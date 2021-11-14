Компартии 15 стран заявили о формировании движения за ликвидацию американских военно-биологических лабораторий

В минувшую среду прошла международная онлайн-конференция «Нарастание угрозы распространения и применения биологического оружия и необходимость создания международного движения в поддержку его запрета и ликвидации лабораторий», в которой приняли участие 18 коммунистических, рабочих и социалистических партий из Грузии, Латвии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Греции, Турции, Филиппин, Пакистана, Италии, Венгрии, Норвегии и России, а также еще несколько партий, в том числе из Франции, поддержали письменными приветствиями.

Сама конференция была организована Коалицией по запрещению биологического оружия из числа деятелей Единой Коммунистической партии Грузии, Социалистического движения Казахстана, Социалистической партии Латвии и Коммунистической партии Пакистана. Именно эти партии инициировали саму кампанию среди левых сил во всём мире и приступили к созданию структуры для формирования движения против этой актуальной угрозы со стороны США и НАТО.

Во время своего выступления лидер Социалистической партии Латвии Владимир Фролов отметил, что в результате распада СССР и Варшавского блока Вашингтон продвинул на Восток не только альянс НАТО, но и свои военно-биологические лаборатории.

«Из информации, имеющейся в свободном доступе, мы видим, насколько широко распространились американские биолаборатории по всему миру. Пожалуй, уже не найти континент или регион, свободный от этих «фабрик смерти». Распад Советского Союза также был молниеносно использован для их продвижения на территории ряда бывших союзных республик, ставших самостоятельными государствами. Цель продвижения сохраняется неизменной – размещать потенциально опасные объекты подальше от своей территории и поближе к зонам, важным для обеспечения своих интересов. При этом для США не становятся препятствием ни суверенитет других стран, ни естественная обеспокоенность их населения за свою безопасность», – указал латвийский политик.

И действительно США имеют подавляющее большинство таких объектов по всему миру, и, по сути, они являются настоящими военными базами. Курирует все военно-биологические лаборатории организация Агентство по уменьшению военной угрозы (DTRA) в составе министерства обороны США с ежегодным бюджетом в два миллиарда долларов. Ранее она называлась Агентством специального оружия.

За период с 11 сентября 2001 года США потратили 100 миллиардов долларов на разработку наступательного биологического оружия. Только по программам Пентагона по всему миру было создано 1495 лабораторий и объектов третьей степени защиты, которые неподотчетны правительствам тех стран, где они работают, а их деятельность непрозрачна.

Выступающими было отмечено, что в биолабораториях Пентагона разрабатывается биологическое оружие, и в качестве доказательства были приведены высказывания самих американские ученых. Так, автор американского закона против биологического терроризма профессор Иллинойского университета в Шампейне Френсис БОЙЛ сообщил, что более 13 тысяч ученых в 400 лабораториях в самих США и за рубежом заняты созданием новых штаммов боевых микробов-убийц (offensive killer germs), устойчивых к вакцинам.

Более того, по заявлению этого профессора недавние вспышки лихорадки Эбола в Сьерра-Леоне и Либерии быть вызваны учреждениями, поддерживаемыми правительством США. Он отметил, что это было результатом тестирования вакцин против биологического оружия в американской лаборатории в Кенеме, Сьерра-Леоне, что в первую очередь привело к пандемии Эболы в Западной Африке.

Автор этих строк, выступавший с докладом «Деятельность американских военно-биологических лабораторий по всему миру и на постсоветском пространстве и факты совершенных диверсий и испытаний на населении и домашних животных», также отметил, что этот процесс начался аккурат после ликвидации СССР.

Так, еще в конце 1991 года Конгресс США утвердил Программу совместного уменьшения угрозы (Cooperative Threat Reductio, CTR), известную по фамилиям ее инициаторов, американских сенаторов Сэмюэла Нанна и Ричарда Лугара, которая реализуется Агентством по уменьшению военной угрозы (Defense Threat Reduction Agency, DTRA) при Пентагоне.

«С этого момента в бывших советских республиках стали десятками появляться референс-лаборатории (CDL), подконтрольные Пентагону. Помимо Украины, такие лаборатории расположены в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане и Узбекистане. Не исключено, что подобные исследования американцами проводятся и на территории современной Молдовы. При этом в этих республиках с момента начала деятельности данных лабораторий начинались атипичные вспышки заболеваний у населения и сельскохозяйственных животных», – указал я в своём докладе.

Руководитель Единой Коммунистической партии Грузии Темур Пипия рассказал в своём выступлении о деятельности американских военных биологов в своей стране. Он сообщил, что еще в 2013 году в Центре ЛУГАРА в Грузии — были начаты испытания вакцины против сибирской язвы. И в том же году в Грузии произошла эпидемическая вспышка этой инфекции. С тех пор в республике случаи заболевания сибирской язвой не прекращаются.

В 2014 году в Центре ЛУГАРА был построен специальный завод по разведению насекомых и начат проект Sandfly (песчаная муха). В 2015 году песчаные мухи атаковали Тбилиси и соседний Дагестан. После того как DTRA начала исследовать в Центре ЛУГАРА распространение клещами и тропическими комарами Aedes Albopictus и Aedes Aegypt опасных инфекций, в частности Конго-крымской геморрагической лихорадки (CCHF), такие комары появились в западной Грузии, российском Краснодаре и на севере Турции.

В итоге он призвал принимающие участие в конференции партии присоединиться к деятельности Коалиции и выступить с сообщениями о ситуации в своих странах для обмена мнениями. Многие из выступающих поддержали инициативу о необходимости создания такого международного движения в союзе с другими организациями, борющимися за мир и против империализма. Также о деятельности американских военных лабораторий в своих странах рассказали и руководители партий из Армении, Азербайджана и Украины.

