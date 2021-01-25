Дети-герои, которые спасли людей в 2020 году

Ушедший 2020 год стал урожайным на юных героев, оказавших помощь другим в критических ситуациях. В этому году юным спасателям впервые начали вручать медаль Совета Федерации «За проявленное мужество». Медали удостоились почти полторы сотни маленьких жителей страны.

В Академии Государственной противопожарной службы МЧС России в канун Дня Конституции состоялась торжественная церемония награждения детей, проявивших мужество в экстремальных ситуациях. Глава МЧС России Владимир Пучков вручил ведомственные медали МЧС России «За отвагу на пожаре», «За спасение погибающих на водах» и оранжевые береты детям и подросткам, которые, несмотря на свой юный возраст, рискуя жизнью, пришли на помощь людям, попавшим в беду. 14 юных героев приехали из разных уголков России — Ростовской, Воронежской, Новосибирской, Челябинской и многих других областей. Самому младшему из них — 9 лет, а самый старший недавно отметил 17‑летие. Простые школьники не только спасали людей из воды и горящих зданий, но и проводили реанимационные мероприятия, буквально возвращая людей к жизни. Среди награжденных Дмитрий Бурундуков, Анна Журавлёва, Данил Игумнов, Мария Усольцева, Андрей Краснов, Фарход Базаров, Евгений Малыгин, Максим Павлычев, Илья Подпругин, Антон Шишкин, Алина Батмаева, Баина Лиджева, Айна Насунова, Алтана Очирова. «Каждый из вас совершил героический поступок в сложной ситуации: при пожаре, на воде. Вы правильно оценили обстановку, приняли единственно верное решение помочь человеку, оказавшемуся в беде. То, что вы сегодня здесь, говорит о том, что у нашей великой России прекрасное будущее. От себя лично и от всей нашей дружной команды пожарных и спасателей вам слова благодарности за то, что вы, обучаясь в школе, общаясь со старшими друзьями и коллегами, получили навыки, знания и умение, как правильно реагировать в сложной ситуации. И, конечно, спасибо родителям», — сказал Владимир Пучков. В церемонии награждения принял участие председатель Центрального совета ветеранов Дмитрий Иванович Михайлик. «В годы войны мне пришлось защищать людей. А после войны я вместе с нашими спасателями спасал самое ценное на земле — человека. Сегодня я преклоняю седую голову перед теми, кто заслуженно получил высокую награду от министра», — сказал Дмитрий Иванович.

Детей-героев наградили в Новосибирске

В 2020 году пять школьников региона награждены медалью «За спасение жизни» © / ГУ МЧС Медали вручены Игорю Калинкину, Александру Сидорову и Антону Богуну. Каждый из них совершил героический поступок при пожаре. Игорь Калинкин спас в деревне Южино Колыванского района одинокую пенсионерку из огня и самостоятельно тушил ее дом до приезда пожарных. Александр Сидоров и Антон Богун с помощью ранцевых огнетушителей наравне со взрослыми помогали тушить природный пожар вблизи Станционно-Ояшинского посёлка Мошковского района. Ранее были награждены еще двое подростков из Чановского района. Артем Первушин и Роман Набиев в мае принимали участие в тушении двух природных пожаров в районе деревни Осинцево. Вместе с местными жителями они остановили огонь буквально в 10 метрах от жилых домов.

Родион Калинин, 9 лет, Московская область:

Фото: из семейного архива. Спас девочку, тонущую в бассейне

Семья Родиона с друзьями приехали в развлекательный парк для семейного отдыха. Родион с мамой плавали в бассейне, а отец семьи со своим другом Андреем уже наплавались и стояли неподалеку на бортике, разговаривали. Внезапно Андрей подбежал к своим и крикнул: "Доставай девочку!". Из-за плеска воды и шумных криков детей, мама Родиона не расслышала фразу, но сын резко нырнул и доплыл до девочки.

Она лежала на дне бассейна и не двигалась. Мальчик вспоминает, что ни о чем не думал в этот момент, просто бросился в воду, взял девочку за руку и потянул наверх. Потом мама помогла вытащить ее на бортик. К тому моменту пятилетняя малышка находилась в воде уже около трех минут. Глядя на ее синие губы, пальцы и пятки, мама с сыном уже подумали, что ничего не удастся сделать для ее спасения, но все же побежали звать на помощь.



Тем временем подскочили отец и друг семьи, которые стали оказывать реанимационную помощь. Пока девочку откачивали, Родион плакал: "Мама, мы не смогли, она не выживет, она не реагирует". Но через некоторое время девочка открыла глаза. Сначала просто смотрела, не реагировала ни на что, а потом громко закричала. Сам маленький спаситель оказался в полной растерянности:

- Я очень переживал: выживет или не выживет?

