Легендарный советский фотограф Дмитрий Бальтерманц. От Москвы до самых, до окраин, ч.2

Мы из Советского Союза

Продолжу выкладывать фото Дмитрия Бальтерманца.

Подписание Декларации мира, 1960 г.

Индустриальный пейзаж.

Москва, 1960 г.



Москва, 1960 г.



Москва, 1960 г.



Мужской разговор.



Вечерняя Москва, 1960 г.



На крыше гостиницы «Украина», 1953 г.



Бакенщик на Каме.



Мирный атом, 1956 г.



Киевский вокзал.



Ожидание, 1960 г.



Разъезд, 1960 г.



Ссора в выходной день.



День авиации, 1960 г.



Археологи в Туркмении, 1960 г.



Ташкент, 1960 г.



Сушка шкур, 1960 г.



Перестраивают проспект Калинина.



Наш завод, 1960 г.



Игра в прятки.



Из серии: Коля живет в Москве.



Наука и религия.



Легкоатлет Валерий Брумель, 1960 г.



Авиамоделисты.



Ткачиха.



Охотники на привале.



Пасечник.



Рыбак.



Лето, 1960 г.



Хулахуп, 1960 г.



Никита Хрущев прогуливается в одиночестве недалеко от Кремля, 1960 г.



Актриса Александра Яблочкина, 1952 г.



Артист Игорь Ильинский, 1950 г.



Оперный певец Иван Козловский, 1950 г.



Международная демонстрация на площади Маркса в Москве, 1960 г.



Красная площадь. Выпускной вечер, 1960 г.



Возвращение скульптора Сергея Коненкова в СССР, 1945 г.



Кукрыниксы Порфирий Крылов, Михаил Куприянов, Николай Соколов, 1950 г.



Киргизия, 1960 г.



ВДНХ, 1961 г.



Чарли Чаплин с женой Уной, 1959 г.



Скульптор Сергей Коненков, I960 г.



Чингиз Айтматов с дочерью, 1960 г.



Гагарин с женой и дочерью на Красной площади, 1961 г.



Аргументы Никиты Сергеевича. Ташкент, 1961 г.



Дорога к заключительному слову. Последний партийный съезд Н. Хрущева, 1961 г.



Пока все вместе… (закрытие 22 съезда КПСС) 1961 г.



Фидель Кастро, 1963 г.



После парада. Москва, 1964 г.



Главные часы государства, 1964 г.



В последний раз на трибуне Мавзолея. 1 мая 1964 г.



В первый раз без Хрущева (Алексей Косыгин, Леонид Брежнев и Анастас Микоян на трибуне Мавзолея). 1 мая, 1965 г.



Примерка, 1965 г.



Председатель центрального народного правительства КНР Мао Цзэдун.



Писатель Павел Бажов, 1940 г.



Писатель Леонид Леонов, 1950 г.



Академик Николай Семенов, лауреат Нобелевской премии, 1967 г.



Актриса Джульетта Мазина, 1963 г.



Хрущев в Болгарии, 1962 г.



Штангист Юрий Власов, 1964 г.



Эра Брежнева, 1964 г.



Хрущев с внуками, 1964 г.



Строители Москвы, 1966 г.



Почему Саша опоздал в школу.



Трубы для газопровода. Из серии Путешествие по сибирской реке Обь, 1971 г.



Встреча в тундре. Из серии «Встречи с Чукоткой», 1972 г.



Модницы. Из серии «Встречи с Чукоткой», 1972 г.



Рыбак. Из серии «Встречи с Чукоткой», 1972 г.



Птичий базар. Из серии «Встречи с Чукоткой», 1872 г.