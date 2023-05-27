Русские подвиги не хуже легенд Великой Отечественной

Ополченец из Горловки с оторванной стопой смог добраться до своей части. Двое лётчиков с переломами рук и травмами позвоночника ушли из-под носа у ВСУ. Раненый медбрат вынес на себе атамана под обстрелом. А 38-летний санинструктор почти две недели с отмороженными пальцами на ноге полз к своим и выжил. О невероятных подвигах новых героев, их силе и мужестве читайте в материале Царьграда.

Вадим стал ополченцем в 2014 году, когда увидел, как в Горловке начальник милиции скинул на асфальт мальчика, который водрузил над козырьком дома флаг ДНР. На войне он взял позывной "Фокс" — по имени героя-лиса из любимой компьютерной игры.

В одной из операций в Харьковской области Вадим с отрядом попал в окружение. Когда боекомплект закончился, бойцы стали отступать. В темноте Фокс ушёл вперёд и подорвался на противопехотной мине.

На адреналине я разорвал прочнейший жгут, затягивая его на ноге. Достал ещё один, наложил шину. Всё проделал за секунды на автомате, как учили, — рассказал солдат телеграм-каналу Readovka.

Оторванная по щиколотку часть ноги болталась на коже. Пришлось кожу отрезать ножом. С последним магазином патронов Фокс уснул на холодной земле, молясь Богу, чтобы ночью на запах крови не пришли животные и не нашли укронацисты. А по утру пополз в сторону своих. Левая часть лица была вся в осколочных ранах, одна рука почти онемела.

Полз весь день. Связь держал по рации. На помощь к нему пришёл товарищ, но он тоже подорвался на мине. Теперь тяжелораненых стало двое. Их подобрала машина. Из кузова парни снимали видео, подбадривали друг друга, старались улыбаться.

Сегодня Фокс осваивает ходьбу на протезе. Хочет вернуться на фронт, несмотря на то что дома растёт любимая четырёхлетняя дочь. Но на передовой – братья, и им нужна помощь. ВАДИМ ФОКС. Фото: скриншот видео телеграм-канала READOVKA.

С переломами под носом у ВСУ

В сентябре под Купянском Су-34 разбомбил цель, но самолёт был сбит. Лётчик (старлей) и штурман (майор) катапультировались в 25 метрах от земли. В результате жёсткой посадки штурман сломал руку в двух местах и не мог её поднять. Подполз к старлею, привёл его в чувство, отстегнул парашют.

Понимая, что счёт идёт на секунды, затащил товарища в ближайший болотистый пруд. Там они нашли жиденькие кусты, в которых и притаились. И всё в 30 метрах от места приземления.

Через 10 минут на трёх машинах примчались нацисты, начали активно прочёсывать местность. Орали матом, кидали камни по кустам.

Правая рука оказалась сломана и у старлея. Один достал гранату, выдернув чеку, другой взвёл затвор единственного пистолета и сказал:

- Ну давай, братуха, прощай. И прости, если вдруг чем обидел.

У обоих не было и мысли о сдаче в плен. А смерть казалась неминуемой — бежать в чистое поле бесполезно, да и сил нет. Друзья готовились принять последний бой.

Вэсэушники подобрали парашюты, по рации вызвали поисковые вертолёты и поехали обшаривать дома в ближайшем хуторке. И тут начала стрелять артиллерия, всё вокруг усыпало снарядами. Укронацисты запрыгнули в машины и дали по газам. Отъехав подальше от места артобстрела, они стали поливать местность, где притаились наши пилоты, из пулемётов и гранатомётов…

Когда стемнело, лётчики выползли из кустов, настроили GPS: до границы оказалось 50 км. Ковыляли до утра. Мало, что руки сломаны: позже выяснилось, что оба получили компрессионный перелом позвоночника. Но, несмотря на такие травмы, они на адреналине за 13 часов прошли 30 км, увидели деревню. Лётчик пошёл на разведку, встретил старичка и спросил:

- Русские в деревне есть?

