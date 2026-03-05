Снесенное и утерянное, ч. 15

Памятники русского зодчества — разруха, спутниковые тарелки и пластиковые окна

Многие старинные деревянные дома по всей России приходят в упадок: либо их жители и власти равнодушны к исторической ценности этих построек, либо у них попросту нет денег на их восстановление. Вот некоторые примеры.

В деревне Черевково в Архангельской области женщина по имени Татьяна живет в доме, которому больше 120 лет.

Однажды, сдирая старые обои, она нашла под ними обрывок газеты с объявлением о первом канцлере Германской империи Отто фон Бисмарке. Изначально этот дом принадлежал купцам Гусевым, но после революции 1917 года семью из него выселили. Постройка пока еще в неплохом состоянии: сохранились резные фигуры на фасаде, изготовленные на заказ двери и расписные стены.

Директор краеведческого музея Боровска Александр Морозов рассказывает, что в России издавна строили именно деревянные здания: избы, часовни, водяные мельницы. Постройки из кирпича могли себе позволить только богатые люди. «Мастера создавали крестьянские избы как конструкции из кубиков Lego: они могли без единого гвоздя собрать дом, а затем разобрать его и перевезти на другое место. Гвозди для таких построек просто не требовались». Еще одна жительница деревни Черевково — Нина Васильевна — уже 64 года живет в другом доме Гусевых. Она вспоминает, что в прошлом здесь размещалась дирекция совхоза и библиотека. Это здание сохранилось хуже, чем-то, в котором живет Татьяна. «Такие дома нужно восстанавливать, но на это ни у кого нет денег», — говорит она. Морозов рассказывает, что некоторые жители снимают резные оконные рамы и устанавливают пластиковые окна.

«Даже статус исторических памятников не спасает эти умирающие шедевры».

7 писательских домов, которые еще можно успеть увидеть

Дом с мезонином из рассказа Антона Чехова, усадьба, где Лев Толстой написал «Смерть Ивана Ильича» и «Воскресение», а также дом в Касимове, описанный в «Докторе Живаго» Бориса Пастернака. Сегодня приведу материал Александра Можаева о разрушающемся историческом наследии — семь писательских домов, которые могут исчезнуть.

1. Усадьба Никольско-Обольяниново, где Лев Толстой написал «Смерть Ивана Ильича» и «Воскресение»

Усадьба Никольское-Обольяниново. 2018 год, фото Nikolas Serkutan Усадьба Никольское-Обольяниново. 2024 год, фото Елены Нечипоренко Флигель усадьбы Никольское-Обольяниново. 2023 год, фото Mike1979 Russia

Усадьба Никольско-Обольяниново расположена в Дмитровском районе Москов­­ской области. Она была построена в 1790-е годы, при фаворите императора Павла Первого — Петре Хрисанфовиче Обольянинове. Его усадебной библио­текой впоследствии заинтересовался Лев Толстой, дальний родственник следующих владельцев усадьбы, Олсуфьевых. Он был дружен с хозяином, филантропом Адамом Васильевичем, и приезжал сюда на протя­жении 13 лет, с 1885 по 1898 год. В библиотеке Лев Николаевич увлекся воспоминаниями генерал-майора Владимира Полторацкого, которые помогли в работе над фактологией «Хаджи-Мурата», а кроме этого, «писал усердно», трудясь над повестью «Смерть Ивана Ильича» и романом «Воскресение». Адам Олсуфьев построил в усадьбе школу, земскую больницу и метеорологическую станцию, на которой экспериментировал Дмитрий Менделеев, готовя собственный полет на воздушном шаре.

В советские годы в усадьбе располагались волостной совет, детский дом, школа. С 1990-х большинство усадебных построек, включая земскую школу, уроки в которой проводил Лев Толстой, стоят в руинах. Дом начала XIX века, находящийся в собственности Московской области, по-прежнему пуст, крыша течет, расписные потолки парадных залов находятся на грани обрушения. Реставрация усадьбы стоит в плане официальных мероприятий к юбилею писателя в 2028 году, но пока памятником занимаются только волонтерские организации (в данный момент проект «Консервация» ведет сбор средств на разработку плана противоаварийных работ).



