Веруська и Юрка. Как спортсмены становились Героями

Начало
Сквозь года, (и надолго, наверное),
эхо войн свой оставило след.
Сорок пятый. И лето Победное.
Только их на земле больше нет…
Вдаль ушли молодые, красивые.
Много лет это было назад.
Гибель Веры под старою ивою;
— ну, а Юра; — проклятый снаряд.
Пробежав по траве свежескошенной
ранним утром, заметишь вдруг ты;
— словно в Память о Вере Волошиной,
распускаются снова цветы.
И уже у подножья могильного
в Беларуси молчанье хранят.
Не забыли мы Юру Двужильного.
Чтим мы Память ушедших ребят!
Они были ровесниками, одноклассниками в старших классах кемеровской школы № 12. Строили планы на совместное счастье, но их планы и надежды разрушила внезапно начавшаяся Великая Отечественная война. А потом и вовсе отняла жизнь…
Юрий Михайлович Двужильный родился 25.08.1919 года в Донецкой области. Глава семейства, адвокат Михаил Двужильный скоропостижно скончался, когда Юре было всего два года. Заботы о воспитании детей (старшая сестра Юрия, Нина Двужильная; в годы войны ковала Победу на трудовом фронте, работала врачом; впоследствии — женщина-химик, кандидат наук) легли на плечи матери. Её не стало в 1938 году…
В 1935 году семья Двужильных переезжает в Кемерово, где Юрий знакомится с красавицей, комсомолкой, спортсменкой Верой Волошиной.
Оба дня не могут прожить без спорта; — зимой ходят на лыжах, летом играют в волейбол. Увлечены лёгкой атлетикой и гимнастикой, а также прыжками с парашютом. У Юры всё на любительском уровне, а у Веры всё намного более серъёзно…
В 1940 году Юрий принимает участие в советско-финской кампании, ему был присвоен Орден Красного знамени.
С марта 1942 года начался его славный боевой путь.
Звание Героя Советского Союза получил 24 марта 1945 года; — посмертно…
Вера Даниловна Волошина — уроженка города Кемерово. Родного отца девочка не знала. Её воспитал второй муж матери, медсестры Клавдии Лукьяновны Хохолковой; Даниил Волошин.
«Веруська» — так ласково звали общительную синеглазую девочку родители. Будущая Героиня России стала известной задолго до своего Подвига в ноябре сорок первого года; — нет, не благодаря «Девушке с веслом».
В 1935 году Вера было несовершеннолетней; следовательно, вряд ли могла позировать обнажённой. Так что это лишь красивая легенда. А вот успехи Веры в спорте; — вполне себе реальны! В тринадцать лет семиклассница установила рекорд на чемпионате города по прыжкам в длину, который не могли побить ещё несколько лет. Два года девушка отучилась в Московском Институте физкультуры и спорта, который пришлось оставить из- за болезни. Три курса Института советской кооперативной торговли… а дальше война.
Месяц на фронте. Шесть боевых заданий. С седьмого Вера не вернулась…
О судьбе Веры стало известно лишь в 1957 году. Звание Героя России было присвоено ей посмертно; — в 1994 году.
Друзья запомнили Веру Волошину жизнерадостной девушкой с озорным блеском в ярко-синих глазах. С лица её редко сходила лучезарная улыбка…
— Вдруг зимой, на тропе запорошенной,
снег растает холодным дождём.
Плачет небо о Вере Волошиной.
Сорок первый жжёт Память огнём…
Светлый волос, глаза ярко- синие.
Не забудем тебя никогда!
Ты не знала тоски и уныния…
и тебе двадцать два навсегда…
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