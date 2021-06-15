Вот, кто дал Гитлеру деньги на войну!

Гитлер — проект англосаксов и Евросоюза 30-х годов

Адольф Гитлер — человек года. 1938 год. журнал "Time"(США)

За основу нашего разговора возьмём статью [1], в которой описан неожиданный политический взлёт руководителя малозаметной партии, в которой англосаксонские кукловоды разглядели потенциал, способный в будущем бороться не только с идеологией СССР, но и попытаться уничтожить это государство — возмутитель спокойствия. Из этой статьи использованы отдельные выдержки, интересные дополнения сделаны из других источников, которые указаны под статьёй.

«В 1920 году Гитлер ещё пил пиво в дешёвых «гаштетах» и обедал в бесплатных столовых для бедных, а осенью 1923-го — он уже обеспеченный человек. Откуда дровишки у человека далёкого от бизнеса? Из Швейцарии, вестимо. Гитлер поехал в Цюрих в потёртом пиджаке, а вернулся с чемоданом, набитым франками и долларами. Однако Швейцария была всего лишь кошельком, чьи же денежки достались Гитлеру? Цепочка получения сложная, но «платёжки не горят» и оказалось, что концы ведут в Штаты, к братьям Даллес, Джону Макклою и Генри Форду…

По официальным данным, с 1920 года Генри Форд начал широкомасштабную поддержку НСДАП и Адольфа Гитлера. Уже шла война, а американец продолжал каждый год дарить фюреру в день рождения 50 тысяч марок. Не верится, что это была только личная симпатия антисемита и антикоммуниста к такому же типу, что финансирование не было согласовано с американским правительством. Американцы увидели в Гитлере идеальный противовес коммунистической идеологии, набирающей вес в мире. Советский Союз и лично Сталин, по мнению англосаксов, представляли для их цивилизации большую угрозу, нежели нацистская Германия и Гитлер. Угрозу не столько военную, сколько идеологическую, мировоззренческую. На карте мира появилось огромное государство, построенное по совершенно другим принципам. Рабочее законодательство, утверждённое в СССР, подрывало саму основу западной цивилизации, построенной на неравенстве людей, предполагающей эксплуатацию трудящихся владельцами средств производства…

После экономического кризиса 1929 года в США приняли решение сделать ставку на Гитлера — как экономическую, так и политическую. Из Германии стремились как можно быстрее слепить государство, которое должно было стать передовым в войне с СССР, а заодно помочь Штатам преодолеть кризис. Братья Даллес и другие представители финансово-промышленных корпораций начали устанавливать связи с Германией и усиленно помогать национал-социалистической партии в её стремлении к власти. На протяжении десятка лет Гитлер получал деньги на проведение многочисленных партийных съездов и конференций, включая проезд, питание и проживание делегатов. Извне оплачивалось издание газет и агитационных материалов. Даже форму для штурмовиков Рёма пошили на деньги спонсоров. Среди тех, кто финансировал предвыборную кампанию нацистов, — американская компания «Дженерал электрик». Пропагандистский фильм по заказу Гитлера сняла кинокомпания «20-й век фокс».

Пришедших в 1933-м году к власти нацистов поспешил профинансировать Банк Англии, выделив 4 миллиона фунтов. Гитлеровскую Германию постоянно подпитывали финансами английские и американские банки. После аншлюса Гитлеру достался жирный кусок в виде золотого запаса Австрийского национального банка. После Мюнхенского сговора глава Банка Англии Монтегю Норман передал Рейхсбанку 6 миллионов фунтов — весь чехословацкий золотой запас, хранящийся в Англии»…

Как только к власти пришли нацисты, всё изменилось. В Германию потянулись мировые лидеры, постепенно немцам разрешили ВСЁ: сняли запреты, реструктуризировали долги по репарации, осыпали деньгами (сотни миллионов кредитных долларов), дали технологии, прислали специалистов. Немецкое правительство стало заключать одно соглашение за другим, одно лучше другого... » [1]

