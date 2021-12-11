Искусство, которое вдохновляет

При всём неприятии Прилепина как политика не могу не согласиться с его высказыванием о соцреализме как великом искусстве (см. по ссылке, ролик не доступен в ЖЖ). Евгений совершенно прав, когда говорит о том, что советское искусство является одной из вершин русского искусства и что не зря к нему снова такой интерес у коллекционеров и людей.
Как прав Прилепин и в том, что ничего плохого, когда искусство работает на власть, на страну, на народ. Собственно, большое искусство — это всегда заказ. Главное в том, чей это заказ и что он заказывает, что воспевает это искусство? Низменность и разврат прожигателей жизни или служение и созидание творцов? Паразита и потребителя или человека труда и созидателя? Советское искусство — и это совершенно очевидно — воспевало высокие идеалы, стремилось возвысить человека, передать ежедневный героизм трудового народа.
Да, советское искусство чуть украшало действительность, добавляло света и красок в трудовые будни — что, конечно, сильно резонировало с декадентским Серебряным веком. Но это было не враньё, а то сознательное влияние на обывателя, чтобы в каждом из нём выросли крылья. К тому же русский народ был по горло сыт этим утончённым упадничеством безвольных лентяев — и совершенно искренне нуждалось именно в светлой идеалистичной энергии соцреализма.
Думаю, что нечто подобное произойдёт, наконец, и с нами: насытившись до отвращения кривлянием и похабством «певцов капитализма», во власти появится та сила, которая отреагирует на запрос народа к чистому, светлому и великому.
https://russkiy-malchik.livejournal.com/1050195.html
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Добавлю из своей копилочки:
Сенокос. 1945. Пластов Аркадий Александрович
Подсчет трудодней. 1934. Моравов Александр Викторович
Трудный переход. 1934 г. Сычков Федот Васильевич
Первый трактор на селе. Шульга И. М. 1937 год
Будни Балтфлота. Начало 1930-х годов. Тихов В.Г.
Купание краснофлотцев с борта корабля. 1933 год. Пахомов Алексей Фёдорович
Старый мастер. Пахомов Алексей Фёдорович
На женском собрании. 1937. Дейнека Александр Александрович
Мотоциклетный пробег жен инженеров. Яр-Кравченко А. 1937 г.
Старатели пишут письмо товарищу Сталину. 1937 год. Василий ЯковлевСтарое и новое. 1932 г. Терпсихоров Н.
Враги коллективизации. 1931 г. Терпсихоров Николай Борисович
Ремонт паровоза. 1931 г. Самохвалов Александр Николаевич
Будущие химики (В школьной химической лаборатории). 1937 год. Николай Михайлович Чернышёв
Иностранцы в Ленинграде. 1937 год. Владимиров Иван
Советская физкультура. 1937 г. Самохвалов Александр Николаевич
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