Об Англии, как о самом античеловеческом государственном образовании в истории человечества

Нынешние постсоветские режимы любят порассуждать, да и внутри России находятся такие авторы, о Российской империи, как о «тюрьме народов», а о СССР, как о гигантском ГУЛаге. При этом как-​то не упоминают, что любимый всевозможными западниками Лондон, Британская империя была одним из самых кровожадных государственных образований за всю историю человечества.

Всего несколько примеров британской кровожадности

"Огораживание"

- Британская элита не перед масштабными международными преступлениями, фактически провели геноцид своего народа, ликвидировав большую часть крестьянства Англии как класса, этот процесс был назван «огораживание». Хотя для людей этот слово не несёт отрицательной нагрузки – против согнанных со своих земель крестьян, превращённых в бродяг, нищих, было принято т.н. «Кровавое законодательство». Это были законы против бродяг и нищих, издававшиеся в Англии в конце XV-​XVI вв. Тюдорами. Они вводили жестокие наказания для людей, обвинённых в бродяжничестве и нищенстве. Пойманных бичевали, клеймили, отдавали в рабство - на время, а в случае попытки побега и пожизненно, при третьей поимке вообще казнили.

Главными жертвами этих репрессивных мер стали крестьяне, которых согнали с земли в результате процессов т. н. огораживаний. Начало «кровавому законодательству» положил статут 1495 года короля Генриха VII. Особой жестокостью к людям отличались статуты 1536 и 1547 годов. Закон 1576 года предусматривал создание работных домов для нищих, где людей превращали фактически в рабов, работающих в нечеловеческих условиях за миску баланды. Принятый парламентом «Акт о наказаниях бродяг и упорных нищих» 1597 года создал окончательную формулировку закона о бедняках и бродягах и действовал в таком образе вплоть до 1814 года. «Кровавые законы» не могли остановить роста нищеты и бродяжничества. Но зато была достигнута другая цель: они подавляли сопротивление ограбленных крестьян, превращая запуганных, согнанных с земли свободных крестьян-​общинников в людей, готовых к рабскому труду на самых страшных условиях, фактически под угрозой немедленной казни.

"Репрессии ирландцев"

- Англия столетиями осуществляла геноцид ирландцев, так, население Ирландии до покорения англичанами превышало население Англии в разы. Одним из самых известных геноцидов ирландцев стало вторжение Кромвеля. Он прибыл с войском в 1649 году, города Дроэду и Уэксфорд около Дублина были взяты штурмом. В Дроэде Кромвель приказал вырезать весь гарнизон и католических священников, а в Уэксфорде сама армия учинила бойню уже самовольно. В течение 9-ти месяцев армия Кромвеля покорила почти весь остров, он затем передал руководство своему зятю Айртону.

Памятник ирландскому голодомору 1845-1849 годов

Многие ирланды бежали из страны или бежали на запад острова, а их земли раздавались английским колонизаторам, в основном из армии Кромвеля. Если в 1641 году в Ирландии проживало более 1,5 млн. человек, а в 1652 г. осталось лишь 850 тыс., да и то из них 150 тыс. были английскими и шотландскими колонистами. Ирландский народ потерял до 50-56% своего населения. Такой геноцид трудно сыскать в истории других стран. Ирландцев, даже тех, кто не воевал с англичанами, лишали земель и ссылали в бесплодную и пустынную область Коннахт на западе острова, обрекая тем людей на голодную смерть - «акт о поселениях» 1652 года. Если же к 1 мая 1654 года кого-​либо из депортированных ирландцев ловили вне этой области, его ждала смертная казнь. Ирландцы этот акт назвали «Ад или Коннахт».

Значительную часть населения ирландцев, включая женщин и детей, превратили в белых рабов и вывезли в английские колонии в Вест-​Индии. Люди в тот период в Ирландии стоили меньше волков – так, английским солдатам платили 5 фунтов за голову «бунтаря или священника» и 6 фунтов — за волчью голову.