Англичане тоже налаживали связи с Гитлером. Историкам известно «секретное агентурное донесение Заместителю наркома по военным и морским делам Михаилу Тухачевскому от 4 июля 1933 г. Озаглавлено оно так: «Тайные предложения Гитлера английскому правительству». Некоторые фрагменты этого документа выглядят ошеломляюще. Вот, например: «Английское правительство, в отличие от английского общественного мнения, рассматривает фашизм с определённой симпатией». Или: «Сообщают, что Форин-офис (Внешнеполитическое ведомство Великобритании) относится с большой серьёзностью к этому проекту союзного договора и изучает возможность заключения такого договора в рамках общей английской политики». Каков же был проект договора, предложенный Великобритании Гитлером? В отношении Советского Союза — весьма перспективным и увлекательным: «Этот проект содержит предложение Гитлера помочь английскому правительству в его борьбе с мировой большевистской опасностью... В случае войны против СССР Германия может выставить экспедиционный корпус численностью в два миллиона человек»…

А пару лет спустя, в 1935 году, во французскую печать просачивается ещё один любопытный документ, согласно которому Вторая Мировая вполне могла начаться совсем иначе — например, совместным нападением Германии и Польши на СССР. Парижский еженедельник «Экуте муа» публикует текст секретного договора между этими странами. Особенного внимания заслуживают такие пункты: «Польша обязуется во внешних отношениях принимать решения только в соответствии с мнением германского правительства». «Польское правительство обязуется обеспечить свободный проход по своей территории германским войскам в случае, если эти войска будут призваны ответить на провокацию, исходящую с Востока или Северо-Востока». «Правительство Германии обязуется гарантировать всеми силами и средствами неприкосновенность польских границ от любого агрессора». Французский МИД возмущён публикацией и всячески пытается её опровергнуть, но «секретный протокол к пакту Гитлера — Пилсудского» от 25 февраля 1934 г. — самая настоящая реальность». [2]

Это был не первый и не последний договор с дьяволом стран Евросоюза 30-х годов.

1933 - Великобритания, Франция, Италия - пакт четырех.

1934 - Польша - пакт Гитлера-Пилсудского.

1935 - Великобритания - морское соглашение.

1936 - Япония - антикоминтерновский пакт.

1938 - сентябрь, Великобритания - декларация о ненападении.

1938 - Мюнхенский сговор (Великобритания, Германия, Италия, Франция, и не подписавшая соглашение, но оторвавшая от Чехословакии кусок Польша).

1938 - декабрь, Франция - декларация о ненападении.

1939 - март, Румыния - экономическое соглашение.

1939 - март, Литва - договор о ненападении.

1939 - май, Италия - пакт о союзе и дружбе.

1939 - май, Дания - договор о ненападении.

1939 - июнь, Эстония - договор о ненападении.

1939 - июнь, Латвия - договор о ненападении.

1939 - август, СССР - пакт о ненападении.

Последним договор с Гитлером подписал СССР, когда уже были потеряны все надежды создать антифашистский блок в Европе, когда надо было оттянуть начало неизбежного нападения. Но Европа по сей день обвиняет СССР в сговоре с Гитлером, ставит его на одну доску со Сталиным, уравнивает идеологию коммунизма с идеологией фашизма, обвиняет СССР в развязывании Второй мировой войны.

Англосаксов и Евросоюз 30-х годов так пугала идеология коммунизма и пример первого государства рабочих и крестьян, построенного на равенстве граждан, что в Гитлере они видели большого демократа, который может и должен отстоять «европейские ценности».

Вы не поверите, но Адольфа Алоизовича американский журнал TIME признал человеком года за 1938. Как же им не терпелось натравить главного защитника мировой демократии на СССР!

«Предводитель немецкой нации, Главнокомандующий немецкой армией, авиации и флота, председатель третьего рейха, гер Гитлер пожинает в этот день в Мюнхене плоды своей бесстрашной, дерзкой, беспощадной внешней политики, которую он неустанно проводил в течении пяти с половиной лет. Он разорвал Версальский договор в клочья. Он снова вооружил Германию до зубов – или близко к этому насколько это возможно. Он похитил Австрию на глазах запуганного и несомненно беспомощного мира.

Все это шокирует страны, разбившие Германию на полях сражений 20 лет назад, но ничто так не испугало мир как жестокое, методичное движение под руководством нацистов на Чехословакию в конце лета – начале осени. Это он без единой капли крови превратил Чехословакию в немецкое марионеточное государство, дав европейским оборонительным союзам хорошего слабительного, и он выиграл для себя свободу передвижений в Восточной Европе, обещав держаться подальше от сильной Британии (а позднее и Франции). Адольф Гитлер без сомнения стал Человеком года 1938». [3]

Вы не поверите, но Адольфа Алоизовича номинировали и на Нобелевскую премию!

