Мы из Советского Союза

13 528 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Помните трассу смерти в Якутии?

Итак, трасса «Колыма» пройдена полностью, мы доехали из Магадана в Якутск (с выездами на Полюс холода Оймякон и сохранившийся ГУЛАГ на трассе «Яна» ), погуляли по Якутску — пора двигаться дальше!

А дальше сначала по правому берегу реки Лена, а потом практически строго на юг идёт трасса «Лена» . По ней примерно 1200км до трассы «Амур» (направление Москва-Владивосток) и Транссиба . Дорога идёт мимо Нерюнгри, через Тынду и заканчивается у посёлка Невер недалеко от Сковородино.

Вы не поверите во что превратили "трассу смерти" в Якутск! Едешь - радуешься!
Вы не поверите во что превратили "трассу смерти" в Якутск! Едешь - радуешься!
Вы не поверите во что превратили "трассу смерти" в Якутск! Едешь - радуешься!

Это та самая дорога, которую раньше называли «трасса смерти» и которая в 2006м была признана самой опасной дорогой в мире. Потыкав в интернеты, можно легко найти совершенно волшебные фотки этой дороги в «неправильный сезон» ->Вы не поверите во что превратили "трассу смерти" в Якутск! Едешь - радуешься!

Вы не поверите во что превратили "трассу смерти" в Якутск! Едешь - радуешься!
Вы не поверите во что превратили "трассу смерти" в Якутск! Едешь - радуешься!
Вы не поверите во что превратили "трассу смерти" в Якутск! Едешь - радуешься!

Так вот, нет больше той былой удали и размаха… Трассу выровняли, проблемные участки засыпали, значительные куски дороги уже под асфальтобетоном, идут активные подготовительные работы для продолжения строительства. Едешь — и радуешься!

Вы не поверите во что превратили "трассу смерти" в Якутск! Едешь - радуешься!

На каком-то очень свежем участке было просто восхитительно: ровнейшая дорога мягко изгибается между холмами (наверное, так сделано в созерцательных целях); новенький чёрный асфальт удивляет своей прямолинейностью и мягко пружинит; аккуратная разметка белой краской красиво направляет внимание водителя точно вдоль вектора движения; отбойники строго следят за безопасностью (если вдруг что не туда пошло); дорожные знаки все на позитиве и всё вообще недавно почищено, снег убран, ой.

Я не выдержал и по рации спросил остальных участников нашего путешествия — «А это точно Якутия? Я ничего не перепутал?»

Вы не поверите во что превратили "трассу смерти" в Якутск! Едешь - радуешься!

Дорогу обещают сделать целиком асфальтовой вроде бы уже в 2022 году. Сомневаюсь, что успеют, поскольку достаточно длинные куски всё ещё в щебёнке. Но, и они ровные (особенно зимой) и вполне комфортные.

Вы не поверите во что превратили "трассу смерти" в Якутск! Едешь - радуешься!

Объёмы работ колоссальные, поскольку вся дорога идёт по вечной мерзлоте. Чтобы она не «уплывала» в грунте на всю ширину полотна роют траншею глубиной метра полтора-два (как мне показалось, могу ошибаться), её засыпают щебнем-скальником, ещё сверху досыпают метр-два «подушки» из щебня, а потом уже кладут асфальтобетон (и что там ещё необходимо). Разумеется, всё это делают только в относительно короткое окно тёплого времени года. Во сколько раз это сложнее и дороже строительства дорог в умеренном климате средней полосы — мне неведомо.

На следующей фотке лес всё ещё белый, весь в инее. Увы, дальше таких картинок не будет. Где-то посередине трассы начинает теплеть. Градусник в машине оживает (ниже -39°С он вообще ничего не показывал), а солнце… Это было одно из самых заметных событий в нашем маршруте по «Лене». Если на «Колыме» солнышко лишь едва показывалось над горизонтом, скользило по сопкам и быстренько пряталось за горизонт, то за два дня пути на юг мы просто видели как оно всё смелее и смелее лезет вверх на небо, дни становятся длиннее, а окружающий мир теплеет до -30 и дальше.

Вы не поверите во что превратили "трассу смерти" в Якутск! Едешь - радуешься!

Вместе с солнышком начинает оживать попутный и встречный трафик. Но его совсем немного, практически не напрягает ->

Вы не поверите во что превратили "трассу смерти" в Якутск! Едешь - радуешься!

Местами ведутся дорожные работы, есть объезды.

Вы не поверите во что превратили "трассу смерти" в Якутск! Едешь - радуешься!

Рядом — железная дорога. Ещё раз! Кроме тотального ремонта, вернее строительства автомобильной дороги, — здесь протянули и новую железку! 800км по вечной мерзлоте до Якутска!

Вы не поверите во что превратили "трассу смерти" в Якутск! Едешь - радуешься!
Вы не поверите во что превратили "трассу смерти" в Якутск! Едешь - радуешься!