Ночью Родион плохо спал, и лишь несколькими днями позже смог отвлечься от этой ситуации. Герою самому-то всего девять лет, и для мамы было главным вывести сына из шокового состояния. Елена говорит, что момент осознания какого-то героического поступка так и не пришел: “Мы все работали слаженно. Один увидел, другой достал, третий откачал”. Фото: из семейного архива

Больше всего поступком Родиона гордятся бабушка и дедушка, ведь они сами военные и воспитывают внука быть сильным и смелым. Мальчик каждое лето ездит к ним на каникулы в Крым, где, кстати, и научился плавать уже с пяти лет. С дедом по утрам они бегают на море, купаются, делают отжимания, подтягивания, приседания и бегут обратно. Родион говорит, что дедушка учит его быть сильным, смелым, выносливым и ничего не бояться.

Дома тоже делают акцент на спорт и ежедневную зарядку. Мама старается воспитывать в сыне и волевые качества, убеждая его в том, что во времена сильных женщин мужчины должны быть еще сильнее. "Если ошибается, объясняю, что ты мог бы поступить по-другому и получил бы другой результат", – говорит Елена.



Однажды мама показала сыну фильм "Офицеры", который парень очень полюбил и пересматривал потом несколько раз. А увидев еще и кадры из тульского суворовского училища, раскрыл рот и сказал: "Мам, я тоже туда хочу". Теперь семья готовит его к поступлению.

Своим поступком парень не гордится и говорит, что так поступил бы каждый, а он и его семья просто оказались в нужный момент рядом. Главным качеством в людях Родион считает доброту, и хочет, чтобы во всем мире дети не болели и не было войны.

Юля Чернова, 10 лет, Белгородская область:

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин. Вынесла пятерых братьев и сестер из пожара

Эта история произошла зимой 2017 года, в селе Тетеревино, в доме многодетной семьи, где дружно живут три брата и три сестры. Самой старшей, Юлии, на тот момент было 10 лет. По каким-то причинам в этот февральский день отключили отопление, и мама ушла за дровами, чтобы затопить печь. Юля, как это часто бывало, осталась дома за старшую: нужно было всех накормить, одеть и вывести на прогулку. В какой-то момент четырехлетний братик пошел на веранду попить воды и выбежал оттуда с криком: "Горим!". Юля сначала даже не поверила, ведь ребята часто шутили и обманывали ее. Но когда сама пошла на кухню, то обнаружила уже вовсю бушующее пламя. Загорелась проводка, и огонь стал стремительно распространяться по дому. У детей началась истерика: все плакали и звали на помощь, самый маленький спрятался под кровать.



Сначала Юля решила потушить пожар сама. Толкнула выходную дверь ногой, но на нее посыпалась горящая труха, потом попробовала потушить водой, но и это оказалось бесполезно. Еще она вспомнила, что нужно забрать важные документы со шкафа, и снова на нее полетели вещи, лежавшие наверху и уже охваченные пламенем. Девочка начала задыхаться и терять силы, дети кричали от ужаса – оставались считанные секунды на спасение. Борясь за жизнь своих братьев и сестер, Юля подскочила к окну в комнате и попыталась от безысходности разбить его первым, что попалось под руку – пластиковой тарелкой, не получилось.

Все плакали и задыхались. Тогда я сжала руку в кулак и со всей силы разбила окно с двойным стеклом.

После чего старшая сестра командным голосом сказала, чтобы все слушались ее и подошли к окну. Юля сообразила положить одеяло на стекла, чтобы никто не поранился, и накрыть детей курткой – на улице был мороз. В этот момент, увидев пожар, прибежал сосед, и девочка стала по очереди передавать ему своих братьев и сестер. После того, как перекинула через разбитое стекло двух последних, самых маленьких, стала вылезать сама, и тут же потеряла сознание. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области

Очнулась Юля уже на снегу, который показался ей очень горячим. Сосед сказал детям бежать к нему домой. По дороге старшая сестра постоянно пересчитывала ребят – боялась, что кого-то забыла. А когда убедилась, что все на месте и в безопасности, сама упала на кровать и вновь потеряла сознание. Пришла в себя героиня уже в реанимации.

К счастью, все дети остались целы и невредимы. У Юли было обожжено пол-лица, но сейчас следы ожога уже прошли. На вопрос о том, как она сообразила, что нужно делать при пожаре, девочка отвечает, что помогли уроки ОБЖ еще с первого класса. А братья и сестры поняли, что случилось, только после того, как прошел шок, они поговорили с психологами и приехали домой.

