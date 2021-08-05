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Актерские истории. О двух Василиях

Их уже нет с нами. Двух замечательных актеров. Но память о них живет и сыгранными ролями и рассказами о них.  В сегодняшнем выпуске баек вас ждут забавные истории о прекрасном Василие Макаровиче Шукшине и Василие Семеновиче Лановом. Привожу рассказы об артистах Сергея Марочкина, тоже актёра.Василий Шукшин, кадр из фильма «Печки-лавочки»Василий Шукшин, кадр из фильма «Печки-лавочки»

Василий Шукшин для меня очень важная личность. Прекрасный актёр, режиссёр, писатель, человек. Я ещё со школы влюбился в его рассказы, а когда собрался поступать в театральный институт, ни секунды не сомневался, что буду читать на прослушиваниях его рассказы. Можно сказать, что именно Шукшин помог мне поступить и стать актёром. Я конечно и до института смотрел его фильмы, но когда мы начали проходить Шукшина на истории кино и детально разбирать его картины, актёрские и режиссёрские работы, я был в восторге. Василий Макарович не похож ни на кого и так тонко чувствовал каждую свою работу. Сегодня будут три истории, рассказанные самим Шукшиным или его близкими друзьями. Начинаем.

Мужик с палкой

Эту историю рассказывал сам Шукшин. Когда он только приехал с Алтая и поступал во ВГИК, Василий Макарович прошёл творческие туры и нужно было дождаться вступительных экзаменов.

Всех прошедших селили в общежитие, но Шукшину не хватило места. Тогда он решил заночевать прям недалеко от института. Лёг на лавочку, укрылся курткой, а под голову подложил свою сумку. Только начал засыпать, как его разбудил мужичок с палкой-тростью. Тот постучал палкой по лавке и спросил чего это он тут спит. Шукшин рассказал мужичку свою историю и тот пригласил его к себе домой. Пили чай, разговаривали всю ночь и Шукшин удивлялся насколько хорошо разбирается в театре и в кино этот мужик.

Прошло время, Шукшин уже учился в институте. И тут к ним на занятия пришёл тот самый мужичок. Василий Макарович очень удивился, когда мужика представили. Им оказался сам Иван Александрович Пырьев. Через несколько лет Шукшин спрашивал у Пырьева: «А помните, Иван Александрович, как я у вас ночевал?» - «Кто у меня только не ночевал!» - отвечал ему Пырьев.Кадр из фильма «Калина красная»Кадр из фильма «Калина красная»

Выкрутился

Когда Шукшин задумал фильм «Печки-Лавочки», он сразу видел в главной роли Леонида Куравлёва. Сценарий писался под него, да и костюмы уже шились. Куравлёв долго не давал согласия Шукшину - то ссылался на занятость, то ещё на что. Шукшин, всё-таки, уговорил его, но незадолго до начала съёмок Куравлёв пропал - скрывался от него и выдумывал всяческие причины, чтобы не видеться. В конце концов, Шукшин подкараулил Куравлёва в коридоре Мосфильма, буквально зажал в угол с криком: «Стоять!». Куравлёв огляделся, бежать некуда, но выкрутился.

Он посмотрел на Шукшина и сказал ему очень убедительно: «Вась, да ведь ты сам должен это играть! Ты написал, ты придумал всё. Кто же лучше тебя это сделает?» Шукшин признавался, что такая мысль даже не приходила ему в голову. Лицо его подобрело, он поблагодарил Куравлёва и отпустил с Богом. Так родилась одна из лучших ролей Василия Макаровича. А Куравлёв потом рассказывал в интервью, что какое-то внутреннее чутьё противилось этой роли, хоть ему и очень нравился сценарий.Кадр из фильма «Они сражались за Родину»Кадр из фильма «Они сражались за Родину»

Что же ты наделал?!

Василий Шукшин терпеть не мог актёрские советы. Он считал, что это жутко сбивает с роли, путает мысли и только вредит. Мог поругаться с советчиком и не общаться неделями. А когда он сам начал снимать кино, он понял, что многие актёры постоянно лезут с советами как лучше играть к другим. Снимая «Калину красную», Шукшин с самого первого съёмочного дня строго настрого запретил что-то советовать друг другу на площадке под страхом штрафа и даже увольнения. Этому правилу следовали все, но однажды оператор подошёл к актёру Рыжову и что-то шепнул ему на уха, а Шукшин заметил. Прозвучала команда: «Стоп», Василий Макарович подозвал к себе Рыжова и оператора и жёстко спросил что тот шепнул.

