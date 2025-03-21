Территория Героев...(166)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Гвардии младший лейтенант Манухин Андрей Гвардии младший лейтенант Андрей Манухин, военнослужащий 22-й отдельной бригады армейского спецназа.

За время службы выполнял боевые задачи в Чечне, Ингушетии, Дагестане и Сирии. Участник СВО с первых дней.

В составе своего подразделения сдерживал наступление ВСУ на Запорожской дуге летом 2023 года. Был тяжело ранен.

Указом президента удостоен звания Героя России. Также награжден орденом Мужества, медалями «За отвагу», Суворова, знаком отличия Георгиевский крест IV степени.

https://t.me/okspn/35619

Ефрейтор Белопухов Марк Марк Серге́евич Белопу́хов (род. 10 мая 2004, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край) — российский военнослужащий, ефрейтор, участник СВО. Герой России.

С 2023 года принимал участие в боевых действиях на Украине в войсках специального назначения. Был дважды ранен.

Ефрейтор получил из рук президента РФ Золотую звезду Героя, а затем вместе с главой государства возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены.

Журналистам Марк Белопухов рассказал, что награду получил «за множество операций – за уничтожение техники и личного состава противника.

https://ru.ruwiki.ru/wiki/Белопухов,_Марк_Сергеевич

Майор Филоненко Андрей Андрей Михайлович Филоненко — российский военнослужащий, майор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Герой России (2025).

Родился в Калининске. Окончил среднюю школу № 1.

В 2012 году окончил Саратовский военный Краснознамённый ордена Жукова институт войск национальной гвардии.

Участвовал в специальной военной операции с февраля 2022 года.

Позывной Артист. Был дважды ранен. Входит в пятёрку лучших специалистов по управлению дронами.

Звание Героя Российской Федерации получил «за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебно-боевых задач специальной военной операции и за отражение террористического нападения украинских боевиков на приграничные районы Курской области».

После награждения майор Филоненко выступил с ответным словом:

Войска национальной гвардии Российской Федерации с честью и достоинством выполняют поставленные вами задачи в районе специальной военной операции. Девиз Росгвардии — «Всегда на страже». Мы били, и будем бить врага до нашей полной победы.

https://ru.ruwiki.ru/wiki/Филоненко,_Андрей_Михайлович

Майор Тибилов Марат Марат Георгиевич Тибилов (род. Северная Осетия) — российский военнослужащий, майор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Позывной «Талиб». Герой России (2025).

Участвовал в специальной военной операции с первого дня. Выполнял боевые задачи на Запорожье, в ДНР, ЛНР и Курской области.

В 2022 году за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в зоне боевых действий, был награждён двумя Орденами Мужества.

Звание Героя Российской Федерации Тибилов получил за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебно-боевых задач специальной военной операции и за отражение террористического нападения украинских боевиков на приграничные районы Курской области.

После награждения в интервью журналистам Марат Тибилов рассказал, что свою награду считает заслугой всего подразделения огневой группы спецназа Росгвардии:

Подразделение у нас выполняло задачи, начиная с 5 по 8 число при отражении контратак на населённые пункты Бердино, Розгребли, Новосотницкое.

Герой России отметил, что подразделение отработало чётко и своевременно, не дав прорваться боевикам в другие населённые пункты.

https://ru.ruwiki.ru/wiki/Тибилов,_Марат_Георгиевич

Гвардии капитан Джафаров Олег Гвардии капитан Олег Мазахир оглы Джафаров, военнослужащий одного из подразделений ВС России.

Окончил граждаснкий ВУЗ на Дальнем Востоке, после получения офицерского звания связал свою жизнь с армией.

Участник СВО с первых дней.

Указом президента в 2023 году присвоено звание Героя России, также награжден медалью Жукова.

Сослуживцы характеризуют Олега как настоящего профессионала, который никогда не дает заднюю.

https://t.me/okspn/35689

Майор Шундиков Денис Командиру 80-го отдельного разведывательного батальона «Спарта» 51-й армии ЮВО майору Денису Шундикову («Малыш») присвоено звание Героя ДНР.

https://t.me/okspn/35630

Гвардии сержант Гринцевич Иван Гвардии сержант Иван Гринцевич выполнял боевую задачу по обеспечению непрерывной доставки боеприпасов мотострелковым подразделениям на передовые позиции.

В ходе подвоза боеприпасов на позиции подразделения, ведущего наступление на важном тактическом направлении, транспорт, которым управлял Иван, подвергся атаке FPV-дрона украинских боевиков.

Быстро сориентировавшись в сложной обстановке и умело маневрируя на сложном участке местности, Гринцевич увел автомобиль с боекомплектом с траектории полета дрона камикадзе, не допустив его поражения. Выскочив из машины, Иван, прицельным огнём из стрелкового оружия поразил вражеский дрон, после чего, достигнув назначенной точки, оперативно разгрузил боеприпасы.

Следуя обратным маршрутом, Иван Гринцевич обнаружил раненного российского военнослужащего. Оказав ему необходимую помощь, Иван погрузил раненого в автомобиль и оперативно доставил его в полевой госпиталь.

Благодаря мужеству и смелости гвардии сержанта Ивана Гринцевича боеприпасы были доставлены в срок, что позволило российским мотострелкам усилить натиск на оборонительные рубежи врага и заставить его отступить, а также спасти жизнь раненого военнослужащего.

https://t.me/rabotaembrat/9589

Сержант Васюков Эдуард Номер расчета комплекса радиэлектронной борьбы сержант Эдуард Васюков выполнял задачу по обеспечению прикрытия штурмовых подразделений на одном из важных тактических направлений.

Заняв позицию в районе предстоящих штурмовых действий, сержант Васюков провел разведку местности, после чего, ночью, в сложных погодных условиях, непосредственно перед началом атаки, Эдуард в составе расчета разместил комплекс на позиции и приготовился к выполнению задачи. Через некоторое время российские штурмовые группы перешли в наступление.

Враг, оказывая сопротивление, открыл огонь из минометов по штурмовикам. Эдуард Васюков, несмотря на минометный обстрел со стороны врага, вел контроль радиоэлектронной обстановки. В ходе штурма позиций украинских боевиков Эдуард, средствами РЭБ подавил 5 ударных FPV-дронов противника, которые не смогли атаковать российских бойцов. Враг, не имея поддержки с воздуха был вынужден отступить. В результате штурма важный опорный пункт противника был взят.

Украинские боевики с целью отбить позиции, предприняли попытку контратаки с массовым применением FPV-дронов. Сержант Васюков вместе с расчетом комплекса РЭБ уничтожил еще 10 ударных дронов. Противник несколько раз пытался отбить утраченный опорный пункт, но российские бойцы под прикрытием РЭБ отбили все атаки.

