кронштадт, Ленинград. Начал войну старшиной 2-й статьи, закончил - лейтенантом. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, многими медалями.

В блокадном Ленинграде в марте 1942 года от голода умерла дочь Дмитриевых 4-месячная Наташа.

Александра Владимировна Дэльвин вспоминала:

"...А в мае Иван подобрал мальчика. На углу Мучного переулка сидел и ревел четырехлетний мальчонка. Весь в цинготных пупырышках, со вздутым от дистрофии животом... Потом мы выяснили: Коля (так звали мальчика) был поздним ребенком. Старшие братья на фронте, сестра неизвестно где. Родители умерли. Их трупы все еще лежали во дворе. Коля сидел на улице и выпрашивал хлеб. Когда, сжалившись, люди давали ему немножко хлебушка, он нес его умершим родителям. Прикладывал кусочки к их губам... Мы выходили Колю. Усыновление оформили документально..."

В 1945 году у Дмитриевых родилась дочь Ксения. А в 1947-м, когда Коле было 8 лет, его забрали родственники в Ташкент. И больше он на связь не выходил...

Иван Петрович Дмитриев признавался, что роль старпома Олега Петровича в "Полосатом рейсе" - его любимая.

Похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища в Санкт-Петербурге.

Конечно надо упомянуть и Алексея Смирнова, но он служил химинструктором, затем командовал огневым взводом. Кадры со съемочной площадки:

Инициатором создания картины стал Никита Хрущев.

В фильме играли 10 цирковых тигров. Долго искали обезьяну — чтобы была умная и поддающаяся обучению. В итоге нашли в Киевском зоопарке — шимпанзе по кличке Пират. Павел Бабич учит Пирата водить. «Я не трус, но я боюсь!» Из воспоминаний Владимира Конецкого:

«После представления Маргарита принесла в правительственную ложу тигрят. Хрущев растрогался и говорит: у нас-де такая женщина замечательная, такие тигры, а кина нету. И по всем киностудиям страны был брошен клич: немедленно сделать фильм про Маргариту Назарову. Директорат — на дыбы. Стали искать сценарий. Я кое-какие потом читал. Один драматург поместил тигра в коммунальную квартиру. Сказали: очернение действительности. Другой накатал про колхоз, в котором такая зажиточная жизнь, что они свой зоопарк открыли. Ему отвечают: лакировка».

Тогда-то и решил попытать свое счастье Конецкий. Медведей превратили в тигров, а сюжет дополнили романтической линией про буфетчицу Марианну и старпома.

Оператор в клетке — это всего лишь рабочий момент. Пират осваивает пистолет. Сцена с участием дублера старпома.

А так на съемочной площадке отдыхали.

Кинозвезда тигр Пурш.

В 1961 году лента «Полосатый рейс» стала лидером советского проката, собрав у экранов кинотеатров более 45 миллионов зрителей.

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https://www.domkino.tv/news/16677

https://habinfo.ru/placard/kinopremery-habarovska/7489

https://tsargrad.tv/news/polosatyj-rejs-kak-snimali-film-zab...

https://lenfilm.ru/news/2019/06/Lvyi_i_shimpanze_Pirat_kak_s...