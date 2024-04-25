Чернобыльская авария - 38 лет истории

Чернобыль… Во всём мире название этого небольшого украинского города, расположенного в семи километрах от южной границы Беларуси, вот уже больше трёх десятилетий ассоциируется с крупнейшей за всю историю человечества техногенной катастрофой. 26 апреля 1986 года взрыв реактора на Чернобыльской АЭС, по выбросу радионуклидов равноценный 50 сброшенным на Хиросиму атомным бомбам, нанёс жестокий удар по судьбам миллионов людей.

Взбунтовавшийся «мирный атом» чёрным крылом радиации накрыл огромные территории, превращая в зону запустения благодатные земли, принёс боль и страдания людям, для которых жизнь разделилась на две части: до и после аварии. Последствия трагедии – не только социально-экономические, экологические, но и духовные – ощущаются до сих пор. И эхо Чернобыльской катастрофы будет звучать ещё не одно десятилетие. Именно поэтому история этой беды и история преодоления её последствий заслуживают того, чтобы люди об этом знали и помнили.

26 апреля Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международным днём памяти жертв радиационных аварий и катастроф. В Беларуси 26 апреля – общенациональный День скорби.

В результате Чернобыльской катастрофы в зоне радиоактивного загрязнения оказалось почти четверть территории нашей страны – 3 тыс. 678 городов и деревень, в которых проживало 20% населения республики. Каждый пятый житель Беларуси стал жертвой Чернобыля. А если учесть, что в первые дни после аварии почти вся территория нашей республики была загрязнена радиоактивным йодом, то нет такого человека в Беларуси, кого бы не коснулась эта беда…

Суммарный ущерб, нанесенный республике чернобыльской катастрофой в расчете на 30-летний период её преодоления, оценивается в 235 млрд. долл. США, что равно 32 бюджетам страны 1985 года. Радиоактивному загрязнению подверглась территория Беларуси площадью 48,8 тыс. кв. км (23,5%). С карты нашей страны исчезло более 430 населённых пунктов. Чернобыльская проблема коснулась половины из 118 районов. Радиоактивному загрязнению подверглось около четверти лесного фонда Беларуси – 20,1 тыс. км кв. леса. Беларусь получила 70% радиационного загрязнения из Чернобыля.

Пока в мире шли долгие дискуссии о причинах и виновниках катастрофы, Беларусь практически в одиночку боролась с её последствиями. И выстояла!

Политическая воля руководства страны, мужество и трудолюбие белорусского народа, вопреки мрачным прогнозам продемонстрировали всему миру свою силу и любовь к своей родине, огромные средства были вложены в масштабные мероприятия по преодолению последствий чернобыльской катастрофы. На сегодняшний день в Республике Беларусь реализуется Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС .

По словам Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, «задача государства – не искать виновных в аварии, а поддержать людей, проживающих в чернобыльских районах, и сделать всё максимально возможное для того, чтобы реабилитировать и вернуть пострадавшие от катастрофы земли».

Опыт, накопленный республикой в области преодоления последствий Чернобыльской катастрофы и в создании системы противостояния возможным бедствиям,- одно из серьёзных достижений Беларуси.

Авария произошла в ходе экспериментального испытания одного из турбогенераторов 4-го блока Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты 40 секунд по московскому времени, в результате которой началось катастрофически быстрое увеличение мощности реактора. Два последовавших за этим тепловых взрыва привели к разрушению реактора, реакторного блока и машинного зала станции.

В последующие дни, недели, месяцы в зоне Чернобыля начался героизм людей по преодолению последствий катастрофы. Пожарные, вертолётчики, рабочие, инженеры, учёные, специалисты союзных и республиканских органов, военные – почти 700 тыс. человек. Они живым щитом заслонили не только свою страну, но и Европу. В Беларуси – почти 115 тыс. участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в Минской области – около 8, 5 тыс. человек.

На момент аварии метеоусловия были таковы, что значительная часть чернобыльского выброса «осела» на территории Беларуси. Уровень загрязнения радиоактивным йодом был настолько высок, что практически все жители страны в первые недели после аварии подверглись «йодному удару».