«Кандидатуру фюрера внёс для предварительного обсуждения Нобелевским комитетом шведский политик, член парламента страны, Эрик Готфрид Кристиан Брандт. Примечательно, что при этом Брандт назвал Гитлера «борцом за мир» и высказал предположение о том, что диктатор «способен принести мир Европе и всему остальному сообществу. Предложение Брандта наделало немало шума. После этого некоторые студенты даже отказались посещать его лекции. Однако на самом деле Брандт являлся антифашистом и рассматривал выдвижение Гитлера на Нобелевскую премию как «сатирическую критику» в отношении другого кандидата Невилла Чемберлена, известного своей "политикой умиротворения агрессора"…

В шутку или всерьез Гитлер оказался среди номинантов на Нобелевскую премию мира, но нельзя отрицать тот факт, что комитет все-таки внес диктатора в предварительные списки. 1 февраля 1939 года его имя оттуда, конечно, вычеркнули». [4]

«К началу Второй мировой войны заводы Генри Форда полностью перешли на обслуживание немецкого ВПК. Американец владел ещё тремя заводами во Франции. После её оккупации нацистами концерн «Форд» поставил вермахту 6 тысяч грузовиков. До 1945 года заводы Форда в Кёльне произвели 78 тысяч грузовиков для вермахта и 14 тысяч машин на гусеничном ходу. При этом заводы оставались на сто процентов собственностью американца.

После прихода Гитлера к власти 90% нефтяного рынка Германии контролировали США, Великобритания и Нидерланды. «Стандарт Ойл» будет снабжать немецкую армию нефтью и в годы Второй мировой — через Канарские острова. Оттуда немецкие танкеры будут возить топливо в Гамбург. В 1944 году Германия будет ежемесячно получать 48 тысяч тонн американской нефти. Всего «Стандарт Ойл оф Нью Джерси» инвестировала в Третий рейх $ 128 миллионов. ITT Corporation — $ 30 миллионов, Форд — $ 17,5 миллиона, «Дженерал моторс» — $ 100 миллионов.

Около пяти тысяч американских компаний поддерживали отношения с Рейхом, общая сумма их инвестиций, по разным оценкам, колеблется от $ 400 до 700 миллионов. Эти цифры привёл немецкий историк Михаэль Грандт…

В апреле 1945 года главный казначей НСДАП Франс Шварц сжигает большую часть финансовых документов партии, которые могли бы скомпрометировать компании США и Британии. А 2 декабря 1947 года, в день освобождения из фильтрационного лагеря, Шварц неожиданно умирает от желудочной инфекции. Однако не горят не только рукописи… И всё тайное однажды становится явным». [1]

Гитлер был обеспечен вооружениями, топливом войсками со всего Евросоюза 40-х.

«Фраза «Победа советского народа над фашистской Германией», строго говоря, неточна. Ведь на СССР в 1941-м напала не только Германия, но и все ее европейские пособники. Если хотите, гитлеровский Евросоюз. Лишь 5 стран Европы официально не участвовали тогда в походе на восток: Швеция, Швейцария, Португалия, Турция и Испания (с большой оговоркой, ибо испанская добровольческая «Голубая дивизия» все же воевала с Красной армией, но была много раз бита и в 1943-м расформирована). А остальная Европа двинула свои полчища либо технику в общем строю с фюрером».

На стороне Гитлера действительно воевали еще и 22 «национальные дивизии СС». Всего в них служили 522 тысячи добровольцев. Их стоит перечислить хотя бы для того, чтобы оценить географию гитлеровского Евросоюза:

- Албания: 21-я горная дивизия СС «Скандербег»;

- Бельгия: 27-я добровольческая гренадерская дивизия СС «Лангемарк», 28-я добровольческая танково-гренадерская дивизия СС «Валлония», Фламандский легион СС;

- Болгария: Болгарская противотанковая бригада войск СС;

- Венгрия: 17-й корпус СС, 25-я гренадерская дивизия СС «Хуньяди», 26-я гренадерская дивизия СС, 33-я кавалерийская дивизия СС;

- Дания: 11-я добровольческая танково-гренадерская дивизия СС «Нордланд», 34-я добровольческая гренадерская дивизия «Ландсторм Недерланд», Свободный корпус СС «Данмарк», Добровольческий корпус СС «Шальбург»;

- Италия: 29-я гренадерская дивизия СС «Италия»;

- Нидерланды: 11-я добровольческая танково-гренадерская дивизия СС «Нордланд», 23-я добровольческая моторизованная дивизия СС «Недерланд», 34-я добровольческая гренадерская дивизия «Ландсторм Недерланд», Фламандский легион СС;

