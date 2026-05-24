Отряд особого значения

Фото: ТАСС/Николай Ситников

«У двери он увидел большую немецкую карту, на которой были нанесены стрелки по направлению к Москве. На карте столица Родины была полностью окружена этими стрелами, указывающими пути предполагаемого вторжения гитлеровской грабъармии в Москву.

«Недалеко от лагеря послышался характерный шум идущих танков»

Кипя от негодования, т. Карасев сорвал со стены эту карту и, скомкав ее, бросил на землю...» Это не строки из военного романа, а цитата из уникального архивного документа НКВД, оказавшегося в распоряжении «Известий». Отчет о малоизвестной Угодско-Заводской операции в ноябре 1941-го содержит поразительные подробности молниеносной атаки отряда партизан на немецкий штаб, гарнизон которого превосходил его численность более чем в десять раз.

Село Угодский-Завод (от реки Угодка) в Московской области в 1941-м — это городок Жуков в Калужской области сегодня. В дни подготовки к операции сам Георгий Жуков, тогда еще генерал армии, но уже командующий фронтом, о ней, скорее всего, даже не подозревал. 20 ноября он в 200 км от места, которое позже назовут его именем, спорил с Константином Рокоссовским (тогда еще генерал-лейтенантом) о том, отводить или нет части за Истринское водохранилище. Битва за Москву была в самом разгаре: немцы город за городом занимали Тульскую область, рвались к Солнечногорску, шли бои за Клин. Фото: ЦОС ФСБ

Южнее от столицы немцы с октября 1941-го стояли в Малоярославце — Угодский-Завод от него в 20 км. Сразу же после оккупации в районе начали действовать партизаны.

«В ночь с 17 на 18/X в Угодский-завод ворвались немцы.

В архивном деле УНКВД Москвы и Московской области под заголовком «Угодско-Заводской партизанский отряд» зафиксировано:

Базу — землянку — местные партизаны подготовили за неделю до этого. Из документов следует, что была и вторая землянка — обе немцы обнаружили почти сразу.

«Было ясно, что немцы двигаются к базе отряда. Партизаны приготовились к обороне. Недалеко от лагеря послышался характерный шум идущих танков и показались повозки и конники. Создалась опасность окружения. Нужно было принимать решение и действовать», — рассказывается в архивах НКВД.

Фото: ЦОС ФСБ

Партизаны решили отойти от лагеря на 200 м и спрятаться в лесу. К вечеру они вернулись на базу и поняли, что немцы там уже побывали — увезли все продукты. Советским бойцам оставалось уходить в запасной лагерь, оставив у раскрытой землянки двух караульных. Вернуться живым смог только один.

«При возвращении в отряд Герасимович и Александров встретили на своем пути лесную гарь. Во время перехода по ней с опушки леса их стали обстреливать из автоматов. Они побежали. От усталости оба запыхались. Герасимович сказал Александрову: «Больше не могу. Я выбился из сил». Когда Александров обернулся на отставшего товарища, то он увидел, что Герасимович упал», — говорится в документах.

После того как оба партизанских лагеря были расконспирированы, партизаны на несколько дней ушли в деревню Маковнино, где стояли части Красной армии. К этому времени туда вернулся из Москвы еще один боец отряда Николай Лебедев, который «доставил командиру указания 4-го отдела о подготовке налета на Угодский-Завод». Карасёв В.А. Фото: ЦОС ФСБ

Командиром был лейтенант госбезопасности Виктор Карасев. Это его разведка еще в том же ноябре доносила командованию информацию о штабе немецкого 12-го армейского корпуса, который разместился в селе Угодский-Завод. Теперь партизанам была поставлена задача разгромить этот штаб.

Ищите с женщиной

Готовить операцию партизанам помогали местные женщины, оказавшиеся с немцами в одних домах и сами ставшие партизанками. В архиве УНКВД отмечается несколько фамилий:

«Самоотверженные патриотки Родины жена и сестра Исаева, жена партизана Токарева в присутствии расквартированных у них офицеров не один раз принимали у себя разведчиков партизанского отряда и ходили с ними по улицам города. Не боясь немецких солдат и патрулей, они показывали разведчикам партизан «осиные гнезда» гитлеровских стервятников, места расположения штаба гестапо, общежития офицеров и солдат, складов боеприпасов и горючего, пулеметные гнезда», — говорится в отчете.

