История семьи Ротшильдов.

История Ротшильдов начинается с еврейского гетто в немецком Франкфурте-на-Майне. Они были мелкими коммерсантами и скромно зарабатывали на жизнь. В середине 18 века Амшель Мозес владел небольшой меняльной конторой и торговой лавкой.

Существует ряд версий о происхождении фамилии Ротшильд. По одной из них, вывеска конторы Амшеля была красной, что на немецком языке звучит как Rot Schild (красная вывеска).

По другой, гербом лавки служил красный щит с римским орлом. Отсюда и название Rot Schild, которое конторе дали городские жители. Майер Амшель Ротшильд

В 1744 году у Амшеля родился сын, которому дали имя Майер. Он и стал «первым Ротшильдом». С детства Майер был одаренным и смышлёным мальчиком. Его отец решил, что сын сможет сделать духовную карьеру, и отправил его учиться в иешиву (высшее религиозное учебное заведение для евреев — прим.). Раввина из Майера так и не получилось. Он справлялся с учебной нагрузкой, но должного рвения не проявлял. Зато у Майера обнаружились большие способности к математике.

После смерти родителей родственники семьи отправили Майера обучаться финансовому делу в ганноверский банк Оппенгеймера. Здесь он приобрел практический опыт по взаимодействию с различными княжествами на мировом уровне, узнал о взаимосвязях финансов и политики и познакомился со всеми положительными и отрицательными элементами системы. Франкфурте-на-Майне, 18 век

Получив неплохой по тем временам карьерный старт, Майер мог на этом успокоиться — при наличии таланта в сфере коммерции у него были хорошие шансы вырасти до должности партнера. Но Майера эта перспектива не вдохновила. В 1760 году он вернулся во Франкфурт, чтобы присоединиться к бизнесу своих братьев, торговавших старой одеждой.

Денег у Майера не было. Тогда он заинтересовался коллекционированием старинных монет. Какое-то время это было простым хобби. Он находил, покупал или обменивал монеты, классифицировал их, писал аннотации и исследовал. Увлечение не требовало больших финансовых вложений — вышедшие из оборота монеты никого не интересовали. Однако Майер знал, что их можно продать за хорошую цену коллекционерам-аристократам.

Реализовывать свой план Ротшильд отправился в Ганновер. Свою роль в успехе замысла сыграли приобретенные связи. Майер был знаком с генералом фон Эсторфом, страстным коллекционером нумизматики. Последний стал клиентом Майера и оказал ему протекцию.

Друзья генерала с интересом отнеслись к предложению Ротшильда о покупке монет и антикварных вещей. Затем Майер стал рассылать свои каталоги по княжеским дворам Германии. Генерал фон Эсторф представил его Гессен-Кассельскому наследному принцу Вильгельму.

Тот был страстным коллекционером и тогда как-раз находился в приподнятом настроении от последнего выигрыша в шахматную партию. Денег Вильгельм не пожалел — сделал крупную покупку и впоследствии стал одним из постоянных клиентов Ротшильда.

С новыми связями и солидным финансовым притоком бизнес Ротшильда стал расширяться. В 1764 году он открыл собственную меняльную лавку во Франкфурте. Её клиентами были немецкие купцы. Этот бизнес стал первым банком Ротшильда и позволил ему существенно увеличить своё влияние. В то же время Майер продолжал торговать старинными монетами и антиквариатом. После того, как его успехи оценил принц Вильгельм, Майер стал поставщиком денег и драгоценных металлов при княжеском дворе.

Он зарекомендовал себя на этой должности и вскоре вошел в доверие к советнику принца — фон Карлсгаузену. В 1769 году Майер стал гоф-фактором (придворным банкиром, который давал деньги в долг королевским и прочим знатным семьям или же занимался их финансами — прим.), и в его руках оказалось управление финансами Гессен-Кассельского дома.

В 1785 году умер гессенский ландграф Фридрих. Принц Вильгельм получил в наследство 50 млн. талеров и стал одним из богатейших немецких князей под именем Вильгельм IX. Он не собирался останавливаться на достигнутом и планировал приумножить свой капитал.

Для этого у него был Ротшильд. Майер славился умением находить лучшие варианты для вложений. Для этого у него даже была собственная и быстро растущая агентурная сеть. Ротшильд узнавал о многих событиях раньше других банкиров — он не был сторонником пустого риска и предпочитал действовать наверняка.

Внимания заслуживает его стратегия построения финансовой империи. Ротшильд всегда тщательно подбирал клиентов, выставлял низкие проценты, но главным было то, что Майер с самого начала строил династию. В браке у него было пятеро сыновей и пятеро дочерей.