2. Усадьба Варварино, где писал стихи Иван Аксаков

Усадьба Варварино. 2023 год, Константин Лосевский Главный дом усадьбы Варварино. 2023 год, Константин Лосевский Флигель усадьбы Варварино. 2023 год, Константин Лосевский

Усадьба Варварино Владимирской области известно как место ссылки поэта и публициста Ивана Аксакова (сын автора «Аленького цветочка»). Иван Сергеевич был пламенным славянофилом, в 1878 году он выступил с резонанс­ной речью, критикующей русскую дипломатию за уступки западным странам, и был выслан из Москвы на несколько месяцев. Он поселился в имении Екатерины Тютчевой (дочери поэта), отстроенном в конце XVIII века штабс-капитаном Фотием Митьковым (отцом декабриста). Находясь в Варварино, Аксаков принимал Илью Репина, написавшего здесь его портрет и пейзаж с рекой и усадебной церковью. Здесь же Аксаков сочинил одноименное стихотворение «Варварино», где есть строки:

«О чудный мир земли родной

Как полон правды ты разумной!»

Небольшой усадебный дом Митькова был интересен круглым парадным залом и располагавшимся над ним квадратным бельведером. Церковь снесли в 1960-е, а в доме разместились клуб и библиотека. Затем под разговоры о возрождении усадьбы дом сдали в аренду и переставали интересоваться его судьбой. Около 2010 года в доме были начаты якобы реставрационные работы: разобраны остатки бельведера и кровли, а также, чтобы устроить подвал, более всего напоминающий бассейн, убрали часть стен. С тех пор об усадьбе не вспоминали. 3. Дом усадьбы Богимово, который стал прототипом дома с мезонином из рассказа Антона Чехова

Усадьба Богимово. 2020 год, фото Нина Острун Усадьба Богимово. 2020 год, фото Нина Острун Усадьба Богимово. 2020 год, фото Нина Острун Усадьба Богимово. 2022 год, фото Yoslash Усадьба Богимово. 2022 год, фото Yoslash Усадьба Богимово. 2022 год. Yoslash

Главный дом усадьбы Богимово в Калужской области выстроен в 1800 году предводителем тарусского дворянства Прончищевым Алексеем Ионовичем. В 1830 году рядом появилась ампирная Успенская церковь. А в 1891 году в усадьбе гостил Антон Чехов. Вместе с родителями весной он снял дачу под Тулой и был ею очень доволен. В письме издателю Алексею Суворину от 18 мая 1891 года Чехов пишет:

«Я познакомился с неким помещиком Колосовским и нанял в его заброшенной поэтической усадьбе верхний этаж большого каменного дома. Что за прелесть, если бы Вы знали!»

Евгений Дмитриевич Колосовский случайно познакомился с Левитаном, через него передал пригла­шение Чехову, и тот тут же переехал в его усадьбу, несмотря на оплаченную вперед дачу. Дети других гостей хозяина разыгрывали в парке представления по рассказам Чехова, а сам Антон Павлович рыбачил, писал повесть «Дуэль» и продолжал работу над «Островом Сахалин». Сходство деталей в описании дома и окрестностей позволяет полагать, что впечатления от усадьбы легли в основу рассказа «Дом с мезонином».

В советские годы в усадебном доме была психиатрическая больница. Потом события развивались по известному сценарию: нереализованные планы и запустение. В 1991 году усадьбу как памятник истории поставили на гос­охрану и установили на фасаде мемориальную доску. В 2006 году Олег Табаков поддержал проект создания дома творчества артистов МХАТа, через два года больницу перенесли. Началось согласование документации, этот процесс занял много лет. В 2018 году стали восстанавливать Успенскую церковь, а год спустя рухнула часть крыши усадебного дома. Много лет усадебный комплекс находился в пользовании благотворительного фонда «СоБытие», но работы по реставрации так и не начались. В 2023 году суд дал «СоБытию» еще два года на доработку проекта «Дом с мезонином». Тогда же в газетах появилась информация, что фонд прекратил работу над проектом. 4. Усадьба Осташево, где писал стихи Великий князь Константин Константинович

Башня конного двора усадьбы Осташево. 2010 год, фото Kapuska8 Конный двор усадьбы Осташево. 2010 год, фото Kapuska8 Башни усадьбы Осташево. 2010 год, фото Kapuska8