- Норвегия: Норвежский легион СС, Норвежский батальон лыжных егерей СС, Норвежский легион СС, 11-я добровольческая танково-гренадерская дивизия СС «Нордланд»;

- Польша: Гуральский добровольческий легион СС;

- Румыния: 103-й танково-истребительный полк СС, Гренадерский полк войск СС;

- Сербия: Сербский добровольческий корпус войск СС;

- Латвия: Латышские легионеры, Латышский добровольческий легион СС, 6-й корпус СС, 15-я гренадерская дивизия СС, 19-я гренадерская дивизия СС;

- Эстония: 20-я гренадерская дивизия СС;

- Финляндия: Финский добровольческий батальон СС, 11-я добровольческая танково-гренадерская дивизия СС «Нордланд»;

- Франция: 28-я добровольческая танково-гренадерская дивизия СС «Валлония», 33-я гренадерская дивизия СС «Шарлемань», легион «Безен Перрот»;

- Хорватия: 9-й горный корпус СС, 13-я горная дивизия СС «Ханджар», 23-я горная дивизия СС «Кама»;

- Чехословакия: Гуральский добровольческий легион СС;

- Галичина: 14-я гренадерская дивизия СС «Галиция» (1-я украинская).

А еще были: Скандинавская 5-я танковая дивизия СС «Викинг» (Нидерланды, Дания, Бельгия, Норвегия), Балканская 7-я добровольческая горная дивизия СС «Принц Ойген» (Венгрия, Румыния, Сербия), 4-я горнострелковая (пещерная) дивизия СС «Карстъегер» (Чехословакия, Сербия, Галиция, Италия), 36-я гренадерская дивизия СС «Дирлевангер» (набиралась из уголовников разных стран Европы)» [5]

А вот и наши европейские партнёры на фото... Быстро забывшие, что они участвовали в этой войне и что такое вообще было... Politikus.ru

Пленные нацисты после Курской битвы в колонне. Немцев - менее 15 %. Остальные французы, испанцы, румыны, итальянцы, голландцы. Один из переводчиков, Сергей Иосифович Гельман: "Здесь почти никто по-немецки не понимает!" Он же и вспоминал, как уставший капитан сказал: "Скажи им, как сможешь, бежать им некуда. Попадутся местным, разорвут живьем, лучше с нами". Колонну в несколько тысяч пленных, охраняли пару десятков советских солдат... [6]



Современный Евросоюз принимает документы, приравнивающие СССР и фашистскую Германию... Мы понимаем, почему Евросоюз и англосаксы так озабочены переписыванием истории. Уж больно мерзкой была политика их предшественников, а СССР и Россия ненавистны им тем, что напоминают о подлости той политики. Поэтому всех собак без разбора и доказательств они вешают на Россию (Боинг, Скрипали, «отравление» Навального, вмешательство в сфальсифицированные демократами выборы в США, а теперь и взрыв склада с оружием в Чехии — бывшей кузнице германского оружия). Симпатично, что первый взрыв на том складе произошёл через 20 минут после приезда пожарных, вызванных для тушение пожара. Но всё равно склад взорвали неуловимые Боширов и Петров. Уж и не знаю, гордиться ли мне этими ребятами, не сумевшими толком ни взорвать, ни отравить, далее по списку…

Англосаксы и Евросоюз явно готовятся к войне против России до последнего украинца, бряцают оружием по периметру морских и сухопутных европейских границ России, демонизируя мою страну бесчестными приёмами. На этот раз англосаксы выбрали ненадёжных проводников демократии на восток на Украине. Разжечь фашистские и антироссийские настроения сумели, но немецкой дисциплины и сбора ресурсов в одном кулаке нет. Не знаю, признают ли Зеленского человеком года, выдвинут ли его на Нобелевскую премию мира, но против Гитлера он слабоват в коленках.

А итог англосаксонскому влиянию на военную историю XX века подвёл Президент США.

Они (англосаксы) выиграли, понеся минимальные потери! А Советский Союз — так, в сторонке стоял, пока мужественные англосаксы боролись с выращенным ими же фашизмом. Пусть они эти сказки рассказываю своим детям. Мы-то знаем, что Гитлер — это проект англосаксов и Евросоюза 30-х годов. Мы знаем цену Победы наших отцов и дедов, мы никогда не забудем героев, положивших свои жизни за выживание нашей страны в нашествии фашистского Евросоюза. Историю надо помнить, чтобы она не повторилась.

