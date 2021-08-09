Газовая политика Евросоюза потерпела крах. Россия потирает руки

ПАО "Газпром", на который приходится более 1/3 европейского рынка природного газа, резко уменьшил транзит голубого топлива через газопровод Ямал-Европа. Поставки упали с 84 миллионов кубических метров до 60 миллионов кубов в сутки (в субботу объём поставок даже упал до 50 миллионов). Этот шаг привёл к снижению наполняемости подземных газовых хранилищ Евросоюза в Нидерландах, Австрии и Германии, используемых русским газовым монополистом. Стоит отметить, что, как правило, в выходные дни темпы загрузки ПГХ наоборот растут из-за падения промышленного спроса и высвобождения ресурса для закачки.

Всё это говорит об осмысленности действий энергетической компании. "Газпром" чуть больше месяца назад отказался бронировать дополнительные мощности украинского транзита. На это наложилось снижение поставок сжиженного природного газа из Соединенных Штатов Америки на европейский континент. С начала летнего периода падение составило 1 миллиард кубических метров или 12%. В совокупности эти факторы привели к взрывному росту цен на природный газ в ЕС: на торгах главного хаба Европы, голландского TTF, расценки превысили 500 долларов за тысячу кубических метров. При этом потребность в газе только растёт: синоптики обещают суровую зиму, а заполняемость хранилищ находится на неприемлемом уровне.

Брюссельские чиновники привели Евросоюз своей непродуманной политикой прямиком в ловушку. Долгие годы они рассуждали о необходимости снизить зависимость от "русского газа", искали альтернативных поставщиков, выбивали долгосрочное продление транзитных контрактов с Украиной, а теперь получили то, что заслужили — дорогущие углеводороды. Себестоимость голубого топлива "Газпрома" на границе России составляет от 90 до 100 долларов, а в Европу оно продаётся по 505 долларов за тысячу кубометров. Эта наценка по итогу идёт в федеральный бюджет.

Что с того?

Популисты, как либеральные, так и левые, обычно любят рассуждать о том, что сверхдоходы "Газпрома" лишь "обогащают олигархов", а простым людям от этих прибылей, мол, не достается ничего. Однако это чистой воды пропаганда, направленная на людей, не разбирающихся в азах экономики. Газовые сверхприбыли направляются в Фонд национального благосостояния, из которого средства направляются на развитие инфраструктуры, новые социальные программы, крупные проекты. Если раньше из-за рьяного сопротивления либерально-монетаристского блока деньги лежали мёртвым грузом, то сейчас благодаря усилиям государственников в правительстве во главе с Андреем Белоусовым и Юрием Борисовым средства начнут вкладываться в перспективу. Для этого нужно составить и одобрить бюджет на 2022 год, в который заложат расходы на инфраструктурные мегапроекты.

Кроме того, дополнительная прибыль позволит "Газпрому" решить поставленную Президентом задачу проведения полной газификации населения. Раньше компании-гиганту не хватало на эти цели около 600 миллиардов рублей. Сейчас благодаря росту европейских цен, во многом спровоцированному грамотными действиями самой корпорации, такой объём денег появился, и брать деньги взаймы на реализацию поручений главы государства не придется.

https://tsargrad.tv/articles/gazovaja-politika-evrosojuza-po...