Тот самый "Тринадцатый"

Херсонская область (на границе с Николаевской), 22.03.2022, начало СВО, я пулеметчик на пикапе, в составе батальона Донецких мобиков, единственный на тот момент гражданин России в подразделение.

https://t.me/Z13_Separ/24857

В зону СВО я ехал с приключениями, не стандартно так сказать.

Во первых к тому моменту я был на домашнем аресте, сидел в Петербурге, в квартире моей (слава Богу уже бывшей жены). У меня был браслет на ноге, и на улице я бывал только когда ездил на следственные действия. Заступился на улице за человека, и заработал статью.

24 февраля когда все началось я не спал, и первые три дня СВО нарезал круги по однокомнатной квартире и понимал, что пока это все происходит я не имею права это пропустить.

Позвонил товарищ из ДНР, с которым воевали в 15-ом. Сказал, что их бросили на Херсон. Я сказал, что хочу приехать, он ответил "приезжай, никто не посмотрит на твою статью".

Адекватно я осозновал, что сбежав из под ареста, я окажусь в розыске, но это меня не пугало, этот шаг я сделал очень уверенно.

Ночью первого марта, я отрезал с ноги браслет ФСИН, накинул заранее собранный рюкзак, отключил телефон и поехал на такси, на выезд из Санкт-Петербурга в сторону Москвы.

Добрался до какого-то придорожного кафе, попил кофе, нашел мотель в котором не просили паспорт, поспал три часа и пошел на площадку где стояли дальнобойщики. Стучался в кабины, и спрашивал "Москва, Краснодар, Симферополь?", везде качали головой, кто-то не открывал, а один вообще нагрубил, а ему естественно в ответ. Мужик лет сорока вылетел из кабины с монтировкой, видимо думал что меня это испугает. Я сказал ему "бей", он ответил: "щас полицию вызову", я развернулся и ушел, все понятно.

У заправки стоял не большой грузовик, а его водитель заправлял его. Я подошёл к нему, задал стандартный вопрос, и он мне спокойно сказал "поехали", и мы собственно поехали. Парня звали Антон, по пути мы говорили, а я проболтался, что еду на войну, до самой Москвы я не спал. А приехав в Москву, Антон со своего аккаунта заказал мне "Бла-блакар" до Краснодара.

Я купил в супермаркете еды, поймал такси до места сбора, приехав уселся на заднее сиденье и в пути до Краснодара мне даже удалось поспать. Нас по пути тормозили сотрудники ДПС, но храпящего меня даже не разбудили.

Мой товарищ, Ваня, к которому я ехал в подразделение всё это время был на связи.

Приехав в Краснодар, я достаточно быстро нашел машину на Симферополь, беда была только в том, что Ваня вдруг пропал со связи, и мне возможно придется где-то в Симферополе ночевать. Я позвонил Маме моего друга Жени, который погиб в 2014, а она дала мне номер сослуживца Женьки, который жил Симферополе.

Он меня там и встретил, на автовокзале в Симферополе. Вечер я скоротал с боевым товарищем моего друга Жени, мы пили, много говорили, Ваня так и не вышел на связь, но назад дороги не было, утром я отправился в Армянск. Это на границе с Херсонской областью.

Уже на подъезде к Армянску я позвонил товарищу, который был командир одного пехотного батальона, они как раз стояли на границе вместе с ремонтным батальоном. Я приехал к нему в расположение и два дня ночевал в "гостевой" палатке у них в расположение. А через два дня, утром, Гера (комбат) посадил меня в автоколонну до Херсона, объяснил к кому подойти по поводу оружия по приезду, где найти ополченцев из ДНР, и что сказать их командиру.

Я сидел в военном КАМАЗе в центре колонны, в Херсон заходили через Олешки, по пути было просто огромное количество разбитых колон, сожженных домов, сгоревших деревьев и разнообразной техники.

Мы добрались к пригороду Херсона, к аэропорту, в населенном пункте Чернобаевка.

