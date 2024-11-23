Кто задает тон токсичному дружбанародничеству?

А вот кто задаёт тон - ФАДН (организация, которая в будущем будет признана экстремистской).

Какое отношение к национальному празднику России имеют иностранные флаги? Причём флаги не каких-то государств, а русофобских клоак, у которых есть только общие бизнес-мутки с российской элитой, но нет и не будет ничего общего с русским народом.

Ну и флаг Палестины - это вообще пять. Причём держит его, как пить дать, муджахид, которому глубоко плевать на русских.И во все времена, оказывается, не русские преумножали величие Родины, а некие "россияне".

По периметру России, за ним и внутри самой страны полно всяческих русофобов и русорезов. И только три этноса и три территориальных образования в новейшей истории отличились гораздо больше других:

1. Чечня - кровавый геноцид русского населения. Изгнание выживших. Полная дерусификация республики.

2. Таджикистан - кровавый геноцид русского населения. Изгнание выживших. Полная дерусификация республики.

3. Азербайджан - погромы русского населения. Изгнание уцелевших. Полная дерусификация республики.

По счастливому и совершенно случайному совпадению все трое заслуженных мастеров художественного русореза стали главными любимками российских госдедов. Базой, скрепами и столпами, на которых стоит имитационное многонациональное счастье.

Надо же, как русским подфартило.

https://t.me/russkiegramoty/51604

Структура Федерального агентства по делам национальностей, которая изобретает многонациональную кринжатину, толкает в массы тупой дружбонародный антикриз и раздаёт подряды (большие гранды) на фестивали плова:

Игорь Баринов, руководитель

Федерального агентства по делам национальностей, Станислав Бедкин, Арина Ямкова и Анна Котова - замы, Айказ Микаелян,

Олег Слепченко и

Сергей Тимошков - советники, Тимур Цыбиков, управление госполитики в сфере межнаца, Дарима Бороноева, отдел планирования и реализации госнацполитики, Анастасия Берновская, управление программ и проектов в сфере нацполитики, Абдулгамид Булатов, управление мониторинга состояния межнац и межконфессиональных отношений, Иван Власов, управление анализа, прогноза и работы с иностранцами, Марина Соснина, отдел госполитики в сфере социокультурной адаптации и интеграции иностранцев, Никита Вишнев, отдел реализации мероприятий и инфосопровождения.

Вот такая славная компания, которая потратила сотни тонн нефти на то, чтобы сделать российское общество таким атомизированным и сегрегированным, каким оно, кажется, не было ещё никогда в своей истории. Очевидно, что KPI у них вычислялся как и в МОРФ. Только вместо парадов, спартакиад, биатлонов, авиадартсов и влажных фантазий про "Арматы" и "Охотники" - фестивали плова, конкурсы тюбетеек, круглые столы с диаспорами и состязания по типу "КрокусСпас". У одних всё привело к очень много чему нехорошему и кровавому, у вторых к абсолютной национальной дифференциации, тотальной кишлакизации, форсированной исламизации, аэропорту Махачкалы и "Крокус Сити Холлу". Но в отчётах всё по-прежнему красиво. У одних - вторая армия мира, у вторых - беспрецедентное сплочение. Первых из анабиоза не вывела ни одна перегруппировка, вторых не выведет ни один "Крокус".

Но всё же интересно. Вон тот товариСЧ по фамилии Власов, ответственный за прогнозирование ситуации с иностранцами, он чего там напрогнозировал себе и всем остальным? Общероссийский фестиваль плова? Скорее всего. А получился русорез, который давно предсказывали все вменяемые люди. Причём не получая за это бюджетные деньги.

https://t.me/russkiegramoty/51607

Ребята, пишите что хотите про то, что демонстративная многонациональность на ДНЕ это нормально. Это дискуссионный вопрос, может быть, зависит от определения и все такое.

Но то что правительственные агентства в день Народного Единства устраивают ралли с флагами Азербайджана, Таджикистана и ПАЛЕСТИНЫ НАПРОЧЬ (можно и по другому) это не нормально.

Людям с этими флагами похер на Россию. Они вышли потому что уважаемые люди попросили, плюс для показа флагов своих стран (не России). А самый умный из азербайджанской колонны решил ещё и поддержать Палестину. Потому что она ему интересна, в отличие от России. Такой вот День Народного Единства.