Колонизацию продолжали и в последующие столетия: в 1691 году Лондоном был принят ряд законов, которые лишали католиков и протестантов, не принадлежащих к Англиканской церкви, свободы вероисповедания, права на образование, права на голос и права на государственную службу. В итоге колонизации существенно изменилась этническая картина населения Ирландии, увеличился процент англичан и шотландцев, была создана протестантская управленческая элита. В Ирландии был создан протестантский правящий класс, в 1775 году католики-​ирландцы владели лишь 5% земель. Им запрещали давать своим детям католическое образование, ограничивали сферы деятельности, в первую очередь, в торговле, фактически оставив только сферу земледелия, где господствовали кабальные формы эксплуатации. Ирландия фактически стала одним из источников накопления английских капиталов и развития промышленности в Англии.

В итоге малоземельность ирландских крестьян стала главной причиной страшного голода, начавшегося в Ирландии в 1740-х годах и повторившегося столетием позже, в 1845—1849 годах, из-за сгона мелких арендаторов с земли (ирландское «огораживание») и отмены «хлебных законов», болезней картофеля. В результате него погибло 1,5 млн. ирландцев и началась массовая эмиграция за Атлантический океан, в основном в США. Так, с 1846 по 1851 годы выехали 1,5 млн. человек, миграция стала постоянной чертой исторического развития Ирландии и её народа. В итоге только в 1841—1851 годах население острова сократилось на 30% . И в дальнейшем Ирландия стремительно теряла своё население: если в 1841 году численность населения острова составляла 8 млн. 178 тыс. человек, то в 1901 году — всего лишь 4 млн. 459 тыс. человек.

Почему-​то про столетия геноцида ирландцев англичанами не снимают фильмы, не пишут статей, не трубят на всех углах.

Работорговля

- Англия была мировым лидером в работорговле, на её счету миллионы убитых и погубленных жизней. Англичане в своих колониях в Вест-​Индии, в том числе в североамериканских, использовали так называемых «белых рабов» - военнопленных шотландцев, ирландцев, а затем и вообще ирландцев, включая женщин, детей из покоренной Ирландии. Затем повезли и негров, всего в английские колонии в Северной Америке, а позднее в независимые Штаты было привезено около 13 миллионов рабов из Африки, но учитывая тот факт, что на каждого привезённого живым раба приходилось по 3-4 погибших во время "охоты на людей" в самой Африке и во время транспортировки, цифры геноцида получаются просто колоссальные.

Причём англичане вели ещё один вид работорговли – вывозя в колонии так называемых «законтрактованных слуг» из былых европейцев, включая и граждан Англии, фактически это тоже были «белые рабы», без элементарных прав.

Травля опиумом Китая

- Лондон травил наркотой граждан Китая, да и своих граждан. Англия смогла наладить массированную поставку опиума на территорию Китая, получая взамен огромные материальные ценности, золото, серебро и мех. Кроме того достигалась и военно-​стратегическая цель — разложение китайской армии, чиновничества, народа, потерю ими воли к сопротивлению. В итоге, с целью избавиться от разлагающего влияния опиума и спасения страны, китайский император в 1839 году начал массированную операцию по конфискации и уничтожению запасов опиума в Кантоне.

Колониальные суда с грузом опиума просто начали топить в море. Фактически это была первая в мире попытка борьбы с наркоторговлей на уровне государства. Лондон отреагировал войной – начались опиумные войны, Китай потерпел поражение и вынужден был принять кабальные условия английской государственной наркомафии. Это приносило английской элите огромные прибыли, в том числе и Британской королевской семье. Ущерб для Китая был страшный, в наркотическом дурмане гибли целые поколения, плюс интеллектуальная и физическая деградация народов. Только в 1905 году власти Китая смогли принять и начать выполнять программу поэтапного запрета опиума. До настоящего времени в Китае самая жёсткая в мире антинаркотическая политика, а борьба с наркотиками - важнейшая задача государства.



Подсадили на опиум и английских рабочих – примерно 5% населения Англии.



