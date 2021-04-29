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Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова Славы

Волжская ГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция Европы

волжская гэс, электростанция, с высотыВолжская гидроэлектростанция сегодня — крупнейшая в европейской части России, а в 1960-е годы, после запуска в эксплуатацию, была крупнейшей в мире, причем не только среди гидроэлектростанций, но и среди электростанций вообще. Её установленная мощность составляет 2671 МВт. ГЭС расположена в северной части Волгограда и входит в Волжско-Камский каскад ГЭС, являясь его нижней ступенью. Волжская ГЭС играет важную роль в обеспечении надёжности работы Единой энергосистемы России, а также обеспечивает крупнотоннажное судоходство, водоснабжение, орошение засушливых земель. Станция является филиалом крупнейшей гидрогенерирующей компании России ПАО «РусГидро».

1. ГЭС была воздвигнута в рекордно короткие сроки: советским инженерам и строителям потребовалось всего 6 лет, чтобы запустить первый гидроагрегат тогда еще Сталинградской ГЭС, а окончательно строительство было завершено в 1961 году. Сразу после запуска это была крупнейшая гидроэлектростанция в мире. Ввод в эксплуатацию Волжской ГЭС сыграл решающую роль в энергоснабжении Нижнего Поволжья и Донбасса и объединил между собой крупные энергосистемы Центра, Поволжья, Юга.волжская гэс, электростанция, с высоты2. Гидроэлектростанция стала «визитной карточкой» Советского Союза.

Ею гордилась вся страна наравне с освоением высоких технологий, первыми в мире атомными электростанциями, первым полетом человека в космос. Посмотреть на Волжскую ГЭС приезжали представители из всех стран мира: президент Франции Шарль де Голль, президент Египта Гамаль Абдель Насера, президент Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мин, президент Югославии Иосип Броз Тито, вождь кубинского революционного движения Фидель Кастро, герой Кубинской революции Че Гевара и многие другие.волжская гэс, электростанция, панно3. Сегодня ГЭС является одним их основных звеньев единой энергетической системы европейской части России, выработанная электроэнергия обеспечивает энергией и светом центральные и южные районы России. волжская гэс, электростанция, лэп, с высоты4. На станции установлено 22 гидроагрегата с поворотно-лопастными турбинами.волжская гэс, машзал, турбины, гидротурбины, машинный зал5. Шахта турбины.волжская гэс, шахта турбины, турбины6. Установленная мощность станции составляет 2671 МВт. волжская гэс, турбины, машзал, машинный зал7. Здание Волжской ГЭС.волжская гэс, электростанция8. Паводковый весенний водосброс. волжская гэс, водосброс, паводок, водосливная плотина9. Длина водосливной плотины составляет 725 м. Всего имеется 27 водосливных пролётов, ещё в одном пролёте расположен рыбоподъёмник.волжская гэс, водосброс10. Водосливные пролёты перекрываются плоскими затворами, оперирование затворами производится при помощи двух козловых кранов грузоподъёмностью 125 тонн.волжская гэс, водосброс, водосливная плотина11. Через плотину во время весеннего паводка проходит до двух миллиардов кубометров воды в сутки.волжская гэс, водосброс12. По сооружениям ГЭС проложены железнодорожный и автомобильный переходы, поэтому она не только вырабатывает энергию, но и служит переправой через Волгу. Общая длина гидроузла составляет 5 километров.волжская гэс, электростанция, с высоты13. Для пропуска речных судов через гидроузел был построен двухлинейный шлюз. Он поднимает суда на 26-метровую высоту, чтобы они могли пройти из Волги в водохранилище.волжская гэс, электростанция, шлюз, шлюзование
https://gelio.livejournal.com/259789.html

