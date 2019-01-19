Михаил Георгиевич Геловани

Михаил Геловани родился 25 декабря 1892 года (6 января 1893 года по новому стилю) в селе Ласурия (по некоторым данным, в селении Спатагори) Кутаисской губернии. Ныне это Цагерский муниципалитет в Грузии.

Родители происходили из лечхумских князей Геловани, род которых известен с XII века. Существует родовая легенда о происхождении Геловани из Мекки - из рода хранителей священного чёрного камня - Каабы. В «Истории царства Грузинского» царевича Вахушти Багратиони в перечислении государственных деятелей при царице Тамаре (Ахтамар) сказано, что её «визирем и секретарём был назначен Антон Геловани - человек умный и здравомыслящий». Это был предок Михаила Георгиевича. После того, как Грузия была присоединена к России, династия Геловани указом Павла I утверждается в княжеском достоинстве Российской Империи. Ветви этой династии сегодня проживают в Грузии, Германии, США и Великобритании.

С ранних лет увлекался пением, обладал прекрасным баритоном. Был участником церковного хора.

Свою сценическую деятельность начал в 1912 году в грузинском театре Баку.

Далее играл в театре Батуми, театре в Кутаиси. В 1919-1920 годах учился в драматической студии в Тифлисе (ныне Тбилиси).

В 1921-1922 и в 1936-1939 годах - актёр Тбилисского театра им. Шота Руставели, среди его работ: «На дне» А.М. Горький - Васька Пепел; «Вчерашние» Ш.Н. Дадиани - Коций; «Тариэль Мклавадзе» И. Ниношвили - Тариэль Мклавадзе; «Измена» А. И. Сумбатова-Южина - Бесо; «Из искры возгорится пламя...» Ш.Н. Дадиани - Сталин; «Человек с ружьём» Н.Ф. Погодина - Сталин; «Поколение героев» С. Д. Клдиашвили - Симон; «Альказар» Г. Д. Мдивани.

В театре также занимался режиссурой, поставил спектакли «Срубленный дуб» В. И. Шаликашвили и «Дурачок» Н. И. Шиукашвили.

С 1924 года - актёр, со второй половине 1920-х годов - также и режиссёр треста АО «Госкинпром Грузии» (ныне «Грузия-фильм»), в 1927 году - режиссёр–постановщик киностудии «Арменкино» (ныне «Арменфильм»).

В качестве режиссера снял фильмы: "Злой дух" (1927), "Молодость побеждает" (1927), "Настоящий кавказец" (1931), "Дело доблести" (1931).

В 1942-1948 годах - актёр МХАТа.

В 1954-1956 - актер Театра–студии киноактера.

С 1924 года снимался в кино, дебютировав в картине «Три жизни» по роману Г. Церетели «Первый шаг».

Михаил Геловани в фильме "Три жизни"

До 1938 года в основном снимался в комедийных, гротесковых ролях. Так, в 1937-м сыграл главную роль в фильме «Золотистая долина». Его герой - Кириле, замаскировавшийся под колхозного счетовода враг.

Кадр из фильма "Золотистая долина"

Еще в 1936 году Геловани впервые сыграл роль И.В. Сталина на сцене тифлисского театра в спектакле «Из искры возгорится пламя...». Зрители и критики отметили большое сходство его фактуры со Сталиным. Далее режиссёр Михаил Чиаурели пригласил актёра на главную роль в фильме «Великое зарево» на Тбилисской киностудии. Картина с успехом вышла в 1938 году. Все отметили большое сходство актёра со Сталиным. Это определило дальнейшую судьбу актёра, который с тех пор играл только Вождя народов.

Кадр из фильма "Великое зарево" (1938)

Успех определил дальнейшую судьбу актёра - творческую и личную.

Образ, созданный талантливым артистом, понравился и самому Сталину.

Далее вышло немало известных фильмов разных режиссеров и сценаристов, в которых Геловани играл И.С. Сталина: "Человек с ружьём" (1938), "Ленин в 1918 году" (1939), "Выборгская сторона" (1938), "Сибиряки" (1940), "Валерий Чкалов" (1941), "Оборона Царицына" (1942), "Клятва" (1946), "Свет над Россией" (1947), "Падение Берлина" (1949), "Донецкие шахтёры" (1950), "Огни Баку" (1950, роль вырезана), "Незабываемый 1919-й год" (1951), "Джамбул" (1952), "Вихри Враждебные" (1953, роль вырезана).

