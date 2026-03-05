Мы из Советског...
Снесенное и утерянное, ч. 15

Памятники русского зодчества — разруха, спутниковые тарелки и пластиковые окна
Многие старинные деревянные дома по всей России приходят в упадок: либо их жители и власти равнодушны к исторической ценности этих построек, либо у них попросту нет денег на их восстановление. Вот некоторые примеры.
В деревне Черевково в Архангельской области женщина по имени Татьяна живет в доме, которому больше 120 лет.

Однажды, сдирая старые обои, она нашла под ними обрывок газеты с объявлением о первом канцлере Германской империи Отто фон Бисмарке. Изначально этот дом принадлежал купцам Гусевым, но после революции 1917 года семью из него выселили. Постройка пока еще в неплохом состоянии: сохранились резные фигуры на фасаде, изготовленные на заказ двери и расписные стены.Фотография: Памятники русского зодчества: разруха, спутниковые тарелки и пластиковые окна №1 - BigPicture.ru

 

Директор краеведческого музея Боровска Александр Морозов рассказывает, что в России издавна строили именно деревянные здания: избы, часовни, водяные мельницы. Постройки из кирпича могли себе позволить только богатые люди. «Мастера создавали крестьянские избы как конструкции из кубиков Lego: они могли без единого гвоздя собрать дом, а затем разобрать его и перевезти на другое место. Гвозди для таких построек просто не требовались».Фотография: Памятники русского зодчества: разруха, спутниковые тарелки и пластиковые окна №2 - BigPicture.ruЕще одна жительница деревни Черевково — Нина Васильевна — уже 64 года живет в другом доме Гусевых. Она вспоминает, что в прошлом здесь размещалась дирекция совхоза и библиотека. Это здание сохранилось хуже, чем-то, в котором живет Татьяна. «Такие дома нужно восстанавливать, но на это ни у кого нет денег», — говорит она.Фотография: Памятники русского зодчества: разруха, спутниковые тарелки и пластиковые окна №3 - BigPicture.ruФотография: Памятники русского зодчества: разруха, спутниковые тарелки и пластиковые окна №4 - BigPicture.ruМорозов рассказывает, что некоторые жители снимают резные оконные рамы и устанавливают пластиковые окна.

«Даже статус исторических памятников не спасает эти умирающие шедевры».Фотография: Памятники русского зодчества: разруха, спутниковые тарелки и пластиковые окна №5 - BigPicture.ruФотография: Памятники русского зодчества: разруха, спутниковые тарелки и пластиковые окна №6 - BigPicture.ruФотография: Памятники русского зодчества: разруха, спутниковые тарелки и пластиковые окна №7 - BigPicture.ruФотография: Памятники русского зодчества: разруха, спутниковые тарелки и пластиковые окна №8 - BigPicture.ruФотография: Памятники русского зодчества: разруха, спутниковые тарелки и пластиковые окна №9 - BigPicture.ruФотография: Памятники русского зодчества: разруха, спутниковые тарелки и пластиковые окна №10 - BigPicture.ruФотография: Памятники русского зодчества: разруха, спутниковые тарелки и пластиковые окна №11 - BigPicture.ruФотография: Памятники русского зодчества: разруха, спутниковые тарелки и пластиковые окна №12 - BigPicture.ruФотография: Памятники русского зодчества: разруха, спутниковые тарелки и пластиковые окна №13 - BigPicture.ruФотография: Памятники русского зодчества: разруха, спутниковые тарелки и пластиковые окна №14 - BigPicture.ruФотография: Памятники русского зодчества: разруха, спутниковые тарелки и пластиковые окна №15 - BigPicture.ruФотография: Памятники русского зодчества: разруха, спутниковые тарелки и пластиковые окна №16 - BigPicture.ruФотография: Памятники русского зодчества: разруха, спутниковые тарелки и пластиковые окна №17 - BigPicture.ruФотография: Памятники русского зодчества: разруха, спутниковые тарелки и пластиковые окна №18 - BigPicture.ruФотография: Памятники русского зодчества: разруха, спутниковые тарелки и пластиковые окна №19 - BigPicture.ru

 

7 писательских домов, которые еще можно успеть увидеть

Дом с мезонином из рассказа Антона Чехова, усадьба, где Лев Толстой написал «Смерть Ивана Ильича» и «Воскресение», а также дом в Касимове, описанный в «Докторе Живаго» Бориса Пастернака. Сегодня приведу материал Александра Можаева о разрушающемся историческом наследии — семь писательских домов, которые могут исчезнуть.
1. Усадьба Никольско-Обольяниново, где Лев Толстой написал «Смерть Ивана Ильича» и «Воскресение»

Усадьба Никольское-Обольяниново. 2018 год, фото Nikolas Serkutan

2. Усадьба Варварино, где писал стихи Иван Аксаков
Усадьба Богимово. 2020 год, фото Нина Острун
Башня конного двора усадьбы Осташево. 2010 год, фото Kapuska8