Дедушка указал на ангар неподалёку. Оказалось, что в нём были наши. Эту историю поведал миру телеграм-канал Fighterbomber (который ведёт истребитель-бомбардировщик в отставке). А через некоторое время одного из её героев лётчика Петра Каштанова показали в сюжетах RT и телеканала "Звезда". https://vk.com/video-215232012_456240815

Не хотели брать в отряд, а он спас атамана

Алексею Шевченко из Сочи отказали в призыве на срочную службу по здоровью даже тогда, когда он похудел на 53 кг. На спецоперацию он решил идти добровольцем с казаками. Но и там ему тоже сначала отказали. Однако настойчивый парень уговорил атамана взять его хотя бы медбратом.

В одну весеннюю ночь их отряд приехал в Волноваху. Утром казаки получили приказ выдвигаться в сторону Попасной.

- Нам надо было перейти через поле. Местность хорошо просматривается. Впереди — завод, оборону на котором держали ВСУ. С другой стороны по нам стреляла миномётная установка,— вспоминает Алексей.

Взвод оказался разделённым на две группы. В той, где Алексей, было двое раненых, один из которых — тяжёлый. С ним быстро идти не получится. Кое-как на носилках его перенесли через поле, а там уже встретились с другой группой, где тоже были раненые, в том числе и атаман Потяков.

Командир приказал своей группе отходить, а сам прикрывал их. Алексей без раздумий пошёл ему на выручку. В это время атаман полз потихоньку сам. Над ним летали коптеры, работал снайпер. То невспаханное поле в полтора километра казалось необъятным.

Из земли торчали сухие стволы срезанной кукурузы, острые, как пики. Мне приходилось за них цепляться и подтягиваться - так и продвигался.

Вместе с Алексеем за командиром пришли ещё трое казаков. Первым до Потякова добрался пулемётчик с позывным "Метис". Вместе лежали, дожидались остальных, готовились отстреливаться. В это время нацисты по кровавым следам искали раненых.

Подоспел Алексей с товарищами. Уже начали разворачивать плащ-палатку, как прилетел дрон и сбросил гранату. Всех ранило. Алексей под огнём перебинтовал товарищей, затем наложил себе жгут:

- Крови я потерял много. Но спасибо моему преподавателю, научил меня накладывать жгут себе самому.

Алексей вынес командира на себе, хотя сам был ранен в ноги. Их подобрала машина. Тот путь по ночному, изрытому воронками полю по грязи показался нашим ребятам вечным. Ориентировались по небольшому кургану в поле: вроде едут, но курган словно и не становится ближе. А в это время их постоянно обстреливали. Доехали! Утром их вертолётом отправили в госпиталь. Лежали на одном этаже, атаман навещал парня в палате. АЛЕКСЕЙ ШЕВЧЕНКО. Фото: представлено из личного архива Алексея Шевченко

Чудом спасся в день рождения жены

Санинструктор Алексей Лиханов спасал жизни боевых товарищей и получил медаль "За отвагу". В тот день, в конце зимы русский отряд попал под обстрел в боях за Донбасс. Враг поливал наши позиции огнём несколько часов кряду. Во время контратаки несколько раненых бойцов остались на поле боя. Сержант Лиханов ползком отправился за ними. Первого перевязал и два часа тащил на себе. Потом вернулся за остальными.

Через несколько дней санинструктор сам попал под обстрел. Произошло всё в праздничный день — 8 Марта. Снаряд угодил в группу наших солдат, взрывной волной всех раскидало по сторонам. Когда Алексей пришёл в себя, вокруг не было ни души. Видимо, его не заметили.

В одну ногу под колено вошёл осколок, на другой была раздроблена ступня. С собой - ни еды, ни воды. Ориентиров тоже никаких, нет ни телефона, ни компаса. Просто помнил, откуда ехал. Из вооружения — лишь две гранаты.

Так он и полз по мёрзлой земле, то теряя сознание от боли и холода, то приходя в себя и хватая ртом падающий снег. Свой день рождения — 15 марта — он встретил в пустом и заснеженном лесу. Следующей целью он поставил себе дожить до дня рождения жены — 20 марта. И именно в этот день боец добрался до своих. Почти две недели ползком!

На одной ноге пришлось ампутировать отмороженные пальцы. Лиханов вернулся домой — к жене и дочке — и строго-настрого запретил рассказывать о себе: не хочет лишней славы.

https://tsargrad.tv/articles/polzkom-po-snegu-12-dnej-bez-ed...