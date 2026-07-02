Как Ленин и Сталин спасли церковь от стяжательства и сребролюбия

Вопрос о накоплении богатств церковью возник ещё в XVI веке, когда сторонники Иосифа Волоцкого, игумена Волоколамского монастыря, выступили за сохранение монастырских земель и имущества, утверждая, что владение недвижимостью и землей необходимо церкви для обеспечения функционирования монастырей и осуществления благотворительности.

Напротив, нестяжатели, представленные монахом Нилом Сорским, считали, что главная миссия церкви — это молитва и духовное совершенствование, а не накопление материальных благ. Победили иосифляне, устранив всех своих конкурентов, и церковь с тех пор стала богатейшим феодалом.

Государство содержало церковь, а та свою очередь закрывала глаза на рабство на Руси, когда крестьян продавали, меняли на породистых собак, проигрывали в карты и нещадно пороли. Церковь не просто закрывала глаза, но и оправдывала это рабство. Лебедев «Продажа крепостных с аукциона»

Церковь и духовность в России XIX века: институциональное подавление и принуждение

Церковь в России XIX века выступала не только как духовный институт, но и как мощный инструмент социального контроля. Имея разветвленную структуру, она внимательно отслеживала настроения народа, одновременно извлекая прибыль из сборов за проведение религиозных обрядов и продажу мест на кладбищах. Церковь также получала значительные привилегии от государства, включая земельные наделы и прикрепленных к ним крестьян. Статья 182 Уложения

Условия жизни монастырских крестьян были значительно хуже, чем у помещичьих крестьян. Монахи проявляли жестокость, взыскивая долги и требуя повиновения.

Принуждение к вере осуществлялось с помощью уголовного законодательства. В Уголовном уложении 1845 года целый раздел посвящен преступлениям против веры, что позволяло применять суровые наказания за малейшие отклонения от догматов.

Добавлю ещё, что священники приравнивались к святыням, а за оскорбление святынь предусматривались самые суровые статьи, сравнимые по тяжести с сектантством.

Статья 223.

«Оскорбление святынь — каторжные работы до 15 лет или пожизненные, телесные наказания, клеймение».

Таким образом, духовность, которая сейчас воспринимается как достоинство, в XIX веке насаждалась силой и принуждением, что создавало атмосферу страха и покорности.

Отделение церкви от государства

Отделение в 1918 году Церкви от государства стало поводом для вновь избранного патриарха Тихона (Беллавина) проклясть Советскую власть. И это при том, что Владимир Ильич Ленин позволил церкви избрать патриарха, а мог и не позволить.

Но потеря собственности и кормушки затмила и глаза, и разум. Сторонники Тихона объявили войну Советской власти

Церковь как двигатель контрреволюции в Гражданской войне

В годы Гражданской войны церковь сыграла ключевую роль в организации сопротивления советской власти. Она активно участвовала в движении против большевиков, призывая народ к восстанию и вооруженной борьбе. Церковь вела активную религиозную пропаганду, издавала листовки и призывы, распространяя их по всей стране.

Протесты и беспорядки, спровоцированные церковью, сопровождались актами насилия, саботажем и диверсией. Погибшие с антибольшевистской стороны немедленно объявлялись мучениками и канонизировались, что способствовало усилению сопротивления.

Церковь также организовала систему информирования, запрашивая отчёты о пострадавших и убитых, чтобы использовать их в пропаганде. Она выступила не только как организатор внутренней оппозиции, но и поддержала зарубежные силы, участвовавшие в интервенции.

Таким образом, церковь стала важной частью контрреволюционного движения, что оказало значительное влияние на ход Гражданской войны и последующие события в стране.

Церковный раскол

А затем произошло непредвиденное, церковь раскололась, разлетелась на множество осколков, как стеклянная ваза, упавшая со стола. Сознательная часть духовенства, изначально считавшая Тихона самозванцем (выборы были фальсифицированы), стала поддерживать советскую власть. Это были обновленцы, а с 1927 года и «сергиане» - сторонники Сергия (Страгородского), местоблюстителя патриаршего престола. Другие отколовшиеся («иосивляне», «викториане», «буевцы», «григориане») не встали на сторону власти, но и от Тихона отмежевались.

«Тихоновцы» полностью подчинялись Заграничной церкви во главе с Антонием (Храповицким), для советской власти это были преступники, контрреволюционеры.

Сергиевская (сталинская) церковь

Однако в горниле классовой борьбы русская церковь очистилась от стяжательства, от всей буржуазной шелухи и обратила свой взор к Богу. Оставшись без собственности, церковь получила в пользование храмы, но оставила столько храмов, сколько могла содержать самостоятельно. Вопрос о закрытии храмов решали сами верующие, которые не могли оплатить коммунальные услуги. Государство забирало эти здания. Сейчас антисоветчики живописуют это как насильственный процесс, но нет: были общие собрания, в архивах хранятся протоколы передачи храмов. У меня есть эти материалы по рязанским храмам, как-нибудь опубликую.

Сергиевская церковь стала опорой и поддержкой государству. Особенно это проявилось в годину суровых испытаний 1941-45 годы, когда церковь оказывала материальную помощь фронту и населению.

Например, создание танковой колонны имени Дмитрия Донского на средства, собранные прихожанами и верующими. Церковь также собирала деньги на авиацию и гуманитарную помощь для солдат и мирных жителей.

Митрополит Сергий выступал с проповедями, в которых призывал верующих к патриотизму и верности Родине, а сотни священников пошли защищать Родину.

Это была симфония церкви и государства. В благодарность за верное служение русскому народу Иосиф Виссарионович Сталин позволил церкви созвать Собор и избрать патриарха. Им стал митрополит Сергий (Страгородский), а церковь с сентября 1943 года стала именоваться Русской православной церковью. Сталин и митрополиты РПЦ

Именно эта церковь, не имевшая собственности, не обиравшая прихожан на требах, не занимавшаяся торговлей в храмах и была любима народом.

Добавлю, что с приходом к власти Хрущёва отношение к церкви изменилось, имели место гонения и разрушения большинства храмов, но это другая история

В заключение

В 1991 году церковная политика изменилась. К власти пришли сторонники патриарха Тихона, которые объявили «сергиан» еретиками и на западные гранты начали распространять мифы о гонениях на церковь, строчить на коленках списки расстрелянных на выдуманных полигонах.

И вот уже более тридцати лет поток этой клеветы не иссякает, а наоборот, увеличивается, Запад денег не жалеет.

https://kirillklimen.livejournal.com/159772.html

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