Благодаря смелым и решительным действиям сержанта Эдуарда Васюкова был взят важный опорный пункт противника и сохранены жизни российских бойцов.

https://t.me/rabotaembrat/9567

Ефрейтор Прокофьев Денис Ефрейтор Денис Прокофьев в составе бригады материально-технического обеспечения выполнял задачи по доставке боеприпасов и продуктов питания в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Двигаясь на автомобиле, Денис осуществлял подвоз материальных средств к позициям российских подразделений, ведущих ожесточенные бои с украинскими боевиками.

Приближаясь к линии боевого соприкосновения, несмотря на плотный артиллерийский обстрел противника, ефрейтор Прокофьев, умело маневрировал автомобилем на сложном участке местности. В ходе движения, после очередного взрыва, у автомобиля Дениса пробило колесо. Находясь под артиллерийским обстрелом, проявляя мужество и отвагу, Денис Прокофьев произвел в кратчайшие сроки замену колеса и продолжил доставку боеприпасов на огневые позиции. Выведя автомобиль из-под удара, Денис своевременно доставил боеприпасы наступающим российским подразделениям.

Благодаря смелости и профессионализму ефрейтора Дениса Прокофьева груз был доставлен вовремя, что способствовало выполнению подразделениями поставленных задач.

https://t.me/rabotaembrat/9561

Гвардии старший сержант Феофилов Андрей Противник превосходящими силами атаковал один из опорных пунктов российских войск. Гвардии старший сержант Андрей Феофилов выдвинулся вместе с подкреплением на позиции.

Грамотно маневрируя на автомобиле и используя рельеф местности, несмотря на минометный обстрел, Феофилов двигался в заданный район.

Продвигаясь по маршруту, гвардии старший сержант Фефилов обнаружил в небе FPV-дрон противника. Правильно рассчитав траекторию полета беспилотника, Андрей совершил резкий маневр в сторону и остановил автомобиль. Быстро выбравшись из автотранспорта, проявляя хладнокровие, он открыл огонь из стрелкового оружия по дрону и меткими выстрелами поразил его.

Своевременно доставив группу подкрепления на позиции, Фефилов подготовил к эвакуации и погрузил в автомобиль раненого российского военнослужащего и оперативно доставил его в полевой госпиталь, чем спас ему жизнь.

Благодаря смелым и решительным действиям гвардии старшего сержанта Андрея Фефилова удалось оперативно перебросить группу российских бойцов в критически важный район, что сыграло ключевую роль в успешном отражении вражеской атаки.

https://t.me/rabotaembrat/9591

Младший сержант Болотников Николай Штурмовая группа под командованием младшего сержанта Николая Болотникова, получив задачу выбить противника с тактически значимых позиций, на бронемашине выдвинулась на передний край.

Николай заранее изучив позиции противника и условия местности, определил направления атаки подчиненному личному составу. В темное время суток, без света фар, группа Болотникова стремительным рывком добралась до фланга позиций противника и, быстро спешившись перешла в наступление. Внезапная атака во фланг застала противника врасплох.

Николай одним из первых ворвался в окопы врага. Уничтожив гранатой пулеметную точку и ведя стрелковый бой, Болотников уничтожил с подчиненными всех боевиков.

Заняв заданный рубеж, Николай незамедлительно организовал оборудование позиций для огневых средств на наиболее выгодных участках местности. Несмотря на несколько попыток украинских боевиков выбить российскую штурмовую группу, Николай вместе с подчиненными удержали позиции до подхода подкрепления.

Благодаря мужеству сержанта Николая Болотникова, а также слаженности и профессионализму его подчиненных удалось взять штурмом и удержать важный укрепленный район противника, а также создать условия для дальнейшего наступления российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/9571

Гвардии ефрейтор Баранов Максим Гвардии ефрейтор Максим Баранов в ходе специальной военной операции руководил группой, выполняющей задачи по эвакуации с линии боевого соприкосновения российских военнослужащих, получивших ранения.

В ходе наступательных действий на одном из направлений, российские войска значительно вклинились в оборонительные позиции украинских боевиков. Враг, ожесточенно сопротивляясь, предпринимал попытки атак на российских штурмовиков, используя минометы и артиллерию. В результате обстрелов несколько российских военнослужащих получили осколочные ранения разной степени тяжести. Максим Баранов вместе с подчиненными вынесли из-под обстрела и оказали помощь военнослужащим, получившим ранения. Организовав погрузку раненых в эвакуационный автомобиль, гвардии ефрейтор Баранов приступил к их транспортировке в полевой госпиталь.

Двигаясь по маршруту, Максим обнаружил несколько FPV-дронов противника, приближающихся к автомобилю эвакуационной группы. Быстро сориентировавшись в обстановке Максим Баранов открыл по ним огонь. В результате меткой стрельбы, было уничтожено три FPV-дрона противника. В ходе уничтожения вражеских беспилотников Баранов получил осколочное ранение. Несмотря на полученное ранение, Максим, используя навыки тактической медицины, оказал себе первую помощь и в кротчайшие сроки доставил раненых в пункт оказания медицинской помощи, чем спас их жизни.

Благодаря смелым и решительным действиям гвардии ефрейтора Максима Баранова удалось своевременно доставить в полевой госпиталь раненых военнослужащих и оказать квалифицированную медицинскую помощь, что способствовало сокращению сроков возвращения в строй.

https://t.me/rabotaembrat/9587

Рядовой Харапонов Виталий Рядовой Виталий Харапонов в составе расчета артиллерийского орудия выполнял боевую задачу по уничтожению техники, живой силы противника и ведению контрбатарейной борьбы на важном участке фронта.

Подразделению российских штурмовиков удалось выбить врага с укрепленных позиций, но противник, не желая мириться с утраченными позициями, запросил подкрепление для организации контратаки.

Рядовой Виталий Харапонов получил координаты от разведывательной группы о скоплении живой силы и техники врага, готовящихся выдвинуться на подкрепление отступившим украинским боевикам. Виталий безошибочно рассчитал установки для стрельбы, своевременно и точно произвел ввод корректур для орудия и выполнил огневую задачу.

В ходе артиллерийского удара расчет Виталия Харапонова уничтожил основную часть бронетехники и живой силы украинских боевиков, чем лишил возможности противника ввести в бой резервы, что привело к срыву контратаки.

Смелые и решительные действия рядового Виталия Харапонова, а также слаженные и профессиональные действия расчета орудия позволили сохранить жизни российских бойцов и выполнить поставленную задачу.

https://t.me/rabotaembrat/9562

Гвардии рядовой Никитин Андрей Гвардии рядовой Андрей Никитин в составе мотострелкового подразделения выполнял боевую задачу по удержанию позиций на важном тактическом рубеже.

Противник, сосредоточив штурмовые группы пехоты и бронированную технику, после артиллерийской подготовки предпринял попытку атаковать позиции российских войск с целью прорыва линии обороны.

