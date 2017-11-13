Клим Жуков о Николае Втором как достоянии России

Всем привет! Тут мне прислали несколько писем – несколько десятков писем – в которых было примерно следующее содержание: не мог бы ты посмотреть вот на этот сайт, что-то там такое интересное написано? Ну раз уж публика так разволновалась, я, конечно, полез и посмотрел, и сайт уже своим названием оказался достоин рассмотрения: называется он просто – «Николай Второй – достояние России». Там есть интересный… там всё интересно, но там есть интересный раздел, а именно «10 мифов о Николае Втором и их краткое опровержение». Я немедленно полез в эти самые мифы, все их посмотрел внимательно, тем более, что на это нужно минут 10, потому что опровержения этих мифов, по мнению автора, в самом деле какие-то, может быть, убедительные, но точно очень маленькие, т.е. буквально 1,5-2, может быть даже полстраницы, читать там нечего, откровенно говоря, объём никакой. Но это и полезно, потому что ярко и концентрированно показывает нам уровень аргументации и общую направленность, стилистику у наших ультрамонархических друзей, людей, которые стоят горой за реставрацию монархии или, по крайней мере, её историческую реабилитацию. Ну, хотя, даже не знаю, было бы что реабилитировать – монархия для своего времени сделала огромные полезные дела. Но сама постановка вопроса: «Николай Второй – достояние России» - предельно странная, просто предельно. Она показывает идеалистическую направленность мышления данных людей, потому что говорить о том, что Николай Второй – достояние России, можно только в том случае, если мы считаем, что историю двигают отдельно взятые гении, и тогда, доказав, что Николай Второй был не неудачник, а наоборот удачник и гений, выяснится, что именно он двинул Россию серьёзно вперёд, точнее, двинул бы, если бы не коварный Ульянов и его друзья-жидобольшевики.



Посмотрев внимательно на эти топ-10 вопросов о Николае Втором, я вдруг понял, что это глубокая, а иногда и не очень глубокая переработка очень старой брошюры 1958 года, вышедшей за рубежом за авторством такого Бориса Львовича Бразоля. Б.Л. Бразоль – это был юрист, который эмигрировал из России после революции. Как многие его эмигрантские соратники, довольно быстро примкнул к первому попавшемуся серьёзному врагу народившейся большевистской власти – а именно стал активно сотрудничать с нацистами Адольфа Гитлера и был одним из проповедников различных не выдерживающих теперь даже предварительной исторической поверки мифов, например, о «Протоколах сионских мудрецов» - вот он активно пропагандировал их в нацистской Германии, много способствовал распространению различных антисемитских мыслей применительно к России за рубежом. И вот он выпустил в 1958 году книжку, которая называлась «Белая книга России. Царствование Николая II в цифрах и фактах», там потом шла какая-то такая длинная приписка, типа того, что ответ русофобам, чуть ли не жидорептилоидам (ну это, конечно, шутка). Ну вот «Белая книга России. Царствование Николая II в цифрах и фактах». Это, наверное, первая такая концентрированная, при этом предельно сжатая работа, посвящённая реабилитации, как кажется, Николая Второго, там всего 16 страничек.



И вот данный сайт, предоставивший нам топ-10 мифов о Николае Втором с кратким их разоблачением, в общем-то, ничего нового по сравнению с Б.Л. Бразолем почти и не сказал, хотя, конечно, в ряде аспектов пошёл немного дальше. Ну вот хотелось бы посмотреть на эти опровержения, на эти мифы и внимательно разобраться, мифы ли это и опровержения ли это, ну а также посмотреть на методику, на способ аргументации, на стиль мышления наших ультрамонархических друзей.



Вот первый миф, называется «Ложь о том, что Николай Второй добровольно отдал власть» - это, мол, одно из главных обвинений в адрес царя. Суть опровержения этого мифа на сайте такая, я целиком зачитывать не буду – только экстракт: «Между тем нет ни манифеста об отречении, ни законодательных актов, ни какого-либо подобного официального обращения Николая Второго о передаче власти. Есть лишь воспоминания и загадочное обращение к начальнику штаба, подлинность которого вызывает сомнение историков. Гораздо важнее другое: сам эпизод отречения датируют 2-ым марта – это время, когда Николай Второй уже был свергнут, потому что уже 1 марта новая власть издала свой приказ № 1 «О демократизации армии». Уже к 1 марта Временное правительство будет решать кадровые вопросы, будут смещены и арестованы царские министры. Власти 2 марта у Николая Второго не было в принципе, а новая власть уже командовала армией и занималась государственным управлением. Очевидно, что царь лишился власти раньше, чем появился этот сомнительный эпизод с отречением. Никакой «сдачи» власти 2 марта быть не могло – не было чего сдавать, было свержение, которое и привело к ситуации 2 марта, а что потом делал Николай Второй, это было его сугубо личное дело, т.к. любого влияния он был насильно лишён. И достоверных сведений об этом периоде не так и много».



Посмотрим на это самое опровержение: во-первых, отречение имело место физически – о нём пишет сам Николай Второй, уж если это достояние России, то неплохо бы ему доверять. А пишет он не где-нибудь, а в своём дневнике, это не какие-то мемуары, написанные через 25 лет по памяти, а это дневник – подневные записи, оный дневник хранится в 601-ом фонде Государственного архива РФ (ГА РФ), каждый может ознакомиться – 50 довольно толстых тетрадей. И вот у нас за 2 марта:



«Утром пришёл Рузский (это имеется в виду генерал Рузский) и прочёл свой длиннейший разговор по аппарату с Родзянко. По его словам, положение в Петрограде таково, что теперь министерство из Думы будто бессильно что-либо сделать, так как с ним борется социал-демократическая партия в лице рабочего комитета. Нужно мое отречение. Рузский передал этот разговор в ставку, а Алексеев всем главнокомандующим. К 2 ½ ч. пришли ответы от всех. Суть та, что во имя спасения России и удержания армии на фронте в спокойствии нужно решиться на этот шаг. Я согласился. Из ставки прислали проект манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с которыми я переговорил и передал им подписанный и переделанный манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена, трусость и обман!»



