Снят фильм о гибели нашего летчика в Сирии "Небо"

Посмотрел отечественный военный боевик "Небо" посвященный известной истории с сбитым российским бомбардировщиком Су-24, который был атакован F-16 ВВС Турции, в результате чего погиб майор Пешков, а также морпех Позынич во время спасательной операции.

Фильм сразу дает понять, что он не заигрывает с псевдодокументальностью и представляет собой кино по мотивам. Поэтому Пешков в фильме это Сошников, а также Шойгу это Шубин. Путин тоже есть, но где-то на очень данных планах, "но мы то с вами знаем...".

Это позволяет списывать некоторые вещи на сюжетные допущения.



Если говорить о том, насколько точно передана история с гибелью Су-24, то авторы фильма преподносят ее как операцию ЦРУ руками турок и боевиков (ЦРУ действительно курировало операции боевиков с территории Турции, где располагались лагеря подготовки террористов - позднее там вскрылись грандиозные схемы хищения выделенных средств).

Американская спецслужба устроила приманку для российских бомбардировщиков в виде кустарной РСЗО, подведя их под удар турецких истребителей, которые караулили Су-24 у границы. Несмотря на то, что в гибридной войне на территории Сирии США безусловно являлись главным противником РФ, роль Турции как самостоятельного игрока недооценивать все же не стоит, а она в фильме раскрыта очень слабо. Для незнакомого с историей человека может быть непонятно, почему турки атаковали Су-24 - уж явно не потому, что рядовой оперативник ЦРУ кому-то позвонил в Турцию и там сказали "Есть, сэр!". А ведь тут все весьма интересно, так как ответственность за решение сбить самолет взял на себя премьер-министр Турции Давутоглу, а несколько позднее его поддержал Эрдоган, придерживаясь заведомо ложной версии, что Су-24 якобы заходил в турецкое воздушное пространства и поэтому был сбит.



Разумеется, когда под давлением турецкого бизнеса требовавшего что-то сделать с помидорно-строительными санкциями (экспорт помидоров в Россию так до сих пор и не вернулся на уровень 2015-го года даже после снятия санкций) Эрдоган взял курс на нормализацию отношений с Россией, он постепенно начал переобуваться и менять версии случившегося, сняв того же Давутоглу и очень криво извинившись за случившееся.



После провала гос.переворота в Турции, где российская помощь фактически спасла Эрдогану жизнь (он фактически на 15 минут разминулся с командой ликвидаторов из "Бордовых беретов" в резиденции в Мармарисе, а позднее уже его борт чуть не сбили F-16 мятежников), эту историю в Анкаре поспешили забыть, отделавшись посадкой руководившего боевиками Челика на 5 лет по другому делу (в отличие от фильма, человек командовавший боевиками на земле до сих пор жив), а пилоты F-16 сбившего Су-24 оказались под следствием по обвинению в связях с организацией Гюлена и причастности к попытке государственного переворота. Официальная версия Турции после 2016-го года заключалась в том, что все это были происки организации Гюлена (которую Турция обвиняет в связях с ЦРУ), которая хотела поссорить Россию и Турцию (в эту же копилку идет убийство посла Карлова), а Эрдоган мол не при чем. А если и причем, то это мол Давуотглу, который нынче в оппозиции Эрдогану. Хотя "серые волки" из числа туркоманов Северной Сирии, курируемые ведомством Хакана Фидана и тогда, и сейчас продолжают работать на турок.



Убийство российского посла Карлова. Убийца ликвидирован на месте. Официальная версия - убийство организовал Гюлен скрывающийся в США под крышей у ЦРУ.

Но публичные заявления Давутоглу из песни не выкинешь, также как его трудно пришить к Гюлену, иначе бы Давутоглу был бы уже арестован в числе прочих гюленистов на территории Турции. Но вполне понятно, что авторы фильма решили слишком сильно турецкую тему не педалировать, поэтому Турция в фильме как бы на обочине сюжета, а основные противники эти полевая команда американцев и туркоманские боевики, которых почему то называют боевиками ИГИЛ, хотя там действовали протурецкие "зеленые" тесно связанные с турецкой военной разведкой. Позиции ИГИЛ тогда располагались сильно восточнее тех районов Сирии, где происходили действия связанные Су-24.





Карта сама себе показательная, напоминающая, какой трэш творился в Сирии в описываемый период.



Стоит также отметить еще ряд моментов.





Челик.



1. Далеко не все боевики причастные к гибели Пешкова и Позынича были тогда убиты, некоторые живы до сих пор, так что фильм тут несколько приукрашивает картину. Впрочем, с учетом того, что некоторые еще находятся в Идлибе или в районе Аль-Баба-Джараблуса, возможно со временем это исправят. Во всяком случае, боевиков Басаева и Радуева, до сих пор отлавливают (сажают или ликвидируют), так что тут я думаю счет еще улучшится.

2. Практически не освещена роль Сулеймани и "Хезбаллы", которые фактически спасли штурмана сбитого Су-24 в ходе операции за линией фронта. Сулеймани фактически привел Россию в Сирию (еще летом 2015-го года он прилетал в Москву с предложениями по участию России в сирийской войне), и он же тогда оказал нам большую услугу со спасением нашего летчика. На мой взгляд в фильме стоило отметить роль наших иранских и ливанских товарищей, хотя справедливости ради в фильме показано, что в спасении штурмана принимают участие местные.