Интересный доклад был зачитан представителем Союза коммунистов Украины Верой Ивановой, которая пришла к выводу, что сейчас на территории «Незалежной» построено 16 таких лабораторий второй степени. Сама же работа американских военных биологов активизировалась с момента произошедшего Майдана, так как правительство Азарова при Януковиче приостановило их деятельность.

«С победой госпереворота в Украине в 2014 г. министром здравоохранения была назначена Супрун, ставленница США из украинской диаспоры, медсестра, получившая в народе говорящее прозвище «Доктор-смерть». При ней была принята «ПРОГРАММА СНИЖЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ» (BTRP). В рамках программы модернизированы многие лаборатории для Министерства здравоохранения и Государственной службы безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Украины, достигнув уровня биобезопасности 2. В 2019 году БТРП построил для последней две лаборатории: одну в Киеве и одну в Одессе. Всего, по нашим данным, на сегодня их 16».

По мнению Веры Ивановой, правящий класс олигархов выполняет сейчас все указания Вашингтона в этой сфере, подвергая угрозе жизни и здоровья миллионам гражданам и создав из Украины полигон по разработке, испытанию и производству боевых бактериологических веществ.

«Предательство и беспомощность – вот имя украинским, как и любым другим буржуазным вассалам, презревшим интересы своих народов в попытках сохранить свои капиталы».

И действительно – только в Харькове, где находится одна из референс-лабораторий Пентагона, в январе 2016 года от свиного гриппа умерли 20 украинских солдат, еще 200 были госпитализированы. К марту того же года на Украине от свиного гриппа умерли 364 человека. В 2017 году на Украине разразилась эпидемия кори. В 2019 году была зафиксирована вспышка болезни, «похожей по симптомам на чуму». Как только на Украине появились американские биолаборатории, вспышки африканской чумы свиней (АЧС) стали регулярными.

По мнению всех участников, не случайно, что вспышки атипичных заболеваний людей и домашнего скота возникают именно по периметру границ России и КНР. Была также озвучена информация, что ведутся исследования и по заражению растений и других сельскохозяйственных животных, что ведет к подрыву аграрного сектора, к не урожайности и к массовому падежу домашнего скота. Подобные диверсии направлены на провоцирование продовольственного кризиса, что в итоге может привести к масштабному голоду и протестным выступлениям.

Не случайно, что в апреле-мае текущего года, произошел неизученный массовый падёж скота в селах Восточно-Казахстанской области Казахстана в считанных километрах от рубежей КНР и это совпало с бубонной чумой на границе Монголии, Китая и России. Это не удивительно, так как в Казахстане существует пять военно-биологических объектов и Центральная референс-лаборатория в Алматы, работающие по секретным программам Пентагона по модернизации штаммов наиболее опасных патогенов.

В ходе дискуссии возник вопрос и возможного выступления депутатов коммунистов из Компартии Греции в Европарламенте по этой проблематике. Руководитель международного отдела ЦК КПГ Элисеос Вагенас не исключил необходимости поднять конкретный вопрос, касающийся деятельности биологических лабораторий на уровне ЕП, но отметил, что не стоит ждать какого-то результата от подобных запросов, так как ЕС сама включена в систему НАТО.

«Тем не менее, нужно понимать, что абсолютное большинство в ЕП поддерживает НАТО и США. Сам Европейский союз в настоящее время проводит более двадцати военных и полицейских операций за рубежом. Поэтому не надо ожидать, что ЕП может принять какой-то акт или какой-то законопроект, который будет направлен против интересов США, в том числе против военно-биологический лабораторий», — подчеркнул Элисеос Вагенас.

В итоге участники онлайн-конференции приняли специальное заявление, которое подписали 19 коммунистических и рабочих партий, в которой заявили, что выступают за немедленное закрытие военно-биологических лабораторий и разработок в этой области и призывают к международным кампаниям, с использованием разных форм против иностранных военных баз НАТО и США, с целью привлечения общественного внимания к проблеме разработки, хранения и использования оружия массового поражения, в том числе биологического оружия.

«Участники конференции призывают присоединиться к данной инициативе массовые народные организации, профсоюзы, союзы и общества учёных, медиков, экологов, движений за мир, журналистов и общественных деятелей, для совместного участия в организации и укрепления международного антиимпериалистического антивоенного массового движения, целью которого должно, в том числе, быть запрещение разработок и распространения биологического оружия», – указывается в заявлении.

Кроме этого, участники заявили, что «проведение новых конференций и иных мероприятий по этой тематике будет продолжено», а коалиция будет расширяться за счет вступления новых партий и объединений. Важно, что сейчас представители левых сил и отдельные компартии начали осознавать всю угрозу, исходящую от данных американских лабораторий, способных превратить всё постсоветское пространство и мир в один бактериологический Чернобыль.

https://www.politnavigator.news/kompartii-15-stran-zayavili-...

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Прокуратура требует запретить "Мемориал"



Генеральная прокуратура России попросила Верховный суд ликвидировать признанный иностранным агентом центр «Мемориал»*.

Как сообщили в пресс-службе суда РИА Новости, соответствующее заявление будет рассмотрено 25 ноября.

«Иск о ликвидации международной общественной организации «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» (внесено Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) и его структурных подразделений назначен к рассмотрению на 25 ноября», — сказали в суде.

Отмечается, что иск поступил в суд два дня назад, основания не сообщаются.

Ранее Тверской суд Москвы признал правозащитный центр «Мемориал» виновным в нарушении закона об иноагентах и обязал выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.



https://russian.rt.com/russia/... - цинк



Прокурорским успехов в доведении этого нужного дела до логического конца.

Как обычно напоминаю, что "Мемориал" должен быть запрещен на территории РФ.

https://colonelcassad.livejour...