Первые концлагеря



- Первые масштабные концлагеря были также созданы англо-​саксами – во время Гражданской воны между штатами. Первые концлагеря, в современном понимании слова, были созданы британским лордом Китченером в Южной Африке для бурских семей во время т.н. англо-​бурской войны 1899 -1902 годов. Бурские отряды приносили англичанам массу неприятностей, поэтому было решено создать «лагеря концентрации». Для того чтобы лишить бурских партизан (буры – это потомки голландских, французских и немецких колонистов) возможности снабжения и поддержки местного населения, сконцентрировали фермеров, в основном женщин и детей, так как мужчины поголовно воевали с англичанами, в специально отведенных местах, фактически обрекая их на смерть, потому что снабжение лагерей было поставлено крайне плохо. Похоже это и на «институт заложничества», буров вынуждали капитулировать.

Пойманных мужчин вообще вывозили за пределы Родины, отправляя в подобные лагеря на территории Индии, Цейлона и других британских колоний. Всего в лагеря англичане согнали примерно 200 тысяч человек – это была примерно половина белого населения бурских республик. Из них около 26 тысяч человек, это по самым скромным подсчетам, погибло от голода и болезней, большинство из погибших это самые слабые к испытаниям - дети. Так, в концлагере в Йоханнесбурге умерли почти 70% детей в возрасте до 8 лет. В течение одного года, с января 1901 года по январь 1902 года, в «лагерях концентрации» от голода и болезней умерли около 17 тысяч человек: 2484 взрослых и 14284 ребенка.

А уж сколько миллионов было уничтожено в колониях Британии - геноцид коренного населения колоний в Северной Америке, Австралии, Тасмании (тасманийцев всех уничтожили), не один десяток миллионов был уничтожен в Индии (в основном с помощью голода), сотни тысяч, миллионы уничтожены в развязанных Лондоном войнах по всему земному шару. Понятно, почему Гитлер и его соратниками были англофилами, они равнялись на «белых братьев» из Лондона, которые задолго до них покрыли планету сетью концлагерей и тюрем, жесточайшим террором подавляя любые признаки сопротивления, создав свой «Мировой Порядок».

А если ещё подсчитать материальный урон, нанесенный различным странам и народам, то становится просто удивительно, почему мы не видим международных процессов по осуждению самых разных геноцидов, преступлений против человечности, совершённых Лондоном, английской элитой.

Дополнено из коментов:

В Индии англичане ввели такую налоговую систему, которая повлекла за собой тотальное разорение и пауперизацию индийцев. «Первый же год господства Ост-​Индской компании в Бенгалии дал резкий скачок в росте земельных налогов: размер ежегодного земельного налога при туземном правительстве за предыдущие три года, кончая 1764/65 г., составлял в среднем 7 483 тыс. рупий, или 742 тыс. ф. ст., в первый же год английского господства размер налога возрос до 14 705 тыс. рупий, или 1 470 тыс. ф. ст., т.е. был увеличен почти вдвое. Непрерывный рост дают налоги и по другим провинциям; например в Агре в первый же год английского господства земельный налог был повышен на 15%, на третий же год — на 25% по сравнению с общим размером налога туземного правительства. Земельный налог в 1817 г. — последнем году государства Mahratta — составлял 80 лакх рупий. В 1818 г. — первом году британского управления — земельный налог возрос до 115 лакх рупий, а в 1823 г. уже составлял 150 лакх рупий, т.е. в течение 6 лет земельный налог возрос почти вдвое. За 11 лет (1879/80–1889/90) в Мадрасском президентстве было продано с аукциона в уплату земельного налога 1 900 тыс. акров земли, принадлежавшей 850 тыс. крестьянских хозяйств. Это означает, что 1/8 всего сельскохозяйственного населения президентства была лишена земельной собственности. Однако у крестьянства отбиралась не только земля, но и жилища, рабочий скот, нищенское имущество домашнего обихода, включая кровати, одежду, кухонные принадлежности» [Бернье 1936: 22].