А настоящими союзниками нам англосаксы никогда и не были. Они прикрылись нами, когда взращённый ими монстр вышел из подчинения и обозначил собственные планы, отличные от планов англосаксов. Планы на мировое господство и подчинение англосаксов после победы над СССР. Пока СССР защищал их, они были союзниками, а когда защитил, так их до того обеспокоил рост влияния СССР в мире, что Черчилль дал команду разработать тайный план "Немыслимое" — план нападения на СССР для отторжения Польши, попавшей под влияние СССР. Для этого они не расформировывали немецкие части в своей оккупационной зоне.

Есть ли на планете более подлая и коварная политика, чем политика англосаксов по отношению к СССР и России? [8] Причин тому много. Давайте сопоставим «выступление по радио министра пропаганды Геббельса 22 июня 1941 года, то есть в день нападения нацистской Германии на СССР. Как Геббельс сказал тогда?

«Это не война за трон и алтарь. Это война за зерно, железо, руду, уголь и сырье. Это война за сытый стол для немецкого рабочего».



Прочтите это высказывание еще раз и сопоставьте с двумя высказываниями Госсекретаря США в 1997 — 2001 годах Мадлен Олбрайт. Она сказала: «У России слишком много природных богатств. Это несправедливо». И ее второе заявление: «В России слишком много богатств для одной страны» [9].

Но закончить материал надо планами атомных бомбардировок СССР, о которых упомянем кратко и сошлёмся на отличную статью [10], в которой всё подробно описано.

«Потсдамская конференция, где собрались лидеры трех стран-победительниц: Сталин, Черчилль и Трумэн, прошла с 17 июля по 2 августа. За день до ее начала американцы впервые провели испытания атомной бомбы. А уже 6 и 9 августа эти заряды, как кара с небес, упали на Хиросиму и Нагасаки...

В новом плане, который получил название «Троян», американцы панировали нанести удар не по двадцати городам на территории СССР, а уже по семидесяти.

На смену «Трояну» в 1949 году пришел новый — всем известный «Дропшот». В нем даже указывалась конкретная дата нанесения удара по Союзу — 1 января 1957 года. А целями стали сто городов, на которые обрушились бы три сотни атомных бомб...

Но и этому плану не суждено было сбыться. 20 августа 1953 года ТАСС сообщил: «На днях в Советском Союзе в испытательных целях проведен взрыв одного из видов водородной бомбы». А 4 октября 1957 года СССР нанес еще один удар по амбициям Вашингтона — вывел на орбиту искусственный спутник. А это значило, что у Союза есть ракеты межконтинентальной дальности и Америка больше не сможет рассчитывать на то, что ее просто «не достанут».

А что ждало бы Советский Союз, если бы «Дропшот» все-таки реализовали? Как можно догадаться, ничего хорошего. Американские военные решили, что побежденный СССР нужно оккупировать и поделить на четыре «зоны ответственности»: Западная часть, Кавказ — Украина, Урал — Западная Сибирь — Туркестан и Восточная Сибирь — Забайкалье — Приморье. Эти районы подлежали разделению на еще 22 части».

Разговор об «агрессивной» России и «миролюбивых» англосаксах можно считать оконченным. Понимая вечное их стремление к овладению богатствами России, надо быть сильными и держать порох сухим. А уж как США любят воевать со слабыми, мы знаем [11].

Источники

[1] Владимир Маски: Кто родил монстра, которого мы победили 9 мая 1945 года?

[2] Вторая Мировая — закулисное начало. Как Европа планировала напасть на СССР (АиФ).

[3] Адольф Гитлер - человек года (Time).

[4] За что Гитлера номинировали на Нобелевскую премию мира.

[5] В 41-м на СССР напала не Германия, а гитлеровский Евросоюз. https://www.kp.ru/daily/27145.5/4239938/

[6] Наши европейские партнёры: «Никто по-немецки не понимает!»Politikus.ru.

[7] Кто проиграл войну вместе с Гитлером: Друзья фашистской Германии, которые не любят этого вспоминать.

[8] Операция «Немыслимое-1945». Как союзники готовились напасть на СССР | Аргументы и Факты.

[9] Haló noviny (Чехия): гитлеровская жажда русских богатств никуда не делась, и мы в этом участвуем.https://www.politforums.net/foreign/1606366304.html

[10] Что хотели сделать с СССР союзники после победы?

[11] Войны США. Из истории "совести мира".

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