Вот это то, что написал лично сам Николай Второй, т.е., по мнению авторов сайта, точнее, автора – зовут его, по-моему, Андрей Борисюк, так вот, по мнению авторов сайта, никаких сведений нет, а они, однако, есть, причём в подлиннике.



Во-вторых, сам манифест об отречении имелся физически, его буквально уже 3 марта опубликовали в газетах.



В-третьих, современники, вообще ни один из них не сомневался в юридической силе, действенности, действительности этого самого манифеста. Да, конечно, могут возразить, что часть этих современников – это заговорщики, которые участвовали в свержении Николая Второго или просто были его недоброжелатели. Но часть-то современников никакие не недоброжелатели, а или просто нейтральные люди, или люди вполне к Николаю Второму благорасположенные. Несколько цитат:



Гучков:



«И всё это прошло в такой простой и обыденной форме, я бы сказал, настолько без глубоко трагического понимания всего события со стороны того лица, которое являлось главным деятелем на этой сцене, что мне прямо пришло в голову: да имеем ли мы дело с нормальным человеком? Человек этот до последнего момента не отдавал себе полного отчёта в положении в том акте, который он совершал. Всё-таки при самом железном характере и самообладании, которому равного нельзя найти, что-нибудь в человеке дрогнуло бы, зашевелилось бы, вы почувствовали бы тяжёлые переживания. Но ничего этого не было, по-видимому, человек с пониженной сознательностью, я бы сказал – с пониженной чувствительностью».



Ну, если отвлечься от оценочных характеристик, никаких сомнений у Гучкова в действительности отречения не было.



Дальше слово Деникину:



«Безудержная вакханалия, какой-то садизм власти, которые проявили сменявшиеся один за другим правители распутинского назначения, к началу 1917 года привели к тому, что в государстве не было ни одной политической партии, ни одного сословия, ни одного политического класса, на которые могло бы опереться царское правительство. Врагом народа его считали все: Пуришкевич и Чхеидзе, объединённое дворянство и рабочие группы, великие князья и сколько-нибудь образованные солдаты. … Я суммирую лишь те обвинения, которые справедливо были предъявлены ему накануне падения Государственной Думой. … Правительственными мероприятиями, при отсутствии общей организации, расстраивалась промышленная жизнь страны, транспорт, исчезало топливо. Правительство оказалось бессильно и неумело в этой разрухой, одной из причин которой были, несомненно, и эгоистические, иногда хищнические устремления торгово-промышленников. Деревня была обездолена. Ряд тяжких мобилизаций без каких-либо льгот и изъятий, которые предоставлялись другим классам, работавшим на оборону, отняли у нее рабочие руки. А неустойчивость твёрдых цен, с поправками, внесенными в пользу крупного землевладения — в начале, и затем злоупотребление в системе разверстки хлебной повинности, при отсутствии товарообмена с городом, привели к прекращению подвоза хлеба, голоду в городе и репрессиям в деревне.» Ну и т.д.



Вот забавно – великий князь Александр Михайлович, это 3 марта 1917 года, буквально на следующий день после отречения:



«Мой адъютант разбудил меня на рассвете. Он подал мне печатный лист. Это был манифест Государя об отречении. Никки отказался расстаться с Алексеем (это его сын – кто не помнит) и отрекся в пользу Михаила Александровича (это великий князь). Я сидел в постели и перечитывал этот документ. Вероятно, Никки потерял рассудок. С каких пор Самодержец Всероссийский может отречься от данной ему Богом власти из-за мятежа в столице, вызванного недостатком хлеба? Измена Петроградского гарнизона? Но ведь в его распоряжении находилась пятнадцатимиллионная армия. … Через минуту к станции подъехал автомобиль Никки. … Он быль бледен, но ничто другое в его внешности не говорило о том, что он был автором этого ужасного манифеста. …упрекал своего брата Михаила Александровича за то, что он своим отречением оставил Россию без Императора. «Миша, не должен был этого делать, - наставительно закончил он. - Удивляюсь, кто дал ему такой странный совет». Это замечание, исходившее от человека, который только что отдал шестую часть вселенной горсточке недисциплинированных солдат и бастующих рабочих, лишило меня дара речи. После неловкой паузы он стал объяснять причины своего решения, главные из них были: желание избежать в России гражданского междоусобия, желание удержать армию в стороне от политики, вера в то, что Временное правительство будет править Россией более успешно, чем он», ну и т.д. Т.е. опять же, обсуждение моральной стороны вопроса идёт, но то, что он имел право так сделать и сделал так фактически, у великого князя сомнений нет.



И вот дворцовый комендант Воейков, который, кстати, не был никаким недоброжелателем Николая Второго:



«Как только поезд двинулся со станции, я пришел в купе государя, которое было освещено одной горевшей перед иконою лампадой. После всех переживаний этого тяжелого дня государь, всегда отличавшийся громадным самообладанием, не был в силах сдержаться: он обнял меня и зарыдал... Сердце мое разрывалось на части при виде столь незаслуженных страданий, выпавших на долю благороднейшего и добрейшего из царей». Опять же, речь идёт об отречении, опять же, у дворцового коменданта, судя по всему, есть только жалость к бывшему императору, но в том, что он бывший, сомнений никаких.



И вот духовник Николая Второго священник Фёдоровского собора в Царском Селе отец Афанасий (Афанасий Беляев), 31 марта 1917 года – это буквально спустя почти месяц после отречения, когда уже было время подумать и сделать некие выводы:



«Когда я сказал: «Ах, Ваше Величество, какое благое дело для России вы сделали, давши бы в своё время полную конституцию и тем бы исполнили желание народа, ведь вас, как ангела добра, любви и мира приветствовали бы все». На это с удивлением ответил он: «Неужели правда? Да мне изменили все, мне объявили, что в Петрограде анархия и бунт, и я решил ехать не в Петроград, а в Царское Село, и с Николаевской дороги свернуть на Псков, но дорога туда оказалась прерванной, и я решил вернуться на фронт. И вот один, без близкого советника, лишённый свободы, как пойманный преступник, я подписал акт отречения от престола и за себя, и за наследника-сына. Я решил, что если это нужно для блага Родины, я готов на всё. Семью мою жаль» - и капнула горячая слеза из глаз безвольного страдальца».