«Эффективное производство» в Индии при британцах, с расхваленной Фергюсоном «свободой торговли» и т.п., выглядело так: со времен Акбара, первого из Великих Моголов (то есть с 1570 г.), средний урожай пшеницы с поливных земель не вырос, а с неполивных даже сократился — с 1 550 английских фунтов с акра до 900 [Bhattaharyya 1973: XVI]

Еще несколько слов о «свободе торговли», которую, по утверждению Фергюсона, Британская империя якобы насаждала в Индии. В XVI–XVII вв. текстильная промышленность Британии была совершенно неконкурентоспособна по сравнению с индийской. Индийские ткани (и хлопчатобумажные, и шерстяные, и шелковые) по качеству были выше и зачастую стоили на европейских рынках дешевле, чем английские. Чтобы искусственно оградить свой недостаточно качественный товар от конкуренции, британские «фритредеры» прибегли к 80-​процентной покровительственной пошлине [Неру 1981: 206]. Как указывает Хобсбаум, английская текстильная промышленность, с создания которой и началась «промышленная революция», вообще возникла как «побочный продукт заморской торговли, она производила сырьевой материал… [в то время как] индийский хлопок или миткаль… завоевал рынки». Английские текстильщики «вынуждены были пробиваться на рынок со своими грубыми поделками», но, разумеется, безуспешно. Проблема была решена очень «либерально» — путем запрета на ввоз индийского миткаля [Хобсбаум 1999: 52]. А когда даже это не помогло -- решили эту проблему в духе «свободы торговли»: захватили главный центр индийского текстильного производства Бенгалию, разрушили его, разграбили и сознательно разорили местных текстильщиков. Причем «пионеры либерализма и свободного рынка» сочли нужным уничтожить конкурентов физически. Метод был тот же, что и в Ирландии, — искусственно организованный голод. В 1769–1770 гг. в разграбленной англичанами Бенгалии разразился голод, который унес треть жителей — 7 млн. человек [Большая советская энциклопедия 1953: 60]. (По другим подсчетам — 10 млн. [Антонова, Бонгард-​Левин, Котовский 1979: 283; Гхош 1951: 20; Бошам 1935: 17].) В 1780–1790-х годах трагедия в Бенгалии повторилась: на этот раз от голода вымерла уже половина населения — 10 млн. человек [Губер, Хейфец 1961: 55].

Дополнено из комментов:

Историк Каролин Элкинс написала интересную книгу о британском режиме в Кении после Второй мировой войны. В ответ на убийство 32 белых колонистов повстанцами Мао-​Мао, англичане вырезали около 300 тыс. представителей народности Кикуйю и еще полтора миллиона людей загнали в лагеря. И все эти прелести происходили не при царе Горохе, а в 1950-гг, и даже после ХХ съезда КПСС. А что собой представляли английские концлагеря, описывает израильский историк Шмуэль Дотан: «В концлагере Беньямина заключенные работали 12 часов в день почти без перерыва. На обед им давали две черствые питы, на ужин был жидкий овощной суп. С голоду люди ели траву и косточки арбузов. Не было ни воды для помыться, ни крыши над головой. Заключенные спали вповалку под открытым небом. По утрам их будили охранники ударами палок ("точно как ослов"). На работу политзаключенных возили в каменоломни под Хайфу, держа их часами в вагонах, где люди не могли даже сесть из-за тесноты». Но это все отрывочные сведения. Насколько я понимаю, обобщающего исследования об английском ГУЛАГе в колониях нет до сих пор. А ведь практически вся империя была покрыта лагерями. Неру, вспоминал не без издевки, что когда услышал об «Атлантической хартии», провозглашавшей стремление союзников уничтожить систему лагерей (нацистских разумеется), не смог оценить ее пафос поскольку как раз сидел на английской зоне…"

Дополнено из комментов:

Только вот про Индию можно было бы поподробнее. Геноцид в этой стране и разграбление её трудно с чем-​то сравнить. Не затронута тема насильственного переселения англичанами своих же несовершеннолетних детей в Австралию в конце 19-го, начала 20 века.

