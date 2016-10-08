1. История легализации абортов в США. 2. Чаплин предлагает показывать в школах процедуру аборта. 3. Гитлер говорил: "Мы обязаны сокращать население... славян..."

1. История легализации абортов в США



Аборт разрушает личность мужа и жены, разрушает их семью и их любовь друг к другу. Об этом говорит и статистика разводов. В начале ХХ века в России разводилось менее одного процента семей, а теперь в 70 раз больше – более 70%. Тогда аборты были запрещены и считались преступлением, а теперь разрешены и стали нормой.

Современная ультразвуковая аппаратура позволяет получать четкое изображение плода в материнской утробе. Можно различать черты его лица. Видно, как он двигается, как сосет пальчик, как в безмолвном крике открывает рот, когда к нему приближается инструмент, чтобы разрушить его плоть и извлечь из утробы матери.

Отрывок из лекции доктора медицины Бернарда Натансона, автора этого фильма, мы предлагаем вниманию наших читателей.



Ответственный за 75 000 абортов

«Многие из вас уже слышали обо мне как о директоре самой большой в мире клиники абортов, известной под «красивым» названием «Центр репродуцирования и сексуального здоровья». Находилась она в Нью-Йорке. За те два года, когда я руководил клиникой, мы произвели в ней 60 000 абортов. Лично я в частной клинике сделал дополнительно ещё около 15 000 абортов. Таким образом, я лично отвечаю за 75 000 абортов. Гордости у меня от этой статистики, конечно, не прибавляется, но думаю, что лекция на эту тему из моих уст будет авторитетной и достоверной.

Я был основателем национальной ассоциации по отмене закона об абортах «NARAL» (National Association for Repeal of Abortion Laws), которая позднее была переименована в Лигу акции за право на аборты (National Abortion Rights Action League).

К тому времени это было чрезвычайно смело — основать подобное движение. Как я уже сказал, надеяться на реформирование законов об абортах не могло быть и речи. Если бы тогда было объективно изучено общественное мнение, то 99,5% американцев высказались бы против легализации абортов. Но маленькая группа в составе четырёх человек сумела за короткое время добиться упразднения закона об абортах, который действовал в штате Нью-Йорк 140 лет. Через три года после этого Верховный суд США опубликовал решение о легализации абортов во всех 50 штатах США.

Как мы добились этого? Тактику, которую мы избрали, используют с большими или меньшими отличиями во всем западном мире. Наша группа «NARAL» знала: если будет проведено объективное изучение общественного мнения относительно абортов среди американцев, то мы потерпим сокрушительное поражение. И тогда мы поступили так: разослали в средства массовой информации, данные фиктивного опроса, в результате которого 50—60% американцев будто бы высказались в пользу проведения абортов.

Эта тактика была очень успешной, и она оправдала наши ожидания. Если общественности длительное время внушать мысль о том, что большинство людей выступает за легализацию абортов, то с течением времени почти каждый выскажется в пользу этого. Очень мало найдется людей, которые захотят оказаться в меньшинстве. Это был один из наших хорошо продуманных приемов. Мы использовали абсолютно надуманные, фиктивные числа. Мне бы хотелось посоветовать своим слушателям, быть очень осторожными и критически относиться ко всем опросам общественного мнения в средствах массовой информации.

Учли мы и то, что путём драматизирования ситуации быстрее привлечем к себе внимание, а вместе с этим легко осуществим свою программу легализации абортов. Поэтому мы сделали вот что: предоставили фальшивые данные о ежегодном количестве проведения абортов в США. Цифра, которую мы обнародовали через средства массовой информации, достигала одного миллиона, хотя в действительности она равнялась приблизительно 100 000. Если кто-нибудь долго и упорно повторяет заведомую ложь, она начинает звучать убедительно. Нам была известна статистика о количестве женщин, умерших в США в течение года во время проведения нелегальных абортов. Цифра колебалась между 200 и 250 чел. Цифра, которую мы постоянно предъявляли средствам массовой информации, достигала 10 000. Эти надуманные числа сыграли свою роль. Общественность Америки была уверена: законы о запрете абортов необходимо отменить. Если сопоставить реальные 100 000 абортов с подделанным количеством — 1,55 миллиона (15-кратное увеличение), то вы можете себе представить, какие мифы, выдумки и враньё распространяют среди американской общественности.

Следующее наше утверждение было таково: если аборты и впредь будут запрещены, то нелегально их будет проводиться еще больше.

Конечно, это было не так! Если бы мы сегодня запретили аборты, то нелегально их не проводилось бы больше того количества, которое проводилось до этого. Мы также утверждали, что с научной точки зрения невозможно доказать начало жизни с момента зачатия. Вопрос о том, когда начинается человеческая жизнь, — это вопрос теологический, юридический или философский, считали мы, только не научно-биологический. Это также излюбленная тактика групп, выступающих за проведение абортов. Они постоянно утверждают, что невозможно узнать, когда начинается жизнь, и что об этом мы вообще никогда не узнаем.