Загрязнение территории Беларуси йодом-131

Это вызвало рост заболеваемости раком щитовидной железы. Около 47 тыс. кв. км. (23% территории) было загрязнено цезием-137 с плотностью выше 37 кило-беккерелей на кв. м. Для сравнения в Украине загрязнённых земель было 4,8 %; в России – 0,5 % территорий. Одновременно свыше 10 % площади республики оказалось загрязнённой более опасными радиоизотопами стронция-90 и плутония. Следует отметить, что в результате естественного радиоактивного распада этих радионуклидов и мер, предпринимаемых по преодолению последствий аварии, площадь загрязнения постепенно уменьшается. Однако, по прогнозу специалистов, к 2046 году 10 % территорий Беларуси всё ещё будет загрязнено цезием – 137 с плотностью более 37 кило-беккерелей на кв.м. Только через 200 лет содержание радиоцезия снизится до 1% .

От последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС пострадало 56 районов республики.

Сегодня информация о Чернобыле и его последствиях, несмотря на большое число имеющихся научных и популярных изданий, необходима и актуальна для многих людей, поскольку Чернобыльская авария продолжает присутствовать в жизни жителей нашей страны, как часть их прошлого и настоящего.

Пока в мире работает хоть один ядерный реактор, нельзя забывать об истинной цене атомной энергии и о существующей опасности повторения подобной катастрофы.

Шабловский А. Т.

https://ilichevskaya.schools.by/pages/chernobylskaja-avarija-35-let-istorii Командировка в Чернобыль, конец июня 1986 года. Автор: «Сергей Сергей»

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Сегодня исполняется 38 лет со дня трагических событий на Чернобыльской АЭС. Первая рукотворная глобальная катастрофа до сих пор остается одним из фактов мировой политики. Чернобыль изменил отношение людей к прогрессу как к благу. Впервые после упоения и восторга и поклонения природы произошедшая трагедия заставила думать об окружающей среде не как об абстракции, не как о вечном неисчерпаемом богатстве, а как о хрупком, нежном, целесообразном и гармоничном мире, который можно легко разрушить и уже никогда не восстановить. Глобальность Чернобыльской катастрофы определяется и тем, что даже мировое сообщество экономически не в состоянии ликвидировать последствия этой трагедии. Только благодаря патриотизму и самоотверженности участников ликвидации последствий чернобыльской аварии был изолирован очаг радиационного заражения ценой их собственной жизни и здоровья.

Простые добрые ребята,

Их тысячи и их не счесть.

Они здесь потому, что надо!

Чернобыль – совесть их и честь!

Вспомним о пожарных, которые первыми прибыли на АЭС

Говорят, что у нас нет людей, способных на подвиг, а оказывается, что они живут рядом с нами, и беда называет их имена…

Их было 28 пожарных в Чернобыля, которые приняли в ночь с 25 на 26 апреля 1986 г первый, самый жестокий удар на 4 блоке атомной станции. Сегодня мы их называем “шеренгой № 1”. Никто из этой шеренги не отступил перед лицом опасности. И каждый достоин того, чтобы о нем написали книгу. Но сегодня вспомним двоих.

Кибенок Виктор Михайлович Из личного дела:

"Начальник караула. СВПИ – 6 по охране г. Припяти; лейтенант, 1963 года рождения. С детства мечтал стать пожарником, как его дед и отец. По характеру- добрый , честный, за то его любили и уважали в части. В свободное время занимался спортом, создал кружок художественной самодеятельности."

Через две недели после аварии 23-летний красивый парень, офицер Виктор Кибенок, умер в Московской больнице. Так и не увидел молодой отец своего первенца, которого родила ему жена Татьяна. Теперь о Викторе и его друзьях говорят: был. Был добрым, честным, смелым, любил семью, много шутил. Его любимая поговорка: “Держитесь ближе к жизни, ребята”.

Правик Владимир Павлович Неполных 24. Неполная жизнь, неполная семья без него.