Никитин первым обнаружил приближение противника и сразу же доложил об этом своему командиру, после чего приступил к отражению атаки боевиков. Находясь в обороне, Андрей, действовал грамотно и решительно в своей зоне ответственности. Ведя наблюдение за воздушной обстановкой, постоянно перемещаясь и занимая выгодные огневые позиции, вел прицельный огонь из стрелкового оружия по наступающим боевикам.

Несмотря на массированный артиллерийский обстрел Андрей, успешно удержал свой участок, уничтожив четверых вражеских штурмовиков.

Смелые и грамотные действия гвардии рядового Андрея Никитина способствовали удержанию обороны в зоне ответственности подразделения, позволили уничтожить значительное количество украинских боевиков, что в дальнейшем позволило вести наступательные действия на этом участке.

https://t.me/rabotaembrat/9592

Младший сержант Воробьёв Игорь Группа мотострелков, в составе которой действовал младший сержант Игорь Воробьев, выполняла боевую задачу по поддержке штурмовых групп, ведущих наступление на позиции, удерживаемые украинскими боевиками.

В ходе штурма опорного пункта противника младший сержант Воробьев, подобравшись как можно ближе к позициям врага, несколькими гранатами уничтожил скрытую огневую позицию. Заняв выгодную позицию для стрельбы, Игорь Воробьев обнаружил и прицельным огнем уничтожил две пулеметные точки вместе с находившимся там пулеметными расчетами украинских боевиков, чем существенно снизил боевой потенциал врага.

Не в силах сдержать наступление российских военнослужащих, противник отступил.

После окончания боя Игорь оказал помощь раненым и помог им добраться до точки эвакуации.

Профессиональные и мужественные действия младшего сержанта Игоря Воробьева позволили обеспечить прорыв обороны врага и закрепиться на новых рубежах.

https://t.me/rabotaembrat/9566

Гвардии лейтенант Колбеев Сергей Гвардии лейтенант Сергей Колбеев, командуя гаубичной артиллерийской батареей, выполнял боевую задачу по уничтожению техники, живой силы противника и ведению контрбатарейной борьбы на важном участке фронта.

Подразделению российских штурмовиков удалось выбить врага с укрепленных позиций, но противник, не желая оставлять позиции, запросил подкрепление для контратаки.

Колбеев получил координаты от разведывательной группы о скоплении живой силы и техники врага, готовящихся выдвинуться на подкрепление терпящим бедствие боевикам. Сергей безошибочно рассчитал установки для стрельбы выполнил огневую задачу.

В ходе артиллерийского удара расчеты, под командованием Колбеева уничтожили основную часть бронетехники и живой силы украинских боевиков, чем лишили возможности противника ввести в бой резервы, что привело к отступлению боевиков.

Смелые и решительные действия гвардии лейтенанта Сергея Колбеева а также слаженные и профессиональные действия его подчиненных позволили сорвать планы противника, сохранить жизни российских бойцов и выполнить поставленную задач

https://t.me/rabotaembrat/9574

Рядовой Бочарников Артём Действуя в составе штурмовой группы рядовой Артем Бочарников получил боевую задачу по взятию опорного пункта на важном тактическом направлении.

Артем, учитывая условия местности, выбрал и оборудовал огневую позицию и определил сектора обстрела.

Затем Бочарников сумел скрытно подобраться к укрепленным позициям врага и закинул в окоп несколько гранат, в результате чего, уничтожил несколько украинских боевиков.

Быстро вернувшись на оборудованную позицию, Артем Бочарников огнем из личного стрелкового оружия подавил огневую точку врага. Противник, обнаружив позицию Артема, сосредоточил свой огонь на нем, что позволило остальной группе российских штурмовиков обойти опорник и атаковать врага с тыла.

Понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, противник отступил, оставив в опорном пункте раненых и тела погибших.

Благодаря личному мужеству, смелости и профессионализму рядового Артема Бочарникова штурмовая группа успешно выполнила поставленную задачу по захвату опорного пункта без потерь и закрепилась на нем.

https://t.me/rabotaembrat/9572

Гвардии сержант Пережогин Александр В ходе специальной военной операции гвардии сержант Александр Пережогин, находясь на пункте наблюдения, выполнял боевую задачу по визуальному контролю воздушной обстановки в зоне расположения пункта управления гаубичной артиллерийской батареи.

Пережогин первым увидел беспилотный летательный аппарат квадрокоптерного типа, приближающийся к позициям наших подразделений.

Незамедлительно доложив по средствам связи об обнаружении летательного аппарата, Александр получил задачу уничтожить беспилотник противника. Гвардии сержант открыл прицельный огонь по вражескому дрону и точным выстрелом из штатного оружия сбил его. Не долетев до охраняемых объектов, беспилотник упал, после чего сдетонировал, не причинив вреда российским военнослужащим и технике.

Благодаря своевременным действиям гвардии сержанта Александра Пережогина удалось не допустить поражения вражеским дроном позиции российских артиллеристов и избежать потерь личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/9575

Гвардии ефрейтор Куклин Сергей Старший наводчик гаубичного самоходно-артиллерийского орудия гвардии ефрейтор Сергей Куклин в составе расчета выполнял боевую задачу по ведению контрбатарейной борьбы, выявлению и уничтожению вражеской техники и украинских боевиков, ведущих наступление на рубежи, удерживаемые российскими подразделениями.

Враг, стремясь взять под контроль утраченные ранее позиции, предпринял попытку наступления при поддержке артиллерии.

С помощью средств воздушной разведки в лесополосе вблизи населенного пункта было обнаружено крупнокалиберное артиллерийское орудие, с помощью которого противник вел огонь по обороняющимся российским военнослужащим. Получив координаты для стрельбы, Куклин, действуя быстро и уверенно, произвел несколько прицельных залпов. В результате артиллерийского огня было уничтожено орудие противника вместе с расчетом.

Смелые и оперативные действия гвардии ефрейтора Сергея Куклина, а также слаженные действия его расчета, лишили противника артиллерийской поддержки и позволили удержать занимаемые рубежи обороны.

https://t.me/rabotaembrat/9580

Гвардии младший сержант Старостин Олег В ходе специальной военной операции гвардии младший сержант Олег Старостин выполнял задачи по доставке материально-технического имущества российским подразделениям, неоднократно совершая рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения с противником.

Украинские боевики в своём стремлении лишить подразделения российских войск своевременного, полноценного снабжения военно-техническим имуществом, предприняли попытку уничтожения транспорта, на котором следовал Старостин, нанося по нему удары с применением минометов и FPV-дронов.

Сориентировавшись в сложной обстановке, умело маневрируя на сложном участке местности, Олег своевременно вывел автотранспорт с материальными средствами и боеприпасами из-под огня противника в безопасное место, не допустив его поражения.

