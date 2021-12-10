Веруська и Юрка. Как спортсмены становились Героями

Начало

Сквозь года, (и надолго, наверное),

эхо войн свой оставило след.

Сорок пятый. И лето Победное.

Только их на земле больше нет…

Вдаль ушли молодые, красивые.

Много лет это было назад.

Гибель Веры под старою ивою;

— ну, а Юра; — проклятый снаряд.

Пробежав по траве свежескошенной

ранним утром, заметишь вдруг ты;

— словно в Память о Вере Волошиной,

распускаются снова цветы.

И уже у подножья могильного

в Беларуси молчанье хранят.

Не забыли мы Юру Двужильного.

Чтим мы Память ушедших ребят!

Они были ровесниками, одноклассниками в старших классах кемеровской школы № 12. Строили планы на совместное счастье, но их планы и надежды разрушила внезапно начавшаяся Великая Отечественная война. А потом и вовсе отняла жизнь…

Юрий Михайлович Двужильный родился 25.08.1919 года в Донецкой области. Глава семейства, адвокат Михаил Двужильный скоропостижно скончался, когда Юре было всего два года. Заботы о воспитании детей (старшая сестра Юрия, Нина Двужильная; в годы войны ковала Победу на трудовом фронте, работала врачом; впоследствии — женщина-химик, кандидат наук) легли на плечи матери. Её не стало в 1938 году…

В 1935 году семья Двужильных переезжает в Кемерово, где Юрий знакомится с красавицей, комсомолкой, спортсменкой Верой Волошиной.

Оба дня не могут прожить без спорта; — зимой ходят на лыжах, летом играют в волейбол. Увлечены лёгкой атлетикой и гимнастикой, а также прыжками с парашютом. У Юры всё на любительском уровне, а у Веры всё намного более серъёзно…

В 1940 году Юрий принимает участие в советско-финской кампании, ему был присвоен Орден Красного знамени.

С марта 1942 года начался его славный боевой путь.

Юрий освобождал Смоленск, Донбасс, Калужскую область. Дважды был ранен. Ему было лишь 24 года летом сорок четвёртого года, когда в Могилёвской области капитан Юрий Двужильный был убит в бою.

Звание Героя Советского Союза получил 24 марта 1945 года; — посмертно…

Вера Даниловна Волошина — уроженка города Кемерово. Родного отца девочка не знала. Её воспитал второй муж матери, медсестры Клавдии Лукьяновны Хохолковой; Даниил Волошин.

«Веруська» — так ласково звали общительную синеглазую девочку родители. Будущая Героиня России стала известной задолго до своего Подвига в ноябре сорок первого года; — нет, не благодаря «Девушке с веслом».

В 1935 году Вера было несовершеннолетней; следовательно, вряд ли могла позировать обнажённой. Так что это лишь красивая легенда. А вот успехи Веры в спорте; — вполне себе реальны! В тринадцать лет семиклассница установила рекорд на чемпионате города по прыжкам в длину, который не могли побить ещё несколько лет. Два года девушка отучилась в Московском Институте физкультуры и спорта, который пришлось оставить из- за болезни. Три курса Института советской кооперативной торговли… а дальше война.

Месяц на фронте. Шесть боевых заданий. С седьмого Вера не вернулась…

О судьбе Веры стало известно лишь в 1957 году. Звание Героя России было присвоено ей посмертно; — в 1994 году.

Друзья запомнили Веру Волошину жизнерадостной девушкой с озорным блеском в ярко-синих глазах. С лица её редко сходила лучезарная улыбка…

— Вдруг зимой, на тропе запорошенной,

снег растает холодным дождём.

Плачет небо о Вере Волошиной.

Сорок первый жжёт Память огнём…

Светлый волос, глаза ярко- синие.

Не забудем тебя никогда!

Ты не знала тоски и уныния…

и тебе двадцать два навсегда…