Как мало, как больно думать, чувствовать, что не исполнилось, что не сделалось, а только думалось и только снилось. Все за нас он отдал, все, что имел, что нажил, все, чем жил, как огнем горел. Все за нас отдал. За братское, за сестринское, отцовское, материнское, за рукотворное, природное, сущее и за наше грядущее.

Из личного дела:

"Начальник караула ВПЧ – 2 по охране Чернобыльской АЭС г. Припяти, лейтенант Правик Владимир Павлович, 1962 года рождения. Родился и жил в Чернобыле, украинец, 4 года возглавлял караул".

Небольшой случай, который произошел с лейтенантом в этот день. Несмотря на привычный ритм дежурства, какое-то предчувствие мучило Правика. Факт, есть факт, эта тревога вошла в его душу. Второй раз в жизни он ушел в “самоволку”, правда, на несколько минут. “Возьму грех на душу, повидаю дочь”.

— Что случилось? — Надя испуганно кинулась ему на встречу.

— У меня всего полминуты. Как Наташка?

Правик быстро подошел к кроватке дочери.

— Да нет же, все в порядке, я ее уже выкупала, накормила. Что с тобой, Правик?

— Я очень люблю тебя, слышишь!

Володя внимательно посмотрел на нее, обнял и быстро вышел, но вдруг вернулся и спросил:

— Где наш магнитофон? Запишу что-нибудь к празднику. А заодно — и свой голос.

— Не гори, Правик…

— Не буду.

Всего несколько минут заняла стремительная поездка. Простим их ему. Как знать, может быть она придала ему крупинку того мужества, с каким он через несколько часов пойдет в атаку. Магнитофон затерялся в суматохе аварии! Как знать, может быть, где-то лежит и сейчас пленка с его голосом?

Владимир сформулировал свое понимание подвига: “Жить на пределе – значит жить всерьез”. Жить и бороться за пределом возможного – это, наверное, и есть подвиг. Всего три слова – “иду в разведку”. Но они поделили жизнь этого парня надвое. Он шагнул за барьер, за предел, откуда простая человеческая судьба берет новое начало – бессмертие.

Предстояло преодолеть 70 метров. Он, как никто другой, в эту минуту понимал, что необходимо предельно точно уяснить, что же произошло. О себе речь не шла: “Свою дозу я уже взял”, но если реактор разрушен, то надо, чтобы об этом знали те, кто внизу. Увидев мерцающие осколки, вокруг которых пузырился и тек битум, Правик понял – графит. Радиоактивный, раскаленный. Правик заглянул в разлом. Оттуда исходило зловещее зеленоватое свечение.

Специалисты утверждают, что на кончике зажженной сигареты температура около 800 градусов, но лишь в крошечном эпицентре огонька, а следы от ожога сигаретой не сходят иной раз всю жизнь. А теперь представьте, что значит взять в руки огнедышащий осколок графита, температура которого превышала 1200 градусов! И не просто взять в руки, а поднести к краю здания, сбросить с крыши. Что думал в эти мгновения Правик? Об этом мы никогда не узнаем. Но известно точно: он наклонился и выдернул из вязкого, пузырящегося битума первый осколок…второй… Вот они, мгновенья подвига.

Десятого мая Володя еще жил, но к вечеру ему стало хуже. Мама вдруг услышала: “Прощаемся, мама”. Он уходил с таким же достоинством, с каким прожил ее. Ни стона, ни крика. Спустя год на Митинское кладбище приедет весь его караул. Утро будет неожиданно холодным и ветреным. Сотни людей придут к его могиле, к могилам Кибенок, Игнатенко, Ващука, Тишуры, Титенко. И все увидят, как маленькая девочка, лет 4-х, выйдет из молчаливого кольца людей и положит на его могилу крохотный букетик.

Письмо Володи Правика жене.