"Человек с ружьём" (1938)

"Ленин в 1918 году"

"Незабываемый 1919-й год"

"Оборона Царицина" (1942)

"Свет над Россией" (1947)

"Клятва" (1946)

"Падение Берлина" (1949)

Режиссер Сергей Герасимов говорил: «Артист М. Геловани вторично (после «Человека с ружьём» Н. Погодина и С. Юткевича) создаёт в этом фильме образ товарища Сталина и достигает порою удивительного совершенства. Момент появления Сталина в редакции «Правды» и вся последующая сцена вызывают чувство глубочайшего волнения. Бесконечно дорогой каждому советскому человеку бесконечно знакомый облик, известный по портретам и кинохронике, возникает в необычной для глаза ситуации. И всё же у зрителя не возникает вопроса: похож ли? Сейчас похож, но будет ли похож дальше? ...Уже больше не находишь сил контролировать, проверять, только смотришь и слушаешь, боясь пропустить хоть единое слово, хоть малейший жест. И так от сцены к сцене с необычайной уверенностью и глубиной артисту удаётся пронести всю огромную ответственность столь необычайной задачи, и, думается, ни разу чувство меры и правды ему не изменяет. Особенной правдивости и силы достигают кадры VI съезда партии, где исторический текст, великолепно осмысленный и опосредованный артистом М. Геловани, приобретает силу исторического факта, как бы запечатлённого хроникой».

Сын актёра Виссарион рассказывал артистам Марку Бернесу и Юрию Тенину: «В начале 1946-го, когда началась работа над фильмом "Клятва", режиссёр Чиаурели вместе со Сталиным обсуждали кандидатуры актёров на роль вождя. Чиаурели хвалил моего отца: "Талантливый актёр, товарищ Сталин. Старается проникнуть в Ваш образ. Готов прожить Вашу жизнь, чтобы глубже почувствовать Вас". Сталин, хитро улыбаясь, сказал: "Хорошее желание... Если уж очень хочет, могу помочь. Может, он начнёт с Туруханской ссылки? Попробуем?..».

У Михаила Геловани был лишь один "недостаток" - ростом он был заметно выше Сталина. Режиссёрам и операторам приходилось идти на всевозможные ухищрения, чтобы "укоротить" его на экране. Но всё же труднее всего было актёрам, которые были ростом выше Геловани. Когда в конце 40-х годов кинооператор Роман Кармен приехал на Михаил Геловани в фильме "Падение Берлина" киностудию "Мосфильм", где М. Чиаурели снимал очередной фильм, он увидел такую картину: Геловани прохаживается перед съёмочной камерой, а за ним - не как-нибудь, на корточках! - следуют артисты Зубов (в роли Молотова) и Толубеев (в роли Ворошилова). "Миша, - спросил Кармен, - в чём дело?!", Чиаурели ответил шёпотом: "Никто не имеет права быть выше Сталина".

За свою работу в кино был удостоен целого ряда высоких наград:

- Народный артист Грузинской ССР (1946);

- Народный артист СССР (1950);

- Сталинская премия первой степени (1941) - за исполнение роли И. В. Сталина в фильме «Великое зарево»;

- Сталинская премия первой степени (1942) - за исполнение роли И. В. Сталина в фильме «Оборона Царицына» (1-я серия);

- Сталинская премия первой степени (1947) - за исполнение роли И. В. Сталина в фильме «Клятва» (1946);

- Сталинская премия первой степени (1950) - за исполнение роли И. В. Сталина в фильме «Падение Берлина» (1949);

- Орден Трудового Красного Знамени (1939) - за исполнение роли И. В. Сталина в фильмах «Выборгская сторона» (1938), «Великое зарево» (1938) и «Человек с ружьём» (1938).

После смерти Сталина, судьба актёра резко изменилась. Его перестали приглашать в кино. С того времени у него остались лишь 3 эпизодические роли в Театре-Студии киноактёра, но осенью 1955-го и их не стало.

После смерти Сталина жизнь актера резко поменялась. По некоторым данным, его удалили даже из почетного караула у саркофага с телом Сталина 6 марта 1953-го. Когда он уже встал в тот караул, к нему подошли люди в штатском и сказали, что Геловани вычеркнут из списка участников.