Оказалось, что оператор попросил Рыжова чуть повернуть голову в профиль во время следующей сцены. Шукшин взорвался и строго сказал: «Что же вы наделали?! Как же он теперь будет играть? Он же всю сцену будет думать только о голове и её повороте!» После этого случая больше никто не позволял себе лезть с советами на съёмочной площадке под руководством Шукшина. Эту историю часто вспоминают на съёмках, в которых я принимал участие. Актёры очень любят лезть с советами и, порой, не очень умными.

Василий Семенович Лановой

Что же это за напасть такая? Забирает великих. Уходит целая эпоха. Но не хочется о грустном, предлагаю вспомнить весёлые и забавные истории с великим актёром Василием Семеновичем Лановым.Василий Семёнович ЛановойВасилий Семёнович Лановой

Дорогие читатели, нет слов, которыми можно выразить горечь в моей душе. Скольких уже забрала и ещё собирается забрать эта новая зараза! Уже страшно читать и смотреть новости. Я не могу не написать о Василие Семёновиче, я преклоняюсь перед его талантом, мощью и энергией! Но как же не хочется писать банальные вещи о скорби и невосполнимой утрате. Я решил, что будет лучше вспомнить парочку забавных историй о прекрасном артисте в формате наших «театральных баек». 

Начать хочется с самой моей любимой истории, которую Лановой часто рассказывал на своих творческих вечерах. Как же я счастлив, что мне удалось побывать аж на двух. Это был невероятный человек! Итак, когда Лановой учился в «Щуке», он снялся в небезызвестной картине «Павка Корчагин». Из-за съёмок пропустил много занятий и экзаменов и встал вопрос об отчислении. Кроме того, Ланового, как прогульщика и разгильдяя, хотели и из Комсомола выгнать. Но когда партийным начальникам поступила формулировка: «Выгнать из училища и комсомола за участие в фильме «Павка Корчагин», как говорил Лановой, это была комедия! Ланового отчислили. А когда фильм вышел в прокат и стал настоящим хитом, его восстановили в институте. (Как же Василий Семёнович здорово рассказывал эту историю!)В роли Павки КарчагинаВ роли Павки Карчагина

В театре Вахтангова Василия Ланового называют «Вася Высочество». Его там очень любят абсолютно все. Я ещё студентом бегал смотреть спектакли с Лановым и всегда уходил из зала в полном восторге. Лановой рассказывал, что в «золотые годы» Вахтанговки, когда у руля был Симонов, постоянно случались различные комичные происшествия. Во время репетиций «Принцессы Турандот» Симонов кричал из зала: «Ничего живого! Импровизируйте!». Артист Николай Плотников понял Симонова буквально и начал играть сцену следующим образом: подошёл к принцессе, которую играла Юлия Борисова и говорит: «Под этой масочкой скрывается депутат Верховного Совета РСФСР» (принцесса была в паранже). Потом подошёл к Лановому. «А это у нас Лановой Вася!» - задорно скандирует Плотников. Лановой подыгрывает и делает шаг вперёд в предвкушении. И тут Плотников выдаёт то, что вошло в историю театра Вахтангова и плотно закрепилось за Лановым. «Про него один поэт сочинил вирш: «Семен Михайлович Буденный. Василь Семеныч Лановой. Один рожден для жизни конной, второй – для жизни половой» И тут с седьмого ряда звучит громогласный рёв Симонова: «Что-о???» Он аж подскочил: «Вы с ума сошли! Лановой – половой! Обалдели совсем! Я запрещаю вам импровизировать!»В любой роли был прекрасен!В любой роли был прекрасен!

Лановой был очень простым в общении человеком, он мог встретить незнакомого поклонника и час с ним проговорить обо всём на свете. Помню, как я с компанией друзей из нашего театра попали на празднование старого нового года в Дом Актёра на Арбате. Там был капустник, а потом очень душевный банкет. Василий Лановой тогда целый час сидел с нами за столиком и давал напутствия молодым и «зелёным» артистам. Я долго был под впечатлением. Он рассказывал как поехал на гастроли в Израиль. Лановой шёл по пляжу, погружённый в свои мысли, как вдруг к нему подбежала женщина с ребёнком. «Явно из Одессы» - был уверен артист. Женщина с одесским акцентом радостно кричит сыну: «Антоша, это же Павка Корчагин!» А у Ланового спросила: «Вы тоже к нам навсегда?» И тут приведу цитату Василия Семёновича: «На восторженный вопль-вопрос я показал выразительный, крупнокалиберный кукиш!»Спите спокойноСпите спокойно

Спасибо Вам, Вася Высочество за все Ваши роли и истинное служение искусству! Театр и кинематограф потеряли очень многое с Вашим уходом.

Автор: Сергей Марочкин

советское киноискусство
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