Однако определить начало жизни мы, в конце концов, смогли. Оно начинается во время зачатия, и с этих пор плод является человеческим существом. А разрешение на аборты означает не что иное, как плановое, не запрещенное уничтожение человеческой жизни. Аборт — это непростительное зло, смертельное насилие. Я согласен, что нежелательная беременность — это очень сложная дилемма. Однако искать ее решение в уничтожении жизни означает позорное одобрение насилия. Как учёный, я знаю, что человеческая жизнь начинается с зачатия. И хотя я нерелигиозный человек, в глубине сердца я верю в существование Бога, который призывает нас сказать этому прискорбному и невыразимо ужасному преступлению против человечества решительное и неоспоримое «Нет!»

Безмолвная война

По данным Всемирной Организации Здоровья, в мире производится ежегодно 40-60 млн. абортов. Каждый год уничтожается столько людей, сколько погибло во время Второй мировой войны. Это — массовое убийство, в котором участвуют матери, отцы, а также их родители, друзья и, конечно, медики. Без преувеличения можно сказать, что к этим убийствам прямо, или косвенно причастно более ста миллионов людей. В истории человечества это беспрецедентная по своим масштабам и продолжительности война. Из года в год ее ведут родители против своих собственных детей, следовательно, и против своего собственного будущего.

Молодежи в полном соответствии с расовыми теориями навязывается мнение, что дети — это большая нагрузка, что с рождением детей можно и подождать; что есть дети желанные и нежеланные. Если юная девушка попадает под воздействие этих бесчеловечных, безнравственных установок, то, со временем ее можно так развратить, что она никогда не захочет стать матерью. Может нарушиться внутренняя гармония, дарованная от Бога каждой девушке. Теперь стала привычной картина, когда по улице идет вызывающе одетая девушка, у которой в одной руке сигарета, в другой — бутылка пива. Будет ли целомудренная, чистая девушка так себя вести? Очевидно — нет.

В результате постоянно и эффективно действующей пропаганды складывается кризисная демографическая ситуация, потому что многие супружеские пары не хотят иметь детей. Для нашего народа вопрос рождаемости – это вопрос исторического бытия, его жизни и смерти. Для поддержания численности населения хотя бы на одном уровне необходимо, чтобы на каждые десять семей приходилось двадцать два ребенка, то есть более двух детей на семью. Это связано с тем, что не все дети доживают до брачного возраста и, кроме того, не все брачные пары могут иметь детей. По данным Госкомстата в настоящее время в нашей стране на десять семей приходится менее двенадцати детей, то есть почти в два раза меньше, чем требуется для простого воспроизводства населения. Это означает, что через каждое демографическое поколение, т. е. примерно через каждые двадцать пять лет, доля населения детородного возраста сократится почти вдвое. В нашей стране сейчас проживает около 144 млн. человек, через 25 лет демографические потери составят 20-22 млн., а еще через 25 лет — 45-50 млн. человек, то есть через 50 лет в России будет проживать менее ста миллионов человек. Можно утверждать, что такое население будет не в состоянии использовать и охранять всю свою огромную территорию. Следовательно, она может быть захвачена без войны и кровопролития, только лишь за счет иммиграции, другими более многочисленными и активными народами. Нарушение естественного цикла воспроизводства народонаселения неизбежно приводит к тяжелым катаклизмам и катастрофам.

Если ситуация не изменится, то на нашем народе могут исполниться грозные слова Писания: «Вот, Я приведу на вас, дом Израилев, народ издалека, – говорит Господь, – народ сильный, народ древний, народ, языка которого ты не знаешь, и не будешь понимать, что он говорит. Колчан его – как открытый гроб; все они – люди храбрые. И съедят они жатву твою и хлеб твой; съедят сыновей твоих и дочерей твоих, съедят овец твоих и волов твоих, съедят виноград твой и смоквы твои; разрушат мечем укрепленные города твои, на которые ты надеешься. И если скажете: “За что Господь Бог наш дает нам все это?”, то отвечай: “Так как вы оставили Меня и служили чужим богам в земле своей, то будете служить чужим в земле не вашей”». (Иер. 5. 15-17,19).

Аборт разрушает личность мужа и жены и их любовь друг к другу, разрушает их семью. Об этом говорит и статистика разводов. В начале ХХ века в России разводилось менее одного процента семей, а теперь в 70 раз больше – более 70%. Тогда аборты были запрещены и считались преступлением, а теперь разрешены и стали нормой.

...на сервере Медцентра Жизнь: Во имя права на жизнь надо отменить смертную казнь, а аборт узаконить... Любое средство пропаганды надо использовать для внушения русскому населению идеи, что вредно иметь несколько детей... В клинике под моим руководством работало 35 врачей. Каждый день (даже в воскресенье) мы делали по 120 абортов...

