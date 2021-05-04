Помните трассу смерти в Якутии?

Итак, трасса «Колыма» пройдена полностью, мы доехали из Магадана в Якутск (с выездами на Полюс холода Оймякон и сохранившийся ГУЛАГ на трассе «Яна» ), погуляли по Якутску — пора двигаться дальше!

А дальше сначала по правому берегу реки Лена, а потом практически строго на юг идёт трасса «Лена» . По ней примерно 1200км до трассы «Амур» (направление Москва-Владивосток) и Транссиба . Дорога идёт мимо Нерюнгри, через Тынду и заканчивается у посёлка Невер недалеко от Сковородино.

Это та самая дорога, которую раньше называли «трасса смерти» и которая в 2006м была признана самой опасной дорогой в мире. Потыкав в интернеты, можно легко найти совершенно волшебные фотки этой дороги в «неправильный сезон» ->

Так вот, нет больше той былой удали и размаха… Трассу выровняли, проблемные участки засыпали, значительные куски дороги уже под асфальтобетоном, идут активные подготовительные работы для продолжения строительства. Едешь — и радуешься!

На каком-то очень свежем участке было просто восхитительно: ровнейшая дорога мягко изгибается между холмами (наверное, так сделано в созерцательных целях); новенький чёрный асфальт удивляет своей прямолинейностью и мягко пружинит; аккуратная разметка белой краской красиво направляет внимание водителя точно вдоль вектора движения; отбойники строго следят за безопасностью (если вдруг что не туда пошло); дорожные знаки все на позитиве и всё вообще недавно почищено, снег убран, ой. Я не выдержал и по рации спросил остальных участников нашего путешествия — «А это точно Якутия? Я ничего не перепутал?»

Дорогу обещают сделать целиком асфальтовой вроде бы уже в 2022 году. Сомневаюсь, что успеют, поскольку достаточно длинные куски всё ещё в щебёнке. Но, и они ровные (особенно зимой) и вполне комфортные.

Объёмы работ колоссальные, поскольку вся дорога идёт по вечной мерзлоте. Чтобы она не «уплывала» в грунте на всю ширину полотна роют траншею глубиной метра полтора-два (как мне показалось, могу ошибаться), её засыпают щебнем-скальником, ещё сверху досыпают метр-два «подушки» из щебня, а потом уже кладут асфальтобетон (и что там ещё необходимо). Разумеется, всё это делают только в относительно короткое окно тёплого времени года. Во сколько раз это сложнее и дороже строительства дорог в умеренном климате средней полосы — мне неведомо.

На следующей фотке лес всё ещё белый, весь в инее. Увы, дальше таких картинок не будет. Где-то посередине трассы начинает теплеть. Градусник в машине оживает (ниже -39°С он вообще ничего не показывал), а солнце… Это было одно из самых заметных событий в нашем маршруте по «Лене». Если на «Колыме» солнышко лишь едва показывалось над горизонтом, скользило по сопкам и быстренько пряталось за горизонт, то за два дня пути на юг мы просто видели как оно всё смелее и смелее лезет вверх на небо, дни становятся длиннее, а окружающий мир теплеет до -30 и дальше.

Вместе с солнышком начинает оживать попутный и встречный трафик. Но его совсем немного, практически не напрягает ->

Местами ведутся дорожные работы, есть объезды.

Рядом — железная дорога. Ещё раз! Кроме тотального ремонта, вернее строительства автомобильной дороги, — здесь протянули и новую железку! 800км по вечной мерзлоте до Якутска!

Закончилась Якутия — въезжаем в Амурскую область ->

Тында = столица БАМа.

Репортаж Евгения Касперского. И да! Того самого!

https://zen.yandex.ru/media/e_kaspersky/vy-ne-poverite-vo-ch...