Грамотные и профессиональные действия гвардии младшего сержанта Олега Старостина позволили сохранить в исправности вверенную технику и имущество, своевременно пополнить материальные резервы российских подразделений.

https://t.me/rabotaembrat/9581

Военнослужащий Таушканов Владимир Таушканов Владимир Александрович со станции Разъезд №2 Кунашакского района награждён Георгиевским крестом.

С июня 2022 года Владимир находится на фронте, сражаясь с нацизмом. В Кунашакском районе Челябинской области живут родители Владимира, у него подрастает сын, который гордится своим отцом и его подвигом.

https://t.me/specnazAlpha/34404

Майор Курзин Владимир Майор Владимир Курзин в условиях систематического огневого воздействия в районах ведения интенсивных боевых действий выполнял боевые задачи по организации устойчивой и непрерывной специальной связи на одном из тактических направлений.

В результате обстрела украинскими боевиками российских позиций кассетными боеприпасами была повреждена специальная аппаратная связи.

Понимая, что отсутствие связи командного пункта соединения с подразделениями лишит командование возможности оперативно оценивать обстановку и корректировать огонь по противнику, Курзин возглавил группу военнослужащих и выдвинулся с ними устранять повреждения.

Группа под командованием майора Владимира Курзина, находясь под огнем противника, оперативно устранила неисправности изделия в аппаратной, что позволило в кротчайшие сроки восстановить управление войсками. Артиллерийские подразделения соединения оперативно получили координаты мест расположения подразделений противника, что привело к уничтожению их военной техники и живой силы.

https://t.me/rabotaembrat/9596

Старший лейтенант Чигарков Михаил Инженерно-саперный взвод под командованием старшего лейтенанта Михаила Чигаркова получил боевую задачу выдвинуться к линии боевого соприкосновения для проделывания проходов в минно-взрывных заграждениях противника на участке наступления российских войск.

Чигарков вместе с подчиненными скрытно выдвинулись в заданный район. Обнаружив минное поле, Михаил распределил задачи подчиненным и в течении нескольких часов обезвреживал взрывные устройства в непосредственной близости от позиций противника.

Несмотря на опасность быть обнаруженным, старший лейтенант вместе с группой вел работу, обезвредив большое количество мин разного класса в течение короткого времени, и организовал скрытый отход группы в расположение части.

На следующий день группа российских штурмовиков, используя проходы в минно-взрывных заграждениях, проделанных группой под командованием Чигаркова, успешно атаковала противника и закрепилась на новых позициях.

Благодаря мужеству и решимости старшего лейтенанта Михаила Чигаркова российские штурмовики достигли позиций украинских боевиков без потерь и сумели занять важный опорный пункт противника.

https://t.me/rabotaembrat/9597 На парадном кителе у Александра Тихонова — три ордена Мужества и орден Александра Невского, а за плечами — колоссальный боевой опыт. С началом спецоперации полковник Тихонов выполнял боевые задачи на передовой, где командовал гвардейским артиллерийским соединением. Ушли на СВО и два его брата, и даже супруга.

«Если не на таких людей опираться, то на кого?» — такие слова сказал президент Владимир Путин в июне 2024-го на встрече с участниками программы «Время героев», в числе которых был и Александр Тихонов.

Сегодня он служит Родине в качестве заместителя полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе. Курирует оказание помощи ветеранам СВО, оборонку, программы патриотического воспитания молодёжи. И признаётся: «Пришло понимание, что защита Отечества — это не только передовая и фронт. Это ещё вот здесь». См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1436 Это история молодого бойца, который добровольцем пошёл в зону СВО, потому что всю жизнь хотел стать военным. Во время одной из боевых задач он вместе с товарищем подорвался на мине. Тогда обоих спасли командиры, которым наш герой бесконечно благодарен!

После ранения и длительной реабилитации Сергей снова встал в строй — уже как оператор FPV. Его позывной — «Буря»: «Потому что бурят». См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1437 Лейтенант Даниил Чекмарёв только в 2024 году выпустился из военного училища. «Сразу по окончанию решил, что нужно помогать своим», — говорит он.

Теперь Даниил работает на боевой машине «Земледелие», которая «засеивает» минами обширные территории для того, чтобы там не смог пройти враг. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1448 «Меня зовут Сергей. До начала СВО занимался бизнесом, не связанным с военной тематикой. Могу сказать, что жизнь разделилась на до 24 февраля 2022 года и после. Сразу захотелось как-то помочь ребятам на фронте. Свою помощь бойцам мы с командой начинали как волонтеры, закупали на свои деньги коптеры, средства защиты от дронов. Я продал часть своего бизнеса, чтобы помогать нашим «за ленточкой», но понял, что нужно делать что-то более масштабное. Именно поэтому мы решили помочь нашим парням не только с обеспечением, но и с самым главным — сохранением жизни!

Так мы пришли к идее создать свою надежную и качественную установку РЭБ. Мы назвали ее «СлаVянка». Сегодня она эффективно прикрывает бойцов на передовой от «птичек» противника, а мы готовы оперативно поставлять РЭБ для защиты наших парней. Победа будет за нами, враг будет разбит!»

https://t.me/heroesofZ/1438

Военнослужащий Юнусов Бекхан Юнусов Бекхан Шамханович, позывной "Аид"

"Аид" кратко рассказал о нашумевшей на весь мир операции "Поток".

Кадры интервью с легендарным "Аидом" – командиром группы спецназа Ахмат см. по ссылке.

