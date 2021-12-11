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Искусство, которое вдохновляет

Искусство, которое вдохновляет«Высотники. На новой стройке» Тихоненко В. Е.

При всём неприятии Прилепина как политика не могу не согласиться с его высказыванием о соцреализме как великом искусстве (см. по ссылке, ролик не доступен в ЖЖ). Евгений совершенно прав, когда говорит о том, что советское искусство является одной из вершин русского искусства и что не зря к нему снова такой интерес у коллекционеров и людей. В нём не просто отражена эпоха, в нём судьбы людей и величие духа.

Как прав Прилепин и в том, что ничего плохого, когда искусство работает на власть, на страну, на народ. Собственно, большое искусство — это всегда заказ. Главное в том, чей это заказ и что он заказывает, что воспевает это искусство? Низменность и разврат прожигателей жизни или служение и созидание творцов? Паразита и потребителя или человека труда и созидателя? Советское искусство — и это совершенно очевидно — воспевало высокие идеалы, стремилось возвысить человека, передать ежедневный героизм трудового народа.

Да, советское искусство чуть украшало действительность, добавляло света и красок в трудовые будни — что, конечно, сильно резонировало с декадентским Серебряным веком. Но это было не враньё, а то сознательное влияние на обывателя, чтобы в каждом из нём выросли крылья.

К тому же русский народ был по горло сыт этим утончённым упадничеством безвольных лентяев — и совершенно искренне нуждалось именно в светлой идеалистичной энергии соцреализма.

Думаю, что нечто подобное произойдёт, наконец, и с нами: насытившись до отвращения кривлянием и похабством «певцов капитализма», во власти появится та сила, которая отреагирует на запрос народа к чистому, светлому и великому. К тому, что помогает жить и творить, воспринимая окружающий мир не через разлагающую тьму, а сквозь вдохновляющий свет. Искусство, которое вдохновляет

Герасимов Сергей Васильевич. «Колхозный праздник» 1937

https://russkiy-malchik.livejournal.com/1050195.html

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Добавлю из своей копилочки:

Искусство, которое вдохновляетКолхозный праздник. 1938. Пластов Аркадий АлександровичИскусство, которое вдохновляет
День получки. 1951 год. Пластов Аркадий Александрович
Искусство, которое вдохновляетСенокос. 1945. Пластов Аркадий Александрович
Искусство, которое вдохновляетПодсчет трудодней. 1934. Моравов Александр Викторович
Искусство, которое вдохновляетНовоселье. (Рабочий Петроград). 1937 год. Кузьма Петрова-Водкина
Искусство, которое вдохновляетТрудный переход. 1934 г. Сычков Федот Васильевич
Искусство, которое вдохновляетПервый трактор на селе. Шульга И. М. 1937 год
Искусство, которое вдохновляет
Стахановки завода им. ОГПУ. 1936-1937 гг. Тихов Виталий Гаврилович
Искусство, которое вдохновляетБудни Балтфлота. Начало 1930-х годов. Тихов В.Г.
Искусство, которое вдохновляетКупание краснофлотцев с борта корабля. 1933 год. Пахомов Алексей Фёдорович
Искусство, которое вдохновляетСтарый мастер. Пахомов Алексей Фёдорович
Искусство, которое вдохновляетНа женском собрании. 1937. Дейнека Александр Александрович
Искусство, которое вдохновляетМотоциклетный пробег жен инженеров. Яр-Кравченко А. 1937 г.
Искусство, которое вдохновляетСтаратели пишут письмо товарищу Сталину. 1937 год. Василий ЯковлевИскусство, которое вдохновляетСтарое и новое. 1932 г. Терпсихоров Н.
Искусство, которое вдохновляетВраги коллективизации.  1931 г. Терпсихоров Николай Борисович
Искусство, которое вдохновляетРемонт паровоза. 1931 г. Самохвалов Александр Николаевич
Искусство, которое вдохновляетБудущие химики (В школьной химической лаборатории). 1937 год. Николай Михайлович Чернышёв
Искусство, которое вдохновляетИностранцы в Ленинграде. 1937 год. Владимиров Иван
Искусство, которое вдохновляет
Сын родился. 1937 год. Владимир Васильев
Искусство, которое вдохновляетСоветская физкультура. 1937 г.  Самохвалов Александр Николаевич
советское искусствоЧёшевафотоностальгия
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