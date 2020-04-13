К 75-летию Победы. Рассказ восьмой

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Четвёртый рассказ - здесь.

Пятый рассказ - здесь

Шестой рассказ - здесь

Седьмой рассказ - здесь

Как разведчики в Германии в наглости соревновались

(Из истории Группы советских войск в Германии).

Так случилось, что в начале 70 –х годов прошлого века штаб и расположение 10-й танковой дивизии Группы советских войск в Германии, в городе Потсдаме, оказался в зоне особого внимания военных миссий связи трех великих держав: США, Великобритании и Франции.

И вовсе не потому, что других важных и значимых с военной точки зрения советских дивизий и полков или военных объектов на территории восточной Германии не было. А причина была в другом. Эти военные миссии связи, как и штаб 10 танковой дивизии, располагались в городе Потсдаме. И иностранным разведчикам, какими и являлись сотрудники военных миссий связи, ну просто невозможно было не попытаться использовать эту особенность совместного размещения в одном городе для выполнения своих профессиональных обязанностей. То есть для добывания информации тем или иным способом. Главным образом о поступавшей на вооружение новой боевой технике. Именно боевая техника определяла соотношение сил двух мощных противостоящих друг другу группировок войск бывших союзников, ставших соперниками и врагами.

И для добывания этой информации и та, и другая сторона использовали самые разнообразные, в том числе фантастические способы, проявляя незаурядные способности и таланты.

А дело было так. В те времена 10 танковой дивизией командовал полковник Кожевников. Военачальник большой воли, любитель порядка, к чему, конечно же, по его мнению, обязывала и служба в Германии. Но он имел некоторые чудачества. Эти чудачества у людей маленьких и мало значительных вызывали улыбку или усмешку. Но если это командир дивизии, то какие тут улыбки или усмешки. Вот, к примеру, у будущего генерала была такая слабость: он очень не любил задерживаться на КПП штаба дивизии, где у всех без исключения было положено проверять документы, кроме самого высокого дивизионного начальства, к которому Кожевников относил и себя. Преодолевал он КПП своей дивизии по такому сценарию: он приказал водителю при подъезде к КПП мелодично сигналить:

– Па-па-па-ба-па!

Все дежурные по КПП привыкли к этому условному звуковому сигналу, который означал:

– Внимание, едет командир дивизии, немедленно открывайте ворота!

И так в течении нескольких месяцев у всех дежурных и всего наряда, то есть солдат и сержантов сверхсрочной службы охранявших КПП, выработался условный рефлекс на это "Па-па-па-ба-па".

И вот командиру дивизии заменили старую Волгу "ГАЗ-21"

на новую "ГАЗ -24",

причем Волга оказалась черного цвета и полковник Кожевников круче и с большей гордостью поднимал голову и с еще большим величием и значимостью, пересекая КПП дивизии, делал знак рукой дежурившим на КПП :

– Вольно, можете продолжать службу, главное дело вы сделали: встретили и пропустили на территорию дивизии своего командира.

Но однажды произошло громкое чрезвычайное происшествие. На территорию дивизии проникли иностранные военнослужащие, причем сразу от трех военных миссий: американской, английской и французской. А действовали они по тому же сценарию въезда через КПП, что и командир дивизии. Они где-то успели раздобыть новенькую советскую «Волгу» такого же цвета, что и у командира дивизии. Удобно расположились в салоне машины, подъехали к КПП. Их водитель просигналил хорошо знакомое всем дежурным "Па-па-па-ба-па!", ворота автоматически открылись и на территории советской воинской части оказались иностранцы. Причем все они были «вооружены» очень серьезным оружием : у двух военных миссионеров в руках были кинокамеры, а у третьего миссионера был высокого класса огромный фотоаппарат.

Надо сказать, что в это время мотострелковые подразделения дивизии получили новенькие боевые машины пехоты (БМП). Это был субботний парко-хозяйственный день обслуживания техники. и водители с любовью и нежностью протирали и без того чистенькие стекла и другие детали и поверхности новых машин. В иностранной прессе не было еще ни одного снимка этого чудо - техники и именно поэтому военные миссионеры задействовали все три пары рук, глаз и свои натренированные мускулы и нервы, чтобы заснять как можно больше с разных позиций эти БМП.

Иностранцы медленно ехали по территории военного городка, на черной, как у командира дивизии, «Волге». Советские военнослужащие встречавшие на пути машину с иностранцами отдавали им честь. Но в скором времени на КПП произошло смятение. Дежурный по КПП, старший сержант сверхсрочной службы, был повергнут в шок, когда у ворот КПП появилась еще одна черная, новенькая «Волга» и просигналила "Па-па-па-ба-па!". Дежурный сразу же проявил бдительность, подошел к машине и задал совершенно дурацкий вопрос:

– Товарищ полковник, а разве Вы уже, еще не проехали?".

На что командир дивизии отреагировал резко и достаточно сердито:

– Вы что, белены объелись, или это немецкое пиво играет у вас в голове? Я снимаю Вас с наряда и объявляю трое суток ареста. Убыть на гауптвахту немедленно!.

Побледневший дежурный по КПП попытался растерянно установить истину:

– Товарищ полковник, но ведь ваша машина 10 минут тому назад уже проезжала через КПП !