“Здравствуйте, мои дорогие, хорошие Наденька и Наташка! С большим приветом к вам ваш курортник и лодырь. Это потому что я отлыниваю от воспитания нашей дочери-крошки. Живу я хорошо. Поселили нас в институте – клинике для осмотра. Здесь все, кто был тогда, так что мне весело, ведь мой караул весь при мне. Ходим, гуляем, по вечерам любуемся вечерней Москвой. Одно плохо, что любоваться приходится из окна. И, наверное, месяца на полтора, два. Надя, ты читаешь это письмо и плачешь. Не надо, утри слезки. Все обошлось хорошо. Мы еще до ста лет доживем. И дочурка наша ненаглядная нас перерастет раза в три. Я по вам очень соскучился. Закрою глаза и вижу Надю с Наташей. Сейчас у меня здесь мама, примчалась. Она вам сообщит, как я себя чувствую. А чувствую я себя хорошо. На этом буду заканчивать. Не волнуйтесь. Ждите с победой. Надя, береги дочурку. Крепко обнимаю, целую. Твой навеки Володя.“

А вот истории детей, переживших чернобыльскую трагедию

Самое страшное то, что эта трагедия еще не закончилась, и от нее страдают дети. Они знают, что в любой момент могут умереть, знают причину своей болезни. Вот, что они говорят:

Пришла мама. Вчера она повесила в палате икону. Что-то шепчет там в углу. Они все молчат: профессор, врачи, медсестры. Думают, что я не подозреваю… Не догадываюсь, что скоро умру. У меня был друг. Его звали Андрей. Ему сделали две операции и отправили домой. Ждала третья операция… Он повесился на своем ремешке… в пустом классе, когда все сорвались на урок физкультуры. Врачи запретили ему бегать, прыгать. Юля, Катя, Вадим, Оксана, Олег, а теперь – Андрей…“Мы умрем, и станем наукой”, - так думала Катя. “Мы умрем, нас забудут”, - так думал Андрей. “Мы умрем…”, - плакала Юля. Для меня теперь небо живое, когда я на него смотрю…Они там…

...

Я слышал… Взрослые шептались… Бабушка плакала… С моего года рождения (с 86-го) ни мальчиков, ни девочек в нашей деревне нет. Я – один. Врачи не разрешали меня рожать. А мама сбежала из больницы и спряталась у бабушки. И я дома у бабушки родился. Я все это подслушал…

...

За нами приехали солдаты на машинах. Я подумала, что началась война. Помню, как солдат гонялся за кошкой… На кошке дозиметр работал, как автомат: щелк, щелк… За ней – мальчик и девочка. Это их кошка. Мальчик ничего, а девочка кричала: “Не отдам!.. бегала и кричала: “Миленькая, удирай!” А солдат с большим целлофановым мешком.

...

Я лежала в больнице. Мне было так больно. Я просила маму: “Мамочка, я не могу терпеть, лучше убей меня!”

По данным Союза «Чернобыль» России из числа граждан, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидами стали почти 90 тысяч человек (57 тысячам инвалидность связанна с ЧАЭС), ушло из жизни около 30 тысяч ликвидаторов и только 6-ти тысячам смерть связали с радиационным воздействием, кроме того, более 1,5 млн. человек проживает в загрязненных радионуклидами территориях, каждый четвертый из них – ребенок. Несмотря на отдаленный период после Чернобыльской катастрофы, ее негативные последствия и в наши дни дают о себе знать.

В этот день мы скорбим по умершим, сострадаем всем, кому пришлось пережить эту трагедию. Благодарим участников ликвидации последствий чернобыльской аварии. Они проявили мужество и героизм, предотвратили дальнейшее распространение радиации.

Чернобыль навсегда останется символом большого человеческого горя.

"Последствия Чернобыльской радиационной катастрофы еще не преодолены до конца..

25 апреля 1986 года навсегда останется в человеческих сердцах как день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, как день благодарности людям, самоотверженно вставшим на защиту от ядерной опасности, как напоминание об ответственности человечества за судьбу планеты.

Трофимов Константин Петрович, учитель истории и обществознания МБОУ УСОШ им.В.Ф.Абрамович с.Устье

https://infourok.ru/klassnyj-chas-na-temu-38-let-s-avarii-na-chaes-7105833.html Чернобыль. Последний день Припяти. Авария на ЧАЭС 26 апреля 1986 года. Художник Алексей Акундинов. 2013 год.

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