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Красоты России. Командорские острова, ч.2

Красоты России. Командорские острова, ч.2 Датский мореплавотель-первопроходец. На службе в Российской империи исследовал и был географическим первооткрывателем. Например, он сообщил, что Сибирь отделена проливом от Северной Америки. Этот пролив так теперь и называется - пролив Беринга.

Между прочим, был направлен в экспедиции для изучения восточных территорий самим Петром Первым..

Теперь два важнейших проекта:
- Первая Камчатская экспедиция.
- Вторая Камчатская (Северная) экспедиция.

Обе - совершенно обалденные истории. Они тогда не знали что найдут. Они шли напролом, исследуя неизведанное. Камачатку они пересекли "поперёк", а корабли построили уже на восточном побережье. Они не знали, что Камчатка - полуостров. Что её можно обплыть с юга...

Во время второй экспедиции они таки дошли до Северной Америки! Отрыли множество островов, основали Петропавловск-Камчатский, но измотанные местными погодами, болезнями, да плюс невезениями - в результате корабль Витуса Беринга зазимовал на одном из Алеутских островов... О чём и будет последующий рассказ.

Про пролив до него это было известно поморам. Также известия о проливе имелись и у Ермака Тимофеевича. А в 1648 году о наличии пролива докладывал Семён Дежнёв. Он его первым из русских мореплавателей и прошёл.

Но, на карты его внёс именно Беринг Витус. Посему честь официального открытия и поименования досталась именно Берингу.

Ну, наверное, это было известно ещё древним сибирякам, которые мигрировали в Северную Америку (которая тогда ещё никак не называлась) и заселили её. Кстати, а насколько ниже был тогда уровень мирового океана? Первые мигранты по воде туда попали или же посуху? Что-то я не нашёл данных по уровню океана за время существования человека (пусть 100 тыс. лет, например).

А в продолжение историй про Беринга и его экспедиции здесь в селе Никольском есть вполне симпатичный музей про местные пространства и истории их заселения алеутами, а затем русским населением.Красоты России. Командорские острова, ч.2

DSC05631.jpg DSC05632.jpg DSC05634.jpg DSC05635.jpgТрадиционная северная живность на местном острове Топорклв. Птицы сидят ровными рядами, как в театре Красоты России. Командорские острова, ч.2 Чайки, кайры, топорки - которых ещё называют местными попугаями.Красоты России. Командорские острова, ч.2

0DSC05715.jpg 1DSC05682.jpg 2DSC05683.jpg Красоты России. Командорские острова, ч.2

DSC05686.jpg DSC05690.jpg DSC05693.jpgКрасоты России. Командорские острова, ч.2Красоты России. Командорские острова, ч.2Красоты России. Командорские острова, ч.2Красоты России. Командорские острова, ч.2На северном побережье острова Беринга - место зимовки и могилы погибших...Красоты России. Командорские острова, ч.2

DSC05722.jpg DSC05723.jpgКрасоты России. Командорские острова, ч.2Красоты России. Командорские острова, ч.2Красоты России. Командорские острова, ч.2Вперемешку русские имена и европейские. А некоторые могилы безымянны...Красоты России. Командорские острова, ч.2

DSC05740.jpg DSC05741.jpg DSC05742.jpgКрасоты России. Командорские острова, ч.2Красоты России. Командорские острова, ч.2Красоты России. Командорские острова, ч.2Красоты России. Командорские острова, ч.2Красоты России. Командорские острова, ч.2Красоты России. Командорские острова, ч.2Красоты России. Командорские острова, ч.2Красоты России. Командорские острова, ч.2И так далее по побережью - северному и южному, по острову Беринга.. Суровый край. Но что там делают эти люди на побережье...Красоты России. Командорские острова, ч.2Но... хотя, рассказов-то вообще никаких больше не осталось. На остров Медный мы заскочить не успели. Какой-то шторм-ураган на острова надвигался, пора надо было бежать быстрее под Камчатку, а то зависли бы здесь на недельку лишнюю. Ну, прощальный взгляд вокруг...Красоты России. Командорские острова, ч.2Сползаем с обросших водорослями Командорских камней...Красоты России. Командорские острова, ч.2А это мой практически регулярный попутчик Д.З. со своей многочисленной фото-видео-техникой (здесь же многие его работы тоже публикуются, он может подтвердить!)Красоты России. Командорские острова, ч.2Грузимся на Афину - и все на этом...Красоты России. Командорские острова, ч.2(если честно, то на предыдущей фотке мы отчаливаем от села Никольского, а не от арки Стеллера... Но всё равно просто хорошая фотка.

