Актерские истории. О двух Василиях

Их уже нет с нами. Двух замечательных актеров. Но память о них живет и сыгранными ролями и рассказами о них. В сегодняшнем выпуске баек вас ждут забавные истории о прекрасном Василие Макаровиче Шукшине и Василие Семеновиче Лановом. Привожу рассказы об артистах Сергея Марочкина, тоже актёра. Василий Шукшин, кадр из фильма «Печки-лавочки»

Василий Шукшин для меня очень важная личность. Прекрасный актёр, режиссёр, писатель, человек. Я ещё со школы влюбился в его рассказы, а когда собрался поступать в театральный институт, ни секунды не сомневался, что буду читать на прослушиваниях его рассказы. Можно сказать, что именно Шукшин помог мне поступить и стать актёром. Я конечно и до института смотрел его фильмы, но когда мы начали проходить Шукшина на истории кино и детально разбирать его картины, актёрские и режиссёрские работы, я был в восторге. Василий Макарович не похож ни на кого и так тонко чувствовал каждую свою работу. Сегодня будут три истории, рассказанные самим Шукшиным или его близкими друзьями. Начинаем.

Мужик с палкой

Эту историю рассказывал сам Шукшин. Когда он только приехал с Алтая и поступал во ВГИК, Василий Макарович прошёл творческие туры и нужно было дождаться вступительных экзаменов.

Всех прошедших селили в общежитие, но Шукшину не хватило места. Тогда он решил заночевать прям недалеко от института. Лёг на лавочку, укрылся курткой, а под голову подложил свою сумку. Только начал засыпать, как его разбудил мужичок с палкой-тростью. Тот постучал палкой по лавке и спросил чего это он тут спит. Шукшин рассказал мужичку свою историю и тот пригласил его к себе домой. Пили чай, разговаривали всю ночь и Шукшин удивлялся насколько хорошо разбирается в театре и в кино этот мужик.

Прошло время, Шукшин уже учился в институте. И тут к ним на занятия пришёл тот самый мужичок. Василий Макарович очень удивился, когда мужика представили. Им оказался сам Иван Александрович Пырьев. Через несколько лет Шукшин спрашивал у Пырьева: «А помните, Иван Александрович, как я у вас ночевал?» - «Кто у меня только не ночевал!» - отвечал ему Пырьев. Кадр из фильма «Калина красная»

Выкрутился

Когда Шукшин задумал фильм «Печки-Лавочки», он сразу видел в главной роли Леонида Куравлёва. Сценарий писался под него, да и костюмы уже шились. Куравлёв долго не давал согласия Шукшину - то ссылался на занятость, то ещё на что. Шукшин, всё-таки, уговорил его, но незадолго до начала съёмок Куравлёв пропал - скрывался от него и выдумывал всяческие причины, чтобы не видеться. В конце концов, Шукшин подкараулил Куравлёва в коридоре Мосфильма, буквально зажал в угол с криком: «Стоять!». Куравлёв огляделся, бежать некуда, но выкрутился.

Он посмотрел на Шукшина и сказал ему очень убедительно: «Вась, да ведь ты сам должен это играть! Ты написал, ты придумал всё. Кто же лучше тебя это сделает?» Шукшин признавался, что такая мысль даже не приходила ему в голову. Лицо его подобрело, он поблагодарил Куравлёва и отпустил с Богом. Так родилась одна из лучших ролей Василия Макаровича. А Куравлёв потом рассказывал в интервью, что какое-то внутреннее чутьё противилось этой роли, хоть ему и очень нравился сценарий. Кадр из фильма «Они сражались за Родину»

Что же ты наделал?!

Василий Шукшин терпеть не мог актёрские советы. Он считал, что это жутко сбивает с роли, путает мысли и только вредит. Мог поругаться с советчиком и не общаться неделями. А когда он сам начал снимать кино, он понял, что многие актёры постоянно лезут с советами как лучше играть к другим. Снимая «Калину красную», Шукшин с самого первого съёмочного дня строго настрого запретил что-то советовать друг другу на площадке под страхом штрафа и даже увольнения. Этому правилу следовали все, но однажды оператор подошёл к актёру Рыжову и что-то шепнул ему на уха, а Шукшин заметил. Прозвучала команда: «Стоп», Василий Макарович подозвал к себе Рыжова и оператора и жёстко спросил что тот шепнул.

