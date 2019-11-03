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Легендарный советский фотограф Дмитрий Бальтерманц. От Москвы до самых, до окраин, ч.2

Продолжу выкладывать фото Дмитрия Бальтерманца.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 37
Подписание Декларации мира, 1960 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 27
Индустриальный пейзаж.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 28
Москва, 1960 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 29
Москва, 1960 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 30
Москва, 1960 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 31

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 32
Мужской разговор.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 33

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 34
Вечерняя Москва, 1960 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 35
На крыше гостиницы «Украина», 1953 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 36
Бакенщик на Каме.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 37
Мирный атом, 1956 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 38

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 39
Киевский вокзал.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 40
Ожидание, 1960 г.

 
 
 

 

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 41
Разъезд, 1960 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 42

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 43
Ссора в выходной день.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 44
День авиации, 1960 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 45
Археологи в Туркмении, 1960 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 46
Ташкент, 1960 г.

 

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 47
Сушка шкур, 1960 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 48
Перестраивают проспект Калинина.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 49

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 50
Наш завод, 1960 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 51
Игра в прятки.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 52
Из серии: Коля живет в Москве.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 53
Наука и религия.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 54
Легкоатлет Валерий Брумель, 1960 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 55
Авиамоделисты.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 56
Ткачиха.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 57
Охотники на привале.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 58
Пасечник.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 59
Рыбак.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 60
Лето, 1960 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 61
Хулахуп, 1960 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 38
Никита Хрущев прогуливается в одиночестве недалеко от Кремля, 1960 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 39
Актриса Александра Яблочкина, 1952 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 40
Артист Игорь Ильинский, 1950 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 41
Оперный певец Иван Козловский, 1950 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 42
Международная демонстрация на площади Маркса в Москве, 1960 г.

 

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 43
Красная площадь. Выпускной вечер, 1960 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 44
Возвращение скульптора Сергея Коненкова в СССР, 1945 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 45
Кукрыниксы Порфирий Крылов, Михаил Куприянов, Николай Соколов, 1950 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 46
Киргизия, 1960 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 47
ВДНХ, 1961 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 48
Чарли Чаплин с женой Уной, 1959 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 49
Скульптор Сергей Коненков, I960 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 50
Чингиз Айтматов с дочерью, 1960 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 51
Гагарин с женой и дочерью на Красной площади, 1961 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 52
Аргументы Никиты Сергеевича. Ташкент, 1961 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 53
Дорога к заключительному слову. Последний партийный съезд Н. Хрущева, 1961 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 54
Пока все вместе… (закрытие 22 съезда КПСС) 1961 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 55

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 56
Фидель Кастро, 1963 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 57
После парада. Москва, 1964 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 58
Главные часы государства, 1964 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 59
В последний раз на трибуне Мавзолея. 1 мая 1964 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 60
В первый раз без Хрущева (Алексей Косыгин, Леонид Брежнев и Анастас Микоян на трибуне Мавзолея). 1 мая, 1965 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 61
Примерка, 1965 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 62
Председатель центрального народного правительства КНР Мао Цзэдун.

 

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 63
Писатель Павел Бажов, 1940 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 64
Писатель Леонид Леонов, 1950 г.


Академик Николай Семенов, лауреат Нобелевской премии, 1967 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 66
Актриса Джульетта Мазина, 1963 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 67
Хрущев в Болгарии, 1962 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 68
Штангист Юрий Власов, 1964 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 69
Эра Брежнева, 1964 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 70
Хрущев с внуками, 1964 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 71
Строители Москвы, 1966 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 72
Почему Саша опоздал в школу.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 73
Трубы для газопровода. Из серии Путешествие по сибирской реке Обь, 1971 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 74
Встреча в тундре. Из серии «Встречи с Чукоткой», 1972 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 75
Модницы. Из серии «Встречи с Чукоткой», 1972 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 76
Рыбак. Из серии «Встречи с Чукоткой», 1972 г.

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 77

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 78
Птичий базар. Из серии «Встречи с Чукоткой», 1872 г.

советское искусство
Светлана Митленко
фотоностальгия

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