Ролик Марата Мусина с места событий.



3. Авторы несколько перегнули с победной нарезкой на тему спасения штурмана и карательных ударов, которые дополнили кадрами сдающихся боевиков. У зрителя может создастся ложное ощущение, что впереди была легкая прогулка, когда ВКС РФ сверху всех разбомбил и боевики сдались. Стоит напомнить, что после событий с Су-24 в ноябре 2015 года, тот же Дейр-эз-Зор деблокировали только осенью 2017-го года (а до этого было и масштабное сражение за Алеппо, и недачное наступление на Табку, весенняя мясорубка в Северной Хаме и т.д. и т.п.), а в 2018-2020-х годах мы видели масштабные операции в Идлибе и Эль-Латаминский выступ, включая зарубу с турками и "Ан-Нусрой" за Саракиб и Южный Идлиб.

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Мой любимый мем по тому сражению.



Вот там ценители принципа "кровь за кровь" могли наконец удовлетвориться запоздавшим возмездием (см. уничтоженные турецкие танки под Найрабом и уничтоженную турецкую мех.роту к югу от трассы М4). Возможно, авторам стоило бы добавить краткую историческую справку по событиями в Сирии в указанные годы. Но вполне допускаю, что на текущем этапе "дружбы с другом Реджепом", старое ему решили не поминать. Поэтому вместо возмездия туркам в фильме показывают убитых ССОшниками американцев. Не то, чтобы американцев в Сирии не трогали (летом 2016-го года ВКС РФ бомбили лагерь ЦРУ у границы с Иорданией). Но в данном случае акцент явно смещен с Турции на США.

ВКС РФ наносят удары по турецкой бронетехнике поддерживающей наступление боевиков "Ан-Нусры" на Найраб во время битвы за Саракиб.





Официально признанные Турцией 34 убитых (неофициально убитых от 65 до 80 было и более 100 раненых). солдат и офицеров в результате авиаудара в марте феврале 2020-гогода.

Официально в ударе обвиняют ВВС Сирии, но удар последовал после обстрела российских бомбардировщиков Су-24 из ПЗРК, после чего туркам очень больно прилетело.



4. Мне лично понравился момент, когда командир американской группы говорит коллегам по поводу празднования победы в Холодной войне "Мы не победили русских, мы их обманули". Вполне можно согласиться с тезисом о том, что этот обман не забудется. Несмотря на допущение о том, что операция контролировалась США, фильм "Небо" лишний раз напоминает зрителю о том, кто сейчас наш главный враг и противник, с которым наши военные сталкивались, сталкиваются и будут сталкиваться на различных ТВД в рамках идущих и будущих гибридных войн.

5. В данном фильме ресурсы МО РФ наконец то используются рационально и в основном к месту. Как это не надо делать можно посмотреть в убогом "Крым в 3D". Здесь уже ближе к подходу Пентагона к использованию ресурсов ведомства для пиара службы в вооруженных силах и поднятия престижа задействованных в кино родов войск. В данном компоненте есть определенный прогресс.

6. На мой взгляд, фильм бы выиграл, если бы он больше заигрывал с документальностью, вроде отметок времени событий, как это было в "Падении черного ястреба" или "Тайных солдатах Бенгази". Но это опять же вещь субъективная и связана с сменой самой концепции фильма с упором на документализм.

7. Петренко в роли Сошникова (Пешкова) не слишком ушел от образом ФСБшника из "Спящих", которой служит Родине и которому "за державу обидно". Диалог с бывшим сокурсником который живет за границей и заколачивает бабло, фактически отсылка к схожему диалогу из "Спящих". В целом, не самый плохой образ для офицера, призванный популяризировать службу в вооруженных силах.

8. Сцена с возврщением тела Пешкова на Родину в фильме происходит для красоты картинки днем. В реальности было чуток не так, но это уже скорее придирки. Тем более, фильм опять же не претендует на документальность.

Актеры в целом не демонстрируют выдающейся игры. Плюс-минус никто не раздражает, ну кроме гипертрофированных гопников в автобусе.

Музыка местами весьма неплоха, хотя песня Агутина меня не зацепила.

Боевые сцены сняты где-то на уровне "Туриста" и "Солнцепека" с зерг-рашем боевиков. Улучшают ситуацию кадры с дронов и тепловизров, что несколько повышает реалистичность. Возможно, фильму бы пошло на пользу активное использование камер GoPro в сценах с ССОшниками.

В целом, достаточно неплохой военный боевик (особых ожиданий у меня насчет него не было, так что он скорее превзошел ожидания), где-то на уровне "Балканского рубежа", хотя тот мне все же показался чуть более интересным.

Историю по фильму "Небо" учить точно не стоит. Но как боевик по мотивам реальных событий пропагандирующий новый образ вооруженных сил и офицерскую службу, почему бы и нет. Лучше уж такое пусть снимают, чем тот же "Крым". А так, конечно хотелось бы помечтать о масштабном военном полотне в духе Бондарчука (нормального) и Озерова о битве за Алеппо, где "зеленым" сломали хребет, с самым активным участием наших вооруженных сил.

В общем, первый более-менее приличный фильм о войне в Сирии у нас таки смогли снять. Также на тему можно рекомендовать посмотреть "Дамасское небо" и "Я не террорист. История моей смерти". Ну а кому хочется реализма, добро пожаловать в сюжеты Anna-News.

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