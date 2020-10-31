Бубенец и «шаман» — зачем Минкульт РФ финансирует «свержение Путина»

Подружка нацистского батальона "Айдар" Беата Бубенец поставила пропагандистский спектакль про якутского "шамана", идущего свергать Путина. В Москве, при поддержке Министерства Культуры.

Бодрые вести несутся с отечественных театральных полей — кажется, изрядное количество наших театралов пришло к верному пониманию своего органического места в жизни.

Но с кем он создаст это молодое творческое объединение? Найдутся ли среди арестантов таланты, достойные сотрудничества с большим актёром? Не факт! Чтобы идея взлетела, надо Ефремову отправить подогрев с воли — кого-нибудь в помощь на весь срок заключения! Кого? А у нас есть подходящая кандидатура!

Беата Бубенец! Да, та самая, которая в 2017 году оскандалилась в Москве с фильмом «Полёт пули» про нацистский батальон «Айдар». Теперь у творческой личности новая писаная торба — душевнобольной гражданин Александр Габышев, о котором она поставила театральный спектакль в Театр.DOC. О том самом «шамане» (мы потом скажем, почему нужно много кавычек вокруг этого слова), который пошёл изгонять «демона-Путина» из Кремля.

«Сказка о Шамане» — это кукольный документальный спектакль про Александра Габышева, в медиапространстве известном как Шаман, который шел до Москвы. Его биографию можно легко наложить на архетипичный путь героя описанный у Дж.Кембелла в «Тысячеликом герое»: в один день он выходит из дома и отправляется в путешествие к великой цели, а уже на пути встречает союзников и борется с препятствиями. У постановки открытый финал, так как развязка в реальной жизни еще не наступила».

Как вам такое? А вы ведь ещё не знаете самого главного — «Проект сделан при поддержке Министерства Культуры РФ и Союза Театральных Деятелей». И вот тут реально начинаешь, что называется, «прозревать»!

Дорогое и уважаемое Министерство культуры! Как бы вам так мягко намекнуть, что есть люди и проекты, которым денег давать не надо. Точнее, нельзя категорически! Тут у общества за долгие годы и без того накопились существенные претензии (зачёркнуто) вопросы к тому, сколько бюджетного бабла уходит на откровенно бездарные фильмы, спектакли, мероприятия. Но ладно — это бы пусть, хотя и жалко народной копейки. А вот зачем спонсировать из государственного кармана тех, кто совершенно открыто старается это государство разрушить? Что это — покровительство собственным паразитам?

Что, неизвестно, кто такая Беата Бубенец? Известно предельно ясно. Что, непонятно, какой именно спектакль она делает и с какой целью? Ах, не вполне понятно? Давайте разъясним!

Заходим на сайт автора. Видим там на главной странице сообщение о готовящемся к выходу документальном фильме «Шаман VS Путин». Что к чему, поясняется тут же, в первых абзацах: «У якутского шамана Александра есть цель — изгнать из Кремля “демона-Путина” в 2021 году. Для этого он намерен пройти пешком из Якутска в Москву расстояние в 6000 км.

Этот документальный проект посвящен жизни и пути якутского шамана Александра Габышева. Шаману пришло откровение от Бога, что президент России Владимир Путин — демон, которого он должен изгнать из Кремля, чтобы наступила новая светлая эпоха для России и всего мира».

Ничо так, верно? Забористо? А что, если мы добавим, что Беата сама больше месяца в 2019 году участвовала в том самом «марше на Москву»? То есть, из наблюдателя этого мероприятия превратилась в его полноправного участника — следовательно, разделяя цели и взгляды Габышева.



И нет никаких сомнений, что два дела, делаемые одновременно — съёмки и монтаж фильма и постановка спектакля — не могут быть диаметрально противоположны по смыслу и посылу. Перед нами — один, по сути, проект в двух воплощениях, киношном и театральном. Получается, что Минкульт проспонсировал сайд-проект фильма о борьбе с Путиным, который служит частью рекламной кампании создателей по раскрутке своего будущего продукта. Как-то… странно, не находите?

Разумеется, никого не должна вводить в заблуждение фиговая веточка с кокетливыми отсылками про «тысячеликого героя» и так далее. Смысл спектакля — романтизация и героизация человека, который решил, что он должен стать символом смены власти в России.

Тут есть вот какой ещё очень неэтичный, грязный момент. Дело в том, что Габышев — никакой не шаман. В смысле, вообще никакой. Шаман — это представитель преемственной духовной традиции, ученик и последователь своих опытных предшественников и наставников. Габышев же — «шаман-самосвят», который ни у кого своему мистическому ремеслу не учился, никакого опыта не перенимал, к традиции не причастен, а колдуном себя возомнил после сильной эмоциональной травмы — смерти жены. Оставшись один, он осознал себя «шаманом-воином», и понеслась! Откровенно говоря, тут всё понятно, но не хочется выражаться грубо.

Сама Бубенец достаточно трезво понимает, что перед ней за «святой старец» (тут вообще ужасно веет классической «распутинщиной» и т.п.), но выкручивается: «Он, конечно, не шаман в традиционном, этнографическом плане. Есть традиция, но после длительного перерыва в советские года она прекратила свое существование. Сейчас другой мир и шаманы другие. Думаю, что и не надо ориентироваться на то, что шаман должен быть таким же, как сто лет назад. Кстати, Миша, он же ученый-антрополог и был конференция по шаманизму, где присутствовала дочка настоящего якутского шамана. Она рассказывала, как ее отца, преследовали советские власти. И она как раз предположила, что поскольку сейчас времена другие и поэтому не нужно применять представления о шаманах столетней давности к современным шаманам». Шаман нового типа. Нетрадиционный представитель традиционных верований, так сказать. «Кастанеда об этом ничего не писал».

В общем, Беата Бубенец и её соавтор Михаил Башкиров — всего лишь беспринципные эксплуататоры больного, не вполне вменяемого человека. Просто его мания им на руку, она фактурная, зрелищная, и потому хорошо монетизируемая. Грязно, аморально? Им не привыкать делать себе имя на фильмах про ненормальных.

Всё вместе это ужасно дурно пахнет — и заморачивание головы Минкульту (будем считать, что финансирование выбили обманом), и манипуляция нездоровым человеком в корыстных целях, и участие в символической попытке свержения власти в стране. Почему бы Беате не дать возможность помедитировать где-нибудь в компании с Ефремовым? С тюремным театром, опять же, поможет…

Григорий Игнатов

https://jpgazeta.ru/bubenecz-i-shaman-zachem-minkult-rf-finansiruet-sverzhenie-putina/