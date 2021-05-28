Красоты России. Командорские острова, ч.2

Датский мореплавотель-первопроходец. На службе в Российской империи исследовал и был географическим первооткрывателем. Например, он сообщил, что Сибирь отделена проливом от Северной Америки. Этот пролив так теперь и называется - пролив Беринга.

Между прочим, был направлен в экспедиции для изучения восточных территорий самим Петром Первым..

Теперь два важнейших проекта:

- Первая Камчатская экспедиция.

- Вторая Камчатская (Северная) экспедиция.

Обе - совершенно обалденные истории. Они тогда не знали что найдут. Они шли напролом, исследуя неизведанное. Камачатку они пересекли "поперёк", а корабли построили уже на восточном побережье. Они не знали, что Камчатка - полуостров. Что её можно обплыть с юга...

Во время второй экспедиции они таки дошли до Северной Америки! Отрыли множество островов, основали Петропавловск-Камчатский, но измотанные местными погодами, болезнями, да плюс невезениями - в результате корабль Витуса Беринга зазимовал на одном из Алеутских островов... О чём и будет последующий рассказ.

Про пролив до него это было известно поморам. Также известия о проливе имелись и у Ермака Тимофеевича. А в 1648 году о наличии пролива докладывал Семён Дежнёв. Он его первым из русских мореплавателей и прошёл.

Но, на карты его внёс именно Беринг Витус. Посему честь официального открытия и поименования досталась именно Берингу.

Ну, наверное, это было известно ещё древним сибирякам, которые мигрировали в Северную Америку (которая тогда ещё никак не называлась) и заселили её. Кстати, а насколько ниже был тогда уровень мирового океана? Первые мигранты по воде туда попали или же посуху? Что-то я не нашёл данных по уровню океана за время существования человека (пусть 100 тыс. лет, например).

А в продолжение историй про Беринга и его экспедиции здесь в селе Никольском есть вполне симпатичный музей про местные пространства и истории их заселения алеутами, а затем русским населением.

Традиционная северная живность на местном острове Топорклв. Птицы сидят ровными рядами, как в театре Чайки, кайры, топорки - которых ещё называют местными попугаями.

На северном побережье острова Беринга - место зимовки и могилы погибших...

Вперемешку русские имена и европейские. А некоторые могилы безымянны...

И так далее по побережью - северному и южному, по острову Беринга.. Суровый край. Но что там делают эти люди на побережье... Но... хотя, рассказов-то вообще никаких больше не осталось. На остров Медный мы заскочить не успели. Какой-то шторм-ураган на острова надвигался, пора надо было бежать быстрее под Камчатку, а то зависли бы здесь на недельку лишнюю. Ну, прощальный взгляд вокруг... Сползаем с обросших водорослями Командорских камней... А это мой практически регулярный попутчик Д.З. со своей многочисленной фото-видео-техникой (здесь же многие его работы тоже публикуются, он может подтвердить!) Грузимся на Афину - и все на этом... (если честно, то на предыдущей фотке мы отчаливаем от села Никольского, а не от арки Стеллера... Но всё равно просто хорошая фотка.

Но что-то не успели мы убежать от надвигающегося шторма. Он пёр активнее, бодрее... но - к счастью! - нам в корму. В "заднюю левую скулу". Если бы тоже самые было поперёк нашего движения... мы бы там, наверное, полувыжили бы... На фотках не очень понятно видно, но волны как-бы превышали высоту бортов нашей маленькой Афины, а их мощь заставляла наш кораблик прыгать как балерину в пуантах в [назовите любой приличный] балете.

Но наш капитан Евгений (тёзка) не боится ничего вообще! Особенно когда на капитанском мостике. Как нас примерно качало - вот...

Почему-то вспомнилась добрая-весёлая-смешная песня того же Юлия Кима (которого только что поминал в рассказах чуть-чуть выше).. Вот ссылка на текст песни, // просто поскольку я сейчас в Китае, то ссылку на ютюбы дать не могу, в местных интернетах (на компьютерах) они не работают... а только на телефонах с иностранными сим-картами

Не поверите! Они собирают разные красивые и местами даже полудрагоценные камушки. Одна моя случайная опять попутчица О.Р. подсказывает, что эти камушки называются агаты и яшма (другой случайный попутчик С.П-О. добавляет "рубины, кораллы..." Ага, а ещё белочка, которая грызёт, "а орешки не простые..." (с)

Уже поминалась арка Стеллера. Вот такие забавные вулканические конструкции здесь умеют образовываться совершенно самостоятельно...

Вот в таких суровых пейзажах...

Вид на арку сбоку: Вот в окружении такого северного величия...

Ну, вот и всё про это из ряда вон выходящее путешествие. Наверное, одно из самых интересных в моей жизни.. Пройдено... ой, а сколько? Вроде аж шесть (6!) тысяч километров в море получается... (это 3.200 морских миль).

UPD: Капитан подтверждает, что если считать "по прямому", то прошли 1180+1820=3000 миль, что есть 2200+3400=5600 км.

Осмотрено, уфотографировано, пройдено и прожито, выловлено и съедено, вспомлено и рассказано, ... да чего только там не было! Пришло время ностальгировать... Вот уже и отвесные побережья Камчатки восхищают наши уставшие взоры... А нос нашего кораблика Афина целится в ещё одно необычное место на берегах Камчатки, но мне уже не до того... "Домашние вулканы" Петропавловска-Камчатского, но вид с другой стороны Ай, красавы! Под суровым августовским снегом.. на 53-й широте И не менее суровыми камчатскими небесами... Курилы, Камчатка, пора расставаться... до следующего свидания!

Всё, вот они мы вместе. Заключительная фотка... А было... ой, столько всего, что не упомнить.

Вот это мы на старте второй половины экспедиции, от Сахалина через все Курилы до Командор и обратно... Мы - вперёд! Капитан Женя.. До встречи! Его рабочее место... Разные прочие смешные участники... И прочие природные явления тоже украшают наш экспедиционный быт.

Всё совсем на этом. Камчатка, Петропавловск, самолёт-Аэрофлот... Рулёжка, разгон-летим, но как же хочется сюда вернуться!!

Вот, улетели. Конец рассказам этого сезона.

https://forum.kasperskyclub.ru/topic/63482-bolshoe-kurilskoe...

https://forum.kasperskyclub.ru/topic/63482-bolshoe-kurilskoe...

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