А вот интервью. великого князя Кирилла Владимировича газете «Биржевые новости» во время Февральской революции:



«Мой дворник и я, мы одинаково видели, что со старым правительством Россия потеряет всё. Великий князь доволен быть свободным гражданином, и что над его дворцом развевается красный флаг. Даже я, как великий князь, разве не испытывал гнёт старого режима?» - О как! «Разве я скрыл перед народом свои глубокие верования, разве я пошёл против народа? Вместе с любимым мною гвардейским экипажем я пошёл в Государственную Думу, этот храм народный. Смею думать, что с падением старого режима удастся наконец вздохнуть свободно в свободной России и мне. Впереди я вижу лишь сияющие звёзды народного счастья».



Т.е. великий князь Кирилл Владимирович вообще рад свержению монархии.



А вот великий князь Андрей Владимирович, 4 марта 1917 года, из Кисловодска:



«Сегодня как громом нас обдало известие об отречении Государя за себя и Алексея в пользу Михаила Александровича. Второе отречение великого князя Михаила Александровича от престола ещё того ужаснее. Писать эти строки при переживании таких тяжёлых моментов слишком тяжело и трудно. В один день всё прошлое величие России рухнуло, и рухнуло бесповоротно. Но куда мы пойдём? Призыв Михаила Александровича к всеобщим выборам ужаснее всего – что может быть создано, да ещё в такое время?»



А вот, в заключение, британский посол в Петрограде Бьюкенен:



«Сильный энергичный министр, вроде Столыпина, мог бы с тактом и твёрдостью сдержать движение в узде, но правительству совершенно не удалось успокоить народ в отношении продовольственного кризиса, и в то же время оно приняло неудачные меры к восстановлению порядка, которые могли только довести массы до отчаяния и сыграть на руку настоящим революционерам. Наконец отдав приказ войскам стрелять в народ, оно раздуло всеобщее неудовольствие и пожар, охвативший с быстротой молнии весь город. Однако основная ошибка была совершена военными властями. Последние, не будь они совершенно лишены дара предвидения, должны были бы оставить в столице небольшой отряд хорошо дисциплинированного и надёжного войска для поддержания порядка. Фактически же гарнизон, насчитывавший около 150 тысяч человек, состоял исключительно из запасных – это были молодые солдаты, взятые из деревень, которых сначала обучали, а затем отправляли для пополнения потерь в их полках на фронте. Офицерский корпус, которому было вверено их обучение, был слишком малочислен, чтобы держать в руках такое количество людей. Он состоял из прибывших с фронта инвалидов и раненых и из молодежи из военных школ, совершенно неспособной поддержать дисциплину при наступлении кризиса...»



Ну да, и т.д. – он описывает ситуацию, которая привела к непосредственно Февральскому перевороту. Опять же, у англичанина никаких сомнений в том, что Государь в самом деле отрёкся, в том, что манифест был подлинный.



Ну и конечно, я не вижу противопоставления между «отрешили от власти» и «отрёкся». Вот вы знаете, а Павла Первого тоже отрешили от власти, а он не отрёкся – его убили за это. А Николай Второй отрёкся, его, правда, тоже убили, но чуть позже.



По поводу правомочности: я удивляюсь, что не возникла идея поговорить о правомочности отречения – якобы за себя он не имел права отрекаться или отрёкся неправильно, потому что, как говорит один известный исследователь Пётр Мультатули, манифест не прошёл ратификации в Сенате, и тем более он не имел права отрекаться за своего сына, и таким образом, все эти отречения недействительны. На самом деле мог отречься за себя и, согласно 199 статье Общего свобода законов Российской империи, мог отречься и за своего сына, поскольку он ещё был несовершеннолетним, и были особые входящие обстоятельства в виде тяжёлой болезни сына, который из-за этой болезни не мог занимать Российский престол. Мы все помним, что у Алексея Второго была гемофилия, и он был, в общем, скажем так, тяжёлый инвалид и вряд ли прожил бы долгую жизнь, даже оказавшись на престоле.



Едем далее – миф второй: «Хороший семьянин, но плохой правитель». Так описывают на сайте суть мифа, который, по их мнению, якобы является мифом:



«Этот миф – тонкое орудие борьбы против Николая II. С одной стороны делается определенная уступка — признаются реальные примерные семейные качества царя, с другой стороны несется основной посыл — он был плохим правителем. Этот пример стар как мир — уступи в малом, чтоб достичь большего. Это же типичный Гамбит. Семейные ценности это безусловно важно, но царь был в первую очередь правителем — от него зависела судьба 180 млн. подданных. Десятки миллионов других семей! Он в первую очередь политик, а потом всё остальное. И в этот центр и наносится основной удар. В качестве подтверждения «слабости» и «недалёкости» царя обычно приводят цитату Витте, который в конце жизни становится открытым врагом царя. Как думаете, объективный источник? Кроме оценок политических соперников Николая II существуют и другие оценки его личности» - это я буквально подряд читаю текст из материалов сайта.



Итак, первая цитата – Владимир Гурко, зам.министра МВД 1906-1907:



««Такова моя воля», — была фраза, неоднократно слетавшая с его уст и долженствовавшая, по его представлению, прекратить всякие возражения против высказанного им предположения».