Сейчас Юля занимается футболом, у нее много тренировок и соревнований, еще учеба и помощь по дому – свободного времени почти нет. Глядя на успехи дочери, ее папа говорит, что девочка может стать футболистом, и называет ее "маленькой героиней". Хотя сама Юля мечтает о работе в МЧС, особенно после того, как торжественно получила медаль. А также ставит в пример своего дедушку Сашу, который служил в Афганистане и рассказывал о том, как спасал людей на войне. Несмотря на тревогу и страх после таких историй, внучка гордится дедом и говорит, что хотела бы быть на него похожей не только внешне (а сходство у них сильное), но и перенять его героический характер.

Дмитрий Леонтьев, 12 лет, Самарская область:

Фото: из семейного архива. Спас друга от смертельного удара током

В июне того года Дима сидел дома в родном селе Суходоле, когда друг Илья позвал его на улицу поиграть. Местная детвора часто бегала в заброшенное здание неподалеку, там ребята подкармливали бездомных щенят и лазили по пустым этажам. За окном второго этажа Илью привлекла железная сетка, ограждающая кабель. Мальчик вылез на нее через окно и позвал друга посмотреть. Но, собравшись перелезть обратно, Илья оступился и схватился за висящий провод, находящийся под напряжением. Увидев, что парня трясет и от него идут искры, Дима отреагировал мгновенно: залез на окно и резко попытался сдернуть друга с провода на себя, но его тоже ударило током, и оба парня полетели вниз со второго этажа.

На шум прибежали друзья и помогли пострадавшим добраться до больницы. Дима ничего не понимал, только плакал и говорил: "Спасите Илью, спасите Илью!". От удара током мальчишки сначала не узнавали друг друга и не помнили, что с ними произошло. Тем не менее, дойдя до больницы, Дима сам позвонил домой и сказал: "Пап, мне надо ухо зашивать". При падении парню разорвало ухо, он также получил ожоги руки и шеи. Состояние Ильи на момент прибытия в больницу было гораздо хуже: его колотило, цвет кожи изменился до неузнаваемости, все тело было в страшных ожогах. Если бы он провисел на проводе еще чуть-чуть, то не выжил.



Позже Илья скажет своему спасителю: "Братан, спасибо, я тебе жизнью должен". Но сначала Диме пришлось выслушать негативную реакцию родителей. Мама, сама находящаяся в сильном стрессе от случившейся ситуации, стала его ругать, ведь парень был замыкающим, и его тоже могло убить током. На что сын отвечал:

- Мне было без разницы. Пусть даже я бы умер, а он жив остался. По-другому я поступить не мог.

Елена Леонтьева (мама Димы) признается, что в этот момент она сразу поняла: "Мой ребенок – настоящий герой!", – и позже ей было очень стыдно за то, что отругала сына. Хотя Дима и сам все понимал, переживал за маму, ведь она после происшествия плакала несколько дней подряд от мысли, что могла его потерять. Фото: из семейного архива

Всего в семье Леонтьевых трое детей, Дима – средний ребенок. Родители воспитывают их быть смелыми и никого в обиду не давать. Елена вспоминает, как еще в возрасте пяти лет Дима выходил во двор с палкой защищать брата, который старше его на шесть лет. Сегодня маленький герой учится в шестом кадетском классе, куда сам в прошлом году попросил родителей его перевести. В этом году на первое сентября линейка в кадетском корпусе началась с вручения Диме грамоты за смелость и мужество.

В ноябре парня вместе с другими детьми-героями пригласили в Москву для церемонии награждения в Совете Федерации. Дима говорит, что во многом его сила, героизм и храбрость – заслуга родителей. Они всегда поддерживают сына словами "Ты у нас самый лучший, ты наша гордость!". С папой он часто смотрит кино про военных, спасающих своих товарищей, а мама, по заверениям сына, самая хорошая и никогда не даст в обиду.

"Когда награждали, была гордость за себя и за маму, что она меня так воспитала".

Дима Леонтьев в свои 12 лет уже распланировал будущую жизнь: работу в МЧС или ОМОНе, женитьбу ближе к 20-ти и троих детей. А еще, когда станет взрослым, ему бы очень хотелось награждать детей, которые, как и он сам, совершили героические поступки и спасли жизни других людей.

Ксюша Берсенева против огня

Самая юная награжденная — жительница Вологды Ксения Берсенева, спасшая себя и своего маленького брата. В день ЧП ей было всего пять лет.