Ставку он делал исключительно на мужское потомство, учитывая все достоинства и недостатки каждого из сыновей. Старший из них — Амшель — был достаточно рассудительным и спокойным, чтобы стать правой рукой отца и возглавить семейный банк во Франкфурте. Соломон успешно действовал в Австрийской империи. Натан стал влиятельнейшим человеком в Британии, Калман — в Италии, а Джеймс — во Франции. В последующие годы Ротшильды действовали как единый мировой банк, преследующий интерес семьи, а не наций.

К началу 19 века состояние Майера Ротшильда превышало 1 млн талеров. Более важным было то, что Майер уже сделал себе имя, но останавливаться на достигнутом не собирался. Один из главных талантов Ротшильдов — умение зарабатывать деньги на катастрофах государств, и Майер хорошо его продемонстрировал в период строительства собственной империи.

В 1804 году у Дании появились крупные финансовые проблемы. Для Гессен-Касселя, одного из богатейших княжеств Германии, это была хорошая возможность заработать за счет ссуды. Но была проблема — датский король приходился Вильгельму дядей. Из-за чего ссуда могла быть расценена как подарок, чего курфюрсту Гессена не хотелось. Будерус фон Карлсгаузен

Ротшильд предложил фон Карлсгаузену план, по которому всё можно было сделать инкогнито, через малоизвестный, но надежный банк. Крупные франкфуртские банкирские дома, с которыми в подобных случаях обычно сотрудничал Вильгельм, не подходили, поскольку не могли обеспечить анонимность.

Таким способом Майер продвигал собственный бизнес. Будучи доверенным советником Вильгельма Ротшильд держался в тени и был практически не известен общественности. Фон Карлсгаузен донес идею Майера до Вильгельма, и тот согласился.

Ротшильды легко провернули сделку, но вместе с тем вызвали недовольство крупных франкфуртских банкиров, посчитавших, что они перешли грани дозволенного. Их возмущение достигло Вильгельма, но он не стал ничего предпринимать: Майер был для него проверенным человеком, который увеличивал его состояние, и он не собирался от него избавляться.

Легенда о богатстве

Есть прекрасная (даже романтическая) легенда о том, как Натан Ротшильд, основатель английской ветви Ротшильдов, разбогател: никому не доверяя, барон лично наблюдал за ходом сражения при Ватерлоо. Исход его колебался: в какой-то момент на поле боя наступило равенство, и даже Ротшильду, человеку не военному, было ясно, что победу одержит тот, к кому первым прибудет подкрепление. Битва при Ватерлоо, 1815 г.

В какой-то момент вдали показалось облако пыли, и барон, вглядываясь в подзорную трубу, тщетно пытался разглядеть в лучах заходящего солнца цвет мундиров прибывшей армии: это синие мундиры армии наполеоновского маршала Груши или черные мундиры пруссаков фельдмаршала Блюхера? Вскоре выяснилось, что мундиры — черные, это был авангард прусской армии, гусары генерала Бюлова, и через несколько минут исход величайшей битвы стал ясен. Ротшильд вскакивает в бричку и бросается в путь, в Лондон. Дорогу ему преграждает буря, разыгравшаяся в проливе Ла-Манш, он с трудом находит отважного шкипера, которого обещает озолотить, если он переправит его в Британию. Натан Майер Ротшильд

Провидение хранит его: он приезжает в Лондон тогда, когда еще никто не знает об исходе битвы при Ватерлоо, и делает вид, что начинает сбрасывать ценные активы английских компаний по бросовым ценам. Это сразу объясняет всем, что он наверняка знает о победе Наполеона (хитрый ход: если бы Ротшильд стал об этом рассказывать, то ему вряд ли поверили бы, а так его молчаливый сброс акций, то есть действие, демонстрирующее знание, — внушает доверие). На бирже паника, акции английских компаний падают в цене в десятки раз, и Ротшильд через подставных лиц их и скупает — за бесценок. Известие о том, что на самом деле победу одержал Веллингтон, положив конец амбициям французского узурпатора, достигает Лондон тогда, когда Ротшильд приумножил свое богатство уже в десятки, а то и в сотни раз, став обладателем чуть ли не контрольного пакета акций британской промышленности, мощнейшей в мире.

