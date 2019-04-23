За что конкретно репрессировали священников?

Сейчас модно говорить о том, что большевики де репрессировали священников. В 99% случаев при этом делается мягкая подтасовка: не сообщается, собственно, – за что большевиками репрессировались священники? И у читателя создаётся мнение, что, собственно, за то, что они священники, – и репрессировали. За веру.

Но это неправда. Советская власть провозгласила свободу вероисповеданий, и нужды себе противоречить не было. Она не обязана была отчитываться перед ПАСЕ. В 1918-20 гг Советская Росия вообще подверглась агрессии со стороны этой самой Европы, США и Японии, и не было сил в мире, которые надо бы было «умаслить» провозглашением свобод, которые тебе не нужны. Можно было быть честными.

Не знаю, репрессировали ли данного священника, или он погиб раньше, но история для тех времён характерная.

Пишет В. Кожинов (Россия век XX (1901 - 1939)) , со ссылкой на книгу тюменского писателя К.Я. Лагунова «И сильно падает снег» о Тобольском восстании начала 1921 года против продразвёрстки.

Сначала – интересный и очень важный штрих о начинаниях порождённой восстанием власти:

«... несмотря на то, что фактически эта власть просуществовала всего лишь 38 дней, она успела (и иначе не могло быть!) издать целый ряд приказов и постановлений, которые, как выясняется, мало чем отличались от большевистских: о "продуктовых карточках на все продукты, включая клюкву", о "сборе" денег, одежды и продуктов для Народной армии, о "свободе передвижения" только между 8 утра и 6 часами вечера, о беспрекословной "сдаче оружия", о мобилизации всех мужчин в возрасте от 18 до 35 лет и т.д. и т.п. И за невыполнение этих требований предусматривались наказания "по законам военного времени"».

– это к вопросу о правомерности внутренней политики большевиков. А теперь, собственно, возвращаемся к теме нашего материала:

«Выделившаяся из повстанцев власть создала и свои карательные органы, - в частности "следственные комиссии". Председателем одной из этих комиссий был назначен сельский священник Булатников (вероятно, как грамотный человек).

"По его предложению - сообщает К.Я.Лагунов, - приговаривались к расстрелу коммунисты и беспартийные советские служащие. Когда во время одного из боев повстанцам удалось захватить в плен 27 красноармейцев, и среди крестьян разгорелся спор об их судьбе, Булатников, узнав об этом, немедленно явился на место судилища и сразу вынес приговор:

– Всех тюкнуть.

– Не твое дело, батюшка. Уходи, - вступился за пленных один крестьянин. Но батюшка все же настоял на своем, красноармейцев расстреляли... Приговоренных Булатниковым учителей, избачей, коммунистов убивали специальным молотком с напаянными зубьями и вилами с зазубренными концами"».

Вспомним так же строки:

«Ирония судьбы!

Мы все отропщены.

Над старым твердо

Вставлен крепкий кол.

Но все ж у нас

Монашеские общины

С «аминем» ставят

Каждый протокол.



И говорят,

Забыв во днях опасных:

«Уж как мы их...

Не в пух, а прямо в прах...

Пятнадцать штук я сам

Зарезал красных,

Да столько ж каждый,

Всякий наш монах»

С. Есенин

Это тоже не просто так: эти строки – срез той действительности, о котором сейчас предпочитают молчать. Писатель Матвей Ройзман в воспоминаниях о Сергее Есенине пишет, что

«Ярость против черного духовенства давно бушевала в сердце Есенина. Однажды он пришел в «Стойло» взволнованный и рассказал о том, как красноармейцы попросили в каком-то мужском монастыре приюта для своих раненых и обмороженных товарищей. Монахи приняли их, потом выдали белогвардейцам да еще сами принимали участие в умерщвлении наших воинов.

— Вот они, новые Иуды! — воскликнул Есенин».

Поэт имел в виду конкретный случай:

«Известно, что в своих стихах Сергей писал о том, что сам пережил, перестрадал. Думается, что этот рассказанный ему случай, подкрепленный теми сведениями, которые он впоследствии почерпнул из газет о монахах Ново-Афонского монастыря, и послужил основой для его стихотворения "Русь бесприютная"», – пишет М.Д. Ройзман.

В каком смысле о таких священнослужителях и монахах можно говорить как о «репрессированых безбожным режимом» (если их, конечно, взяли)? Можно ли говорить о гонениях на армию, об уничтожении большевиками военного сословия по той причине, что Тухачевский, Якир, Уборевич etc. – военные?

=Arctus=