Расположенная под Волоколамском старинная усадьба Осташево в 1903 году была приобретена великим князем Константином Константиновичем Рома­новым, внуком императора Николая I. В истории поэзии Серебряного века он известен как К. Р., автор нескольких поэтических сборников, удачных переводов (в том числе «Гамлета») и стихов, музыку на которые писал Петр Чайковский. Здесь родилась дочь Константина Константиновича, княгиня Вера, последняя официальная наследница престола, дожившая до XXI века, здесь же был похоронен его сын, погибший во время Первой мировой войны, князь Олег.

Усадебный комплекс, выстроенный в 1790-х годах князем Александром Урусовым, имел необычную планировку: дом соединялся с флигелями низкими переходами, по углам парадного и служебных дворов возвышались декоратив­ные башенки. Поодаль находился большой псевдоготический конный двор сере­дины XIX века с высокой надвратной башней, церковь стояла на другом берегу реки Рузы. Поэт К. Р. писал:

Старинный дом над тихою рекой

И бело-розовый, в ней отраженный

Напротив сельский храм над крутизной.

Константин Константинович не дожил до революции двух лет. В советские годы усадьба была разделена на квартиры и разные помещения для комму­нальных нужд. Пострадавший в войну главный дом был снесен, и в 1950-е на его месте выстроили дом культуры с колоннами, условно перекликающийся с архитектурой усадьбы. «Храм над крутизной» разобрали в 1930-е. В 1997 году ДК и прилегающие флигеля расселили за ветхостью, и усадьба осталась частично брошенной, частично разделенной между многими владельцами. В 2020-м восстановили стоящее в стороне здание сельского училища 1916 года постройки, где размещен музей семьи великого князя Константина Романова. Сейчас идет реставрация неорусской церкви-усыпальницы, построенной в 1915 году в память о князе Олеге Константиновиче.

5. Дом Осипа Кауфмана в Касимове, котрый был описан в «Докторе Живаго» Бориса Пастернака Дом Кауфмана. Кадр из видеообращения активистов. 2022 год © Детинов / youtube.com

Дом Осипа Кауфмана в Касимове (Рязанская область) знаменит тем, что в 1920 году в нем гостил Борис Пастернак. По одной из версий, Касимов стал прообразом города Юрятина во всемирно известном романе «Доктор Живаго», а хозяин дома — условным прототипом главного героя. Доктор Иосиф Исидо­рович Кауфман заведовал городской поликлиникой и был родным дядей Бориса Леонидовича. Поэт приезжал к нему на лето с сестрой забыть «судо­рожное окоченение, в которое привел всех нас москов­ский общий дух».

В творческой биографии поэта эти каникулы отмечены подготовкой сборника «Киноварь», изданного в Рязани в 1921 году.

В 2008 году было впервые объявлено о приспособлении дома под выставочный центр, но расселили его лишь частично. В 2017-м в брошенной части здания произошел пожар, рухнула крыша. С тех пор пресса регулярно сообщала о том, что городские власти «активно занимаются сохранением дома», поиском инвесторов и регуляцией правовых вопросов. В начале февраля 2022 года активисты опубликовали видео с просьбой о помощи, адресованной Квентину Тарантино как поклоннику творчества Пастернака. Но в Касимове говорят, что режиссер своим шансом не воспользовался. Летом 2024 года городская администрация объявила о начале реализации нового проекта спасения дома, активисты провели несколько субботников, расчистив заросли и установив подпорки. Однако аварийной кровли над домом по-прежнему нет.

6. Доходный дом княгини Шаховской, где Михаил Лермонтов написал «Бородино» и «Смерть поэта» Доходный дом княгини Шаховской (в центре). 2014 год, фото Yoxel где Михаил Лермонтов написал «Бородино» и «Смерть поэта»Доходный дом княгини Шаховской (в центре). 2014 год, фото

Доходный дом княгини Шаховской был построен на Садовой улице Санкт-Петербурга в начале XIX века. В 1836 году Михаил Лермонтов снял здесь квартиру для своей бабушки и сам жил с ней на протяжении года. В ту пору дом был трехэтажным, после (в 1875-м и в 1903-м) надстроили еще два этажа. Несмотря на перестройки, это наиболее сохранившийся петербургский адрес поэта. Здесь Михаил Юрьевич написал «Бородино» и «Смерть поэта», отсюда отправился в кавказскую ссылку.