Железные дороги, финансирование войны и меняющийся мир

Ротшильды всегда держали руку на пульсе в сфере развивающихся технологий и бизнеса. В начале 19 века Джеймс Ротшильд почуял, что будущее за железнодорожной отраслью. Он стал активно вкладывать в железную дорогу средства. Естественно, не свои. Ротшильды всегда умело пользовались чужими деньгами, дабы снизить для себя финансовые риски. Это семейство обладало каким-то сверхъестественным чутьём. Они тайно финансировали все военные конфликты и получали для себя уникальные преимущества, преодолевая неспокойные времена. Джеймс Майер Ротшильд - основатель французской ветви семейства Ротшильдов

Соломону, занимавшемуся бизнесом в Австрии, идея показалась интересной, и он отправил свою комиссию в Англию для изучения этого вопроса. Их заключение было весьма позитивным, однако оставалась проблема. Железные дороги воспринимались населением неоднозначно, обычные люди боялись поездов даже в прогрессивной Англии. В более отсталой Австрии всё могло обернуться ещё большими проблемами.

В 1832 году Соломон вошел в этот бизнес, приобретя сеть трамваев на лошадиной тяге. Пользы от неё в грядущем предприятии было немного, так Ротшильд собирался изучить новый бизнес. Продвинуть идею о запуске железной дороги у императора и Меттерниха не составило труда.

В 1835 году Ротшильд получил концессию на железную дорогу, проходящую от Вены до Галиции. Проект обошелся в 12 млн гульденов, но продвинуть его в правительстве было проще, чем в народе. Идея Ротшильда расположение общества так и не снискала.

Газетчики выпустили серию публикаций о том, какие опасности несет поезд для людей. Рассказывали о возможных катастрофах. Специалисты предрекали, что дыхательная и сердечно-сосудистая системы, а также человеческая психика не выдержат скорости поезда. Тем временем из Англии начали приходить воодушевляющие финансовые отчеты от железнодорожных компаний. Соломон Ротшильд

Даже конкурент Ротшильда — банкирский дом Сина — изменил позицию относительно этого бизнеса, хотя изначально развернул против затеи Соломона целую кампанию. Теперь же Сина взялся за создание собственной линии от Вены до Адриатического моря.

В борьбе с конкурентом Соломон имел два преимущества — богатство и неординарное мышление. Ротшильд написал патриотическое послание императору, в котором рассказал о проекте и предложил назвать дорогу «Северная железная дорога императора Фердинанда».

Меттерниху было предложено стать протектором проекта. Министр финансов и лорд-президент получили звания покровителей железной дороги. Получалось, что Ротшильд, оставаясь владельцем, сделал этот проект государственным. Критиков поубавилось — писать отрицательные статьи об императорской железной дороге желающих не нашлось.

Сина на этом не остановился и попытался организовать оппозицию внутри фирмы и в обществе. Он поставил под сомнение компетентность работников Ротшильда. С целью подорвать его авторитет он выпустил специальный меморандум, где были перечислены недостатки дороги и поставлено под сомнение её финансовое будущее. Вскоре информация дошла до императора, и он написал Меттерниху письмо, пытаясь узнать, действительно ли при строительстве возникли трудности.

Тогда Ротшильд нанял профессора Политехнического университета, который написал эссе, опровергающее аргументы противников. Затем собрал акционеров и предложил выкупить их доли, если они не выразят ему 100% доверия. Желающих продавать не нашлось.

Совет директоров был переизбран, в нем остались только сторонники Ротшильда. Письмо императора также было использовано. С его помощью Ротшильд подчеркнул то, насколько Фердинанд заботится о проекте. Победа осталась за Ротшильдом — в 1839 году он запустил первую секцию железной дороги.

Джеймсу Ротшильду тоже было нелегко запускать железную дорогу во Франции. Как и брат, он, несмотря на колоссальное влияние, столкнулся с общественной обеспокоенностью. Французский парламент считал идею утопичной. Ротшильд добился у первого министра лицензии, но тот считал, что железная дорога станет для парижан лишь своеобразным аттракционом. К концу десятилетия Джеймс открыл две дороги — «Париж — Сен-Жермен» и «Париж — Версаль».

Затем он взялся за более глобальный проект по строительству Северной железной дороги, которая должна была соединить Париж и промышленные регионы Франции. С нападками газет, правительства, и специалистов Джеймс справился в свойственной ему манере — выпустил акций Северной железной дороги на 150 млн франков. Долю в 7,5 млн франков он разделил между министрами, журналистами и депутатам. Уровень нападок ожидаемо упал.

В 1846 году железная дорога была открыта в присутствии королевской семьи. Триумф Ротшильда подпортила произошедшая через три недели железнодорожная катастрофа, связанная с ошибками не имеющих достаточного опыта рабочих. Погибло 37 человек, Францию захлестнула волна антисемитизма.

