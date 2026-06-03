Он выбрал Голгофу…

Это был крупнейший учёный-фортификатор — доктор военных наук, профессор военной академии Генерального штаба РККА, генерал-лейтенант инженерных войск. Дмитрий Михайлович Карбышев (1880–1945) мученически погиб 18 февраля 1945 г., в немецком концлагере Маутхаузен.

В 1946 г. генералу было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Дмитрий Карбышев окончил Сибирский кадетский корпус, Петербургское Николаевское военно-инженерное училище, Николаевскую военно-инженерную академию. Во время Русско-японской войны участвовал в известном сражении под Мукденом.

Воспоминания однокашника Карбышева сначала по Николаевской инженерной академии, потом по строительству Брестской крепости инженер-полковника В. М. Догадина, опубликованные лишь в 2002 г., рассказывают и о приёмных экзаменах в Императорскую военно-инженерную академию в 1908 г., где среди абитуриентов большинство было с наградами за недавнюю русско-японскую войну. «Особенно много этих отличий, привлёкших к себе общее внимание, было у одного офицера, прибывшего с Дальнего Востока, у которого ордена были не только на груди, где носили ордена 3-й и 4-й степеней, но и на шее у воротника блестел орден Станислава 2-й степени с мечами. Больше ни у кого из приехавших офицеров такого ордена не было. Грудь этого офицера украшали ордена Владимира, Анны, Станислава, все с мечами и бантами, левее орденов располагались три медали <…>. Ростом он был ниже всех других офицеров. Волосы имел чёрные, короткие, зачёсанные кверху, и носил маленькие усы, закрученные на концах.

Его продолговатое лицо имело следы оспы.По своему сложению он был худощав, строен и по-строевому подтянут. Говорил тихо, не повышая голоса, быстрым говорком, отрывистыми фразами, уснащая их афоризмами и острыми словечками».

В Первую мировую войну Карбышев участвовал в штурме крепости Перемышль, был ранен в ногу. Был произведён в подполковники. В 1916 г. стал участником знаменитого Брусиловского прорыва. Спускался в пехотные окопы и поднимал солдат в штыковую. В одной из таких атак был тяжело ранен.

С 1918 г. — в Красной Армии. Во время Гражданской войны занимался строительством укрепрайонов. В 1920-м руководил инженерным обеспечением штурма Перекопа, и именно он предложил парадоксальную идею прорыва считавшихся неприступными укреплений Перекопа обходным манёвром, через озеро Сиваш. За это Фрунзе лично наградил Карбышева золотыми именными часами.

С 1926 г. Карбышев — преподаватель Военной академии имени М. В. Фрунзе.

Среди его учеников, не раз потом вспоминавших в мемуарах и беседах с журналистами его замечательные лекции в Академии имени Фрунзе и в Академии Генштаба, были будущие прославленные генералы и маршалы нашего Отечества Василевский, Конев, Говоров, Воронов, Рыбалко, Захаров, Антонов, Гречко, Штеменко и другие.

В 1929 г. Карбышев был назначен автором проекта «Линий Молотова и Сталина». В ходе советско-финской войны 1939–1940 гг., когда попытки прорвать финскую линию укреплений Маннергейма лобовыми ударами окончились для Красной армии неудачей, Карбышева пригласили в комиссию для консультаций. Он потребовал командировки на фронт и в результате дал рекомендации, вышедшие за пределы финской кампании. З. Ясман в публикации 2004 г. «Человек-легенда. Новые материалы о генерале Д.М. Карбышеве в Государственном историческом музее» пишет: «В последнем довоенном докладе на конференции 19 мая 1941 г. Карбышев разобрал недостатки в ходе финской войны и, подчеркнув, что следующим противником будет Германия, настаивал на <…> заблаговременном устройстве противотанковых минных приграничных заграждений. Он не доверял договору с Гитлером 1939 г.».

Идеи фортификатора Карбышева ещё до 1917 г. воплощались в фортах крепостей Владивосток, Севастополь, Брест. И сегодня остаются востребованными многие фундаментальные положения, высказанные Карбышевым в курсах лекций, учебниках, монографиях и статьях.