Но что-то не успели мы убежать от надвигающегося шторма. Он пёр активнее, бодрее... но - к счастью! - нам в корму. В "заднюю левую скулу". Если бы тоже самые было поперёк нашего движения... мы бы там, наверное, полувыжили бы...Красоты России. Командорские острова, ч.2На фотках не очень понятно видно, но волны как-бы превышали высоту бортов нашей маленькой Афины, а их мощь заставляла наш кораблик прыгать как балерину в пуантах в [назовите любой приличный] балете.Красоты России. Командорские острова, ч.2

DSC05797.jpgНо наш капитан Евгений (тёзка) не боится ничего вообще! Особенно когда на капитанском мостике.DSC05807.jpg DSC05810.jpg DSC05811.jpgКак нас примерно качало - вот...Красоты России. Командорские острова, ч.2

DSC05812.jpg DSC05814.jpgПочему-то вспомнилась добрая-весёлая-смешная песня того же Юлия Кима (которого только что поминал в рассказах чуть-чуть выше).. Вот ссылка на текст песни, // просто поскольку я сейчас в Китае, то ссылку на ютюбы дать не могу, в местных интернетах (на компьютерах) они не работают... а только на телефонах с иностранными сим-картами

Не поверите! Они собирают разные красивые и местами даже полудрагоценные камушки. Одна моя случайная опять попутчица О.Р. подсказывает, что эти камушки называются агаты и яшма (другой случайный попутчик С.П-О. добавляет "рубины, кораллы..." Ага, а ещё белочка, которая грызёт, "а орешки не простые..." (с)

Уже поминалась арка Стеллера. Вот такие забавные вулканические конструкции здесь умеют образовываться совершенно самостоятельно...Красоты России. Командорские острова, ч.2

DSC05766.jpg DSC05767.jpg DSC05768.jpgВот в таких суровых пейзажах...Красоты России. Командорские острова, ч.2

DSC05770.jpgВид на арку сбоку:Красоты России. Командорские острова, ч.2Вот в окружении такого северного величия...Красоты России. Командорские острова, ч.2

DSC05783.jpgНу, вот и всё про это из ряда вон выходящее путешествие. Наверное, одно из самых интересных в моей жизни.. Пройдено... ой, а сколько? Вроде аж шесть (6!) тысяч километров в море получается... (это 3.200 морских миль).

UPD: Капитан подтверждает, что если считать "по прямому", то прошли 1180+1820=3000 миль, что есть 2200+3400=5600 км.

Осмотрено, уфотографировано, пройдено и прожито, выловлено и съедено, вспомлено и рассказано, ... да чего только там не было! Пришло время ностальгировать...Красоты России. Командорские острова, ч.2Вот уже и отвесные побережья Камчатки восхищают наши уставшие взоры...Красоты России. Командорские острова, ч.2А нос нашего кораблика Афина целится в ещё одно необычное место на берегах Камчатки, но мне уже не до того...Красоты России. Командорские острова, ч.2"Домашние вулканы" Петропавловска-Камчатского, но вид с другой стороны Красоты России. Командорские острова, ч.2Красоты России. Командорские острова, ч.2Ай, красавы! Под суровым августовским снегом.. на 53-й широте Красоты России. Командорские острова, ч.2Красоты России. Командорские острова, ч.2И не менее суровыми камчатскими небесами...Красоты России. Командорские острова, ч.2Курилы, Камчатка, пора расставаться... до следующего свидания!Красоты России. Командорские острова, ч.2

DSC05859.jpgВсё, вот они мы вместе. Заключительная фотка...Красоты России. Командорские острова, ч.2А было... ой, столько всего, что не упомнить.Красоты России. Командорские острова, ч.2

xSC03766.jpgВот это мы на старте второй половины экспедиции, от Сахалина через все Курилы до Командор и обратно...Красоты России. Командорские острова, ч.2Мы - вперёд!Красоты России. Командорские острова, ч.2Капитан Женя.. До встречи!Красоты России. Командорские острова, ч.2Его рабочее место...Красоты России. Командорские острова, ч.2Разные прочие смешные участники...Красоты России. Командорские острова, ч.2И прочие природные явления тоже украшают наш экспедиционный быт.Красоты России. Командорские острова, ч.2

xSC03787.jpg xSC03792.jpgВсё совсем на этом. Камчатка, Петропавловск, самолёт-Аэрофлот...Красоты России. Командорские острова, ч.2Рулёжка, разгон-летим, но как же хочется сюда вернуться!!Красоты России. Командорские острова, ч.2

zSC05875.jpg zSC05879.jpgКрасоты России. Командорские острова, ч.2 

zSC05881.jpg zSC05883.jpgВот, улетели. Конец рассказам этого сезона.

https://forum.kasperskyclub.ru/topic/63482-bolshoe-kurilskoe...

https://forum.kasperskyclub.ru/topic/63482-bolshoe-kurilskoe...

Предыдущие темы этого путешествия:

Красоты России. Сахалин. Маяк Анива.

Красоты России. Мыс Дежнева

Красоты России. Кунашир, ч.2

Красоты России. Кунашир, ч.1

Красоты России. Острова Уруп и Итуруп

Красоты России. Острова «Черные братья»

Красоты России. Камчатка, Симушир

Красоты России. Остров Ушишир

природаСветлана Митленко
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