Генерал-лейтенант Михаил Константинович Дитерихс:



«Государь был человек умный, образованный и весьма начитанный. Он обладал громадной памятью, особенно на имена, и являлся чрезвычайно интересным собеседником. Он хорошо знал историю и любил серьёзные исторические книги. Про отношение и чувства Государя к России — нельзя их выразить словами, что он любил Россию. Россия для него была почти тем же, что была христианская вера; как не мог он отречься от христианской веры, так не мог оторваться от России».



Ну, как мы видим, всё-таки оторвался.



Извольский, министр иностранных дел:



«Был ли Николай II от природы одаренным и умным человеком? Я, не колеблясь, отвечаю на этот вопрос утвердительно. Меня всегда поражала легкость, с которой он ухватывал малейший оттенок в излагаемых ему аргументах, а также ясность, с которой он излагал свои собственные мысли».



Это, как нетрудно догадаться, всего лишь 3 частных мнения. На частных мнениях из воспоминаний чрезвычайно сложно строить объективную картину происходящего, и тем более характеристику той или иной личности в истории, его вклада в историю, потому что вот мы видели 3 частных мнения, а есть масса других частных мнений, вот например:



М.И. Драгомиров, генерал, преподавал Николаю Александровичу тактику, пока тот был наследником:



«Сидеть на престоле годен, но стоять во главе России не способен».



А.Ф. Кони, русский юрист, прокурор, сенатор и член Государственного совета:



«Император был un charmeur – «чарователь», человек с любезным и ласковым взглядом газели. Мои личные беседы с царем убеждают меня в том, что это человек несомненно умный, если не считать высшим развитием ума разум, как способность обнимать всю совокупность явлений и условий». Т.е. если не считать высшим развитием ума разум, как способность обнимать всю совокупность явлений и условий, т.е. он не считал, что государь способен к такому.



Юрий Данилов, генерал, работал с Николаем Вторым в Ставке:



«Я уверен, что, если бы безжалостная судьба не поставила императора Николая во главе огромного и сложного государства и не вселила в него ложного убеждения, что благополучие этого государства зиждется на сохранении принципа самодержавия, о нём сохранилась бы память как о симпатичном, простодушном и приятном в общении человеке».



Николай Вельяминов, лечащий врач Александра Третьего, это тот самый, который, наверное, последний из врачей видел живым предыдущего императора:



«Я с особым интересом наблюдал в Ливадии за наследником и той ролью, которую он играл в семье. Должен сказать, что меня уже тогда удивляла его молодость, не соответствующая его возрасту... Граф Воронцов ... сказал мне, что наследник, которому было 26 лет, на самом деле — мальчик лет 14. Если это и было преувеличено, то ненамного... В общем, у меня создалось впечатление, что наследник ... для будущего самодержца держал себя слишком пассивно, ни в чем не проявляя своей личности, и, не скрою, это пугало меня за наше будущее».



А.П. Чехов, в представлениях не нуждается, я думаю:



«Про императора неверно говорят, что он больной, глупый и злой. Он обыкновенный гвардейский офицер».



Вот Григорий Ефимович Распутин, тот самый «провидец» и «целитель», который так много сделал для «удачного» пиара царской семьи:



«Царица уж больно мудрая правительница, я с ней всё могу сделать, до всего дойду, а он [Николай II] — Божий человек. Ну какой же он Государь? — Ему бы только с детьми играть, да огородом заниматься, а не царством править...»



Вот, честно говоря, в последней цитате я не уверен, так и не смог найти источника в оперативные сроки. Возможно, это какой-то фейк.



А вот, собственно, фраза С.Ю. Витте, на которую была ссылка выше на сайте, я вам напомню, что он был премьер-министром с 1903 по 1906 год:



«Царь не способен вести дело начистоту, а всё стремится ходить окольными путями... Поскольку же его величество не обладает способностями ни Меттерниха, ни Талейрана, уловки обычно приводят к одному результату: к луже — в лучшем случае помоев, в худшем случае — к луже крови или к луже, окрашенной кровью».



Вот на 3 мнения в пользу Николая Второго 12 мнений против Николая Второго – ну да, опять же, ни о чём не говорит, это просто частные мнения частных лиц, пусть даже его хорошо знавших, потому что, как мы знаем, мнение есть у каждого, и спорить о мнениях – это дело заведомо неблагодарное. Просто я хочу, чтобы вы видели, что мнения в самом деле были разные, никто единодушно не говорил, что Николай – это блестящий ум, великий человек и государственного масштаба гений.



Далее на сайте в том же разделе нам предлагают говорить вполне разумно не о чисто мнениях, а о делах, и перечисляют дела:



«Николай II обеспечил для России самые быстрые в мире темпы промышленного роста. Вопреки существующим мифам, революция отбросила Россию назад, а не привела к промышленному процветанию» - это то, что сказано на сайте, и это ложь.



Конечно, темпы экономического роста, только не при Николае Втором, а начиная от Александра Второго до Александра Третьего были весьма впечатляющими, и они продолжали расти к времени правления Николая Второго, тут заслуга его, прямо скажем, небольшая, это результат капитализации страны с очень низкого базового старта. Т.е. когда там на сайте нам приводится инфографика, где написано, что при Николае Втором рост электрификации страны равен 100 и более процентам, тогда как при Ульянове, т.е. при Ленине, т.е. после революции, он упал в 1,6 раз – это совершенная правда. До Николая Второго у нас электростанций просто не было, и любая появившаяся электростанция, хотя бы одна – это уже 100%-ный рост, 2 – ещё 100%-ный рост, 4 – ну и т.д., вы понимаете, это всё вопросы низкого уровня старта. Ну а сравнивать более-менее благополучные годы Николая Второго и Гражданскую войну довольно глупо – странно, что эта электрификация вообще не прекратилась на это время.



