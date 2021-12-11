Искусство, которое вдохновляет

«Высотники. На новой стройке» Тихоненко В. Е.

При всём неприятии Прилепина как политика не могу не согласиться с его высказыванием о соцреализме как великом искусстве (см. по ссылке, ролик не доступен в ЖЖ). Евгений совершенно прав, когда говорит о том, что советское искусство является одной из вершин русского искусства и что не зря к нему снова такой интерес у коллекционеров и людей.

Как прав Прилепин и в том, что ничего плохого, когда искусство работает на власть, на страну, на народ. Собственно, большое искусство — это всегда заказ. Главное в том, чей это заказ и что он заказывает, что воспевает это искусство? Низменность и разврат прожигателей жизни или служение и созидание творцов? Паразита и потребителя или человека труда и созидателя? Советское искусство — и это совершенно очевидно — воспевало высокие идеалы, стремилось возвысить человека, передать ежедневный героизм трудового народа.

Да, советское искусство чуть украшало действительность, добавляло света и красок в трудовые будни — что, конечно, сильно резонировало с декадентским Серебряным веком. Но это было не враньё, а то сознательное влияние на обывателя, чтобы в каждом из нём выросли крылья. К тому же русский народ был по горло сыт этим утончённым упадничеством безвольных лентяев — и совершенно искренне нуждалось именно в светлой идеалистичной энергии соцреализма.

Думаю, что нечто подобное произойдёт, наконец, и с нами: насытившись до отвращения кривлянием и похабством «певцов капитализма», во власти появится та сила, которая отреагирует на запрос народа к чистому, светлому и великому.

Герасимов Сергей Васильевич. «Колхозный праздник» 1937

https://russkiy-malchik.livejournal.com/1050195.html

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Добавлю из своей копилочки:

Колхозный праздник. 1938. Пластов Аркадий Александрович Колхозный праздник. 1938.



Сенокос. 1945. Пластов Аркадий Александрович

Подсчет трудодней. 1934. Моравов Александр Викторович День получки. 1951 год. Пластов Аркадий АлександровичСенокос. 1945. Пластов Аркадий АлександровичПодсчет трудодней. 1934. Моравов

Новоселье. (Рабочий Петроград). 1937 год. Кузьма Петрова-Водкина

Трудный переход. 1934 г. Сычков Федот Васильевич

Первый трактор на селе. Шульга И. М. 1937 год Новоселье. (Рабочий Петроград). 1937 год. Кузьма Петрова-ВодкинаТрудный переход. 1934 г. Сычков Федот ВасильевичПервый трактор на селе. Шульга1937 год



Будни Балтфлота. Начало 1930-х годов. Тихов В.Г.

Купание краснофлотцев с борта корабля. 1933 год. Пахомов Алексей Фёдорович

Старый мастер. Пахомов Алексей Фёдорович

На женском собрании. 1937. Дейнека Александр Александрович

Мотоциклетный пробег жен инженеров. Яр-Кравченко А. 1937 г.

Старатели пишут письмо товарищу Сталину. 1937 год. Василий Яковлев Старое и новое. 1932 г. Терпсихоров Н.

Враги коллективизации. 1931 г. Терпсихоров Николай Борисович

Ремонт паровоза. 1931 г. Самохвалов Александр Николаевич

Будущие химики (В школьной химической лаборатории). 1937 год. Николай Михайлович Чернышёв

Иностранцы в Ленинграде. 1937 год. Владимиров Иван

Стахановки завода им. ОГПУ. 1936-1937 гг. Тихов Виталий ГавриловичБудни Балтфлота. Начало 1930-х годов. Тихов В.Г.Купание краснофлотцев с борта корабля. 1933 год. Пахомов Алексей ФёдоровичСтарый мастер. Пахомов Алексей ФёдоровичНа женском собрании. 1937. Дейнека Александр АлександровичМотоциклетный пробег жен инженеров. Яр-Кравченко1937 г.Старатели пишут письмо товарищу Сталину. 1937 год. Василий ЯковлевСтарое и новое. 1932 г. Терпсихоров Н.Враги коллективизации. 1931 г. Терпсихоров Николай БорисовичРемонт паровоза. 1931 г. Самохвалов Александр НиколаевичБудущие химики (В школьной химической лаборатории). 1937 год. Николай Михайлович ЧернышёвИностранцы в Ленинграде. 1937 год. Владимиров