Чиркейская ГЭС — самая высокая арочная плотина в России

Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова СлавыЧиркейская гидроэлектроста́нция расположена на реке Сулак в Республике Дагестан. Это самая крупная ГЭС на Северном Кавказе и самая высокая арочная плотина в России. Она построена в узком Чиркейском ущелье глубиной более 200 м, шириной в нижней части 12-15 м, по верху - 300 м. Входит в Сулакский каскад ГЭС. Установленная мощность ГЭС - 1000 МВт. Среднегодовая выработка 2,47 млрд кВт·ч.Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова Славы
Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова Славы
Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова Славы
Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова Славы
Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова Славы
Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова Славы
Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова Славы
Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова СлавыОбщий вид.
Чиркейская гидроэлектростанция построена в сейсмически активном районе, в сложных геологических условиях. Укладка бетона и монтажные работы выполнены с помощью трёх кабельных кранов грузоподъёмностью 25 тонн и пролётом 550 м.Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова СлавыСтроительство было начато в 1964 году. Перекрытие русла р. Сулак было осуществлено путем обрушения взрывом скального массива. В результате взрыва было обрушено более 65 тыс.м3 породы. Суммарный вес заряда составил 37т. Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова СлавыВ 1974 был введен в эксплуатацию первый гидроагрегат. Последний четвертый агрегат ввели в работу 1976 году. На строительстве ГЭС впервые были применены кабель-краны для укладки бетона в тело плотины.Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова СлавыПлотина имеет максимальную высоту 232,5 м, длину по оси гребня 338 м.Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова СлавыАрка двояковыпуклой кривизны симметричного очертания, упруго заделана по контуру в основание.
Толщина арочной плотины изменяется от 6 м на гребне до 30 м на контакте с пробкой. 
Чиркейская ГЭС является крупнейшей из трёх гидроэлектростанций с арочными плотинами, имеющимися в России.Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова Славы
Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова СлавыЧиркейская ГЭС, учитывая её маневренные возможности, стала основной регулирующей станцией в Объединенной энергосистеме Юга России.Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова СлавыОткрытое распределительное устройство (ОРУ) напряжением 330 кВ.Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова Славы
Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова СлавыПо гребню плотины на летние пастбища перегоняют стада баранов. 
Водохранилище Чиркейской ГЭС многолетнего регулирования имеет длину 40 км, максимальную ширину - 5 км. Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова Славы
Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова Славы
Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова СлавыОт водоприемных отверстий плотины ЧГЭС берет начало 4 металлических напорных турбинных водовода диаметром 5,5 м. 
Железобетонная оболочка водоводов имеет толщину 1,5 м.Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова СлавыЗдание гидроэлектростанции расположено непосредственно у низовой грани пробки плотины. Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова СлавыТрансформаторы и распределительные устройства генераторного напряжения располагаются на перекрытии машинного зала. Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова СлавыОригинальным техническим решением, не имеющим аналогов в практике гидростроительства, является двухрядное расположение гидроагрегатов и отсасывающих труб. Сделано это для того, чтобы здание ГЭС минимально врезалось в крутые борта ущелья. Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова СлавыВ здании ГЭС 2 параллельных машинных зала, при этом машинные залы объединены таким образом, чтобы при монтаже можно было пользоваться общей монтажной площадкой. Перенос ротора генератора массой около 560 т производится двумя кранами грузоподъемностью по 320 т, соединенными общей траверсой. Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова Славы4 радиально-осевых гидроагрегата мощностью по 250 МВт, работающих при расчётном напоре 170 м.
Производитель генераторов ГЭС — "Уралэлектротяжмаш"Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова СлавыВо время пресс-тура проводился плановый капитальный ремонт 4-го гидроагрегата и благодаря этому нам удалось попасть в осушенную спиральную камеру гидротурбины. Спиральная камера обеспечивает равномерное поступление воды по всему периметру направляющего аппарата, т. е. осесимметричный режим работы всех направляющих лопаток. Проходящая здесь вода имеет давление в 17 атмосфер.Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова СлавыНа данный момент ремонт завершен и гидроагрегат введен в эксплуатацию.
Диаметр рабочего колеса турбины 4,5 м, вес – 55 тонн.Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова СлавыДиспетчерскаяВолжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова Славы
Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова СлавыПодъезд к зданию ГЭС осуществляется через туннель длиной 800 м по дороге правого берега. Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова СлавыГалереяВолжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова Славы
Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова Славы
Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова Славы
Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова Славы
Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова Славы
Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова СлавыКран на гребне плотины.Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова СлавыХолостой водосброс выполнен в виде тоннеля с открытым сливным лотком внутри скалы левого берега. В 85 метрах от плотины расположено входное отверстие пролетом 22 метра. Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова СлавыОт него под большим наклоном идет тоннель (12х9 метров) длиной 160 метров. Потом он переходит в слабонаклоненную часть длиной 350 метров, а после в открытый 221-метровый лоток с трамплином и боковым сливом-гасителем.Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова СлавыСегментный затвор высотой 14м. Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова СлавыЭксплуатационный водосброс способен обеспечить пропуск воды объемом от 2400 до 2900 куб. м. 
Климат района створа Чиркейской ГЭС засушливый. За всю историю эксплуатации Чиркейской ГЭС воду сбрасывали вхолостую всего три раза. Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова СлавыТехнические коридоры в теле плотиныВолжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова Славы
Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова СлавыГеодезическая отметкаВолжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова Славы
Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова СлавыОсобой удачей было поснимать Чиркейскую ГЭС ночью.Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова Славы
Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова Славы
Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова Славы
Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова Славы
Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова Славы
Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова Славы
Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова СлавыВыражаю большую благодарность Дагестанскому филиалу "РусГидро" за организацию фотосъемки и тёплый приём!

https://gelio.livejournal.com/164293.html

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