Закончилась Якутия — въезжаем в Амурскую область ->

Вы не поверите во что превратили "трассу смерти" в Якутск! Едешь - радуешься!
Вы не поверите во что превратили "трассу смерти" в Якутск! Едешь - радуешься!
Вы не поверите во что превратили "трассу смерти" в Якутск! Едешь - радуешься!

Тында = столица БАМа.

Репортаж Евгения Касперского. И да! Того самого!

https://zen.yandex.ru/media/e_kaspersky/vy-ne-poverite-vo-ch...

фото сегодняуспехи
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Москвичей предупредили о дождях в День Победы

Читать
Вильфанд спрогнозировал облачную погоду с небольшими дождями 9 мая в Москве
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Вильфанд спрогнозировал облачную погоду с небольшими дождями 9 мая в Москве

Сергей Меликов провел совещание, посвященное подготовке к военному параду ко Дню Победы
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Сергей Меликов провел совещание, посвященное подготовке к военному параду ко Дню Победы

«Не мог спать рядом с женой». Как перенесшие ковид живут с искаженным обонянием — им мерещатся запахи гнили и лука
Материал, выбранный редакторами МиртесенМой личный блог

«Не мог спать рядом с женой». Как перенесшие ковид живут с искаженным обонянием — им мерещатся запахи гнили и лука

«Желтый» уровень погодной опасности продлен в Москве и области
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИР 24

«Желтый» уровень погодной опасности продлен в Москве и области

Небольшой дождь ожидается в Забайкалье 5 мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенZab.ru

Небольшой дождь ожидается в Забайкалье 5 мая

Праздничная иллюминация украсит Владивосток ко Дню Победы
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Праздничная иллюминация украсит Владивосток ко Дню Победы

Синоптики пообещали москвичам продолжение "погодных качелей"
Материал, выбранный редакторами МиртесенMeMo-Logic

Синоптики пообещали москвичам продолжение "погодных качелей"

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до вечера среды
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до вечера среды

Праздничные акции к Дню Победы стартовали во Владивостоке
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Праздничные акции к Дню Победы стартовали во Владивостоке

Ульяновцам ко Дню Победы раздадут 12 тысяч георгиевских ленточек
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Ульяновцам ко Дню Победы раздадут 12 тысяч георгиевских ленточек

Москвичам пообещали небольшой дождь на 9 Мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusNewsToday24

Москвичам пообещали небольшой дождь на 9 Мая

"Желтый" уровень погодной опасности продлен в Москве
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

"Желтый" уровень погодной опасности продлен в Москве

ВОЗ сообщила о числе инфицированных коронавирусом в мире
Материал, выбранный редакторами МиртесенMeMo-Logic

ВОЗ сообщила о числе инфицированных коронавирусом в мире

День шифровальщика в России 5 мая 2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенВиралайф

День шифровальщика в России 5 мая 2021

В Роспотребнадзоре дали рекомендацию по правильному мытью рук
Материал, выбранный редакторами МиртесенMeMo-Logic

В Роспотребнадзоре дали рекомендацию по правильному мытью рук

Интим с роботом: Малышева рассказала о современных изменениях в сексе
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Интим с роботом: Малышева рассказала о современных изменениях в сексе

8 признаков того, что партнер вас просто использует
Материал, выбранный редакторами МиртесенВиралайф

8 признаков того, что партнер вас просто использует

Все дороги страны хотят внести в единую инфосистему
Материал, выбранный редакторами МиртесенПарламентская газета

Все дороги страны хотят внести в единую инфосистему

Выходец из России стал самым молодым криптомиллиардером мира
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Выходец из России стал самым молодым криптомиллиардером мира

Что ждут люди, начиная разговор с хамства?
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛеди Mail.ru

Что ждут люди, начиная разговор с хамства?

Грозы не хотят покидать волгоградский регион
Материал, выбранный редакторами Миртесенnovostivolgograda

Грозы не хотят покидать волгоградский регион

ООН выразила соболезнования семьям жертв ЧП с поездом в Мехико
Материал, выбранный редакторами МиртесенГлавные новости дня

ООН выразила соболезнования семьям жертв ЧП с поездом в Мехико

Поставщики питания оправдываются в соцсетях за гнилые груши в школе №72
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

Поставщики питания оправдываются в соцсетях за гнилые груши в школе №72

ВОЗ: число жертв коронавируса в мире превысило 3,3 млн
Материал, выбранный редакторами МиртесенMeMo-Logic

ВОЗ: число жертв коронавируса в мире превысило 3,3 млн

Что нужно делать каждый день, чтобы чувствовать себя уверенно
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолезные советы

Что нужно делать каждый день, чтобы чувствовать себя уверенно

Площадь пожара в нацпарке «Хвалынский» выросла до трех гектаров
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Площадь пожара в нацпарке «Хвалынский» выросла до трех гектаров

СРОЧНО: ВСУ наносят мощные удары по Донецку, город дрожит от взрывов (+ВИДЕО)
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская весна

СРОЧНО: ВСУ наносят мощные удары по Донецку, город дрожит от взрывов (+ВИДЕО)

1

Картина дня

наверх