https://t.me/rabotaembrat/9582

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Сержант Штехно Олег Доброволец Олег Штехно остановил ВСУ под Харьковом Уроженец Ростовской области Олег Штехно после окончания средней школы в начале 90-х с нетерпением ждал, когда принесут повестку из военкомата. И это несмотря на то, что армия тогда была не в почёте. Олег оказался в спецназе. Служба в армии для него растянулась почти на десять лет. Он принимал активное участие в боевых действиях на территории Северо-Кавказского военного округа. Прошёл две чеченские кампании. Парень не остался незамеченным командованием. За службу Штехно был награждён несколькими медалями. Не хватало только ордена… После службы остепенился, женился. В семье родилась дочь-красавица. Олег перевёлся в воинскую часть, которая дислоцировалась в Каменске-Шахтинском. А поскольку он очень любил животных, то его назначили начальником кинологической службы. Что президент России объявил 24 февраля о начале спецоперации на Украине, Олег узнал на службе. Однако его воинская часть не попадала под отправку в зону боевых действий. Но сержант не мог оставаться в стороне — уволился и пошёл добровольцем в 45 лет. Сержант вступил в добровольческий отряд "БАРС", который формировался на Дону, и 21 апреля снова отправился на фронт. 22 мая группа "Орёл" батальона "БАРС-9", в состав которого входил миномётный взвод сержанта Штехно, заняла рубеж вблизи села Граково. Первыми начали наступление на этом рубеже войска ВСУ. После мощной артподготовки они атаковали с севера и юга. Для наших бойцов, которые сами готовились начать наступление только через несколько дней, этот опережающий удар оказался неожиданным. По всему выходило, что отряду Олега Штехно нужно было покинуть занятую накануне позицию: здесь готовилась пройти вражеская пехота при поддержке тяжёлой техники. Удержать ошалевших нацистов, которым нужен был прорыв любой ценой для отчёта в Киев, было нереально. Но казак ни чёрта на танке не испугается, а тем более нацика. Штехно принимает решение остаться на рубеже, чтобы дать возможность своим под прикрытием покинуть плацдарм. Но отряд не бросает командира, надеясь на Бога и помощь своих. «По связи в штаб сообщили, мол, не дождёмся подкрепления, тогда вызовем огонь на себя»,– вспоминали потом добровольцы. Первой наткнулась на казаков диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Они не ожидали, что после артобстрела встретят у Гракова русских. В открытый бой вступать не решились, передали координаты и спешно отступили. Вскоре казаки попали под мощный обстрел реактивной системы залпового огня "Град". Противник мстил непокорным русским за то, что они сорвали их наступление. На позиции "БАРСа" обрушили десятки снарядов, желая сравнять с землёй позиции ростовских добровольцев. Один из снарядов лёг рядом с миномётным расчётом Олега. Большим осколком ему оторвало правую ногу. Выжившие бойцы бросились на помощь: «Потерпи, командир. Отправим в госпиталь, всё будет хорошо, только потерпи!» Но не успели. Олег скончался по дороге от обильной потери крови… А операция ВСУ провалилась. Нацисты потратили массу сил и времени ради бессмысленного со стратегической точки зрения наступления, которое к тому же им сорвал отряд донских казаков. За отвагу и героизм, проявленные в боях под Харьковом, командир миномётного взвода сержант Олег Штехно указом президента России Владимира Путина награждён орденом Мужества (посмертно). https://t.me/specnazAlpha/34403 Старший лейтенант Бакин Сергей Уроженцу Республики Бурятия, старшему лейтенанту Сергею Владимировичу Бакину посмертно присвоено звание Героя России. Сергей Бакин родился в 2000 году, с 7 по 11 класс учился в Ульяновском суворовском училище, после чего поступил в ДВОКУ, которое окончил в 2022 году. В ходе выполнения боевой задачи в конце 2024 года получил тяжелое ранение, в результате которого скончался.

6 декабря с воинскими почестями был похоронен на своей малой Родине. https://t.me/okspn/35816 Ефрейтор Парыгин Сергей Омская область. Родился 14.12.1975 г. https://t.me/geroisvorf/2144 Гвардии лейтенант Филиппов Илья Филиппов Илья Семенович родился 14.05.2000 г. в городе Слюдянке, Иркутская область. Был воспитанником Слюдянского детского сада 1, учился в школе 4, и стал ее выпускником. Увлекался дворовым футболом и хоккеем, защищал честь района во Всероссийской военно-патриотической игре Зарница. Выпускник Слюдянской детской школы искусств отделения хореографии, солист ансамбля Глубинка, покорил не только площадки нашей страны, но и Кореи, Китая. С детства мечтал стать военным и осознанно двигался к своей цели. После окончания средней школы, в 2018 году, Илья поступил в знаменитую Михайловскую военную артиллерийскую академию в г.Санкт-Петербурге. После успешного ее окончания в 2023 году, прошел курсы повышения квалификации лейтенантов, по результатам которых был отмечен благодарностью генерала Армии Дальнего Востока как лучший лейтенант. В июле 2023 года был направлен за ленточку. Илья достойно, с офицерской доблестью воевал за интересы России, отдавая служению своей стране все свои силы. За проявленную доблесть, спасение личного состава и техники, был награжден Медалью «За храбрость».

После контузии и непродолжительного лечения вновь вернулся в строй. Дома, в Слюдянке был в отпуске в сентябре 2024 года. В феврале 2025 года вновь собирался в отпуск. Не довелось, вынужден был заменить раненного командира.

21.02.2025 года в возрасте 24 лет, командир взвода-старший офицер на батарее реактивного артиллерийского дивизиона, гвардии лейтенант, с позывным Апостол, Филиппов Илья Семёнович, геройски погиб, с оружием в руках, при выполнении задач военной службы вблизи н.п. Урожайное, ДНР. https://t.me/geroisvorf/2151 Рядовой Нурисламов Владимир Нурисламов Владимир Рамилиевич 02.02.1987 - 21.02.2024 Разведчик Балашиха, Московская область Погиб: Запорожская область Работино Орден Мужества https://t.me/geroisvorf/2168 Младший лейтенант Дворовиков Андрей Дворовиков Андрей Анатольевич Командир штурмового взвода Андрей Анатольевич родился 26 апреля 1981 года в г.Семипалатинск. Совсем скоро семья переехала в село Урлапово. Он был старшим из троих детей. В 1988 году пошел в первый класс Урлаповской средней школы, которую окончил в 1998 году. После службы в армии решил продолжить военную службу и подписал контракт в 2004 году.

В 2014 году с семьей переехал в Санкт-Петербург. Работал дальнобойщиком, всю страну проехал за рулем большегруза. В марте 2022 года А.А.Дворовиков принял, самое серьезное решение в жизни: подписал контракт и ушел добровольцем на специальную военную операцию на Донбасс. Осенью того же года получил ранение, после лечения и реабилитации вновь вернулся в строй. Был командиром взвода штурмовиков, являлся примером для своих боевых товарищей. 25 октября 2024 года младший лейтенант, командир штурмового взвода Андрей Дворовиков погиб при взятии поселка Невское Луганской народной республики, проявив мужество, бесстрашие и самоотверженность. https://герои-сво.рф/geroi/dvorovikov-andrej-anatolevich/ Рядовой Егоров Илья Родился 12 октября 1999 года в Торезе, после проживал в Ростовской области, город Таганрог, где пошёл в школу. С декабря 2019 года был призван на срочную службу в Астраханскую область, город Знаменск. С 23.04.2024 года Егоров Илья Владиславович (позывной Егерь) убыл в зону проведения специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР, в должности рядового, водителя-крановщика научно-испытательного центра (ВВТ Сухопутных войск) войсковой части 15644. 9 августа 2024 года погиб при исполнении воинских обязанностей в Курской области. Указом Президента РФ награжден орденом Мужества (посмертно). https://t.me/geroisvorf/2139 Младший сержант Смирнов Денис Смирнов Денис Юрьевич 24 сентября 2022 года призван по частичной мобилизации для прохождения военной службы. Получил должность командира 3 мотострелкового отделения 1044 мотострелкового полка. С 1 ноября 2022 года принимал участие в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга и за отличные показатели в боевой подготовке, 4 октября 2023 года награжден медалью «За воинскую доблесть II степени». 1 июня 2024 года в результате атаки украинских БПЛА, на территории Херсонской области в н.п. Малая Лепетиха, получил минно-взрывные ранения. 5 июня скончался в госпитале.