5. Дом Осипа Кауфмана в Касимове, котрый был описан в «Докторе Живаго» Бориса Пастернака Дом Кауфмана. Кадр из видеообращения активистов. 2022 год© Детинов / youtube.com
Дом Осипа Кауфмана в Касимове (Рязанская область) знаменит тем, что в 1920 году в нем гостил Борис Пастернак. По одной из версий, Касимов стал прообразом города Юрятина во всемирно известном романе «Доктор Живаго», а хозяин дома — условным прототипом главного героя. Доктор Иосиф Исидо­рович Кауфман заведовал городской поликлиникой и был родным дядей Бориса Леонидовича. Поэт приезжал к нему на лето с сестрой забыть «судо­рожное окоченение, в которое привел всех нас москов­ский общий дух».
В творческой биографии поэта эти каникулы отмечены подготовкой сборника «Киноварь», изданного в Рязани в 1921 году.
В 2008 году было впервые объявлено о приспособлении дома под выставочный центр, но расселили его лишь частично. В 2017-м в брошенной части здания произошел пожар, рухнула крыша. С тех пор пресса регулярно сообщала о том, что городские власти «активно занимаются сохранением дома», поиском инвесторов и регуляцией правовых вопросов. В начале февраля 2022 года активисты опубликовали видео с просьбой о помощи, адресованной Квентину Тарантино как поклоннику творчества Пастернака. Но в Касимове говорят, что режиссер своим шансом не воспользовался. Летом 2024 года городская администрация объявила о начале реализации нового проекта спасения дома, активисты провели несколько субботников, расчистив заросли и установив подпорки. Однако аварийной кровли над домом по-прежнему нет.

6. Доходный дом княгини Шаховской, где Михаил Лермонтов написал «Бородино» и «Смерть поэта»Доходный дом княгини Шаховской (в центре). 2014 год, фотоYoxel

Доходный дом княгини Шаховской был построен на Садовой улице Санкт-Петербурга в начале XIX века. В 1836 году Михаил Лермонтов снял здесь квартиру для своей бабушки и сам жил с ней на протяжении года. В ту пору дом был трехэтажным, после (в 1875-м и в 1903-м) надстроили еще два этажа. Несмотря на перестройки, это наиболее сохранившийся петербургский адрес поэта. Здесь Михаил Юрьевич написал «Бородино» и «Смерть поэта», отсюда отправился в кавказскую ссылку.
Впервые о создании музея-квартиры заговорили в 1980-е годы, когда мемо­риальные комнаты на втором этаже еще сохраняли старые печи и потолочную лепнину. Квартиру взяли под государственную охрану, но при этом с 1992-го дом расселен, пустует и разрушается. В 2010 году он признан аварийным, в 2015-м было украдено чугунное ограждение лестницы. В 2016-м памятник был передан в управление Мариинского театра, после реставрации в нем планировали разместить квартиры для артистов и музей Лермонтова. Срок сдачи проекта миновал в 2021 году, в 2023-м суд дал собствен­нику еще три года на разработку проекта. Дом, затянутый в сетку, продолжает ветшать. Более подробную информацию я давала в материале о Зданиях Санкт-Петербурга.

7. Дом в Большом Николоворобинском переулке, где Александр Островский написал первые произведения

 

Ну и еще некоторые сооружения, которые либо уже утеряны, либо семимильными шагами шагают к разрушению и забвению.Загородный дом Александренко, посёлок Клязьма, Московская областьОдна из самых красивых дореволюционных дач Российской империи раньше располагалась в подмосковном посёлке Клязьма.Это был загородный дом промышленника Александренко, возведённый в 1909 году по проекту художника Сергея Вашкова.К сожалению, дача сгорела в 2003 году, и от неё осталась только оригинальная калитка в русском стиле…

ВДНХ. Смотрите какой был красивый павильон.Павильон Центральных областей на ВДНХ.
Увы. Но в период с 1965 по 1967 годы на ВДНХ было снесено более 20 зданий, среди которых был и Павильон Центральных областей, богато декорированное здание с резным фасадом, многочисленными скульптурами и барельефами. А главной его приметой стала вытянутая башенка, своим видом напоминающая кремлевскую.

Ну и последний объект на сегодня. Он тоже относится, к так называемым, "писательским усадьбам""ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!"Это бывшая усадьба СушнёвоВ усадьбе Сушнёво во Владимирской области царит запустение — когда-то тут жили Грибоедовы, а гостями бывали Левитан, Чехов, Чайковский и Шаляпин. После революции имение национализировали, и в 1921 году здесь открылся дом отдыха профсоюзов. Сейчас от этого исторического места остались лишь немногочисленные обветшавшие постройки, скрытые в густом, давно заброшенном парке.Адрес: Владимирская область, Петушинский муниципальный округ, посёлок Сушнево-1.
Короче остались рожки да ножки...
И на сегодня все.