Актёр Борис Тенин писал: «Роль Сталина была для Геловани - хорошего артиста и художника - надгробной плитой. Режиссёры и в кино, и в театре обходили его за версту. Злая воля деспота приписала его к одной роли на долгие годы, и он ничего не смог изменить в своей судьбе».

С того времени у него остались лишь 3 эпизодические роли в Театре-Студии киноактёра, но осенью 1955-го и их не стало. У артиста усугубилась депрессия, он часто и внезапно уезжал в другие регионы страны, и столь же внезапно возвращался.

По слухам, в 1955-1956 годах его приглашали жить и работать в Китае и Албании, но состояние актёра уже не позвляло ему активно работать. К тому же с весны 1953-го он был под особым надзором МГБ.

В день рождения И.В. Сталина 21 декабря 1955 года Михаилу Геловани было присвоено звание почетного народного артиста Китайской Народной Республики. В китайской прессе 1960-х годов периодически публиковались материалы о "хрущевских издевательствах над выдающимися артистами СССР сталинского периода - Геловани, Орловой, Александровым, Ладыниной, Андреевым, Толубеевым, Черкасовым, Алейниковым".

Забвение актера включало и вырезание кадров в фильмах, где Геловани играл Сталина.

В жизни он был скромным человеком, вплоть до конца войны жил в однокомнатной квартире на окраине Москвы. С помощью Чиаурели и Марка Бернеса, друга артиста, удалось выбить для него в 1945-м двухкомнатную квартиру на улице Горького.

Михаил Геловани по удивительному совпадению скоропостижно скончался в день рождения Сталина - 21 декабря 1956 года в Москве (по другим источникам - в Сухуми). Причиной смерти стал сердечный приступ. Некоторые близкие актера утверждали, что это было самоубийство, обусловленное забвением Геловани с весны 1953 года.

Короткий некролог о кончине Геловани появился только в «Вечерней Москве», но этому событию уделили много места центральные газеты Китая и Албании. По некоторым данным, власти пытались вопрепятствовать похоронам М.Г. Геловани на Новодевичьем кладбище, но коллеги артиста настояли. Якобы даже вмешалось в это дело посольство Китая.

Похоронен на Новодевичьем кладбище, участок № 3.

Могила Михаила Геловани

Рост Михаила Геловани: 176 сантиметров.

Личная жизнь Михаила Геловани:

Жена - Людмила Николаевна Геловани (1917-1987). Женился поздно. Супруга была на 25 лет моложе его. В браке родился сын Виссарион.

Фильмография Михаила Геловани:

1924 - Три жизни - Бахва Пулава

1925 - Наездник из Уайльд-Веста

1926 - Девятый вал - Авалов, судовой механик

1927 - Злой дух - Гиж Даниель

1927 - Два охотника - Турико

1931 - Хабарда!

1934 - Последний маскарад - Ростом

1934 - До скорого свидания! (ნახვამდის) - Спиридон Ломидзе

1937 - Золотистая долина - Кириле

1938 - Человек с ружьём - Иосиф Виссарионович Сталин

1938 - Выборгская сторона - Сталин Иосиф Виссарионович, член ВРК

1938 - Великое зарево - Иосиф Виссарионович Сталин

1939 - Ленин в 1918 году - Иосиф Виссарионович Сталин

1940 - Сибиряки - Иосиф Виссарионович Сталин

1941 - Валерий Чкалов - Иосиф Виссарионович Сталин

1942 - Оборона Царицына - Иосиф Виссарионович Сталин

1946 - Клятва - Иосиф Виссарионович Сталин

1947 - Свет над Россией - Иосиф Виссарионович Сталин

1949 - Падение Берлина - Иосиф Виссарионович Сталин

1950 - Огни Баку - И.В.Сталин (роль вырезана в версии 1968 года) (озвучил Владимир Татосов)

1950 - Донецкие шахтёры - Иосиф Виссарионович Сталин

1951 - Незабываемый 1919 год - Иосиф Виссарионович Сталин

1953 - Вихри враждебные - И.В.Сталин (роль из фильма вырезана)

Режиссерские работы Михаила Геловани:

1927 - Злой дух

1928 - Молодость побеждает

1931 - Настоящий кавказец

1931 - Дело доблести

Фильм Оборона Царицына

Источники: Штуки-дрюки ©,

https://telegra.ph/Mihail-Georgievich-Gelovani-01-06