Зою Исаеву немцы позже пытали, требуя выдать место базирования партизан. Не остановились они и перед допросом ее семилетнего сына. Самой матери троих детей фашистский офицер прострелил руку, но так от нее ничего и не добился. Бойцы партизанского отряда, отправляющиеся на задание, во время Битвы за МосквуФото: ТАСС/Николай Ситников

Благодаря самоотверженным женщинам партизаны хорошо знали, какие объекты имеет смысл атаковать в первую очередь. Командир отряда назначил цели:

Бывшее здание школы — отделение штаба.

Бывшее здание райсовета — центральное отделение штаба.

Бывшее здание Дома соцкультуры и сберкассы — команда обслуживания штаба.

Бывшее здание РК ВКП(б) — общежитие командного состава.

Здание почты и радиоузла.

Бывшее здание аптеки и прилегающих помещений — гестапо.

Бывшее здание НКВД, МТС, Райзо, ремонтные мастерские — расположение местного гарнизона.

Бывший свиносовхоз — ремонтные мастерские, гараж и общежитие обслуживающего персонала.

«Истекая кровью, Карасев дал команду — «противотанковую!»

В сводный отряд вошли сотрудники УНКВД по Москве и Московской области, бойцы отряда особого назначения Западного фронта, красноармейцы и бойцы партизанских отрядов. Общая численность подразделения — около 300 человек, командовал им Виктор Карасев.

Отряд был разбит на восемь групп, в каждой из которых было 35–40 человек. У каждой свой командир. У бойцов — ручные пулеметы, автоматы, винтовки, ручные гранаты и бутылки с зажигательной смесью. Каверзнев Д.К., Бабакин В.Н., Шивалин Н.В., Карасёв В.А/ Фото: ЦОС ФСБ

23 ноября в 23:00 отряд сосредоточился на исходной позиции на опушке леса в 500 м от села. Все бойцы нанесли опознавательные знаки — белые повязки — на головные уборы. В два часа ночи 24 ноября был подан сигнал к началу боя — пулеметная очередь вверх трассирующими пулями. Группы партизан одновременно бросились на штурм зданий.

В окна полетели гранаты, после этого сразу же — огонь из автоматов и винтовок. Ворвавшись в здания, бойцы кололи встречавшихся немцев штыками.

Командир был ранен. Во время штурма здания райисполкома в его маузере закончились патроны, и он остановился для перезарядки. В этот момент на него выбежал немецкий офицер. Карасев поднял руку, чтобы выстрелить, но враг опередил его, попав разрывной пулей в руку. Оружие выпало.

«Карасев схватил свой маузер левой рукой и дал по офицеру четыре выстрела. Немецкий гад упал как подкошенный. Истекая кровью, Карасев дал команду — «противотанковую!» В здание снова полетели гранаты партизан. Наконец, все офицерье, находившееся в здании райисполкома, были перебиты. Задача, поставленная перед группой, была выполнена», — говорится в документе.

Карасёв В.А., Миловзоров Ю.Д., Каверзнев Д.К./ Фото: ЦОС ФСБ

Всего через час и 10 минут после начала штурма все немецкие объекты были разгромлены. Когда Виктор Карасев дал сигнал на отход, отряд двинулся в сторону леса. По пути партизаны наткнулись на склад с горючим и подожгли его, взорвали множество немецких машин.

Во время отхода командир стал ослабевать от потери крови. Перевязку ему стала делать военфельдшер Галина Резо — прямо под минометным и пулеметным огнем немцев.

В результате оглушительной для противника операции партизаны уничтожили до 600 немецких солдат и офицеров, сожгли два склада с горючим, взорвали склады боеприпасов и продовольствия, уничтожили 100 автомашин, подорвали четыре танка и бронемашину, уничтожили несколько пулеметных гнезд, сожгли конюшни, в которых погибли 170 лошадей. В разгромленном штабе были захвачены важные документы. В 12 местах была порвана телефонная связь. Бабакин В.Н., Каверзнев Д.К./ Фото: ЦОС ФСБ

Потери отряда составили 18 человек убитыми и восемь ранеными. Несмотря более чем на десятикратное численное преимущество, из-за стремительных и решительных действий партизан немцы так и не смогли организовать сильного сопротивления. Через пять дней после проведения операции Угодско-Заводской район был освобожден советскими войсками.