В конце мая однокомнатную квартиру семьи Берсеневых на третьем этаже охватило пламя, отрезавшее выход через дверь. Дым из окна и детские крики о помощи заметили рабочие, которые ремонтировали соседнее здание. Они не сумели попасть в жилище и хотели растянуть под окнами какое-нибудь полотно, но быстро найти его тоже не получились. Тогда строители решили ловить детей прямо руками. К счастью, Ксюша тоже не растерялась и сделала всё правильно. Она выбила стекло и бросила вниз брата Андрюшу, а потом спрыгнула сама. Причём от верной гибели детей отделяли в буквальном смысле какие-то мгновения. Когда девочка стояла в оконном проёме, её одежда и волосы уже горели.

«Самопожертвование и помощь близкому зашиты в нашем русском генетическом коде, — отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, вручивший награду юной землячке. — Ну как можно девочке пяти с половиной лет при пожаре на третьем этаже дома выбросить на руки спасателям своего младшего брата и спастись самой? Это героический поступок русской девочки, которым восхищена вся страна».

Ксения Берсенева спасла от огня маленького брата

Рекорд Саши Недоступова

Минувшим летом 15-летний житель Тверской области Александр Недоступов поставил своеобразный рекорд в спасении людей. Он дважды за одну неделю пришёл на помощь детям, которые могли утонуть в реке Цне у деревни Большое Эскино. Первый раз это случилось 10 июня, когда Саша купался там с друзьями. На его глазах маленького ребёнка, отдыхавшего вместе с мамой, подхватило течением и потащило на глубину. Школьник без раздумий прыгнул в воду, подплыл к малышу и вытащил его на берег. Второй геройский поступок он совершил 17 июня в том же самом месте и при похожих обстоятельствах.

«Этот мальчик был постарше, — рассказал Александр Недоступов журналистам. — Он не кричал, то и дело уходил под воду. Унесло его далеко уже. Я побежал вдоль берега вниз по течению. Как только мы поравнялись, я прыгнул в воду. Из уроков ОБЖ я помнил, что к утопающему надо подплывать со спины. Крикнул ему, чтобы он зацепился за меня, и так мы доплыли до берега».

Сенатор Андрей Епишин отблагодарил Александра Недоступова медалью «За проявленное мужество», а начальник ГУ МЧС России по Тверской области Арсен Григорян вручил парню медаль «За спасение погибающих на водах». История Александра попала в федеральный проект «Дети Гордость России» и была опубликована на сайте priderussia.ru.

Защитил дедушку от быка

Ещё одним юным героем 2020 года стал 10-летний житель дагестанского села Канциль Давлетхан Агабеков. Мальчик и его 80-летний дедушка вели с водопоя племенного быка, когда тот неожиданно стал вести себя агрессивно. Огромное животное резко набросилось на пожилого человека и повалило его на землю. Давлетхан Агабеков не испугался, схватил палку и со всей силы ударил ею быка. Тот отступил, и это спасло дедушку Давлетхана. В больнице выяснилось, что от гибели мужчину могли отделять мгновения: у него были сломаны рёбра, грудная клетка и задето лёгкое.

За спасение дедушки от разъярённого быка Давлетхан Агабеков получил медаль Совета Федерации «За проявленное мужество». Эту награду ему вручил председатель Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов.

«Я горд, что среди юных героев есть и наш земляк Давлетхан Агабеков», — отметил спикер дагестанского парламента. Он пожелал своему земляку оставаться таким же мужественным и отважным. Награждение Давлетхана Агабекова медалью Совета Федерации «За проявленное мужество»

Достала друга из бассейна

Эта история произошла 1 августа 2020 года во дворе частного отеля в крымском посёлке Уютное под Судаком. Мальчик пяти лет по имени Арсений из Когалыма катался на самокате возле бассейна и, не справившись с управлением, случайно упал в воду. Ребёнок не умел плавать и сразу начал тонуть, но на помощь ему пришла 7-летняя Даша Павлова из Тулы, отдыхавшая с родителями в той же гостинице. Она прямо в платье прыгнула в бассейн и вытолкнула малыша на поверхность воды, а оттуда его уже достали подоспевшие взрослые.

«Я боялась больше всего, что он вдруг там захлебнётся. Это же мой друг, он не умеет плавать, надо было спасти», — рассказала девочка журналистам, когда все узнали о её поступке. Эта история стала широко известна благодаря кадрам спасения в бассейне, которые сняла камера видеонаблюдения.