Там я нашел местного старшину ремонтного батальона, сказал ему что я от Геры, а он вручил мне трофейный автомат, пять магазинов, гранату и РПГ-26.

С таким нехитрым набором я отправился к ополченцам, где меня собственно говоря приняли, как дорогого гостя. Так я добрался на войну.

Ваня так и не вышел на связь, а через месяц выяснилось, что он погиб.

https://t.me/Z13_Separ/24858

Вот уже скоро, как два года, как я нахожусь в международном розыске по абсолютно натянутым из неоткуда уголовным статьям. Убить никого не убил, вреда здоровью не принёс, материального ущерба тоже, но за предупредительный выстрел в воздух отбиваясь от мудаков мне вручили две тяжкие статьи.

Сбежавши из под ареста, в моих руках был лишь мобильный телефон и армейский рюкзак за спиной. Именно в тот и был создан канал, и первые 300 подписчиков. Мне никто не помогал, я всё сделал сам.

На карту было поставлено всё. Моя жизнь, моя свобода и моя дальнейшая судьба.

Всё то, что я имею сегодня это результаты тяжёлого труда. К счастью сегодня я не один, и я благодарен тем людям которые меня окружают, с которыми мы делаем то, что должны.

На сегодняшний день я и моя команда оказываем помощь многим бойцам на линии фронта, так же мы добываем важную информацию, координаты расположения противника, и другие важные сведения.

Но я по прежнему остаюсь вне закона.

Я как призрак, я есть, но меня нет. Я не прохожу нигде по документам, не имею никаких контрактов, зарплат, компенсаций, или статуса участника СВО. Если даже меня однажды грохнут, то хоронить меня будут за наш счёт, за счёт канала. Вот такая вот правда.

На одном из последних судов в начале февраля 2022 года, во время продления мне меры пресечения, прокурорша в Петроградском суде заявила, что наличие моих данных в хохлячей базе "Миротворец" это "не лучший характеризующий меня материал.

В тот момент для меня всё стало.

И кислые рожи судей, которые без угрызения совести лишили меня в тот момент свободы, я потерял работу, да и вообще фактически был на краю.

В плен к этим фашистам я больше попадать не собираюсь, харе. Жить два года в таком "весёлом" статусе это то ещё развлечение. Хохлы ищут, наши менты ищут, журналистки всякие тоже, враги всюду.

Могу им всем пожелать лишь "удачи". Она им приходится.

А я забив на всё это просто продолжаю своё дело, всем этим пидорасам на зло. И обиды на мою страну и Родину у меня никогда не было, и не будет. Потому что Родина это не кучка продажных ментов, судей или прокуроров.

Не приятно это всё и не справедливо, но как бы не было тяжело, руки я не опускаю, прорвёмся.

https://t.me/Z13_Separ/24859

А знаете откуда у меня появились тогда первые деньги на раскрутку канала и покупку рекламы?

Сейчас только не смейтесь, я сдавал медь! И другие ценные металлы конечно, скрученные мной с самолётов АН-2 в аэропорту Херсона. У меня была бронированная Нива, без документов, которую пригнали мне из Ингушетии, на ней я и совершал периодические поездки к пунктам приёма металлолома.

Вот таким не хитрым способом я заработал первые деньги.

https://t.me/Z13_Separ/24860

Но это еще не все. Вот таким он был в 2015 году, когда воевал за Донецк. Противотанковое ружьё Симонова.

Советское самозарядное 14,5-мм противотанковое ружьё, принятое на вооружение ВС Союза ССР 29 августа 1941 года.

ПТРС предназначалось для борьбы со средними и лёгкими танками и бронемашинами на дистанциях до 500 метров. Также ружья применялись для ведения огня по ДОТ-ам/ДЗОТ-ам и огневым точкам, прикрытым броней, с дистанций до 800 метров, и по самолётам с дистанций до 500 метров. (Донецк, январь 2015)

https://t.me/Z13_Separ/24878