Таких, например, как «Разрушения и заграждения», «Инженерное обеспечение оборонительной операции», «Инженерная подготовка укрепленных районов и основы их обороны в иностранных государствах», «Линия Маннергейма», «Влияние условий борьбы на формы и принципы фортификации».

Начальник генерального штаба германских сухопутных войск Ф. Гальдер говорил о нём: светлая голова и опасный противник. Когда перед вторжением в СССР высшему германскому руководству представили список крупнейших советских учёных, конструкторов, специалистов, работающих на оборону, фамилия Карбышева была в нём подчеркнута двумя жирными чертами.

В начале июня 1941 г. Карбышев был командирован в Западный Особый военный округ. И с августа 1941 г. числился пропавшим без вести. С первых известий о том, что Карбышев в плену, стали доходить вести о его непреклонном, стойком поведении в неволе.

Исследователи обращают внимание, что в берлинской тюрьме гестапо генералу были предложены такие условия, каких рейх не предлагал ни одному военнопленному за всю Вторую мировую войну: освобождение из лагеря, переезд на частную квартиру, полная материальная обеспеченность; открытый доступ в любые библиотеки и книгохранилища, возможность знакомиться с любыми материалами в интересующих его областях военно-инженерного дела; любое число помощников; выполнение по его указанию сложнейших опытных конструкций; устройство лаборатории и обеспечение любых научно-исследовательских мероприятий; самостоятельный выбор тем для научных работ; возможность выезда на любой фронт, кроме Восточного, для проверки расчётов в полевых условиях.

Карбышев выбрал Голгофу. Понимая, что у немцев нет такого уровня специалистов, как он.

Карбышев попал в плен 8 августа 1941 г. во время боя у Днепра — был контужен возле белорусской деревни Добрейка. Немцы рассчитывая привлечь пленённого к сотрудничеству, даже поначалу прочили его возглавить коллаборационистскую «Русскую освободительную армию». Ту самую РОА, которую потом возглавит предатель Власов. На Карбышева оказывалось сильнейшее давление: его посылали на самые тяжелые работы, мучили и пытали, держали в самых жестоких концлагерях, включая Острув-Мазорецки, Замосць, Майданек, Освенцим (Аушвиц), Хаммельбург, Флоссенбюрг и Заксенхаузен.

Когда освобождались в конце войны узники немецких концлагерей, предпринимались активные его поиски. И тогда открылись свидетельства подвига и собственно кончины генерала Карбышева.

В частности, бывший военнопленный подполковник Сорокин вспоминал: «21 февраля 1945 года я с группой в 12 человек пленных офицеров прибыл в концентрационный лагерь Маутхаузен. По прибытии в лагерь мне стало известно, что 17 февраля из общей массы пленных была выделена группа в 400 человек, куда попал и генерал-лейтенант Карбышев. Эти 400 человек были раздеты догола и оставлены стоять на улице; слабые здоровьем умерли, и их немедленно отправили в топку лагерного крематория, а остальных дубинками гнали под холодный душ. До 12 часов ночи эта экзекуция повторялась несколько раз. В 12 часов ночи во время очередной такой экзекуции товарищ Карбышев отклонился от напора холодной воды и ударом дубинки по голове был убит. Тело Карбышева сожгли в крематории лагеря».

Существуют также и показание майора канадской армии Седдона де Сент-Клера, данное представителю советского Комитета по репатриации: «В январе 1945 г. я в числе 1000 человек пленных с завода Хейнкель был отправлен в лагерь уничтожения Маутхаузен, в этой команде был генерал Карбышев и ещё несколько советских офицеров. По прибытии в Маутхаузен целый день пробыли на морозе. Вечером для всех 1000 человек был устроен холодный душ, а после этого в одних рубашках и колодках построили на плацу и продержали до 6 часов утра. Из 1000 человек, прибывших в Маутхаузен, умерли 480 человек. Умер и генерал Дмитрий Карбышев».

Считается, что большего внимания в деталях обстоятельств заслуживают показания очевидца, канадского офицера, поскольку подполковника Сорокина на момент гибели Карбышева в Маутхаузене ещё не было.