На этот раз насторожился командир:

– Что за чертовщина? Коменданта гарнизона ко мне! А Вам если не обнаружите машину, придется отдыхать на гауптвахте не трое суток, а долго в психушке. И вообще распрощаться со службой в Германии!

Комендант гарнизона и дежурный по КПП буквально сорвались с места и вскочив в УАЗик и помчались по следам чёрной Волги с военными миссионерами. Через несколько минут они обнаружили пресловутую черную «Волгу» у бетонного забора, пытающуюся развернуться. УАЗик преградил путь машине-незнакомке, комендант подбежал к дверце водителя и попытался ее открыть:

– Приказываю немедленно всем выйти из машины и предъявить документы, иначе мы применим силу!

После этих слов на заднем сидении произошло шевеление. Один из незнакомцев опустил стекло и на чистейшем русском языке объявил:

– Документы наши? Вот они, пожалуйста, мы офицеры трех военных миссий, находящихся в Потсдаме. Приехали к Вам с дружественной ознакомительной миссией. Вы же не оповестили нас о поставке на вооружение новой боевой технике. А что насчет того, чтобы выйти из машины, то это уж, как говорится по - русски, дудки. Мы находимся в машине как на своей территории, потому что это машина принадлежит Великобритании и обладаем дипломатическим иммунитетом.

Услышав эти слова комендант просто побелел и пришел в ярость. К тому же, ему успели доложить, что иностранцы активно снимали территорию вверенного ему городка на кинокамеру и фотографировали объекты фотоаппаратом. И он потребовал:

– Немедленно сдайте ваши кинокамеру и фотоаппарат для проверки. Вы же знаете, что мы можем это потребовать на своей территории.

На тренированных постоянными конфликтами и не стандартными ситуациями лицах зарубежных миссионеров при этом требовании ни дрогнул ни один мускул. Один из них переглянувшись со своими товарищами выразительно усмехнулся и демонстративно вытащил из фотоаппарата фотоплёнку, засветил её и протянул коменданту. То же самое было проделано представителями военных миссий связи с пленками кинокамер.

От таких действий комендант совсем ошалел:

– Да это черт знает, что такое. Да вы просто наглецы, каких свет не видывал. Пробраться на территорию чужого гарнизона, снимать секретные объекты и вести себя так нагло.

Раздуваясь от праведного гнева, он лихорадочно думал, что бы еще такое обидное сказать пришельцам, нагло пробравшимся на вверенную ему территорию. При этом его чувства заметно подогревали мысли, молнией мелькавшие в разгоряченном мозгу, о том, что скажет по поводу случившегося происшествия командир дивизии. О том, что командир крут и скор на расправу при нарушениях куда менее значимых знал гарнизон да и вся дивизия. А тут такое происшествие. Смеяться будет весь гарнизон. Средь бела дня, на черной «Волге» в гарнизон въехало три иностранца с кинокамерами и фотоаппаратом. Да, такого, пожалуй, не простят.

И комендант - майор, выплескивая свои размышления и гнев выпалил:

– А на что вы, уважаемые господа, рассчитывали, когда въезжали на территорию городка? Мне очень хотелось бы знать, как бы вы выбрались через закрытое КПП после приезда командира дивизии?

– Очень просто, – иронично усмехнувшись, ответил военный миссионер в форме полковника французской армии.

И продолжил:

– Мы наблюдали, что у вас в бетонном заборе рядом с парком уже две недели заменялась одна снятая плита. А сегодня она вдруг была поставлена. Расстояние от КПП до этой дыры в заборе ровно 2 км 850 метров. За 15 минут было возможно проехать рядом с парком БМП, сделать съемки и выехать через дыру в заборе, не прощаясь.

У майора мелькнула недобрая мысль о том, что командир дивизии также узнает ещё и о дыре в бетонном заборе и о расчетах иностранцев. Он набрал в легкие воздуха, сделав глубокий вдох, и резко выдохнул:

– Ну вы наглецы, каких свет не видывал.

Иностранцы дружно и вежливо улыбнулись. Они вели себя добродушно, как всегда ведут себя люди, обладающие дипломатической неприкосновенностью и за которыми стоит мощь и имя великой державы. При этом один из них, англичанин, продолжая доброжелательно улыбаться на чистейшем русском языке, обратился к майору:

– Ну что Вы волнуетесь, господин майор. Снимков мы уже не увезем, вас за бдительность поблагодарят. А вот месяц тому назад, ваш подполковник Титов в английской форме на секретном заседании руководства войск НАТО нагло задавал вопросы по новой технике и её поступлению в наши войска.

На эту информацию у коменданта не нашлось слов, но он несколько успокоился, и даже подумал о том, что происшествие в его гарнизоне пустяк по сравнению с происшедшим в английском штабе. И как истинно русский человек не без удовольствия подумал о том, что их коменданта наказали гораздо круче, чем, наверное, накажут его.

Через некоторое время иностранных миссионеров выдворили за территорию городка, комендант гарнизона и другие должностные лица получили взыскания от командира дивизии. 10-я танковая дивизия, как и все советские войска в Германии, продолжали жить напряженной и тревожной жизнью, в которой отражалась вся атмосфера холодной войны и противостояние великих держав во второй половине 20 века.