Волжская ГЭС и Чиркейская ГЭС через объектив Степанова Славы

Волжская ГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция Европы

Волжская гидроэлектростанция сегодня — крупнейшая в европейской части России, а в 1960-е годы, после запуска в эксплуатацию, была крупнейшей в мире, причем не только среди гидроэлектростанций, но и среди электростанций вообще. Её установленная мощность составляет 2671 МВт. ГЭС расположена в северной части Волгограда и входит в Волжско-Камский каскад ГЭС, являясь его нижней ступенью. Волжская ГЭС играет важную роль в обеспечении надёжности работы Единой энергосистемы России, а также обеспечивает крупнотоннажное судоходство, водоснабжение, орошение засушливых земель. Станция является филиалом крупнейшей гидрогенерирующей компании России ПАО «РусГидро».

1. ГЭС была воздвигнута в рекордно короткие сроки: советским инженерам и строителям потребовалось всего 6 лет, чтобы запустить первый гидроагрегат тогда еще Сталинградской ГЭС, а окончательно строительство было завершено в 1961 году. Сразу после запуска это была крупнейшая гидроэлектростанция в мире. Ввод в эксплуатацию Волжской ГЭС сыграл решающую роль в энергоснабжении Нижнего Поволжья и Донбасса и объединил между собой крупные энергосистемы Центра, Поволжья, Юга. 2. Гидроэлектростанция стала «визитной карточкой» Советского Союза. Ею гордилась вся страна наравне с освоением высоких технологий, первыми в мире атомными электростанциями, первым полетом человека в космос. Посмотреть на Волжскую ГЭС приезжали представители из всех стран мира: президент Франции Шарль де Голль, президент Египта Гамаль Абдель Насера, президент Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мин, президент Югославии Иосип Броз Тито, вождь кубинского революционного движения Фидель Кастро, герой Кубинской революции Че Гевара и многие другие. 3. Сегодня ГЭС является одним их основных звеньев единой энергетической системы европейской части России, выработанная электроэнергия обеспечивает энергией и светом центральные и южные районы России. 4. На станции установлено 22 гидроагрегата с поворотно-лопастными турбинами. 5. Шахта турбины. 6. Установленная мощность станции составляет 2671 МВт. 7. Здание Волжской ГЭС. 8. Паводковый весенний водосброс. 9. Длина водосливной плотины составляет 725 м. Всего имеется 27 водосливных пролётов, ещё в одном пролёте расположен рыбоподъёмник. 10. Водосливные пролёты перекрываются плоскими затворами, оперирование затворами производится при помощи двух козловых кранов грузоподъёмностью 125 тонн. 11. Через плотину во время весеннего паводка проходит до двух миллиардов кубометров воды в сутки. 12. По сооружениям ГЭС проложены железнодорожный и автомобильный переходы, поэтому она не только вырабатывает энергию, но и служит переправой через Волгу. Общая длина гидроузла составляет 5 километров. 13. Для пропуска речных судов через гидроузел был построен двухлинейный шлюз. Он поднимает суда на 26-метровую высоту, чтобы они могли пройти из Волги в водохранилище.

https://gelio.livejournal.com/259789.html

Чиркейская ГЭС — самая высокая арочная плотина в России

Чиркейская гидроэлектроста́нция расположена на реке Сулак в Республике Дагестан. Это самая крупная ГЭС на Северном Кавказе и самая высокая арочная плотина в России. Она построена в узком Чиркейском ущелье глубиной более 200 м, шириной в нижней части 12-15 м, по верху - 300 м. Входит в Сулакский каскад ГЭС. Установленная мощность ГЭС - 1000 МВт. Среднегодовая выработка 2,47 млрд кВт·ч.













Общий вид.