Разумеется, мученическая кончина героя не могла не мифологизироваться. В 1955 г. газета «Красная Звезда» писала о «превращении в ледяную статую».

Журналист К. Смирнов рассказывает, как в 1946 г. старшую дочь Карбышева Елену пригласил к себе заместитель уполномоченного Совмина СССР по репатриации Голубев. В папке, показанной женщине, было два текста — оригинальный и перевод на русский:

«Я прошу записать мои показания и переслать их в Россию. Считаю своим священным долгом беспристрастно засвидетельствовать то, что знаю о генерале Карбышеве. Я выполняю свой долг обыкновенного человека перед памятью великого человека.

Все, кто находился в лагере, годились ему по меньшей мере в сыновья. Но не мы его, а он нас поддерживал своей верой в победу над фашизмом… На все военные события мы смотрели глазами вашего генерала, а это были очень хорошие, верные глаза...

В феврале 1945 г. нас, около тысячи человек пленных, в том числе и генерала Карбышева, направили в лагерь уничтожения Маутхаузен. Как только мы вступили на территорию лагеря, немцы загнали нас в душевую, велели раздеться и пустили на нас сверху струю ледяной воды. Это продолжалось долго… Потом нам велели надеть только бельё и деревянные колодки на ноги и выгнали во двор… Старый генерал, как всегда, был спокоен, его бил только, как и всех нас, сильный озноб. Он что-то горячо и убедительно говорил своим товарищам… Затем, посмотрев в нашу сторону, он сказал нам по-французски: “Бодрее, товарищи! Думайте о своей Родине, и мужество не покинет вас”.

В это время гестаповцы, стоявшие за нашими спинами с брандспойтами в руках, стали поливать нас потоками холодной воды. Кто пытался уклониться от струи, тех били дубинками по голове. Сотни людей падали с размозженными черепами. Я видел, как упал и генерал Карбышев…

Память о генерале Карбышеве для меня свята. Я вспоминаю о нём как о самом большом патриоте, самом честном солдате и самом благородном, мужественном человеке, которого я встречал в своей жизни».

Дмитрий Карбышев, по показаниям многочисленных очевидцев, в концлагерном аду вёл себя стойко и мужественно. Об этом говорит и документ, захваченный в одной из канцелярий во время штурма Берлина.

«Этот крупнейший советский фортификатор, кадровый офицер старой русской армии, человек, которому перевалило за шестьдесят лет, оказался насквозь заражённым большевистским духом, фанатически преданным идее верности воинскому долгу и патриотизму… Карбышева можно считать безнадёжным в смысле использования его у нас в качестве специалиста военно-инженерного дела». На документе стоит резолюция красным карандашом: «Направить в концлагерь Флоссенбург на каторжные работы, не делать никаких скидок на звание и возраст».

* * *

Следует сказать и о дочери генерала Елене, которая родилась в 1918 г. Яблочко от яблоньки: в 1938 г. она, окончив школу круглой отличницей, успешно сдала вступительные экзамены на морской факультет Военно-инженерной академии. Девушек туда не принимали, но за неё по просьбе отца лично ходатайствовал нарком обороны. В 1940 г. факультет был переведён в Ленинград и включён в состав Высшего инженерно-технического училища ВМФ. Е. Карбышева стала первой в его истории выпускницей. Участвовала в Великой Отечественной войне, в обороне Ленинграда, пережила блокаду. Потом служила на Черноморском флоте, затем в Главном штабе ВМФ. Демобилизовавшись в звании инженер-подполковника, работала в аналитическом отделе ГРУ. Была награждена орденами и медалями. Велика её роль в создании и поддержке молодежного движения «Юные карбышевцы».

P.S. Трагическая смерть генерала Карбышева и признание его подвига, считают историки, позволили по-другому взглянуть на военнопленных: стало очевидно, что далеко не все из них являются предателями. Это помогло реабилитировать десятки тысяч узников. Памятник Д. Карбышеву в Маутхаузене Памятник Д. Карбышеву в Маутхаузене Д. Карбышев. Советская почтовая марка. 1961 г. Станислав Минаков

Источник: www.stoletie.ru

.

.

.

.

.

.