Ротшильд выдержал удар и не стал ввязываться в войну с публикациями против себя. История оказалась на его стороне — Северная железная дорога была достроена и успешно функционировала, считаясь одним из национальных достояний Франции.

Мир вокруг менялся, а Ротшильды безошибочно приспосабливались к новым условиям. Первая мировая война не только подарила семейству колоссальные доходы, но и породила конкурентов — Дом Морганов.

Потом грянула Вторая мировая война и всё усложнилось.

Ротшильды и их имущество в Европе были одной из главных целей нацистов. Именно потому они попытались эмигрировать в США или в Англию. Но удалось это далеко не всем. СС задержали Луи фон Ротшильда в его доме в Австрии. Он был отправлен в тюрьму, где вместе с задержанными коммунистами таскал мешки с песком. Вскоре нацистские лидеры поняли, что смогли поймать одного из Ротшильдов, и решили этим воспользоваться. Луи фон Ротшильд

Луи перевели в венскую штаб-квартиру Гестапо. Его круглосуточно охраняло 24 человека. Ротшильд относился к ним как к личной охране, называл гренадерами и заставлял изучать геологию и ботанику. Гестапо не применяла против Луи свои обычные методы, поскольку нацисты были заинтересованы в связи с Ротшильдами.

Геринг предложил банкирам сделку — $200 тысяч и все активы австрийского дома в обмен на свободу Луи. Особый интерес для нацистов представлял подконтрольный Ротшильдам чешский Витковиц — крупнейшее месторождение руды и угля.

Ротшильды условия сделки не приняли и согласились отдать Витковиц только после освобождения Луи и выплаты им трех миллионов фунтов. Нацисты сменили команду переговорщиков. За дело взялся Гиммлер, но от этого ничего не изменилось.

Гиммлер, чтобы задобрить Ротшильда, даже стал свозить в его камеру дорогие предметы обстановки, пытаясь создать привычную для Ротшильда атмосферу, но этим только вывел Луи из себя. Нацистский лидер не обладал вкусом, и Ротшильд дал ему это понять. В итоге нацистам пришлось принять условия, в 1939 году Луи отпустили. Затем должны были выплатить 2,9 млн фунтов, но до сделки так и не дошло — началась война, и Витковиц был попросту захвачен.

Были среди Ротшильдов и те, кто пострадал от нацистов. Жена Филиппа де Ротшильда Элизабет, не бывшая еврейкой, умерла в концлагере. После войны Ротшильды восстановили своё положение в Европе, хотя такой абсолютной власти, как первые поколения банкиров, уже не имели.

Принципы Ротшильда

Безукоризненность и пунктуальность в расчетах — конек Ротшильда — неизменно радовали и даже восхищали. В общем, к моменту смерти основателя династии банкиров его состояние, точных размеров которого не знал никто на свете, по мнению поздних исследователей, превышало размеры банка Франции и составляло никак не меньше 800 тысяч талеров — сумма, которая, судя по всему, превышала все состояния в мире в то время.

В семье самого Майера Амшеля Ротшильда — пять сыновей и пять дочерей. В своем завещании Ротшильд указывает, что его дочери и зятья не имеют никакого отношения к его деньгам и его делам, единственными наследниками являются только сыновья. Все прочие не только не имеют отношения к созданному им банковскому дому, но и не имеют права интересоваться его делами, изучать связанные с его деятельностью документы и конторские книги. Майер завещал, что управлять делами могут только наследники по мужской линии, к управлению делами запрещено допускать прочих родственников и уж тем более наемных управленцев. Семейные капиталы следует беречь, не допуская их размывания, поэтому мужчинам следует жениться на своих дальних родственницах, женщинам — выходить замуж за родственников же, в крайнем случае — за аристократов, но только при условии, что они в этом браке сохраняют свою веру.

Размер состояния семьи не должен разглашаться никогда и нигде, даже в критических обстоятельствах; он не должен упоминаться в завещаниях и каких-либо других документах; вся информация о том, что делает семья, должна быть строго конфиденциальной; принадлежащие семье предприятия и фирмы никогда не должны упоминаться публично.

Никогда не следует гнаться за чрезмерно высокой прибылью, ибо она сопровождается чрезмерно высокими рисками, — правильнее делать продуманные и верно рассчитанные шаги, позволяющие получать стабильную прибыль.

Скромность — самый разумный путь к богатству. Богатство не следует выставлять напоказ, образ жизни надо вести такой, чтобы он не привлекал внимания посторонних людей и не мог бы вызывать зависти.