Но пока об успехах – они были в самом деле впечатляющими: во-первых, Российская империя, наряду с США, наряду с некоторыми странами Латинской Америки – это одна из ведущих аграрных держав в мире. За первые 14 лет, т.е. по начало Первой мировой, площадь посевов вырастает до 15%, урожайность хлеба – до 10%, сборы зерна на душу населения – приблизительно до 20%. Общий объём зернового экспорта составляет 651 млн. рублей, и Россия на первом месте по производству и экспорту сливочного масла. Накануне революции ВВП составлял приблизительно 16,5 млрд. рублей, что являлось приблизительно 7,4% от общемирового в сопоставимых ценах. По этому показателю Российская империя шла на 4 месте в мире вслед за США, Британией и Германской империей, обгоняя, таким образом, даже Францию. Темп роста общенационального дохода тоже был очень высоким, иногда достигал 7%, иногда 3%, иногда чуть больше 4,7%, но рост шёл постоянно. Это безусловные заслуги, и причём это никто не прятал, об этом написано в Большой советской энциклопедии (БСЭ), собственно говоря, откуда брал цифры я, это первое, куда я залез – я открыл БСЭ, посмотрел – всё написано, никто ни от кого ничего не прятал. БСЭ, напомню, это такое издание, которое в СССР было если не в каждом доме, то точно в каждой библиотеке, начиная от школьной, заканчивая районной.



Так вот, данные эти сами по себе впечатляют, но их нужно всегда брать в отношении к другим реальным показателям, а именно: на душу населения ВВП России – это далеко не радужная картина, потому что если рассчитать в международных долларах образца 1990 года, ВВП Российской империи составлял 1488 долларов на человека при среднемировом значении 1524 доллара, и это ниже уровня всех европейских стран, мы только Португалию смогли опередить. Это примерно соответствовало уровню Японии и где-то шло на уровне стран Латинской Америки. Т.е. вот мы были такой страной, при том, что это 4-5-ая экономика в мире, ВВП на душу населения где-то на уровне Латинской Америки – вот где-то так. Это значение в 3,5 раза ниже, чем в США и в 3,3 ниже, чем в Англии, так что вы сами судите о том, каких впечатляющих результатов добился Николай Второй, точнее говоря, клика, которая правила, имея Николая Второго знаменем, он сам по себе ничем управлять не смог бы в такой гигантской державе.



Дальше идут такие рассуждения вскользь о финансовой стабильности, которой якобы достиг Николай Второй – это тоже прямая ложь… да, о финансовой стабильности и золотом рубле, как некоем маркере для стабильности. «Золотой рубль» только звучит круто, дело в том, что золотой рубль был бы хорош, если бы у нас были какие-то большие источники золота – из земли ли, т.е. у нас были бы богатейшие месторождения на тот момент в строю, или у нас внешняя торговля государства настолько бы преобладала над ввозом в страну, что вот на этой разнице мы получали бы огромное количество золота и могли бы позволить себе чеканить золотой рубль или обеспечивать его полную конвертацию в золото. Но этого у нас не было. Да, у нас были некоторые золотые прииски, иногда очень богатые, однако это далеко не то, что было потом разведано при СССР, да и часть их находилась в концессии иностранных капиталистов, в частности, знаменитые прииски «Лена», где произошёл Ленский расстрел, находились в концессии у английской компании «Lena Goldfields», т.е. «Ленские золотые поля». Т.е. мы должны ещё и за добычу часть отдавать иностранному капиталисту.



Да, мы много вывозили хлеба, но при этом мы очень много и ввозили. При Николае Втором дошло до того, что мы вынуждены были закупать уголь, хотя у нас своего угля, прямо скажем, немало в земле лежит. И очень много товаров высокого передела одновременно нам приходилось завозить. Т.е. туда мы гнали хлеб и сырую нефть из Баку, и то далеко не вся она нам доставалась, прибыль оттуда, а обратно ввозили товары высокого передела. Т.е. сальдо было когда положительным, когда отрицательным, но не очень большим. А основным источником получения золота были иностранные займы, как это ни странно, и одним из итогов введения золотого рубля – это как раз реформы Витте того самого Сергея нашего дорогого Юльевича – привело к тому, что мы получили одну из самых больших задолженностей за всю свою историю и стали главным должником во всём мире. Т.е. более 300 млн. рублей, если я не ошибаюсь, была задолженность, проценты по которой, конечно, росли. Так что золотой рубль я на месте любителей порассуждать о святости Николая Второго и его успешных действиях, как государя-императора, не стал бы я упоминать, это лишнее.



Далее: «Николай Второй впервые в России сделал образование бесплатным и массовым» - это ложь. Никаким массовым Николай Второй образование не сделал, он так и не смог принять закона о всеобщем начальном образовании, хотя обсуждалось это по многу раз много-много лет, но об этом ниже.



Да, конечно, грамотность росла, это был объективный процесс, она росла по всей Европе, причём мы в этом отношении были далеко не на первом месте. Но грамотность росла. По данным исследования 1894 года, которое провёл Комитет грамотности, начальных школы, училищ и т.д. было 60592, и училось в них 297 тысяч учащихся. Т.е. охват населения системой начального образования был очень низкий, а уж о более высших уровнях образования я вообще молчу. А между тем в Европе, да и не только в Европе, неграмотность в основном была преодолена, и было введено как раз всеобщее начальное обучение, обязательно. В Пруссии такие законы были приняты в 1763 году, в Австрии в 1774-ом, в Швеции в 1842-ом, в Дании в 1814-ом, в Норвегии в 1848-ом, в США в 1852-ом и в 1900-ом, в Японии в 1872-ом, в Италии в 1877-ом, в Великобритании в 1880-ом, во Франции в 1882 году. Ну а в России обсуждали-обсуждали в Госдуме эту проблему в 1908 и 1912 годах и запланировали запустить реформу так, чтобы она примерно охватила половину губерний европейской части России к 1918 году, а всю империю к 1920 году. Т.е. это было невообразимая такая маниловщина – что когда-нибудь у нас будет всеобщее обязательное начальное образование. Т.е. к 1920 году у нас, возможно, бы все стали грамотными. Но фактически к революции, т.е. к 1917 году у нас примерно полный охват начальным образованием был доступен только в значительной части мужского населения европейского куска Российской империи, при том, что про девочек-то вообще речи нету.



