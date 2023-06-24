Работа ближе к дому. 68 тыс. новых мест приложения труда

Одной из характерных черт современной Москвы является маятниковая миграция. Каждый день сотни тысяч людей едут на работу в центр, чтобы вечером вернуться в жилые районы у МКАД или за МКАДом.

В разумных масштабах маятниковая миграция является неизбежной и даже полезной. Но в нашем городе она приняла гипертрофированные масштабы, существенно снижающие качество жизни людей.

В 2010 г. 43% рабочих мест в Москве было сконцентрировано в центре. При этом более 90% москвичей проживали за пределами Третьего транспортного кольца.

Исправление этой ситуации является ключевой задачей градостроительной политики Правительства Москвы. Чтобы ликвидировать дисбаланс, мы сделали ставку на создание рабочих мест в районах, в которых проживает большинство москвичей.

За минувшее десятилетие за пределами ТТК было построено 36 млн. кв. метров коммерческой недвижимости – технопарков, офисов, торговых центров и социальных объектов. В непосредственной близости от жилых массивов появились тысячи новых рабочих мест. Возможностей работать рядом с домом стало больше в 99% районов, и многие москвичи воспользовались этим шансом.

Но предстоит сделать еще больше. Дефицит рабочих мест за пределами ТТК хотя и сократился, но по-прежнему ощутимо влияет на качество жизни в Москве.

Поэтому в ближайшее десятилетие вместе с бизнесом мы планируем создать сотни тысяч рабочих мест за пределами центра. И одним из важных инструментов решения этой задачи стала специальная программа стимулирования создания мест приложения труда, о которой расскажу в этом посте.

Суть программы – создать дополнительные стимулы для инвестиций в коммерческую недвижимость. Мы полностью или частично освобождаем застройщиков от платы за изменение вида разрешенного использования земельных участков, на которых возводятся жилые дома, но при условии, что застройщики инвестирует в строительство мест приложения труда – коммерческих, промышленных и социальных объектов, гостиниц и логистических центров.

Начиная с 2020 г. Правительство Москвы заключило с инвесторами 43 соглашения, по которым будет возведен 91 объект и создано порядка 68 тыс. рабочих мест. Частные инвестиции в реализацию проектов составят 182,6 млрд рублей. Большая часть рабочих мест – 44,2 тыс. – будет создана в офисах, бизнес-центрах, на объектах торговли и общепита. Свыше 18 тыс. рабочих мест появится на современных производствах и в логистических комплексах. Новые социальные, научные и спортивные объекты – это еще почти 5 тыс. новых рабочих мест.

Многие проекты уже находятся в стадии практической реализации.

В Бутырском районе завершается строительство делового центра «Останкино Business Park». Площадь объекта составит 88,4 тыс. кв. м. В будущем здесь смогут трудоустроиться свыше 1,6 тыс. человек. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2024 г. В поселении Рязановское инвестор возведет три Центра инноваций и импортозамещения. Здесь могут разместиться компании из отраслей электроники, автомобиле- и машиностроения, а также ИТ-сектора.

Город получит около 460 новых рабочих мест и дополнительные площадки для развития высокотехнологичных производств, а представители бизнеса – оптимальные условия для ведения исследовательской деятельности и разработки продукции. Объекты будут сданы в эксплуатацию в конце 2025 г.

На улице Элеваторной строится торговый центр, в котором смогут трудоустроиться 430 человек. На первом этаже расположатся кафе и галерея с торговыми точками, на втором – фудкорт и развлекательный центр. Рядом с торговым центром оборудуют открытую парковку для авто и организуют велопарковки. В Южном Бутове строится промышленный парк площадью более 57 тыс. кв. м, на предприятиях которого смогут трудоустроиться почти 2 тыс. человек. Завершились фундаментные работы на стройплощадке 24-этажного бизнес-центра общей площадью свыше 70 тыс. кв. м в Хорошево-Мневниках. Инвестор приступил к монолитным работам на подземных этажах.

После ввода объекта в эксплуатацию здесь будет создано почти 1,7 тыс. рабочих мест. Подземный уровень займет паркинг более чем на 300 машино-мест. В комплексе будет установлено современное ИТ-оборудование, включая Face ID, системы безопасности и аналитики, VR-мониторинг. Помимо офисов здесь предусмотрены помещения под магазины, кафе и рестораны. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2026 г. В Некрасовке инвестор приступил к монолитным работам будущего торгово-развлекательного комплекса. Его площадь составит почти 50 тыс. кв. м. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2024 г.

Наряду с торговыми точками комплекс будет включать фудкорт и кинотеатр. Появится подземный паркинг с мойкой автомобилей на 240 машин и наземная автостоянка на 156 мест. Инвестор также обустроит прогулочную зону с качелями и лавочками. После ввода объекта в эксплуатацию здесь смогут получить работу 1,6 тыс. человек. Самым крупным по количеству создаваемых рабочих мест станет проект по созданию двух бизнес-центров в поселении Внуковском и офисного центра в Раменках. Площадь строений – 101 тыс. кв. м. Рабочие места там получат около 15,2 тыс. человек. Ввод объектов в эксплуатацию намечен на 2026-2028 гг. По своим масштабам социальные объекты гораздо меньше торговых или логистических центров. Поэтому и строятся они быстрее.

На северо-западе столицы на улице Берзарина уже введена в эксплуатацию школа на 800 учеников. Реализация проекта позволит создать в районе 119 новых рабочих мест для педагогов и других сотрудников. Еще два образовательных учреждения построены в ТиНАО. В поселении Сосенское вблизи деревни Николо-Хованское введен в эксплуатацию детский сад на 220 мест. В поселении Рязановское завершилось строительство детского сада, рассчитанного на 275 воспитанников. Благодаря этим проектам в Новой Москве будет создано 113 рабочих мест. Завершено строительство двух образовательных объектов в Москворечье-Сабурово. Инвестор возвел школу на 900 учащихся и детский сад на 160 мест. После передачи объектов городу здесь смогут трудоустроиться около 150 человек. В Басманном районе инвестор возводит спорткомплекс площадью более 3 тыс. кв. м. Будущее место работы для 70 человек. Ввод в эксплуатацию – 2025 г. А в Даниловском районе на территории бывшего автозавода ЗИЛ в 2024 г. будет построен Музей искусств. Оригинальное здание в форме куба из стекла и металла.

Новая точка притяжения для москвичей и одновременно – место работы около 200 человек. Программа стимулирования создания мест приложения труда набирает обороты и приносит всё больше пользы Москве и москвичам.

Сергей Собянин

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