АБОРТЫ.ру Книга о.Александра Захарова. Слово об абортах. Аборт или жизнь? История легализации абортов...

2.Чаплин предлагает показывать в школах процедуру аборта

Школьницам расскажут об абортах

По сообщению РИА новости, Член Общественной палаты России протоиерей Всеволод Чаплин и созданное при его участии сообщество «Русская миссия» предложили ввести в школах и вузах обязательные лекции о вреде абортов и «демонстрации происходящего во время этой манипуляции», а также запретить врачам предлагать пациенткам аборт.

Такие инициативы содержатся в докладе «К новой демографической доктрине России. Базовые идеи и конкретные предложения», который Чаплин представил в понедельник в Общественной палате.

«Отдельное обязательное занятие в школах и вузах нужно посвятить критике аборта и демонстрации происходящего во время этой манипуляции, а также информированию о вреде аборта для здоровья женщины… который может быть причиной рака груди, бесплодия и других проблем со здоровьем. Следует также ввести в образовательные программы средних учебных заведений материалы, разъясняющие процесс развития ребенка в утробе матери», — сказал докладчик.

3. Гитлер говорил: "Мы обязаны сокращать население... славян..."

"Герман Раушнинг в "Голосе разрушения" изложил свою беседу с Гитлером в 1934 году на тему о славянах. В частности, Гитлер говорил: "Мы обязаны сокращать население, нам надо будет разработать технику депопуляции... Я не обязательно имею в виду уничтожение; я просто приму систематические меры для подавления их огромной естественной плодовитости... Есть много путей, систематических и сравнительно безболезненных, во всяком случае, бескровных, чтобы заставить нежелательные расы вымереть".

В 1939 году, сразу после оккупации Польши, нацисты опубликовали декрет: "Все меры, имеющие тенденцию к ограничению рождаемости, следует допускать и поддерживать. Аборты на остающейся площади [Польши] должны быть свободны от запрета. Средства к абортам и контрацепции следует предлагать публично без политических ограничений. Гомосексуализм всегда надо объявлять легальным. Учреждениям и лицам, профессионально занимающимся абортами... не мешать". В 1941 году конференция Министерства внутренних дел в Берлине одобрила эту политику, которая декретом Гитлера была распространена и на другие части Восточной Европы. Один историк определил этот декрет как "...самый реакционный политический документ, когда-либо вышедший из штаба Гитлера". Немецкие эксперты предложили свои планы для обеспечения сотрудничества с медиками на оккупированных территориях. Приведем выдержки из одного такого меморандума: "Любое средство пропаганды, особенно прессу, радио и кино, а также фельетоны, брошюры и лекции надо использовать для внушения русскому населению идеи, что вредно иметь несколько детей. Мы должны подчеркивать затраты, которые они вызывают, говорить о хороших вещах, которые можно приобрести на деньги, затраченные на детей. Надо также намекать на опасное влияние деторождения на здоровье женщины... Необходимо будет открыть специализированные учреждения для проведения абортов и подготовить персонал для этой цели. Население будет тогда прибегать к абортам более охотно... Добровольная стерилизация должна быть рекомендована..."

В то же время Гиммлер специально оговаривает в своем декрете: "Русские врачи... не должны знать об этом приказе. Им надо дать инструкции о том, что беременность следует прерывать по социальным показаниям".

Немецкие власти упорно подчеркивали и такой аспект: предотвращение деторождения не несет никаких ограничений в сексуальном поведении. В меморандуме 1944 года говорится: "С целью практического ведения пропаганды надо спокойно распределять контрацептивы (причем цены поддерживает государство). Лучше держать открытым клапан для выхода естественных желаний населения с чуждой кровью, пока это не мешает сдерживанию репродукции среди народов чуждых рас".

Фашисты умышленно наводнили Восточную Европу порнографией, чтобы способствовать ее разложению в культурном, политическом и духовном отношениях. Один из историков подтверждает, что немецкий отдел пропаганды организовывал или субсидировал во всех крупных польских городах бульварные представления и выпуск дешевой порнографической литературы."

http://www.noabort.net/node/27

"Существует мнение, что якобы можно бороться с абортами и болезнями, передаваемыми половым путем с помощью противозачаточных средств и т.н. "полового просвещения". Такой опыт есть на Западе. Широкое внедрение "полового просвещения", доступность контрацепции в США привели к двукратному увеличению числа абортов. Этого мало. В результате такой "сексуальной революции" Америку охватила настоящая эпидемия венерических болезней и преступлений на сексуальной почве.



Что же можно сделать? Альтернативы целомудрию нет. Нет иного пути, как воздержание от половых связей до брака, соблюдения супружеской верности. Ничто не может обезопасить от абортов, разводов, венерических болезней, подростковых беременностей, кроме возврата к христианскому образу жизни, против которого так активно восстает РАПС. Любые попытки решить проблему иным путем обречены на провал."

https://newsland.com/user/2824629675/content/raps-aborty-i-p...