Награжден Орденом Мужества посмертно. https://t.me/geroisvorf/2165 Доброволец Рассыпнов Алексей Штурмовик Село Новоалександровка, Амурская область 24.05.1991 - 08.04.2023 Находясь в составе штурмовой группы, при удержании позиции до прихода подкрепления, уничтожил двух солдат ВСУ и расчет ПТРК, получил тяжелое ранение, но продолжил вести огонь по солдатам ВСУ, тем самым не дал занять стратегические важные позиции. Благодаря мужеству и героизму, позиции были удержаны, от полученного ранений погиб. Город Артемовск, ДНР. Представлен к государственной награде посмертно https://герои-сво.рф/geroi/rassypnov-aleksej/ Матрос Мельник Максим Мельник Максим Константинович 21.09.1996 - 06.03.2022 Село Белое, Алтайский край Снайпер стрелкового отделения, стрелкового взвода, стрелковой роты войсковой части 10103 Тихоокеанского флота матрос Мельник Максим Константинович героически погиб 6 марта 2022 года в ожесточённых боях под Киевом. Награждён Орденом Мужества посмертно https://t.me/geroisvorf/2140 Рядовой Мичкидяев Алексей Мичкидяев Алексей Александрович 18.03.1993 - 05.05.2024 Станица Тамань, Краснодарский край Сам воспитывал дочь. Ушëл 12.04 2024 защищать Родину. Погиб в Золотарëвке, Курская область, выполняя боевое задание. Награждён орденом Мужества посмертно. https://герои-сво.рф/geroi/michkidyaev-aleksej-aleksandrovich/ Лейтенант Кузнецов Евгений Командир взвода (штурмовой) роты мотострелкового батальона Ростов-на-Дону 07.06.1981 - 28.01.2025 Во время проведения СВО по защите Донецкой и Луганской народных республик, исполняя свой долг, отважно и с честью погиб при выполнении боевых задач в районе и.п Артемовск на территории Донецкой Народной республики Кузнецов Евгений Викторович. https://t.me/geroisvorf/2155 Военнослужащий Туриев Раджаб 11 Января 2025 в ходе выполнения боевого задания трагически погиб Туриев Раджаб Туриевич Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ https://t.me/geroisvorf/2138 Военнослужащий Качан Виталий Качан Виталий Анатольевич Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ Погиб 13.02.2025г. при выполнении боевого задания в зоне СВО. https://t.me/geroisvorf/2136 Гвардии ефрейтор Зайцев Никита Зайцев Никита Иванович 22.12.1994 - 21.05.2023 г. Самара Служил Отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада, Ульяновск, ВДВ. Ветеран боевых действий. Участник военной операции в Сирии. В СВО принимал участие с первого дня. Награжден медалью Суворова при жизни и посмертно Орденом Мужества. Погиб ДНР, г. Артемовск (Бахмут). https://t.me/geroisvorf/2147 Военнослужащий Исхаков Фанис Исхаков Фанис Раисович Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ В ходе проведения специальной военной операции 18.02.2025 г. погиб Исхаков Фанис Раисович. https://t.me/geroisvorf/2153 Гвардии лейтенант Жеребов Даниил Даниил Жеребов родился 6 апреля 2000 года. В 2018 году окончил Дятьковскую среднюю школу №3. Даниил как и его отец, увлекался спортом, занимался лыжными гонками, принимал участие в городских и районных соревнованиях, был надежным и верным другом. После окончания школы Даниил поступил в Военную академию войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского в г. Смоленск. Успешную учебу в академии он удачно совмещал со спортом: выступал за сборную команду вуза по лыжным гонкам, заслужил почетное звание кандидата в мастера спорта по военно-спортивному многоборью. Во время учебы в Военной академии войсковой противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза А.М.Василевского дважды принимал участие в параде Победы 9 мая на Красной площади в составе сводной колонны академии. Гвардии лейтенант Жеребов Даниил Юрьевич в составе боевого расчета зенитного ракетного дивизиона 71 гвардейской зенитной ракетной бригады в ходе специальной военной операции выполнял боевую задачу по прикрытию наших войск от средств воздушного поражения противника. Расчет под командованием гвардии лейтенанта Жеребова Д.Ю. заступил на боевое дежурство вблизи населенного пункта «Трудовое». С целью определения местонахождения боевых порядков Вооруженных Сил и нанесения огневого поражения, противник применил беспилотную авиацию. В ходе наблюдения за воздушной обстановкой , экипаж обнаружил приближающуюся воздушную цель. По скорости и курсовым параметрам гвардии лейтенант Жеребов Д.Ю. определил, что противник применил беспилотный летательный аппарат типа «Лелека-100» и произвел пуск ракеты и прямым попаданием уничтожил разведывательный беспилотник противника. Благодаря слаженным, оперативным и грамотным действиям боевого расчета под командованием гвардии лейтенанта Жеребова Д.Ю. удалось уничтожить вражеский разведывательный беспилотный летательный аппарат, предотвратить обнаружение противником огневых позиций наших войск и нанесение им огневого поражения. Погиб 23 апреля 2024 года при выполнении служебных обязанностей недалеко от города Запорожье За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Указом президента Российской Федерации гвардии лейтенант Жеребов Даниил Юрьевич награжден орденом Мужества (посмертно). https://t.me/geroisvorf/2161 Матрос Ефимов Евгений 18.03.1978 - 31.10.2023 Новороссийск, Краснодарский край Пулеметчик Ушел добровольцем на СВО 01.12.22г. Служил 177-й полк морской пехоты Каспийской Флотилии. Погиб в п. Крынки Херсонской области. Награжден Орденом Мужества посмертно. У Евгения остались мать, супруга и 4-ро детей. https://герои-сво.рф/geroi/efimov-evgenij-valerevich/ Ефрейтор Девкин Алексей Девкин Алексей Александрович проживал в посёлке Каспий Камызякского района Астраханской области. Закончил девять классов МКОУ «Раздорская СОШ им. А.П. Гужвина». После окончания школы, пошел работать. В июле 2024 года ушёл на специальную военную операцию по контракту. Службу проходил в рядовой части 54290 — старшим наводчиком 3-го расчёта 2-го гаубичного самоходно-артиллерийского взвода, 1-ой гаубичной самоходно-артиллерийской батареи 1-го гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона. Верный военной присяге, Алексей Девкин умер 4 февраля 2025 года в госпитале г. Севастополь в результате полученных травм в дорожно-транспортном происшествии (лобовое столкновение с противником) возвращаясь с боевого задания в зоне специально военной операции. Ему было 24 года. https://t.me/geroisvorf/2167 Рядовой Клищевник Валерий Клищевник Валерий Сергеевич Стрелок 8 мотострелковой роты 3 мотострелкового батальона 228 гвардейского мотострелкового полка 90 танковой дивизии в/части 22316 12 августа 2024 года при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции при освобождении посёлка Желанное в Донецкой Народной Республике героически погиб выпускник 2020 г Клищевник Валерий Сергеевич. Позывной –«Пушкин» За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Указом президентом Российской Федерации Владимира Путина, был награжден орденом «Мужества» (посмертно) Бойцы, штурмовавшие Желанное, рассказывали, о ходе ожесточенных боев в ходе освобождения городских кварталов: «Был прямой и тяжелый бой. Били по нам с гранатометов, лупил «Брэдли». Но невзирая на сложные условия ведения штурма в населенном пункте с засевшими в домах ВСУшниками, одной из главных задач была эвакуация мирных жителей» Смелые и решительные действия штурмовиков, рискуя своей жизнью, позволили в кратчайшие сроки эвакуировать местных жителей, освободить село Желанное и продолжить выполнять боевые задачи по освобождению населенных пунктов ДНР. Валерий родился 7сентября 2002г в г Красноярске. В 2020 г окончил МАОУ СШ №34. Занимался спортом – борьбой. С июня 2021г по июнь 2022г проходил срочную службу в Подмосковье. С 10 июня 2024г проходил службу по контракту в 8 мотострелковой роте 3 мотострелкового батальона 228 гвардейского мотострелкового полка 90 танковой дивизии в/части 22316. С воинскими почестями был похоронен в г. Красноярске. https://герои-сво.рф/geroi/klishhevnik-valerij-sergeevich/ Рядовой Матющенко Михаил Матющенко Михаил Николаевич 22.08.1991 - 11.10.2024 Старший наводчик расчета(орудия) гаубичного самоходно-артиллерийского взвода Михаил, уроженец села Новомихайловского Гулькевичского р-на. С 4 лет проживал в городе Армавире. Потом так сложилась судьба, что он поехал на вахту в Приморский край, там и остался жить. Михаил — это наш простой парень с позывным [МИЛКИС]. Михаил был известен своей добротой, решимостью и преданностью Родине. Он всегда говорил: «А кто, если не я?». У него осталось трое детей https://герои-сво.рф/geroi/matjushhenko-mihail-nikolaevich/ Гвардии младший лейтенант Казимиров Алексей Казимиров Алексей Андреевич Разведчик, штурмовик

