Красоты России. Командорские острова, ч.2

Датский мореплавотель-первопроходец. На службе в Российской империи исследовал и был географическим первооткрывателем. Например, он сообщил, что Сибирь отделена проливом от Северной Америки. Этот пролив так теперь и называется - пролив Беринга.
Между прочим, был направлен в экспедиции для изучения восточных территорий самим Петром Первым..
Теперь два важнейших проекта:
- Первая Камчатская экспедиция.
- Вторая Камчатская (Северная) экспедиция.
Обе - совершенно обалденные истории. Они тогда не знали что найдут. Они шли напролом, исследуя неизведанное. Камачатку они пересекли "поперёк", а корабли построили уже на восточном побережье. Они не знали, что Камчатка - полуостров. Что её можно обплыть с юга...
Во время второй экспедиции они таки дошли до Северной Америки! Отрыли множество островов, основали Петропавловск-Камчатский, но измотанные местными погодами, болезнями, да плюс невезениями - в результате корабль Витуса Беринга зазимовал на одном из Алеутских островов... О чём и будет последующий рассказ.
Про пролив до него это было известно поморам. Также известия о проливе имелись и у Ермака Тимофеевича. А в 1648 году о наличии пролива докладывал Семён Дежнёв. Он его первым из русских мореплавателей и прошёл.
Но, на карты его внёс именно Беринг Витус. Посему честь официального открытия и поименования досталась именно Берингу.
Ну, наверное, это было известно ещё древним сибирякам, которые мигрировали в Северную Америку (которая тогда ещё никак не называлась) и заселили её. Кстати, а насколько ниже был тогда уровень мирового океана? Первые мигранты по воде туда попали или же посуху? Что-то я не нашёл данных по уровню океана за время существования человека (пусть 100 тыс. лет, например).
А в продолжение историй про Беринга и его экспедиции здесь в селе Никольском есть вполне симпатичный музей про местные пространства и истории их заселения алеутами, а затем русским населением.
Традиционная северная живность на местном острове Топорклв. Птицы сидят ровными рядами, как в театре Чайки, кайры, топорки - которых ещё называют местными попугаями.
На северном побережье острова Беринга - место зимовки и могилы погибших...
Вперемешку русские имена и европейские. А некоторые могилы безымянны...
И так далее по побережью - северному и южному, по острову Беринга.. Суровый край. Но что там делают эти люди на побережье...Но... хотя, рассказов-то вообще никаких больше не осталось. На остров Медный мы заскочить не успели. Какой-то шторм-ураган на острова надвигался, пора надо было бежать быстрее под Камчатку, а то зависли бы здесь на недельку лишнюю. Ну, прощальный взгляд вокруг...Сползаем с обросших водорослями Командорских камней...А это мой практически регулярный попутчик Д.З. со своей многочисленной фото-видео-техникой (здесь же многие его работы тоже публикуются, он может подтвердить!)Грузимся на Афину - и все на этом...(если честно, то на предыдущей фотке мы отчаливаем от села Никольского, а не от арки Стеллера... Но всё равно просто хорошая фотка.
Но что-то не успели мы убежать от надвигающегося шторма. Он пёр активнее, бодрее... но - к счастью! - нам в корму. В "заднюю левую скулу". Если бы тоже самые было поперёк нашего движения... мы бы там, наверное, полувыжили бы...На фотках не очень понятно видно, но волны как-бы превышали высоту бортов нашей маленькой Афины, а их мощь заставляла наш кораблик прыгать как балерину в пуантах в [назовите любой приличный] балете.
Но наш капитан Евгений (тёзка) не боится ничего вообще! Особенно когда на капитанском мостике. Как нас примерно качало - вот...
Почему-то вспомнилась добрая-весёлая-смешная песня того же Юлия Кима (которого только что поминал в рассказах чуть-чуть выше).. Вот ссылка на текст песни, // просто поскольку я сейчас в Китае, то ссылку на ютюбы дать не могу, в местных интернетах (на компьютерах) они не работают... а только на телефонах с иностранными сим-картами
Не поверите! Они собирают разные красивые и местами даже полудрагоценные камушки. Одна моя случайная опять попутчица О.Р. подсказывает, что эти камушки называются агаты и яшма (другой случайный попутчик С.П-О. добавляет "рубины, кораллы..." Ага, а ещё белочка, которая грызёт, "а орешки не простые..." (с)
Уже поминалась арка Стеллера. Вот такие забавные вулканические конструкции здесь умеют образовываться совершенно самостоятельно...
Вот в таких суровых пейзажах...
Вид на арку сбоку:Вот в окружении такого северного величия...
Ну, вот и всё про это из ряда вон выходящее путешествие. Наверное, одно из самых интересных в моей жизни.. Пройдено... ой, а сколько? Вроде аж шесть (6!) тысяч километров в море получается... (это 3.200 морских миль).
UPD: Капитан подтверждает, что если считать "по прямому", то прошли 1180+1820=3000 миль, что есть 2200+3400=5600 км.
Осмотрено, уфотографировано, пройдено и прожито, выловлено и съедено, вспомлено и рассказано, ... да чего только там не было! Пришло время ностальгировать...Вот уже и отвесные побережья Камчатки восхищают наши уставшие взоры...А нос нашего кораблика Афина целится в ещё одно необычное место на берегах Камчатки, но мне уже не до того..."Домашние вулканы" Петропавловска-Камчатского, но вид с другой стороны Ай, красавы! Под суровым августовским снегом.. на 53-й широте И не менее суровыми камчатскими небесами...Курилы, Камчатка, пора расставаться... до следующего свидания!
Всё, вот они мы вместе. Заключительная фотка...А было... ой, столько всего, что не упомнить.
Вот это мы на старте второй половины экспедиции, от Сахалина через все Курилы до Командор и обратно...Мы - вперёд!Капитан Женя.. До встречи!Его рабочее место...Разные прочие смешные участники...И прочие природные явления тоже украшают наш экспедиционный быт.
Всё совсем на этом. Камчатка, Петропавловск, самолёт-Аэрофлот...Рулёжка, разгон-летим, но как же хочется сюда вернуться!!
Вот, улетели. Конец рассказам этого сезона.
https://forum.kasperskyclub.ru/topic/63482-bolshoe-kurilskoe...
https://forum.kasperskyclub.ru/topic/63482-bolshoe-kurilskoe...
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