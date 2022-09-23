Мигрант попёр!

Другими словами, никакого оттока мигрантов из России из-за экономической ситуации нет и в помине, наоборот, число мигрантов выросло на треть. Интрига же в том, что статистика, озвученная главой Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорем Бариновым, некорректна – и это подтверждают свежие данные МВД.

В ФАДН мигрантов считают «по головам» при въезде, но, как выясняется, при этом не ведётся учёт их детей. А едут в Россию теперь больше семьями – среднеазиатским гостям понравилось получать детские пособия, полагающиеся россиянам. Статистика МВД (она доступна по состоянию по июль включительно) ведётся несколько иначе – по постановке на миграционный учёт и по числу выданных патентов. По статистике постановки на учёт тоже отмечается рост числа мигрантов, но не на 30%, а на все 48! А если мерить число заезжих мигрантов выданными патентами – то на 39%. То есть фактически в Россию заехало примерно на 40–50% мигрантов больше, чем в прошлом году. И это ещё без учёта нелегалов.

Но мы же не чиновники, чтобы считать неосязаемые проценты – попробуем сосчитать мигрантов «по головам». Известно, что в 2021 году общее число вставших на миграционный учёт равнялось 13 392 897 человекам (из стран СНГ въехали 12 190 924 человека).

Но это ещё не самое интересное, если начать изучать цифирь. В ФАДН сообщили, что в июле этого года «выросло число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства России» – это почти 69 тыс. человек. И эти 69 тыс. – 19% от общего числа за текущий год. То есть в этом году по меньшей мере 350 тыс. среднеазиатских мигрантов получили российские паспорта. При этом в освобождённых южных областях Украины заявки на получение российских паспортов (не сами паспорта!) сумели оформить около 19 тыс. человек. Что же получается, вся государственная машина, занимающаяся вопросами предоставления гражданства, сегодня работает чётко на Среднюю Азию? Или в ФАДН что-то напутали с цифрами? Факт есть факт – с такой скоростью, как среднеазиатские мигранты, паспорта России не получают даже в республиках Донбасса (там, грубо говоря, скорость выдачи паспорта примерно в 10 раз меньше). Но мигранты из Киргизии и Узбекистана даже не успевают выучить русский язык, не говоря уже об их адаптации и элементарных правилах поведения – а ведь к нам едут работать большей частью не городские жители, которым хорошо и у себя дома, а селяне. Они точно готовы влиться в общую семью россиян?

Раз за этот год на руках только июльская статистика, поделим прошлогоднюю цифру надвое. Получим примерно 6,5 млн мигрантов. Если взять за основу среднее между данными ФАДН (30%) и данными МВД (48%), получается – грубо – плюс 2,5 млн за полгода. То есть за первое полугодие в Россию въехали 9 млн трудовых мигрантов. Многовато? Не то слово. Ситуациякритической ещё в прошлом году – с учётом роста преступности. Тогда сегодня она какая?

Между тем отсутствие чёткой статистики миграции (миллионом больше, миллионом меньше – какая разница?) не позволяет проводить последовательную политику в отношении мигрантов. 15-процентный люфт между статистикой ФАДН и МВД заставляет о многом задуматься. И кто ответит, сколько детей мигрантов находится на территории РФ – 1 млн, 3 млн или все пять? Готова ли к такому наплыву российская система среднего образования? А учителя и родители (не говоря о детях) – готовы? Президент указал, что вопросами социальной адаптации мигрантов должны заниматься миграционные центры – но если неизвестны реальные масштабы миграции, как понять, достаточно ли этих центров? Когда глава ФАДН Баринов озвучивает статистику в процентах, он хотя бы представляет себе реальность, сколько это миллионов людей? Цитата из его интервью телеканалу «Россия 24»: «Ну, мы видим, что после коронавирусных ограничений, после пандемийного периода мы фактически уже выходим на докоронавирусные объёмы притока иностранных граждан». Из этой цитаты не видно, что представляет. Александр Бастрыкин, глава СКР

Александр Бастрыкин, глава СКР

– В 2021 году правоохранительными органами расследовано 36 420 преступлений, совершённых иностранцами, это почти на 6% больше, чем в 2020 году. При этом 7910 преступлений совершены трудовыми мигрантами, более 2,8 тыс. – незаконными мигрантами. В первом полугодии 2022 года отмечен 10-процентный рост числа преступлений, совершённых трудовыми мигрантами. Отмечается увеличение случаев совершения тяжких и особо тяжких преступлений – убийств, изнасилований, похищений людей, получают распространение экстремистские настроения. В текущем году было немало случаев, связанных с оказанием сопротивления требованиям сотрудников правоохранительных органов и нападениями на представителей правопорядка. Всё это влечёт обострение криминогенной ситуации в России и, конечно же, волнует общественность. Люди пишут нам комментарии в социальных сетях, просят обратить на это внимание.

Руслан Горевой https://versia.ru/kolichestvo-gastarbajterov-uvelichilos-v-poltora-raza