Оказалось, что оператор попросил Рыжова чуть повернуть голову в профиль во время следующей сцены. Шукшин взорвался и строго сказал: «Что же вы наделали?! Как же он теперь будет играть? Он же всю сцену будет думать только о голове и её повороте!» После этого случая больше никто не позволял себе лезть с советами на съёмочной площадке под руководством Шукшина. Эту историю часто вспоминают на съёмках, в которых я принимал участие. Актёры очень любят лезть с советами и, порой, не очень умными.

Василий Семенович Лановой

Что же это за напасть такая? Забирает великих. Уходит целая эпоха. Но не хочется о грустном, предлагаю вспомнить весёлые и забавные истории с великим актёром Василием Семеновичем Лановым. Василий Семёнович Лановой

Дорогие читатели, нет слов, которыми можно выразить горечь в моей душе. Скольких уже забрала и ещё собирается забрать эта новая зараза! Уже страшно читать и смотреть новости. Я не могу не написать о Василие Семёновиче, я преклоняюсь перед его талантом, мощью и энергией! Но как же не хочется писать банальные вещи о скорби и невосполнимой утрате. Я решил, что будет лучше вспомнить парочку забавных историй о прекрасном артисте в формате наших «театральных баек».

Начать хочется с самой моей любимой истории, которую Лановой часто рассказывал на своих творческих вечерах. Как же я счастлив, что мне удалось побывать аж на двух. Это был невероятный человек! Итак, когда Лановой учился в «Щуке», он снялся в небезызвестной картине «Павка Корчагин». Из-за съёмок пропустил много занятий и экзаменов и встал вопрос об отчислении. Кроме того, Ланового, как прогульщика и разгильдяя, хотели и из Комсомола выгнать. Но когда партийным начальникам поступила формулировка: «Выгнать из училища и комсомола за участие в фильме «Павка Корчагин», как говорил Лановой, это была комедия! Ланового отчислили. А когда фильм вышел в прокат и стал настоящим хитом, его восстановили в институте. (Как же Василий Семёнович здорово рассказывал эту историю!) В роли Павки Карчагина

В театре Вахтангова Василия Ланового называют «Вася Высочество». Его там очень любят абсолютно все. Я ещё студентом бегал смотреть спектакли с Лановым и всегда уходил из зала в полном восторге. Лановой рассказывал, что в «золотые годы» Вахтанговки, когда у руля был Симонов, постоянно случались различные комичные происшествия. Во время репетиций «Принцессы Турандот» Симонов кричал из зала: «Ничего живого! Импровизируйте!». Артист Николай Плотников понял Симонова буквально и начал играть сцену следующим образом: подошёл к принцессе, которую играла Юлия Борисова и говорит: «Под этой масочкой скрывается депутат Верховного Совета РСФСР» (принцесса была в паранже). Потом подошёл к Лановому. «А это у нас Лановой Вася!» - задорно скандирует Плотников. Лановой подыгрывает и делает шаг вперёд в предвкушении. И тут Плотников выдаёт то, что вошло в историю театра Вахтангова и плотно закрепилось за Лановым. «Про него один поэт сочинил вирш: «Семен Михайлович Буденный. Василь Семеныч Лановой. Один рожден для жизни конной, второй – для жизни половой» И тут с седьмого ряда звучит громогласный рёв Симонова: «Что-о???» Он аж подскочил: «Вы с ума сошли! Лановой – половой! Обалдели совсем! Я запрещаю вам импровизировать!» В любой роли был прекрасен!

Лановой был очень простым в общении человеком, он мог встретить незнакомого поклонника и час с ним проговорить обо всём на свете. Помню, как я с компанией друзей из нашего театра попали на празднование старого нового года в Дом Актёра на Арбате. Там был капустник, а потом очень душевный банкет. Василий Лановой тогда целый час сидел с нами за столиком и давал напутствия молодым и «зелёным» артистам. Я долго был под впечатлением. Он рассказывал как поехал на гастроли в Израиль. Лановой шёл по пляжу, погружённый в свои мысли, как вдруг к нему подбежала женщина с ребёнком. «Явно из Одессы» - был уверен артист. Женщина с одесским акцентом радостно кричит сыну: «Антоша, это же Павка Корчагин!» А у Ланового спросила: «Вы тоже к нам навсегда?» И тут приведу цитату Василия Семёновича: «На восторженный вопль-вопрос я показал выразительный, крупнокалиберный кукиш!» Спите спокойно

Спасибо Вам, Вася Высочество за все Ваши роли и истинное служение искусству! Театр и кинематограф потеряли очень многое с Вашим уходом.

Автор: Сергей Марочкин