Дополнено из комментов:

«Правила войны», 1922 г.:

«Воздушные бомбардировки с целью терроризирования гражданского населения, или разрушения и повреждения частной собственности не военного характера, или же причинения вреда лицам, не принимающим участия в военных действиях, воспрещаются» (статья 22, часть II).

2 сентября 1939 года английским, французским и германским правительствами было заявлено о том, что бомбардировкам будут подвергаться «строго военные объекты в самом узком значении этого слова».

15 февраля 1940 года, Чемберлен:

«Что бы ни делали другие, наше правительство никогда не будет подло нападать на женщин и других гражданских лиц лишь для того, чтобы терроризировать их».

Меморандум Королевских ВВС, с которым английские пилоты были ознакомлены в ночь перед атакой (13 февраля), сообщал что: Дрезден, 7 по размеру город Германии... на настоящий момент крупнейший район противника все еще не подвергавшийся бомбежкам. В середине зимы, с потоками беженцев направляющимися на запад, и войсками, которые где-​то должны быть расквартированы, жилые помещения в дефиците, поскольку требуется не только разместить рабочих, беженцев и войска, но и правительственные учреждения эвакуированные из других районов. Целью атаки является нанести удар противнику там, где он почувствует его сильнее всего, позади частично рухнувшего фронта... и заодно показать русским, когда они прибудут в город на что способны Королевские ВВС.

"Основные объекты военной промышленности следовало искать там, где они бывают в любой стране мира, то есть в самих городах. Следует особенно подчеркнуть, что кроме как в Эссене мы никогда не делали объектом налета какой-​нибудь определенный завод. Разрушенное предприятие в городе мы всегда рассматривали как дополнительную удачу. Главной нашей целью всегда оставался центр города. Все старые немецкие города наиболее густо застроены к центру, а окраины их всегда более или менее свободны от построек. Поэтому центральная часть городов особенно чувствительна к зажигательным бомбам"(с) Артур "Бомбер" Харрис. Отмечен памятником за свои действия во время войны.

Дополнено из комментариев:

Так в 1842 году население империи составляло 416 118 200 человек, из них 2 млн. — наркоманов, в 1881 году —369 183 000 человек, из них 120 млн. — наркоманов. Прикиньте потери СССР в Великой Отечественной и китайцев. Но эти убитые миллионы ерунда по сравнению с тем, что почти половину китайцев сделали наркоманами.

«Пока Китай остается нацией наркоманов, нам не стоит бояться того, что эта страна превратится в серьезную военную державу, так как эта привычка высасывает жизненную силу из китайцев», — так завершил свое выступление в 1895 году британский консул в Китае Джефф Херст, выступая на заседании Королевской комиссии по опиуму.

Далее были трупы, начиненные героином своих солдат, которых они вывозили из ЮВА, а последняя опиумная война (дай бог, чтоб последняя) идет сейчас: эти слуги мерзкой крысы с английского престола, снесли 11 сентября 2001 года Всемирный торговый центр и пульнули крылатой ракетой по Пентагону, на сем основании они ввели войска в Афганистан, где развернули посадки мака, доведя объем производства до 80% мирового. На дежурство в качестве надсмотрщика выезжал наследный принц Гарри - не какой-​нибудь облапошенный томми, а член королевской семьи, так что сэр, про соски сосите сами и щенков борзой заткните в свою задницу: это нас травят эти вонючие выродки той самой крысы...

Да, кстати, на днях подотчетная им комиссия ООН предложила легализовать потребление наркоты во всем мире, в соответствии с приведенными выше рекомендациями консула Первой опиумной войны. И чем эти сволочи аргументируют: мол не найдено эффективных способов борьбы с наркоманией, что есть гнусная ложь в стиле этих империалистов: пришедшее в 1949 году Народное правительство Китая решило эту задачу очень просто - послав "цвет нации" (по Караганову) на перевоспитание в деревню, сейчас накроманов в Китае нет. Нам бы так с этими "лучшими людьми".

https://e-news.su/in-world/388603-ob-anglii-kak-o-samom-antichelovecheskom-gosudarstvennom-obrazovanii-v-istorii-chelovechestva.html