Перепись 1897 года – это первая скрупулёзная поголовная перепись, которая была проведена и хорошо учтена статистически в истории России, дала нам 21% грамотного населения империи – это очень мало, причём, распределение грамотности было крайне неравномерным, потому что если в европейской России грамотность составила 22,9%, то в трёх прибалтийских губерниях этот процент был 70-80%, в Московской губернии 40%, в Петербургской – 55% грамотных. И начинается какой-то прогресс, в общем, отличный от нуля, потому что вот мы видели 21% - это 1897 год, а к 1917 году у нас грамотных 43%, т.е. более, чем в 2 раза. Казалось бы, данные самые утешительные и даже лестные для Николая Второго и его клики, потому что вот 43%, было 21, рост более, чем в 2 раза и, в общем, за не самый большой срок, что, в общем, как бы не вяжется о необразованной России, которую должны были потом из этого самого болота вытаскивать большевики при помощи своих ликбезов. Так вот, на самом деле никаких противоречий тут нету, потому что, во-первых, нужно сразу же сообразить, что такое грамотность – это самое главное, когда мы говорим о её распространении. Грамотность, по меркам Российской империи, это умение читать. Умение читать – вовсе не значит умение писать, более того, умение читать – не значит умение осваивать сложные объёмные тексты. В Европе, например, грамотным считался человек, который умеет и читать, и писать.



Далее, когда мы говорим о в общем впечатляющей картине, когда к Первой мировой войне Россия подошла в такой ситуации, что до 12% призывников были неграмотными, всего лишь, приходящих в армию, но, во-первых, это всё мальчики, т.е. мужчины, которые так или иначе были охвачены системой образования, и это молодые люди, которые только что вышли из учебных учреждений, потому что в России существовал и был неплохо исследован феномен утраченной грамотности, потому что когда человек примерно к 17-18 годам оканчивал обучение полностью, он переставал пользоваться результатами этого обучения, потому что, как правило, то был крестьянин, которому нужно было пахать землю, а не читать или тем более писать. Так вот, частично или полностью утрачивались навыки чтения и письма, и уже взрослого человека зачастую приходилось заново учить читать и писать, или только писать, или только читать.



Ну а самыми, наверное, говорящими являются показатели на 1000 человек, т.е. к 1914 году на 1000 человек в России приходилось 59 учащихся, в Великобритании 152, в Германии 175, в США 213, в Японии 146 человек, в Австрии 143, и во Франции 148 человек. Т.е. мы видим: при том, что у нас население самое большое из всех перечисленных стран, ну для сравнения: Германия – 42 млн. чел., у нас – 167 млн. чел., и США – чуть менее 90 млн. чел., если я не ошибаюсь, однако, между США и Россией разница почти в 4 раза по количеству учащихся на 1000 человек.



Ну и расходы на образование на душу населения тоже впечатляют: в Англии расходы в сопоставимых ценах 2 руб.84 коп. на душу, в Германии – 1 руб.89 коп., во Франции – 2 руб.11 коп., а в России – 21 коп. О чём тут говорить? Тут, конечно, можно вспомнить, что это государственные расходы, а были ещё муниципальные расходы, местные – да, были, школа у нас со времён Александра Второго была предоставлена во многом на попечение земства. Конечно, в начале 20 века, и уже в конце 19-го школу начало на 64% примерно, может быть, 65% дотировать Министерство народного просвещения, но вот 21 коп. – это 64-65%, то нужно понимать, что со всеми муниципальными вливаниями это будет, ну хорошо, это будет 45 коп., может быть, 50 коп. – всё равно в 2 раза меньше… отставить «в 2» - почти в 4 раза меньше, чем в Германии. Кроме того, эти расходы распределялись крайне неравномерно, потому что «расходы 21 коп. на душу населения» - это средняя температура по больнице, потому что мы тут же возьмём Санкт-Петербург, который для своего времени был буквально набит учителями – государственными, частными, репетиторами, университетскими педагогами и т.д., т.е. учителю в Питере было трудно найти работу, потому что рынок был перенасыщен, и денег выделялось очень немало на образование в Питере, Москву с Московским университетом более-менее благополучную, и т.д., а рядом мы поставим какое-нибудь село Верхние Гадюки, в 3- верстах от которого находится одна школа церковно-приходская, поделив, получим весьма впечатляющие средние показатели, потому что вот даже эта 21 копейка по всей России была размазана, как масло по бутерброду.



Далее миф пятый: «Николай Второй добился создания бесплатной и доступной медицины» - сейчас разберёмся.



Конечно, в здравоохранение было вложен просто колоссальный труд, и энтузиазм врачей на местах, и в общем, большие деньги. Кстати, именно тогда была заложена участковая система деления медицинских наших учреждений здравоохранения. Не сразу, но к этой удобной практике пришли, только выглядело это несколько иначе, чем сейчас. С 1901 по 1913 год бюджетные расходы очень серьёзно выросли в Российской империи на медицину – с 43,9 млн. руб. до 145 млн. руб. в год, т.е. в 3,3 раза. Массово начали появляться лечебницы, которые делались под эгидой местного самоуправления и в земствах, и в городах. Начала развиваться больничная сеть, появились амбулаторные отделения при фабриках и заводах – это не всеобщее было явление, но оно имело место.



Но тем не менее, к 1913 году, если мы посмотрим, на медицинское обслуживание расходы составили из бюджета приблизительно 90 коп. в год на каждого жителя страны, что, прямо скажем, смешная цифра. Притом, что – повторюсь – ситуация, как с образованием: в Питере или в Москве это было примерно 4 рубля в год на человека, а где-нибудь в Приморской или Сахалинской области 2 рубля на человека, губернии, разумеется, не области – губернии, 2 рубля на человека, ну а на селе и того меньше.