«Явлюсь туда и скажу — выходи, пришел хозяин!»

При возвращении на базу в засаду попал комиссар отряда Михаил Гурьянов. До войны он был председателем райисполкома Угодско-Заводского района.

«Когда сводный партизанский отряд направился к Угодскому-Заводу, то Гурьянов говорил своим товарищам: «Я пойду громить офицеров в здании Райисполкома. Явлюсь туда и скажу — выходи, пришел хозяин!» — записано о нем в архиве.

Несколько дней немцы пытали партизана, пытаясь выведать местонахождение отряда, но ничего не добились. 27 ноября они повесили бывшего председателя на железных балках здания райисполкома.

Гурьянов М.А./ Фото: ЦОС ФСБ

Комиссара отряда Михаила Гурьянова похоронили с почестями. В феврале 1942 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Командир партизанского отряда Виктор Карасев за проведенную операцию был награжден орденом Ленина. После лечения он продолжил воевать в составе партизанских формирований. В 1944 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

«Операция вызвала у немецкого командования ощущение паники»

— Виктор Карасев провел глубокую разведку Угодского-Завода, выявил все конкретные дома, где размещались немецкие подразделения, начиная от охраны, общежития, самого помещения штаба, — рассказал «Известиям» историк спецслужб, писатель Олег Хлобустов. — Он распределил задачи каждой из наступательных групп. И они совершили ночную атаку, где разгромили немецкий штаб и приданные для его охраны части. Для немцев это было неожиданно.

Операция была проведена за две недели до начала стратегического наступления советских войск под Москвой, подчеркнул историк.

— И она вызвала у немецкого командования ощущение паники, — сказал Олег Хлобустов. — Были и другие партизанские отряды, которые действовали на путях снабжения немецких войск. Действия партизан были значительными. А этот успех, разгром штаба корпуса, естественно, парализовал боевые действия на какой-то период времени. Даже краткосрочное нарушение связи и координации действий между частями корпуса способствовало ослаблению боеспособности войск противника. Малоярославецкие партизаны Бочаров и Франзузов минируют железную дорогуФото: РИА Новости

Кроме того, информация о нападении партизан на штаб в тылу немецких войск деморализовала противника, добавил специалист.

— Это был один из серьезных эпизодов в обороне Москвы, — рассказал «Известиям» Денис Мартыненков, заведующий экспозиционно-выставочным отделом филиала Музея Победы «Музей Жукова». — Разгром такого мощного пункта в тылу врага обеспечивал не только военные преимущества, но и имел моральное значение для немцев, которые уже готовились праздновать победу под Москвой. Но не тут-то было! Их били на передовой, им не давали покоя и в тылу наши диверсионные группы и партизаны. О значении этой операции можно судить и по тому, что о ней упомянул Юрий Левитан в сводке Совинформбюро, рассказав о действиях партизан Угодско-Заводского отряда.

Памяти Героев

В городе Жукове до сих пор бережно сохраняют память об Угодско-Заводской операции и ее участниках. В фонде местного музея хранятся многие реликвии партизанских отрядов. Регулярно проводятся выставки, посвященные действиям партизан.

— У нас есть документы Михаила Гурьянова: паспорт, трудовая книжка, профсоюзный билет, — говорит Денис Мартыненков. — Есть список Угодско-Заводского партизанского отряда, масса различных подлинных предметов, которые рассказывают о деятельности отряда. В следующем году, когда будет отмечаться юбилей операции, мы планируем выставку и различные образовательные программы, чтобы привлекать молодежь, школьников к нашей истории, просвещать подрастающее поколение. Это будет целая серия мероприятий.

На могиле комиссара Михаила Гурьянова в Жукове установлен бюст. Сохранилась стена довоенного здания райисполкома, где Гурьянов работал и где он был казнен. Сейчас там создан мемориал, посвященный всем жертвам фашизма.

Роман Крецул

Источник: iz.ru

