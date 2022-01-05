Самый верный союзник.

Жуков и маршал Чойбалсан

Часто в истории происходят моменты показывающие подлинную суть отношений между странами и народами. Монголия с первого дня войны поддержала борьбу советского народа с нацисткой Германией.

Ряд историков считает, что II Мировая война началась во время событий на Халхин-Голе. Часто эти крупномасштабные бои считают локальным конфликтом. Именно тогда Монголия и СССР действовали вместе, одержали победу благодаря военной поддержке друг друга.

Монголия понимала важность моральной и материальной помощи союзнику. Уже 22 июня МНР заявила о верности своим обязательствам по принятому протоколу от 12 марта 1936 года. 23 июня в Улан-Баторе прошел многолюдный митинг в поддержку СССР.

Монголия перевела экономику на военные рельсы, развернулось движение по оказанию добровольной помощи СССР. Основной девиз «Все для фронта, все для Победы!». Страна стала глубоким тылом СССР.

Все население участвовало в движении по оказанию помощи СССР. Народ вносил фонд помощи золотые и серебряные украшения, теплую одежду и продукты. Организовали на местах бригады по заготовки пушнины и мяса. Женщины изготавливали теплую одежду для советской армии. Многие сдавали кровь для раненых.

Рабочие часто трудились сверхурочно, отказались от отпусков и выходных.

Продукцию и заработанные деньги шли в фонд помощи. По всей стране собирали подарки для фронтовиков. В период с 1941 по 1944 год в СССР было отправлено 8 составов с подарками, которые собирал весь народ.

Полушубки и меховые шапки, валенки и продукты. Первый такой эшелон был отправлен в ноябре 41-го. Фронт получил 15 000 полушубков, 15 000 меховых телогреек, 1 500 валенок, 6 000 свитеров из шерсти. Много других изделий вплоть до рукавиц.

Второй эшелон пришел в феврале 42-го. 37 вагонов везли продовольствие и тёплые вещи. Эшелон сопровождала делегация из Монголии.

В декабре 42-го делегация во главе с маршалом Чойбалсаном привезла подарки в 215 вагонах. Последний эшелон Монголия отправила в начале 45-го.

Для наглядного сравнения помощи стран союзников. Из США было получено 665 000 т мясных консервов. Монголия с населением 800 тыс. человек отправила мяса немного меньше, чем самая богатая страна. Из США поступило 59 000 т шерсти, а из Монголии 64 000 т шерсти. Каждая пятая шинель была изготовлена из поставок Монголии.

Определенную роль в войне играла кавалерия, только в Берлинской операции участвовало 100 000 кавалеристов. СССР в первый год войны потерял половину поголовья лошадей, единственный источник пополнения — Монголия.

За годы войны было поставлено 500 000 лошадей, поставлялись по условной цене, взаимозачётом по долгам Монголии. Все вложения в Монголию окупились. Кроме этого подарком было передано 32 000 лошадей от монгольских аратов. Каждая пятая лошадь на фронте была из Монголии.

В конце войны в Монголии организовали закупки для помощи освобожденным районам СССР. Огромная помощь — это поставки 500 000 т мяса.

Мобилизация дала о себе знать, резко упало поголовье скота, зимой 44-го в Монголии был голод. На протяжении всей войны поставлялась шерсть для шинелей солдат. Монголия была источником кожевенного сырья и пушнины.

Несколько дивизии в период готовящегося наступления под Москвой было одето в монгольское зимнее обмундирование. Дополнительный драгоценный источник вольфрама был в Монголии.

Были собраны средства для формирования бригады «Революционная Монголия», перечислили на постройку 300 кг золота, 1 млн. $ и 2,5 млн. тугриков.

Бригада 12 января 43-го в составе 53 машин вошла в 112-ю бригаду. Бригада прошла свой путь от Подмосковья до Берлина.

В 43-м начался сбор средств на создании эскадрильи «Монгольский арат». Содержание личного состава танковой бригады и эскадрильи монгольское правительство взяло на себя, выделяло трижды дополнительные средства на вооружение и содержание.

В защите Москвы принимали участие монгольские студенты и курсанты, они обучались в СССР в период войны. 300 советских граждан проживавших в Монголии добровольно ушли на фронт.

В годы войны 1/3 материальной помощи была из Монголии. Монголия мобилизовала свои ресурсы, за четыре года войны собрали и передали СССР средства равные трехлетнему бюджету страны. Монголия оказала помощь на 435 млн. тугриков, передала 300 кг золота и 100 000 $.

Одна из форм помощи это увеличение собственных вооруженных сил в 4 раза. Все это создавало дополнительный противовес Японии. Монголия выпустила закон о всеобщей воинской повинности, стала тратить на вооруженные силы 50% госбюджета. Один из факторов против Квантунской армии, помимо войск 17-й армии РККА.

В августе 45-го каждый десятый монгол участвовал в войне против Японии. На фронте действовало 4 кавалерийских дивизии, одна бронебригада и авиационная дивизия. Многие генералы и офицеры были награждены орденами СССР. Ценный вклад в борьбу внесла Монголия, подтвердила узы братства двух народов.

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