Чиркейская гидроэлектростанция построена в сейсмически активном районе, в сложных геологических условиях. Укладка бетона и монтажные работы выполнены с помощью трёх кабельных кранов грузоподъёмностью 25 тонн и пролётом 550 м. Строительство было начато в 1964 году. Перекрытие русла р. Сулак было осуществлено путем обрушения взрывом скального массива. В результате взрыва было обрушено более 65 тыс.м3 породы. Суммарный вес заряда составил 37т. В 1974 был введен в эксплуатацию первый гидроагрегат. Последний четвертый агрегат ввели в работу 1976 году. На строительстве ГЭС впервые были применены кабель-краны для укладки бетона в тело плотины. Плотина имеет максимальную высоту 232,5 м, длину по оси гребня 338 м. Арка двояковыпуклой кривизны симметричного очертания, упруго заделана по контуру в основание.

Толщина арочной плотины изменяется от 6 м на гребне до 30 м на контакте с пробкой.

Чиркейская ГЭС является крупнейшей из трёх гидроэлектростанций с арочными плотинами, имеющимися в России.

Чиркейская ГЭС, учитывая её маневренные возможности, стала основной регулирующей станцией в Объединенной энергосистеме Юга России. Открытое распределительное устройство (ОРУ) напряжением 330 кВ.

По гребню плотины на летние пастбища перегоняют стада баранов.

Водохранилище Чиркейской ГЭС многолетнего регулирования имеет длину 40 км, максимальную ширину - 5 км.



От водоприемных отверстий плотины ЧГЭС берет начало 4 металлических напорных турбинных водовода диаметром 5,5 м.

Железобетонная оболочка водоводов имеет толщину 1,5 м. Здание гидроэлектростанции расположено непосредственно у низовой грани пробки плотины. Трансформаторы и распределительные устройства генераторного напряжения располагаются на перекрытии машинного зала. Оригинальным техническим решением, не имеющим аналогов в практике гидростроительства, является двухрядное расположение гидроагрегатов и отсасывающих труб. Сделано это для того, чтобы здание ГЭС минимально врезалось в крутые борта ущелья. В здании ГЭС 2 параллельных машинных зала, при этом машинные залы объединены таким образом, чтобы при монтаже можно было пользоваться общей монтажной площадкой. Перенос ротора генератора массой около 560 т производится двумя кранами грузоподъемностью по 320 т, соединенными общей траверсой. 4 радиально-осевых гидроагрегата мощностью по 250 МВт, работающих при расчётном напоре 170 м.

Производитель генераторов ГЭС — "Уралэлектротяжмаш" Во время пресс-тура проводился плановый капитальный ремонт 4-го гидроагрегата и благодаря этому нам удалось попасть в осушенную спиральную камеру гидротурбины. Спиральная камера обеспечивает равномерное поступление воды по всему периметру направляющего аппарата, т. е. осесимметричный режим работы всех направляющих лопаток. Проходящая здесь вода имеет давление в 17 атмосфер. На данный момент ремонт завершен и гидроагрегат введен в эксплуатацию.

Диаметр рабочего колеса турбины 4,5 м, вес – 55 тонн. Диспетчерская

Подъезд к зданию ГЭС осуществляется через туннель длиной 800 м по дороге правого берега. Галерея









Кран на гребне плотины. Холостой водосброс выполнен в виде тоннеля с открытым сливным лотком внутри скалы левого берега. В 85 метрах от плотины расположено входное отверстие пролетом 22 метра. От него под большим наклоном идет тоннель (12х9 метров) длиной 160 метров. Потом он переходит в слабонаклоненную часть длиной 350 метров, а после в открытый 221-метровый лоток с трамплином и боковым сливом-гасителем. Сегментный затвор высотой 14м. Эксплуатационный водосброс способен обеспечить пропуск воды объемом от 2400 до 2900 куб. м.

Климат района створа Чиркейской ГЭС засушливый. За всю историю эксплуатации Чиркейской ГЭС воду сбрасывали вхолостую всего три раза. Технические коридоры в теле плотины

Геодезическая отметка

Особой удачей было поснимать Чиркейскую ГЭС ночью.











Выражаю большую благодарность Дагестанскому филиалу "РусГидро" за организацию фотосъемки и тёплый приём!

https://gelio.livejournal.com/164293.html

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