11.02.1994 - 20.04.2024

Коркино, Челябинская область Алексей начал свою военную службу в 35-й ОМБр. На СВО пошел по собственной инициативе. ( говорил — «Там я нужнее») Участвовал во взятии Авдеевки, за что получил свою первую медаль За Храбрость и повышение по званию. На последнее задание Алексей пошел ротным, он чувствовал огромную ответственность за ребят. Ушел на задание 17 апреля.

В бою 20 апреля выводил своих бойцов из засады, сам пошел замыкающим и был ранен фугасом. Погиб от кровопотери. Награжден орденом Мужества посмертно. https://герои-сво.рф/geroi/kazimirov-aleksej-andreevich/ Рядовой Горохов Роман Связист Новочеркасск, Ростовская область 14.10.1997 - 28.07.2023 Орден Мужества посмертно. https://герои-сво.рф/geroi/gorohov-roman-evgenevich/ Доброволец Крутиков Иван В боях за Суджу погиб командир батальона «Курские витязи» Иван Крутиков с позывным "07" погиб утром в среду, 12 марта. Не дожил совсем чуть-чуть до полного освобождения города. Он был гордостью Курской области, настоящим Героем, бесстрашным воином. В ходе выполнения задач отряду удалось выявить группу нацистов, с которыми у наших парней завязался стрелковый бой. В этом бою погиб командир батальона «Курские витязи» Иван Крутиков. Иван Владимирович Крутиков родился 8 мая 1991 года в селе Кизилово Курского района Курской области. Служил в Центре специального назначения "Витязь". Был спортсменом, тренером, предпринимателем, которого знали и уважали очень многие в Курске. Руководил спортивной школой "Витязь", учил детей и подростков боксу (ученики неоднократно получали призовые места на всероссийских соревнованиях), занимался военно-патриотическим воспитанием. После начала СВО отправился на фронт как боец ЧВК. Позднее вернулся в Курск, развивал "Витязь", директорствовал в ООО "БК-Спецтрейд" (грузоперевозки), работал в региональном штабе Общероссийского народного фронта. Когда началось вторжение ВСУ, сразу прекратил тренировки и организовал в спортивном зале приют для беженцев из курского приграничья, поскольку, по его словам, "административный ресурс не справлялся". Вместе с другими сотрудниками "Витязя" помогал людям эвакуироваться, вывозил мирных на своей машине. Кроме того, заселил в офис своей компании семью с маленькими детьми. Затем сформировал батальон "Курские витязи" для борьбы против украинских оккупантов; все тренеры спортклуба тоже подписали контракт на военную службу, к ним присоединились бежавшие (в основном из Суджи) юные парни и просто неравнодушные граждане. Подразделение вошло в состав интербригады "Пятнашка", отличилось, в частности, при освобождении сёл Борки и Плёхово Суджанского района. Крутиков награждён медалью "За защиту Курской области". https://mt.ru/poehali/46154046045 Военнослужащий Гоголев Юрий Гоголев Юрий Александрович, родился 09.06.1982 в Дятьково, Брянская обл., пошёл в школу в 1989 году и окончил девять классов. После этого он поступил в ПУ №14, где освоил специальность столяра, завершив обучение в 2000 году. Сразу после получения профессии пошёл служить в армию. С 2000 по 2002 год он проходил службу на турецкой границе в Армении, в городе Гюмри. Это время стало для него важным этапом, где он научился многому и приобрёл ценный опыт. После службы, с 2005 по 2011 год, он продолжал своё образование по специальности машиностроения в Белгородском государственном образовательном учреждении. В 2024 году, 2 апреля он принял решение встать на защиту Родины. Заключив контракт с Министерством обороны, он отправился воевать. Служил в воинской части №11097 и был командиром штурмового отряда боевой машины. Его жизнь трагически оборвалась 3 мая 2024 года в Донецкой Народной Республике. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Указом президента Российской Федерации Гоголев Юрий Александрович награжден орденом Мужества (посмертно). https://t.me/geroisvorf/2166 Военнослужащий Колодка Андрей Андрей «Ермак» Колодка, разведчик армейского спецназа России. С 2014 года служил в подразделение спецназа, в составе которого выполнял боевые задачи. В 2020-2021 года находился в семимесячной командировке в Сирийской Арабской Республике. Участник СВО с первых дней. Выполнял задачи на Херсонском и Николаево-Криворожском участках фронта. 11 ноября 2024 года во время выполнения боевой задачи на Херсонском направлении Андрей погиб. Товарищами характеризовался как надежный друг, внимательный к остальным и всегда готовый прийтий на помощь. Посмертно награжден орденом Мужества, также был награжден медалью «За отвагу» (2014), медалью Жукова (2022), медалями «За боевые отличия» (2021 и 2022). https://t.me/okspn/36003 Гвардии рядовой Севрюков Никита Севрюков Никита Алексеевич родился 30 ноября 2001 года в городе Донской Тульской области. Выпускник средней школы N 2. Очень любил спорт. Особенно выделял лыжи и футбол. На лыжных соревнованиях всегда занимал первые места, играл за местную команду «Авангард». Никита с детства мечтал стать офицером-десантником. Три раза поступал в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Всегда доходил до мандатной комиссии, но Бог словно отводил его от мечты стать военным. Срочную службу проходил в войсках спецназа ССО. Но мечта быть десантником его не покидала. После вторжения неонацистов в Курскую область, Никита окончательно все для себя решил и в свои 22 года пошел давить нацисткую нечисть. Заключил контракт и попал в 106 гв. ВДД 51 гв. ПДП гордо сказав: «Папа, я все-таки стал десантником!» А когда попал в противотанковую батарею говорил: «Я буду жечь эти нацистские танки!» Никита Севрюков героически погиб 19 октября 2024 года в деревне Любимовка Курской области. Похоронен 5 ноября 2024 на аллее Славы города Донского со всеми воинскими почестями. Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм проявленный при выполнении воинского долга в зоне СВО, в день своего рождения 30 ноября 2024 года, гвардии рядовой Севрюков Никита Алексеевич награжден орденом Мужества (посмертно). https://t.me/geroirossii/8126 Младший сержант Атаев Тойлы Командир взвода мотострелковой бригады. 18.05.1967 - 15.12.2024 Верхняя Пышма, Свердловская область 15 Декабря 2024 года в ходе специальной военной операции на территории Украины младший сержант