Это абсолютно вредная херня. Ту что на фотке вроде организовало Федеральное Агентство по Делам Национальностей. Это самая вредная контора, у которой официальные цели это предотвращать межнациональные конфликты (не работает) и увеличивать количество языков в России (работает, но не из-за деятельности ФАДН). А неофициальная цель это видимо увеличивать межнациональное напряжение, поэтому и устраивают марши гордости таджиков.

https://t.me/russkiegramoty/51608

Интересно конечно посмотреть суммы и детали, потому что вот по отчету ФАДН о распределении субсидий исходя из конкурсного отбора (тут многа вопросов) на поддержку этно-культурных автономий в 2024 году ушло 90 миллионов.

Куда ушло? Зачем ушло? Что на них проводилось? Да фиг знает, но в списках не только коренные национальности России, но и национальности из других государств, имеющие свои национальные государства. Например, армяне, которые получили самую большую поддержку в 10 млн. Курды, цыгане, азербайджанцы тоже получили кэш-напоминание от государства российского о своей исключительности.

А потом удивляемся чего они при каждом случае флагом родным обматываются.

https://t.me/deva_divna/11590

Тем временем вице-премьер РФ Т.А.Голикова поделилась радостью: по её достоверным данным, 94 процента жителей страны считают себя прежде всего (или только) россиянами, а уже потом (или вовсе не считают) разными там чувашами, чеченцами или, тем более, русскими. А чтоб "российская нация", открытая Татьяной Алексеевной, крепла, цвела и пахла, она посулила в будущем году субсидии 61 региону. Надо понимать - на пресловутые "фестивали плова".

Есть мнение, что это - циничный слив бюджетных денег в унитаз в непростое для бюджета время. Полбеды, если б только так. Беда полная - если хотя бы часть русских детей, промытых пловом, на самом деле поверят вице-премьеру Голиковой. Ни чеченские, ни чувашские не поверят точно, а вот русские - могут. Как поверили в своё время многие в то, что они теперь - никакие не русские, а советские люди, часть новой исторической общности. Ни чеченцы, ни чуваши, ни азербайджанцы с армянами никогда не принимали эти мантры всерьез. Многие русские - приняли. И когда сказочный мир, вбитый в головы, сталкивался с реальностью, в которой советскими оказывались только они, а все прочие - отдельными нациями со своими самосознанием, интересами, мифологией, национализмом (переходящим в шовинизм) и нутряной русофобией, тогда несчастные дерусифицированные люди бывали смяты морально и физически. И встретили великий геополитический разлом рубежа 80-90-х беззащитными, беспомощными. И нелепыми, потому как, свалившись в бурные воды, упрямо цеплялись не за спасательный круг русского национализма, а за привычные советские химеры. Некоторым, впрочем, повезло таки выплыть. Вместе с химерами. Которые они теперь впихивают в головы несчастным русским ребятишкам. Чтобы сделать их нелепыми, беспомощными и беззащитными.

https://t.me/vshumilin/5885

Субсидию на мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в следующем году получит 61 регион, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Радостно за 61 регион! Теперь плов на фестивалях будет понажористее. Жаль только, что "российской нации" не существует.

Вот вам, кстати, и ответ, почему и для кого в условном Выборге проводят фестиваль угандийцев, а в Туле - афганцев. Дело не в том, что на местах сидят какие-то отбитые русофобы (хотя и такое бывает, но это скорее редкость).

Просто деньги на многонационалочку из центра выделены, а значит нужно их освоить и отчитаться. Добровольно отказываться от бюджетов дураков нет.

Потому будут и фестивали угандийцев, и афганцев, и каракалпаков. В конце концов, как нам построить "российскую нацию" без каракалпаков?

Без каракалпаков это решительно невозможно.

https://t.me/podled/13231

Никита Хрущёв в 1961-м году:

"В СССР сложилась новая историческая общность людей различных национальностей, имеющих общие характерные черты, - советский народ. Они имеют общую социалистическую Родину - СССР, общую экономическую базу - социалистическое хозяйство, общую социально-классовую структуру, общее мировоззрение - марксизм-ленинизм, общую цель - построение коммунизма, много общих черт в духовном облике, в психологии".

Михаил Горбачёв в 1989-м году:

"Корни дружбы, интернационализм - сильнейшие. Хорошая встреча с художественной интеллигенцией Львова ещё раз меня убедила в этом".

Татьяна Голикова в 2024-м году:

"В текущем году показатель уровня общероссийской гражданской идентичности, то есть доли граждан, независимо от национальной принадлежности, ощущающих свою принадлежность к гражданам Российской Федерации, достиг своего исторического максимума и составил 94%".

https://t.me/russkiegramoty/51471