Впервые о создании музея-квартиры заговорили в 1980-е годы, когда мемо­риальные комнаты на втором этаже еще сохраняли старые печи и потолочную лепнину. Квартиру взяли под государственную охрану, но при этом с 1992-го дом расселен, пустует и разрушается. В 2010 году он признан аварийным, в 2015-м было украдено чугунное ограждение лестницы. В 2016-м памятник был передан в управление Мариинского театра, после реставрации в нем планировали разместить квартиры для артистов и музей Лермонтова. Срок сдачи проекта миновал в 2021 году, в 2023-м суд дал собствен­нику еще три года на разработку проекта. Дом, затянутый в сетку, продолжает ветшать. Более подробную информацию я давала в материале о Зданиях Санкт-Петербурга.

7. Дом в Большом Николоворобинском переулке, где Александр Островский написал первые произведения

Ворота дома в Большом Николоворобинском переулке. 2009 год, фото NVO. И вроде все прилично Previous Дом в Большом Николоворобинском переулке. 2008 год, Фото NVO. А на самом деле за забором вот так! Дом в Большом Николоворобинском переулке. 2008 год, фото NVO

Дом в Большом Николоворобинском переулке в Москве (внешняя сторона Яузского бульвара), принадлежавший отцу Александра Островского, является частью малоизвестной, но большой и очень живописной усадьбы. Нижний этаж дома датируется 1816 годом, когда усадьбой владел дворянин фон Тессин. Второй надстроен после 1841-го, когда усадьба перешла к Николаю Федоровичу Островскому. Начинающему драматургу Александру Николаевичу в ту пору было 18 лет. В конце 1840-х Александр Николаевич сошелся с простолюдинкой и, не получив одобрения отца, переехал из дома в несохранившийся флигель этой же усадьбы.

Старый усадебный дом, в котором Островский написал свои первые произ­ведения, где была задумана его первая пьеса «Свои люди — сочтемся», стоит торцом к переулку сразу за воротами усадьбы. После революции здесь разместили лабораторию нейронной структуры мозга, сейчас комплексом владеет НИИ общественного здоровья РАМН, но уже много лет усадьба пустует. В 2014 году усадебный дом получил статус объекта культурного наследия регионального значения, но его окна заколочены, с фасадов осыпается штукатурка. А что творится внутри и неизвестно.

Ну и еще некоторые сооружения, которые либо уже утеряны, либо семимильными шагами шагают к разрушению и забвению. Загородный дом Александренко, посёлок Клязьма, Московская область Одна из самых красивых дореволюционных дач Российской империи раньше располагалась в подмосковном посёлке Клязьма. Это был загородный дом промышленника Александренко, возведённый в 1909 году по проекту художника Сергея Вашкова. К сожалению, дача сгорела в 2003 году, и от неё осталась только оригинальная калитка в русском стиле…

ВДНХ. Смотрите какой был красивый павильон. Павильон Центральных областей на ВДНХ.

Увы. Но в период с 1965 по 1967 годы на ВДНХ было снесено более 20 зданий, среди которых был и Павильон Центральных областей, богато декорированное здание с резным фасадом, многочисленными скульптурами и барельефами. А главной его приметой стала вытянутая башенка, своим видом напоминающая кремлевскую.

Ну и последний объект на сегодня. Он тоже относится, к так называемым, "писательским усадьбам" "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!" Это бывшая усадьба Сушнёво В усадьбе Сушнёво во Владимирской области царит запустение — когда-то тут жили Грибоедовы, а гостями бывали Левитан, Чехов, Чайковский и Шаляпин. После революции имение национализировали, и в 1921 году здесь открылся дом отдыха профсоюзов. Сейчас от этого исторического места остались лишь немногочисленные обветшавшие постройки, скрытые в густом, давно заброшенном парке. Адрес: Владимирская область, Петушинский муниципальный округ, посёлок Сушнево-1.

Короче остались рожки да ножки...

И на сегодня все.