Атаев Тойлы Нурягдыевич героический погиб при исполнении задачи . https://герои-сво.рф/geroi/ataev-tojly-nuryagdyevich/ Доброволец Круглов Дмитрий На СВО погиб известный петербуржский фехтовальщик и кузнец Дмитрий Круглов он же «Жером», который заколол двух каналий из Азербайджана. Мы писали про эту историю ещё в 2020 г. Жерома попытались обокрасть два абу-бандита, но в итоге их шкурки пришлось штопать, а фехтовальщика арестовали и осудили на 5 лет. Когда началась война с так называемой Украиной, Дмитрий пошел добровольцем и остался в зоне СВО уже после того как получил помилование. Погиб как герой, спасая товарища. Канальи из Азербайджана, к сожалению, живы. «Жером» был похоронен с воинскими почестями, с почетным караулом и с салютом от МО и от его друзей-фехтовальщиков, под звуки гимна и шотландской волынки. В могилу положили саблю. https://t.me/mnogonazi/22574 Ефрейтор Смирнов Евгений Смирнов Евгений Александрович 15.03.1974 - 19.04.2024 Находился на СВО с ноября 2022г в батальон Свияга, понтонный взвод. На свое 50-летие со своими товарищами его перевели в батальон Алга саперно-штурмовой взвод. 19.04.2024г вечером поступил приказ взять высоту в с.Отрадовке Артемовского района, ДНР, первым встал и побежал. Его смертельно ранили кассетные боеприпасы. https://t.me/geroisvorf/2170 Младший сержант Кирюшин Александр Кирюшин Александр Иванович родился в 3 июля 1999 году в г. Дятькове Брянской области. Он окончил Дятьковскую среднюю общеобразовательную школу №3. Профессиональное образование по специальности «автомеханик» Александр получил в Фокинском филиале ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М. А. Афанасьева». После окончания техникума Александр Кирюшин был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации для прохождения срочной службы. Как настоящий мужчина и истинный патриот своего Отечества он добровольно отправился в зону специальной военной операции. Входил в состав ЧВК «Вагнер». Освобождал город Бахмут (Артемовск), проявляя мужество и стойкость. За время службы получил три боевые награды ЧВК. 2 марта 2024 года Александр Кирюшин в ходе военных действий (атаки беспилотного летательного аппарата) был ранен. Его отправили в главный военный клинический госпиталь имени Н.Н. Бурденко. Врачи долго боролись за жизнь молодого бойца, но, к сожалению, после операции Александр так и не пришел в себя. Александр Иванович Кирюшин отдал жизнь за свободу и независимость своего народа, до конца исполнив воинский долг перед Отечеством. Награжден «Бахмутская мясорубка» и медаль «За взятие Бахмута» https://t.me/geroisvorf/2163 Доброволец Адамян Геворг Геворг Геркулесович Адамян, позывной «Гога» Детский тренер по боксу из Чебоксар, доброволец медицинской роты казачьей бригады «Терек» Добровольческого корпуса. Геворг Геркулесович служил в группе эвакуации. Выносил и вывозил раненых, по ночам с другом-грузином строил в блиндаже пункт стабилизации и эвакуации. — В одном окопе армянин и грузин. Как в кино «Мимино», — говорил Геворг, — только Мимино в Москве был, а мы на СВО... Очередной бой. Штурмовики попали под удар минометов и дронов. Четверо раненых. Геворг в очередной раз выехал на эвакуацию. Он три раза выходил на линию огня, лично вынес оттуда трех человек. Он был крепким, сильным, надежным, привык все делать правильно и хорошо, привык помогать людям. Он бежал за четвертым, тот лежал, рядом был медик группы — оказывал первую помощь. Геворг был уже близко, когда увидел атакующий вражеский FPV. Решения в боксе принимаются моментально, и Геворг, не размышляя, закрыл товарищей собой... Погиб 28 февраля 2025 года. Достойный сын армянского народа. Русский воин. Надежный товарищ. Герой, который спас двух человек ценой своей жизни. https://t.me/specnazAlpha/34871 Рядовой, штурмовик 06.10.1994 - 04.07.2024 г. Петрозаводск, Республика Карелия Смелый, храбрый, отважный, наш герой, мы гордимся тобой, 25 бригада https://t.me/geroisvorf/2146 24.05.1992 - 13.07.2023 Муром, Владимирская область Погиб в ходе выполнения боевой задачи в п.Работино, Запорожская обл. Награжден орденом Мужества посмертно. С честью и достоинством выполнил свой долг сполна. https://герои-сво.рф/geroi/makarov-aleksandr-evgenevich-2/

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ ! Это у Шекспира быть или не быть...

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