Средняя продолжительность жизни о многом говорит: вот рубеж 19-20 веков – средняя продолжительность жизни 32,3 года. Это уровень чуть-чуть лучше, чем в 14 веке, буквально, может быть, года на 3. На 2-3 года. В то же время в Австрии 38,8 лет, в Германии 42,2, в Италии 43 года, в Англии 46 лет, во Франции 47 лет, в Дании 51-52 года, в Норвегии 52 года, в Швеции 52,3 года. Ну и смертность в России, конечно, очень сильно подогревалась небывалым уровнем детской смертности, самым высоким среди всех развитых стран в мире. Была очень тяжёлая санитарно-эпидемиологическая обстановка в России, потому что население было необразованно, и проводить среди него нормальную системную пропаганду здорового образа жизни и элементарных понятий гигиены было почти невозможно, ну потому что кинопередвижек, радио, интернета не было, а элементарно прочитать газету или медицинскую брошюру могли далеко не все, пребывая, таким образом, в дикости.



Ну а количество врачей, которое у нас в самом деле невероятно выросло, в чём есть огромная заслуга в т.ч. и правительства Николая Второго, выросло до очень незначительных размеров, сейчас посмотрим в абсолютных и относительных цифрах: если в 1889 году в России было около 13 тысяч врачей, то к 1911 году у нас врачей уже около 25,5 тысяч, а к 1915 году у нас 33100 врачей, и таким образом мы выходим на 3-4 место в мире вслед за Японией, Германией, США, т.е. мы по количеству врачей, в общем, среди мировых лидеров, и казалось бы, это здорово, но у нас ещё ко всему прочему самое большое население в мире после Китая тогда было, ну если, конечно, не брать Британскую империю с её 400-миллионным населением, но на была всё-таки, вы понимаете, с колониями, а мы без – это только наше население. Так вот, население империи 167 млн. человек, ну чуть больше, но возьмём 167 млн. человек, и вот 33100 врачей – это получается, извольте видеть, 1 врач на 5045 человек. Для сравнения: в Германии 42 млн. человек проживало, и 1 врач на 1235 человек, т.е. ситуация в 4 раза лучше.



Ну и парадокс-то в том заключался, что в основном страдала от болезней, особенно эпидемий, наше крестьянская беднота, крестьянские слои населения. Ну а в сельской местности точно так же, как была речь про образование, в сельской местности 1 врач приходился в среднем на 20 тысяч человек, и на 1 врача приходился участок с радиусом приблизительно в 15-20 вёрст. Т.е. вроде бы врач есть, а вроде бы, между прочим, их много, потому что 3 место в мире всё-таки, но для всего населения их не то, чтобы не хватает, а их не хватает катастрофически. И ситуация смогла выправиться только при большевиках, после окончания революции и Гражданской войны, потому что и врачей стало больше, и самое главное – началась системная пропаганда гигиены, элементарных понятий о здоровом образе жизни среди населения.



Далее на сайте сказано: «Николай Второй проявил жёсткость и решительность при подавлении революции 1905 года».



Если они выставляют это за большой плюс, то я даже не знаю, что такое «минусы», потому что сразу нужно вспомнить, кто довёл страну до революционного состояния 1905 года – это тоже прямая заслуга Николая Второго, ну а потом, доведя, нужно подавить, конечно же.



Далее – я вот тут просто, знаете, до слёз, как говорит Виталий Кличко: «Николай Второй, как командующий армией, в мировой войне добился фактического разгрома Германии к 1917 году».



Ну т.е. давайте вот так рассуждать даже не на численном материале, не на материале исторических источников, а просто логически – т.е. добился разгрома Германии к 1917 году, после чего в 1917 году сдал страну, как капитан роту, по меткому выражению одного военного современника Николая Второго. Т.е. выиграл, а страну тут же сдал – что-то вот не кажется ли вам, что это как-то связано? И после того, как он фактически выиграл войну к 1917 году, Германия воевала ещё весь 1917-ый и ещё часть 1918 года. Вот как-то странно, странное что-то. Может быть, имеется в виду, что он Австро-Венгрию почти разгромил – это да, в 1916 году Австро-Венгрия после Брусиловского прорыва была поставлена в тяжелейшее положение, но не была выведена из войны окончательно тем не менее. Ну а с немцами нам приходилось так или иначе сталкиваться и иметь некие успехи только потому, что мы, Восточный фронт, для немцев были побочным театром военных действий, основные военные усилия Германии сосредотачивались на Западном фронте против Франции и Великобритании.



Далее: миф четвёртый о том, как Николай Второй втянул Россию в Русско-Японскую войну, потом её проиграл.



Опровержение мифа такое: «В 1904 году состоялся акт вооруженной агрессии Японии. Война была для России оборонительной. Слово «втянул» по отношению к Николаю II здесь не совсем уместно. Он лишь защищал Отечество на восточных рубежах. Наша страна к этой войне была не слишком готова. В плохом состоянии находилась система снабжения, некомпетентен был кадровый состав, во многом доставшийся в наследство от Александра III. Но перед нашей страной не стоял выбор — надо было защищать Отечество».