Даше помогло то, что она хорошо плавает и ныряет еще с 4 лет. Но главным фактором стала её решительность в критической ситуации. 6 августа юная героиня с родителями встретилась с главой Республики Крым Сергеем Аксёновыми начальником местного ГУ МЧС России Аркадием Ожигиным. Они вручили Даше путёвку в Международный детский центр «Артек». А осенью её также наградили медалью Совета Федерации «За проявленное мужество».

Молниеносную реакцию Даши Павловой сняла камера наблюдения.

Спас соседку от мучителя

Настоящим примером для подражания можно назвать и 14-летнего Артёма Гилёва из села Троицкое Хабаровского края. Осенью 2019 года парень шёл с другими детьми по улице, когда услышал из ближайшего дома крики женщины о помощи. Он знал, что там живёт агрессивный мужчина, и сразу понял, что нужно действовать. Входная дверь была закрыта, поэтому Артём намотал куртку на руку, разбил окно и залез внутрь. Там он увидел знакомого мужчину, угрожавшего ножом даме сердца. Она была связана удлинителем и лежала на полу, облитая бензином.

«Вы что делаете?!» — закричал школьник и потребовал развязать пленницу. Растерявшийся от неожиданности мучитель так и сделал. От греха подальше Артём Гилёв отвёл женщину к себе домой и опять поступил верно. Агрессор вскоре вышел из оцепенения, соорудил факел и пошёл с ним поджигать жилище семьи Гилёвых. Но вовремя приехала вызванная парнем полиция: мужчину увезли в отделение. К слову, уголовное наказание он в итоге не понёс, потому что сожительница его пожалела и забрала заявление. А вот Артём Гилёв получил заслуженные награды. Ему подарили планшет, смартфон и вручили две медали: «За спасение жизни» и «За проявленное мужество».

Интересно, что парень спас чужую жизнь не впервые. В начале 2019 года он вместе с братом вытащил человека из задымлённого дома. Судя по всему, тот в пьяном состоянии затопил печь и лёг спать, забыв открыть дымоход. Причём спасённым был тот самый кавалер, который облил бензином возлюбленную и угрожал ей ножом. Благо в третий раз рисковать из-за него Артёму, судя по всему, не придётся. По сообщениям СМИ, мужчина уехал из Троицкого. Награждение 14-летнего героя Артёма Гилёва из Хабаровского края.

Вынула ребёнка из петли

Всего за несколько дней до наступления 2021 года вся страна узнала имя юной жительницы чукотского города Билибина Светы Щепковой. В декабре она спасла маленькую девочку, попавшую в беду во время игры на детской площадке. Малышка случайно зацепилась шарфом за горку, в результате чего начала задыхаться. В тот момент поблизости от неё находилась только девятилетняя школьница, которая не растерялась и поспешила на помощь. Она смогла быстро освободить шею ребёнка из удавки. В благодарность за свой поступок Света Щепкова удостоилась медали Совета Федерации «За проявленное мужество». О заслуженной награде она узнала лично от губернатора Чукотки Романа Копина.

«Хочу Светлане выразить благодарность за гражданский подвиг, присутствие духа в чрезвычайной ситуации и тот поступок, который она совершила, — сказал глава региона во время общения по видеосвязи с девочкой и её мамой. — Несмотря на возраст, ты не растерялась и помогла ребёнку на детской площадке. Такой поступок мог совершить только неравнодушный человек. Принято решение вручить тебе знак „За проявленное мужество“».

Роман Копин показал девочке заслуженную награду и пообещал вручить медаль лично сразу после того, как ее доставят из Москвы.

Глава Совета Федерации также поблагодарила родителей, учителей и родственников юных героев, которые научили детей не быть равнодушными к чужой беде. По мнению Матвиенко, подвиги юных героев должны вдохновить их сверстников на добрые дела, а кого-то, быть может, на работу в спасательных службах.

Первые награждения детей за совершенные подвиги и героизм состоялись в годы Великой Отечественной войны. Сотни мальчишек числились «сынами полка» в Красной армии, партизанили, помогали подпольщикам на оккупированной территории. Многие погибли. 12-летнему Лене Голикову звание Героя Советского Союза было присвоено посмертно в 1943 году. Так же как и Марату Казею, Зине Портновой, Валентину Котику. https://www.mk.ru/social/2017/12/13/detigeroi-poluchili-nagr...

https://aif.ru/society/people/deti-geroi_kak_samye_yunye_ros...

https://assiette.ru/news_748628_v_krymu_nagradili_smeluyu_da...

https://nsk.aif.ru/society/detey-geroev_nagradili_v_novosibi...

https://gorsite.ru/news/deti/pyaterykh_detey_geroev_iz_novos...

http://zsnso.ru/news/14589

https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/25112018/154122