В свой круг нельзя допускать незнакомцев без крайней на то необходимости, разве что дела заставят идти на какие-то кратковременные, ограниченные рамками бизнеса контакты. Надо стараться быть в курсе всего, что происходит в мире, ибо тот, кто владеет информацией, — владеет миром.

В первую очередь в делах надо руководствоваться финансовой выгодой, а уже после — всем остальным, прибыльность должна быть главным мотивом при принятии решений. Ну, кроме тех случае, когда дело касается семьи.

Семья — самое главное и самое важное, все споры решаются только внутри семьи, к ним никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя привлекать людей посторонних, никаких судов и посредников — только семья определяет, что делать и как поступать.

Остается только добавить, что принципам, сформулированным Майером Амшелем Ротшильдом, семья была верна более 200 лет.

Современность и теории заговоров

Наследие семьи сохраняется и сегодня оно уже давно вышло за пределы банковского дела. Интересы мировой банковской империи Ротшильдов сейчас охватывают все сферы: управление богатством и активами, прямые инвестиции и филантропию. То, что когда-то начиналось как сеть банковских учреждений в крупных европейских городах, теперь превратилось в глобальное финансовое влияние. Члены французской ветви династии Ротшильдов

Небезосновательно Ротшильдов наделяют ролью кукловодов мировой политики. Их обвиняют в финансировании войн, манипуляциях с экономикой и стремлению к глобальному контролю с целью установления нового мирового порядка. Часто в этих теориях заговора фигурирует неприятный антисемитский подтекст. Это подпитывает вредные стереотипы и предрассудки, эксплуатируя социальные страхи и тревоги. Ко всему, что люди читают, видят по телевидению и слышат от других всегда нужно относиться с осторожностью. СМИ часто интерпретируют информацию неправильно или однобоко с целью разжигания ненависти и дискриминации.

Что касается конкретно династии Ротшильдов — нельзя не признать историческое влияние этой семьи. При этом важно осознавать невероятную сложность всех геополитических и экономических сил, которые движут глобальными событиями.

Безусловно, Ротшильды, как и очень многие богатые люди часто действуют как кукловоды. Они умело манипулируют мировыми событиями в своих финансовых интересах. Здесь нет никакого секрета. Миром правят деньги. Все экономические, политические и военные кризисы организовываются с целью увеличить благосостояние определённых финансовых групп. Можно ли обвинять Ротшильдов в том, что они обладают прекрасной финансовой хваткой? Они безошибочно чуют выгоду и всегда появляются в нужном месте и в нужное время. Поместье Уоддесдон - особняк Ротшильдов в сердце Англии

Основной идеей теоретиков заговора является то, что Ротшильды стоят у руля теневого мирового правительства, которое стремится установить новый мировой порядок. С помощью своего огромного богатства они контролируют правительства всех стран и их экономику. Естественно, доказательств этому нет.

Династия банкиров долго была весьма закрыта для общества. Основатель династии завещал заключать браки лишь внутри семьи и целых два века потомки следовали этому правилу. Лишь относительно недавно члены семьи Ротшильдов начали с завидным постоянством нарушать эти традиции. В 1972 году Мари-Элен де Ротшильд, представительница самой влиятельной финансовой семьи мира, организовала бал в оккультном стиле

Например, Ги де Ротшильд вёл активный светский образ жизни. Другая представительница династии, Мириам Луиза Ротшильд, вообще не связывала себя никогда ни с банковской сферой, ни с каким-либо бизнесом, а была одержима наукой.

Давид Рене Джеймс де Ротшильд нарушил традиции семьи дважды: во-первых женился не на родственнице, а во-вторых, более того — не на еврейке, а на католичке Олимпии Альдобрандини! Также Давид всегда приучал своих детей к скромности и экономии, желая, чтобы всего в этой жизни они добивались сами.

Дэвид Майер де Ротшильд вообще отказался связывать свою жизнь с экономической деятельностью. Он стал заниматься благотворительностью и проблемами экологии. Ги де Ротшильд и его жена Мари-Хелен Давид Майер де Ротшильд с женой Олимпией

Так что не все Ротшильды — это банкиры и великие финансисты. Не служит ли это доказательством того, что не руководят они никакой секретной организацией, добивающейся глобального доминирования? Тем более, доминируют они уже очень давно. Финансовое влияние династии на мир огромно, но, наверное, будет большой ошибкой считать, что управление миром сосредоточено в руках одной семьи, пусть даже баснословно богатой и невероятно могущественной.

https://telegra.ph/Istoriya-semi-Rotshildov-Kak-evrejskaya-s...