Разберёмся с этими тезисами: вот скажите, пожалуйста, а что Россия делала вот в этих самых «восточных рубежах»? Манчжурия, где находились русские войска – между прочим, это территория суверенного Китая, русские войска там оказались по одной простой причине: потому что Россия в составе дружной и тёплой империалистической компании хищников, как крысы, бросились на Китай, в компании США, Великобритании, Германии, Японии, Италии, Франции для подавления т.н. «боксёрского восстания», или «восстания ихэтуаней». Связано восстание было, в общем-то, в основном с чудовищным экономическим закабалением самого Китая и распространением торговли опием на территории Китая. Но т.к. норма прибыли падать не должна, эти вот международные шакалы, в т.ч. и Российская империя, бросились и порвали суверенный Китай на части, после чего начали выламывать ему руки и принуждать к различным выгодным для себя условиям, в частности, мы ввели войска в Манчжурию на наших восточных рубежах, и по договору с Китаем – это был 1900 год – по договору с Китаем в 1902 году мы должны были эти войска вывести, однако вот 2 года после срока окончания договора наши войска всё ещё в Китае, и усилиями Безобразова и компании усиленно лезут в Корею, а как мы знаем, и Китай, и Корея – это Дальний Восток, это зона непосредственных интересов Японии, после чего Японию буквально толкнули в объятия нашему заклятому другу –Англии, которая, конечно, помогла японцам, как могла, вооружиться, настроила их на нужный лад, и японцы попробовали на зуб, так сказать, старшего товарища на Дальнем Востоке. Оказалась сильнее. Так что мы там не защищались, мы там вообще непонятно что делали, на дальних подступах. Это хороший дальний подступ – Порт-Артур, или Манчжурия? Это чужая территория, между прочим. Ну да, Порт-Артур мы, конечно, взяли в аренду, но тем не менее, в Манчжурии мы не находились на своей территории, там нечего нам было защищать, это был Китай.



Конечно, войну открыла Япония, но мы вынудили её открыть войну таким образом. Интересно: защищали Отечество в Китае – чьё?!



Далее разбирается миф шестой о том, что при Николае Втором крестьяне умирали от голода, а на самом деле не умирали.



Очень маленькое опровержение, буквально там полстраницы нет, я даже как-то удивился. В доказательство приводится 2 графика: приводится график смертности по годам по статданным более или менее проверенным о демографии Российской империи, и нету практически никаких очень резких пиков, провалов рождаемости, прирост населения до 1920-ых годов. А вот после революции и Гражданской войны такие пики есть, и утверждается таким образом, что т.к. пиковых значений вниз нет, значит, никаких экстремальных эксцессов с голодом, в общем как, и не было.



Но это было обусловлено ровно одним: да, пиковых значений в самом деле не было, вот таких прямо провалов глубоких, потому что, во-первых, не нужно сравнивать даже серьёзные эксцессы, которые имели место в Российской империи, с Гражданской войной, на которую наложился неурожай, приведший к голоду в 1910-е годы – это была, конечно, настоящая катастрофа, такого в Российской империи не было в силу того, что не было гражданской войны, до которой довели отнюдь не большевики.



Кроме того, в Российской империи основная масса населения, т.е. крестьяне, и так жили настолько немного, т.е. это мы видели – 32-33 года, что обнаружить статистический провал в рождаемости и экстремальный рост смертности вот на таком простом кривом графике очень непросто, они и так мёрли, как мухи, потому что ну что это такое – продолжительность жизни 32 года? Это нивелирует, что называется, эти самые пиковые значения. Это во-первых, во-вторых, коэффициент прироста населения сам по себе, конечно, говорящий показатель, но далеко не исчерпывающий, потому что, как мы знаем, после отмены крепостного права община, крестьянский мир, т.е. основное население Российской империи – более 80% – распределяло землю по едокам, т.е. напрямую выгодно было много рожать детей, чтобы получать всё больший и больший отрезок земли на семью. Поэтому если раньше семья была 4-5 человек, что обеспечивало прирост населения, но минимальный, то после 1861 года появляются куда более многодетные семьи, просто в расчёте на лишнюю землю. Это было, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, это было смертельно опасно, потому что народу делалось больше, а земли больше не делалось, и откуда вот эти гении, которые пишут о том, что крестьяне при Николае Втором от голода не умирали, якобы, откуда бы они взяли лишнюю землю, а стало быть, лишнюю еду? Это прямое передёргивание и манипуляция фактами.



Я почитал внимательно все эти 10 пунктов, вспомнил я Б.Л. Бразоля и его эту самую брошюру, надеюсь, мы как-нибудь о ней поговорим вообще отдельно, потому что Бразоль – это фигура, достойная отдельного рассмотрения, она уже неплохо разобрана в историографии, эта брошюра, может быть, я вынесу её на всеобщее обозрение когда-нибудь. Так вот, когда я дошёл до 10-го мифа о том, что якобы случилась революция, и мы полетели в космос, а с Николаем Вторым якобы мы в космос бы не полетели, после чего это опровергается – смешно: вот как это можно на полном серьёзе-то нести – полетели бы с Николаем Вторым бы в космос бы? Ну, Николай Второй не дожил до этого, а про «бы» можно рассуждать бесконечно, это просто глупость, страшная глупость. А вот всё остальное, за исключением этого последнего 10-го мифа, который даже обсуждать не хочется, всё остальное – это ярчайший пример, характернейший симптом, как ультрамонархист-эмигрант рано или поздно блокируется со своим естественным союзником – с нацистом. Я ничего не хочу плохого сказать лично про автора сайта, или про авторов сайта, но то, что они так или иначе используют, в общем, откровенно говоря, мало имеющие отношение к подлинной науке данные нацистского пособника Бразоля, это обо многом говорит, потому что, как верно было замечено, что сначала ты антикоммунист, ну а раз ты антикоммунист, то «враг моего врага – мой друг», хоть с чёртом – лишь бы против большевиков. Ну а главный чёрт у нас в 20 веке кто – это был, конечно, нацизм, он же германский фашизм, и вот с ним блокировалась часть эмиграции, в частности, вот такие вот оправдатели нашего царя Николая Второго. Не надо уподобляться подобным деятелям.



Ну а совсем в заключение хочу закончить буквально тем, с чего начал: какая разница, какой был лично Николай Второй? Может быть, он даже был замечательный человек и в самом деле умный государственный деятель – допустим. Историю делают не личности, точнее, личности её делают в минимальной степени, а Россия досталась Николаю Второму – ему в самом деле не повезло – в таком состоянии и с таким суровым заделом проблем, которые катились, как снежный ком, о чём мы будем ещё говорить в роликах о рождении революции, что не вывез бы этот ком даже гений масштаба Юлия Цезаря, Александра Македонского и Наполеона Бонапарта – уж куда до них Николаю нашему Второму?



Ну, на сегодня всё. Всем пока.